În febra predării lucrărilor de licență se creează un mediu propice pentru țepari, în care se poate profita la maxim de frustrările și stresul studenților. Cu toate că a cere cuiva să facă o licență care nu îi aparține se încadrează la furt intelectual și ceea ce fac țeparii care promit ajutor, este tot o infracțiune. Nu putem blama sudenții neștiutori care caută să-și rezolve problema, dar să ceri bani pentru un serviciu și apoi să dispari total, este de-a dreptul jegos.

În acest articol, Gazeta de Cluj prezintă una dintre țepele întreprinse de autorul Bran Raul Constantin, care manipulează multe dintre site-urile care ar realiza lucrări de licență: tehnoredactare.com, licentelacerere.com , scoaladeredactori.ro , redactareproiecte.ro și redactareproiecte.com. Site-urile par într-adevăr profesioniste, cu testimoniale de la așa-ziși clienți mulțumiți și cu mesaje motivaționale.

Insuflă încredere, dar este doar un ambalaj frumos, pentru o înșelătorie nesimțită.

„Pe lângă conținutul excelent, oferim toate materialele vizuale necesare lucrării dvs., iar dacă trebuie să îmbunătățiți primul draft al lucrării, nu este o problemă pentru noi. Solicitați doar o revizuire gratuită, iar redactorul atribuit comenzii dvs. va îmbunătăți lucrarea în funcție de comentariile dvs. Nu percepem taxe pentru revizii, dacă le solicitați înainte de a aproba versiunea finală a lucrării dvs.”, scrie țeparul Bran Raul Constantin pe site-ul său, licențe la cerere.

Sursa noastră este o fostă studentă, care urma cusurile a două facultăți, în timp ce muncea. Ne povestește despre experiența ei cu Bran Raul Constantin:

„Eram în criză de timp și voiam să îmi predau licența în sesiunea din iulie. Am învățat bine mereu și aș fi putut să o scriu singură, dar am crezut că îmi mai eliberez din responsabilități dacă aș apela la ajutor. Aveam jumătate de licență scrisă, nu am fost leneșă, dar am început să fiu suprasolicitată și mai aveam puțin timp la dispoziție. Mai aveam nevoie de cam 25 de pagini scrise. Am căutat site-uri pe internet, iar printre primele mi-a apărut o firmă care promitea să scrie lucrări de licență. Am trimis un mesaj și m-a contactat imediat. Avea o voce foarte calmă și mi-a inspirat încredere.

Pentru toată licența mi-a cerut vreo 1500 de lei, iar pentru jumătate, 800. I-am spus că mă voi gândi și că voi reveni, că totuși, poate, o termin la timp. A trecut o lună fără să-mi dau seama, dar nu l-am contactat. M-a resunat și pe loc și din impulsivitate, m-am decis să plătesc pentru încă jumătate de licență și s-o predau în sesiunea din iulie, decât să mai aștept până în septembrie ca s-o scriu. Voiam să termin odată, lucram deja în alt domeniu.

M-a asigurat că va fi gata într-o săptămână și să îi trimit partea de licență pe care o am scrisă. Am făcut-o. Apoi, mi-a spus că după ce îi trimit pe revolut cei 800 de lei vor începe redactorii să o completeze. Mi-a trimis un contract pe care îl voia semnat. Nu am făcut transferul imediat, dar mă bombarda cu apeluri și mesaje. După ce am făcut transferul, a zis că redactorii încep să scrie și că îmi timite în câteva zile să văd cum merge. Abia îmi mai răspundea, până nu mi-a mai răspuns deloc.

M-am speriat grav și îl tot sunam. Nu mai suna telefonul. I-am scris pe whatsapp, l-am amenințat cu poliția, abia apoi mi-am dat seama că e și vina mea că am apelat la așa ceva. Mi-am dat seama că voi fi trasă și eu la răspundere, motiv pentru care nu puteam implica poliția. Nu cred că se temea, pentru că știa acest lucru. Mi-a făcut-o grav.

Am rămas și fără licență și fără 800 de lei. Am predat-o ulterior în septembrie, am făcut-o singură dar a trebuit să îmi dau demisia ca s-o termin. A fost și prostia mea, mai ales că am avut încredere în așa ceva. Nu am fost integră academic, poate că o meritam, dar sper ca nimeni să nu mai pățească acest lucru. Pot garanta ca tipul este țepar și știe foarte bine ce face”, ne-a relatat sursa noastră.

Dacă îi căutăm numele pe internet, Bran Raul Constantin are mai multe recenzii proaste. „Bran Raul Constantin este un nume asociat cu practici discutabile în furnizarea de servicii academice, care adesea încalcă principiile de bază ale învățământului superior. Acesta este cunoscut pentru afilierea sa cu grupuri și companii implicate în furnizarea de tepe cu lucrări de licență și disertație doctorat plagiate.

De asemenea, comunicarea cu Bran Raul Constantin și cu serviciile sale a fost deseori problematică. Studenții au întâmpinat dificultăți în a obține răspunsuri la întrebările lor și în a primi servicii conforme cu așteptările lor.”

Bran Raul Constantin are înregistrate 3 societăți comerciale și un PFA: ALEART PRODUCTION – ROMANIA HABITAT DIVISION SRL, WORLD CLASS TEXT SRL, SUBSISTEM ANTIPLAGIAT SRL (fosta CERCETARI NEPLAGIATE SRL, fosta DEGREE CONSULTING SRL). Conform datelor disponibile, totalul încasărilor lui Bran Raul Constantin este estimat la 590.000 lei anual.

