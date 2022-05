Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cumpărat mai multe calculatoare, cu un preț destul de piperat (2.000 euro/bucata), pentru a urmări modalitatea în care se construiesc 6 poduri. Firma clujeană de la care a fost cumpărată aparatura este Union Protection SRL, o societate ai cărei angajați par să nu respire din cauza ritmului alert în care compania încheie contracte cu statul. În 2008, Union Co, o altă firmă care aparține soților care au și Union Protection, a fost amendată penal din cauza modului în care a fost încheiat un contract cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca.

CNAIR a cumpărat 15 unități desktop la un preț de 2.000 euro/bucata de la firma clujeană Union Protection SRL.

Achiziția pare să fi fost făcută mai mult pentru ca Compania de drumuri să verse niște bani în conturile societății clujene. CNAIR a organizat o procedură simplificată la care s-a prezentat doar firma clujeană. Oferta făcută celor de la Compania de drumuri a fost cu 30 de lei mai mică față de estimarea inițială a contractului.

În 10 mai 2022, între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și SC Union Protection SRL a fost parafat contractul nr. 92/36596/2022, în valoare finală de 135.392,23 de lei cu TVA inclusă (27.631,1 euro). Concret, fiecare dintre cele 15 computere pe care compania clujeană le va livra CNAIR, în baza acestui contract, valorează 9.026,15 lei cu TVA, adică 1.842,07 euro.

Potrivit caietului de sarcini, drumarii au nevoie de aceste calculatoare performante pentru ”participarea la ședințele de progres, pentru deplasarea pe șantier (!), etc”. Potrivit descrierii unităților desktop din caietul de sarcini, aceste calculatoare sunt destinate mai curând pentru gaming. Pe Emag, prețul unui calculator de act tip este de aproximativ 5.000 de lei, adică la aproape jumătate din prețul plătit de CNAIR pentru fiecare unitate.

La punctul 3.3 din acest Caiet de Sarcini – „Domeniul specific la care contribuie furnizarea produselor”, autoritatea contractantă notează că „Nu este cazul!”. Calculatoarele sunt dotate cu procesoare Intel 17, 12 MB Cache, 4 nuclee și 8 thread-uri. Au memorie RAM de 16 GB DDR4, unitate de stocare SSD de 512 GB și Hard Disk de 1 TB. Display-ul (monitorul) are diagonala de 27 inchi, rezoluție Full HD.

Computerul este prevăzut cu cameră web, microfon, vine instalat cu sistem de operare Windows 10, cu Security Lock și parolă pentru Bios, în pachet intrând tastatură și mouse wireless.

Contracte pe bandă rulantă

Potrivit site-ului oficial unde sunt postate achizițiile publice din România, firma Union încheie contracte pe bandă rulantă cu statul.

În acte, firma Union Protection îi aparține lui Tibor Deszo, însă printre acționari s-au numărat Agnes Deszo (35% din acțiuni) și Zsolt Torok. În 12 decembrie 2011, Zsolt Torok a decis să iasă din companie, cesionând părțile sociale către ceilalți doi acționari. Ulterior, în 19 aprilie 2014, Agnes Deszo iese, la rândul ei, din companie, astfel încât, și în prezent, asociatul unic al societății este Tibor Deszo.

Site-ul companiei se numește unionco.ro și este împărțit cu altă societate, Union Co SRL, care îi aparține lui Agnes Deszo, soția patronului de la Union Protection.

Plus că, la ce bine merg contractele publice, site-ul de prezentare al acestor companii este nefuncțional.

Practic, cele două societăți sunt legate una de alta prin intermediul persoanelor care le controlează și site-urilor de prezentare.

Iar banii frumoși vin prin intermediul Union Co, companie care are încheiate contracte cu sute de instituții publice din România. Pentru a vă face o idee despre anvergura afacerii, poate fi menționat faptul că în perioada mai – aprilie firma a încheiat contracte publice în valoare de peste un milion de euro!

Până și DNA a atribuit o licitație în valoare de aproximativ 100.000 de euro firmei Union Co care s-a obligat să livreze cartușe de toner. DNA a estimat valoarea acestui contract la suma de 1.083.465,23 de lei cu TVA.

Acesta nu este singurul contract pe care DNA l-a încheiat cu această firmă, în 2012 societatea furnizând laptopuri pentru procurori în valoare de 25.000 de euro.

Contractul acesta a fost câștigat în situația în care firma fusese implicată într-un scandal cu universitatea Babeș Bolyai care lansase o serie de acuzație de trucare a unei licitații împotriva firmei și a unui angajat. Acuzațiile au fost tranșate de procurorii clujeni care i-au scos de sub urmărire penală pe reprezentanții firmei și au dat o amendă penală.

După aceea afacerile firmei au mers din ce în ce mai bine.

Firma clujeană a vândut tonere pentru IPJ Cluj, calculatoare pentru Universitatea de Agronomie Bucureşti sau echipamente video de 250.000 lei Camerei Deputaţilor, unde înțelegerea a fost parafată, la vremea respectivă, cu Roberta Anastase.

Tot firma clujeană Union Co a câștigat de la Poliția de Frontieră un contract de aproape jumătate de milion de euro. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) a cumpărat de la firma clujencei „tehnică IT&C- procurare staţii de lucru pentru asigurarea suportului tehnic necesar activităţilor specifice controlului şi supravegherii frontierei şi procesului de învăţământ”. Acordul cadru încheiat de IGPF pe 19.07.2013 a presupus cumpărarea de staţii de lucru cu monitor (minim 180 de bucăţi, maxim 1000) şi UPS (minim 180 de bucăţi, maxim 1000). Valoarea totală a contractului a fost de 446.500 de euro, fără TVA, bani europeni proveniţi din Fondul pentru Frontierele Externe.

Union Co a semnat pentru un contract de 509.905 lei, fără TVA, cu Universitatea Politehnică Bucureşti (rechizite şi cartuşe), iar înainte de acest ”gheșeft” firma lui DEZSO AGNES a vândut aparatură IT birourilor electorale din Satu Mare, Hunedoara şi Alba, pentru 175.383 lei.

Amendă pentru documente falsificate

În Cluj Napoca, firma Union Co, patronată și administrată de DEZSO AGNES, a fost amendată pentru că a falsificat o serie de documente pentru participarea la o licitație organizată Universitatea Babeș Bolyai. Licitația respectivă a avut loc în perioada 2008-2009, iar patroana Union Co și unul dintre directorii societății, Sipos Istvan, au fost amendați abia la trei ani după organizarea licitației. Conform citynews.ro din 2011, ”potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în 18 iunie 2007 Universitatea Babeș-Bolyai a organizat o licitație ce avea ca obiect furnizarea de produse tehnică de calcul. Este vorba despre 60 de calculatoare desktop și laptop, în valoare totală de peste 200.000 de lei. La licitația organizată în acea zi s-au înscris firmele Union Co SRL, Electroweigl SRL și Expert Service SRL. Potrivit caietului de sarcini, firmele participante trebuiau să prezinte o autorizație de livrare de la producător.

După ce reprezentanții Universitatea Babeș Bolyai au desemnat firma Union Co drept câștigătoare, societatea Electroweigl a contestat licitația pe motiv că documentele firmei câștigătoare nu ar fi în ordine. Mai exact, firma deținea autorizația de livrare de la un producător care a nu a eliberat un asemenea act pentru această firmă. UBB a reclamat firma Union Co doar după un an. Potrivit actelor, abia în 5 mai 2008 universitatea a depus o plângere penală la Poliție împotriva societății comerciale. În septembrie 2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a decis să-i scoată de sub urmărire penală pe Sipos Istvan și Dezso Agnes, dar a decis aplicarea unei amenzi administrative pentru cei doi în valoare de 100 de lei”.

Performanța Unio Co

Însă cel mai tare contract pe care SC Unio Co a reușit să îl încheie este cu o agenție a statului care urma să fie desființată. Însă, oficialii au considerat că este impetuos necesar ca înainte să pună lacăt pe Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale (ASSI) trebuiesc cumpărate câteva zeci de la calculatoare de la… ați ghicit: SC Unio Co!

În 2009, când Emil Boc ”călărea” pe Guvern și cerea reducerea cheltuielilor, ASSI, agenția care se ocupă de programele furibunde e-romania, e-guvern sau e-țeapă, a început să facă achiziții publice în situația în care se semnau documentele pentru desființarea ei. Printre contracte s-au strecurat și cele de achiziție a câtorva de computere și laptopuri. La licitație s-a înscris doar Union Co care a vândut cu 22.000 de euro aproximativ 30 de calculatoare. La data respectivă, președintele ASSI era Bogdan Mihailescu un afacerist care se învârte pe piața echipamentelor IT.