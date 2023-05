O fostă dansatoare a Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta de Cluj despre cum Tiberiu Groza, directorul artistic al ansamblului, încasează sume însemnate de pe urma dansatorilor care participă la diferite evenimente.

Aceasta susține că Tiberiu Groza plătește dansatorii cu câte 100 de lei pentru un program de nuntă, iar restul banilor ajung direct în buzunarele sale. Fosta dansatoare ne-a relatat că despre emiterea unei facturi pentru banii încasați nici nu poate fi vorba.

Mai mult, femeia a afirmat că problemele din cadrul Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” au fost tinute departe de urechile publicului, deoarece dansatorii din „garda veche” vor avea nevoie de adeverințe pentru pensionare din partea lui Tiberiu Groza și se feresc să porneasă un conflict cu acesta din teamă că Groza nu le va mai acorda respectivul document.

„Am fost dansatoare în Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan” în urmă cu 25 de ani. Am făcut multe pentru acest ansamblu. De exemplu, la un moment dat, am plecat într-un turneu în Polonia, însă domnul Groza a uitat actele cu patrimoniul instrumentelor și a costumelor. În momentul în care am ajuns în vama Borș, și-a dat seama că nu are aceste acte, a sunat diferite persoane din Cluj, însă nimeni nu a vrut să vină să aducă respectivele documente, iar tatăl meu a făcut acest efort și a adus actele. Recent am apelat la domnul Tiberiu Groza, pentru că băiatul meu urmează să se căsătorească, și l-am rugat să mă ajute cu niște dansatori. Mi-a spus din start că stau bine din punct de vedere financiar și mi-a prezentat inițial o ofertă de 5000 de lei, apoi mi-a spus că ar fi 3000 de lei și după mi-a spus că pentru mine este de 2000 de lei. Eu știu cât e onorariul dansatorilor, am probe în acest sens. Le dă 100 de lei. I-am spus domnului Groza că nu mi se pare normal să plătesc taxa respectivă, având în vedere că dansatorii încasează 100 de lei. I-am spus că sunt absolut de acord să plătesc dansatorii, dar nu mi se pare normal să-i bag alte 800 de lei în buzunarul lui. Suntem o grămadă de dansatori sau foști dansatori care ne-am dat se ce fel de om este Tiberiu Groza. Este un om care efectiv jecmănește dansatorii. Am ales să vorbesc pentru că se întâmplă acest lucru de prea mulți ani. Am luat legătura cu ceilalți colegi și am înțeles că domnul Groza cere, în mod normal 1500 de lei, pentru un program simplu al ansamblului. Mie mi-a perceput 2000 de lei, pentru 6 perechi de dansatori, adică 1200 de lei pentru toți dansatorii, iar cei 800 de lei merg la domnul Groza în buzunar. De facturi nici nu poate fi vorba. Nu emite nimic. Mai mult, la ultima nunta la care au fost dansatorii, domnul Groza le-a cerut să meargă fiecare cu mașina personală, fără să deconteze nimic. Din acei 100 de lei, oamenii au trebuit să bage și benzină. El taie și spânzură acolo. Nimeni nu poate să-i spună nimic. Foștii mei colegi se tem să vorbească pentru că domnul Groza trebuie să le emită o adeverință pentru pensionare și, de teamă să nu rămână fără acea adeverință, preferă să nu spună nimic. Domnul Neag este un om extraordinar, dar nu știe multe. Dumnealui ne-a apreciat mereu, noi am fost generația care a fondat ansamblul, domnul Groza s-a pus singur în funcția de director. Sunt foarte multe probleme, dar oamenii se tem să vorbească.”, a declarat o fostă dansatoare a Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” pentru Gazeta de Cluj.

