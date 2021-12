Ramona Pop, angajată în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj Napoca s-a filmat în ipostaze porno, iar imaginile au ajuns publice.

Domnul Clitan are o protejata in interiorul Gruparii Mobile. Ea se numeste Ramona Pop si este purtatoarea de cuvant a institutiei militare. Din aceasta postura, asa cum mi-au relatat mai multi colegi de breasla, inclusiv colegii mei de la Ziar de Cluj, Ramona Pop nu raspunde mai niciodata la telefon, la solicitarile presei. Ba chiar nu e niciodata la job, avand mai mereu o loctiitoare care se scuza amabil si incearca sa salveze situatia.

Jandarmerita Ramona Pop, emblema Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj, are insa alte pasiuni. De exemplu, sa se lase filmata cracindu-se in vana sau la dus sau turnandu-si lapte dintr-o sticla de borsec pe trup in miscari lascive ori unduindu-se pe ciment si frecandu-si sanii cu frisca, toate intr-un spectacol grotesc ce duce cu gandul la filmele porno „naturaliste” nemtesti din anii ’70.

Concluziile le trageti dumneavoastra – daca e sau nu haos la nivelul conducerii Gruparii de Jandarmi Mobila din Cluj, daca ar trebui sau nu schimbata comanda institutiei din mana lui Clitan.

Pana atunci, dati-mi voie sa va spun ca am contactat-o pentru un comentariu chiar pe doamna Ramona Pop (avem inregistrare audio) care ne-a spus ca nu stie si nu isi aduce aminte de niciun filmulet „fierbinte”, ceea ce, asa cum veti vedea mai jos, a fost o declaratie mincinoasa. Ramona Pop ne-a cerut sa ii trimitem pe Whatsapp filmuletele cu pricina, „sa vada despre ce e vorba”. Fiindca nu a mai catadicsit sa raspunda mesajelor noastre, am trimis „pachetul” de pornosaguri chiar domnului comandant Clitan.

SOC! Dupa nici 10 minute, domnul comandant Clitan ne-a sunat si, jucand parca rolul de purtator de cuvant al Jandarmeriei Mobile Cluj, a recunoscut ca STIA „de cateva zile” de aceste filmulete. Colonelul Clitan ne-a spus ca se efectueaza in acest moment o ancheta interna pentru a se identifica cine si cand le-a pus pe internet sau le-a trimis catre presa, adica spre Strict Secret. L-am intrebat, firesc, de ce resursele anchetatorilor de la Jandarmerie se concentreaza pe identificarea persoanei care a leak-uit filmuletele si nu se concentreaza pe „faptuitoare”. Comandantul Clitan nu a mai zis nimic.

L-am intrebat pe comandant daca, avand in vedere ipostazele cu caracter sexual ale sunordonatei sale Ramona Pop, ea mai poate detine functia de purtator de cuvant al Jandarmeriei Mobile Cluj. Domnul colonel Clitan ne-a zis ca ea nu mai e „de mult” purtator de cuvant, ca i-a expirat contractul Ramonei Pop, care era temporar. Insa domnul Clitan minte ca si doamna Ramona Pop.

Iata o captura facuta azi de pe site-ul institutiei, unde doamna Ramona Pop figureaza IN CONTINUARE ca purtator de cuvant si persoana desemnata in relatiile cu presa. In fapt, dupa incidentul cu defilarea de la 1 Decembrie, Ramona Pop a fost cea care, in numele Jandarmeriei, a oferit declaratii presei clujene si nationale. Deci, MINCIUNA!

Va lasam sa va „delectati” cu calitatile „artistice” ale jandarmeritei clujene ce reprezinta oglinda Gruparii Mobile de jandarmi Cluj, interfata pentru Romania, arată strictsecret.ro

În urma publicării acestor clipuri, Jandarmeria clujeană a trimis următorul drept la replică

”

Referitor la articolele apărute recent în presă, care conţin unele imagini postate pe Internet în care este posibil să apară o angajată a Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, plt.maj. P.R., care a îndeplinit temporar atribuţii pe linie de relaţii publice, precizăm faptul că la nivelul unităţii s-a constituit o comisie pentru verificarea de îndată a aspectelor în cauză.

Din primele verificări a rezultat faptul că aceste imagini pot data din anul 2006, doamna P.R. fiind angajată ca subofiţer din anul 2007.

În prezent, doamna P.R. nu îndeplineşte atribuţii pe linie de relaţii publice şi se găseşte în concediu de odihnă, urmând a se clarifica dacă aceste imagini îi aparţin şi modalitatea în care au ajuns în spaţiul public. Din declaraţiile acesteia, rezultă că imaginile au fost publicate fără acordul său, urmând a depune o plângere pentru a se stabili modalitatea prin care i-a fost accesat dispozitivul electronic în care păstra acele imagini.

Reafirmăm că la nivelul instituţiei susţinem dreptul la viaţă privată al angajaţilor, dar, în acelaşi timp, nu vor fi tolerate comportamentele care aduc atingere onoarei şi demnităţii militare.

Precizăm totodată faptul că Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca nu a participat cu efective în dispozitivul de defilare constituit cu ocazia Zilei Naţionale în mun. Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte efectuarea de ore suplimentare de către comandantul unităţii în perioada stării de urgenţă şi de alertă, acestea au fost determinate de conducerea şi coordonarea unor misiuni şi activităţi specifice, fiind aprobate de persoanele în drept şi făcând obiectul unor verificări în cauză ale instituţiilor de specialitate, fără a fi constatate încălcări ale prevederilor legale în materie.

În perioada stării de urgenţă şi de alertă, au fost încadraţi pe o perioadă determinată de până la 30 de zile de la încetarea stării de alertă, un număr de 44 de subofiţeri, doi dintre ei având domiciliul în judeţul Sălaj, iar unul dintre ei fiind rudă de gradul V cu comandantul unităţii. Astfel, doamna C.I. a fost încadrată pe perioadă determinată în urma interviului ce a avut loc, pe baza criteriilor stabilite, având şi aptitudinile necesare pentru postul pentru care a aplicat, fiind multiplă campionă naţională, europeană şi mondială la karate tradiţional. În prezent, aceasta nu mai este angajata instituţiei noastre, depunându-şi demisia în luna octombrie 2021.

În privinţa condiţiilor de muncă existente la nivelul unităţii, precizăm faptul că în ultimii ani, sediul acesteia, care datează din anul 1885, a făcut obiectul unor lucrări de consolidare şi modernizare, oferind în prezent condiţii decente de muncă pentru toţi angajaţii, inclusiv prin popota de unitate, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor interne”.