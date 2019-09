Situație fără precedent în justiția românească. Decizia unei judecătoare arată modul în care magistrații sunt protejați și faptul că au o putere uriașă în cadrul statului.

O judecătoare a condamnat inculpații la pedepse cu închisoare cu executare pe baza a patru volume de probe la care nici acuzații, nici avocații acestora nu au avut acces. Mai grav și mai absurd, chiar existența acelor volume a fost ținută secretă.

Gestul magistraților i-a pus pe acuzați în fața unui eveniment inedit în Justiție: să nu se poată apăra.

Vreme de trei ani, între 2015 și 2018, judecătoarea Ana Maria Trancă de la Curtea de Apel București a judecat o speță referitoare la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către mai multe persoane responsabile cu acordarea de despăgubiri pentru bunuri imobile naționalizate de statul comunist. La finalul judecății pe fond, judecătoarea Trancă a decis condamnări la închisoare cu suspendare pentru toți acuzații.

Aceștia au făcut apel la Înalta Curte de Casație și Justiție. Conform procedurii, dosarul penal s-a mutat de la Curtea de Apel București (CAB) la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Imediat după transmiterea dosarului de la CAB la ÎCCJ, Curtea de Apel București a mai trimis niște documente Înaltei Curți, transfer comunicat prin următoarea adresă, semnată de către judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, președinta secției penale a CAB: „Urmare adresei din 8.05.2018 prin care v-am inaintat dosarul nr.3203/2/2015 privind pe inculpatii (…), in vederea solutionarii apelurilor declarate in cauza, va trimitem, alaturat, plicul ce contine volume confidentiale, pentru a fi avute in vedere la solutionarea cauzei”, notează newsweek.ro

Așadar, pe lângă dosarul cauzei (care ar trebui să conțină toate doumentele aflate la dosar), Curtea de Apel București a mai trimis și niște documente care nu se aflau la dosar: “plicul ce conține volume confidențiale”. Documente al căror rol era să fie “avute în vedere la soluționarea cauzei”.

Practic, printr-un document oficial, șefa secției penale a Curții de Apel București admitea că un dosar fusese judecat pe baza unor acte inaccesibile părții acuzate.

Vreme de un an, însă, judecătorilor de la Înalta Curte care se ocupă de apel în acest dosar nu le-au parvenit “volumele confidențiale” (deși acestea ar fi trebuit să existe chiar la ÎCCJ, așa cum anunțase în mai 2018 Curtea de Apel București). Astfel, în iunie a.c., judecătorii din faza de apel a dosarului de la Înalta au cerut din nou Curții de Apel București „plicul”: „Potrivit dispozitiilor de sedinta din data de 6 iunie 2019, pronuntata in dosarul nr.1222/1/2018, avand ca obiect apelurile declarate de (…) impotriva sentintei penale nr.30/F din data de 14 februarie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia I penala, pronuntata in dosarul nr.3203/2/2015 (1897/2015) vă solicitam sa ne inaintati, pana la termenul de judecata din data de 5 septembrie 2019, plicul secret, transmis catre aceasta instanta de la Inalta Curte de casatie si Justitie (plic inchis).”

Curtea de Apel București a răspuns că plicul fusese deja transmis Înaltei Curți încă din mai 2018, deci cu un an înainte.

La termenul de joi, 5 septembrie, se va afla dacă, în sfârșit, acele “volume confidențiale” au fost găsite la Înalta Curte sau, în mod foarte dubios, au fost făcute pierdute.

Desigur, dacă vor fi găsite, miza este să se descopere care a fost sursa și conținutul acelor volume.

Una dintre persoanele foarte interesate de răspunsul la întrebările de mai sus este Horia Georgescu, fost șef al Agenției Naționale de Integritate, condamnat de judecătoarea Ana Maria Trancă la o pedeaspă de patru ani cu executare în faza de fond a dosarului amintit.

Horia Georgescu a reacţionat pe social media criticând în termeni foarte duri decizia luată de magistratul Trancă Anamaria, care este acuzată că a judecat pe lângă lege dosarul fostului șef ANI.

Horia Georgescu: „Acum nu o mai spun eu! O spune, prin documente oficiale, Curtea de Apel București prin președintele secției penale, la solicitarea completului de la Înalta Curte de Casație și Justiție, investit cu judecarea apelului meu: Trancă Anamaria a judecat pe lângă lege, într-un circuit paralel și ilegal, ascunzând documente tuturor părților din dosar. Este fără precedent o astfel de abordare. Vom afla în curând la ordinul sau interferența cui a făcut-o. Am spus în mai multe luări de poziție publice că adevărul iese la lumină. De data asta, are și conotații penale, dincolo de potențiale sancțiuni administrative”, a scris Horia Georgescu, fost preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) pe contul pesonal de Facebook.

