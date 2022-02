Aseară, pe tronsonul Nădășelu – Gilău din cadrul Autostrăzii Transilvania, o mașină a luat fost din cauza instalației electrice.

Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flăcările care au cuprins autoturismul. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu răniți.

In peste 65% din cazurile in care o masina ia foc, e vorba de o izolatie proasta la instalatia electrica. In general, incendiile se produc ca urmare a unor cabluri izolate prost si care in timp s-au mancat, ajunga sa faca un scurt-circuit.

De cele mai multe ori focul izbucnește in partea din fata a masinii. Adica sub bord, in bord, sub capota sau in zona in care este aeroterma si ansamblul de stergatoare.