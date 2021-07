Modelul de politician prostocrat se extinde tot mai mult in PNL, dupa ce ani de zile a fost apanajul PSD si al PDL. In spatele prostocratilor liberali se afla in principal grupul celor patru sfetnici de taina ai presedintelui Klaus Iohannis, respectiv Vasile Blaga, Alina Stefania Ghorghiu, Gheorghe Falca si Gheorghe Flutur, dintre care trei au fost lideri importanti ai PDL si apropiati ai fostului presedinte Traian Basescu,iar acum vorbesc de un noi suflu in PNL. Alina Stefania Ghorghiu este creatia politica a fostului lider liberal Bogdan Olteanu, nepotul fostei nomenclaturiste bolsevice Ghizela Vass, fost presedinte al Camerei Deputatilor si viceguvernator al Bancii Nationale, condamnat definitiv pentru coruptie. Exemplul cel mai eclatant de prostocrat liberal este premierul Florin Catu, cu care ne-a pricopsit presedintele Klaus Iohannis dupa alegerile parlamentare din decembrie 2020,avand in vedere in vedere ca a cazut examenul de treapta la un liceu provincial de mana a doua, a picat doua examene consecutive la facultate, a absolvit contra-cost un colegiu universitar relativ obscur din Statele Unite si nu a reusit sa-si ia doctoratul de 22 de ani.

Prototipul Catu, o inventie a cuplului Gorghiu-Isar

Tocmai cel care vrea sa-si lege presedintia de programul «România educată» l-a desemnat prim-ministru al guvernului României pe un nepregatit ca Florin Cîțu, dupa ce anterior l-a acceptat ca ministru al Finanțelor în guvernul Ludovic Orban, în pofida dezvăluirilor din presa privind precaritatea studiilor sale. Conform acestor dezvăluiri, Catu s-a înscris în 1986 la Liceul Energetic din Râmnicu-Vălcea, un liceu industrial de mâna a doua, dar a căzut examenul pentru treapta a doua în 1988, cu media 4, astfel că a trebuit să se înscrie la școala profesională afiliata acestui liceu. În urma intervenției părinților săi, care n-au acceptat sub nicio formă ca odrasla lor să devină un simplu electrician și cu bunavoința directorului Liceului Energetic, a fost mutat la liceu, pe care l-a absolvit în 1990, fiind un elev mediocru conform unor fosti colegi. In perioada respectiva, un astfel de transfer, de la scoala profesionala la liceu, nu se putea rezolva decat cu pile mari la partid (Partidul Comunist Roman), putandu-se spune ca actualul premier si-a rezolvat studiile liceale cu ajutorul ciumei rosii. După absolvirea liceului, tânărul Citu a cazut doi ani consecutiv, în 1990 și în 1991, examenul de admitere la Academia de Științe Economice din București. În 1992 părinții sai l-au înscris la Grinnell College din Statele Unite ale Americii, un colegiu universitar de mâna a doua din statul Iowa (clasat pe locul 99 in top 100 din SUA), unde un an de studii costă 40.000 de dolari. A absolvit acest colegiu în 1996, obținând o licență în științe economice, cu care a făcut mare paradă în tară, desi o licenta de colegiu universitar nu este echivalenta cu o licenta de universitate. În 1999 s-a înscris la doctorat, dar nu a reușit să-l obtina până astăzi, deși au trecut peste 20 de ani.

Florin Catu a fost un necunoscut in politica pana in 2016 cand a devenit senator liberal de Bucuresti gratie copresedintei PNL, Alina Stefania Ghorghiu, care l-a impus pe un loc eligibil profitand de functia sa. Aceasta nu este nimeni alta decat sotia prietenului sau Lucian Isar, impreuna cu care a atacat moneda nationala dupa declansarea primelor crahuri bancare in Statele Unite ale Americii in 2008. Mai exact, in octombrie 2008 Florin Catu si Lucian Isar, actualmente consilierul sau pe probleme economico-financiare, au lansat un atac speculativ asupra leului, prin care s-a urmarit atingerea unui curs valutar de 4 lei/1 euro. In urma acestui atac au crescut foarte mult dobanzile la creditele in lei, fapt ce i-a adus pe multi debitori in situatia de a nu-si mai putea achita datoriile la banci. Rezerva valutara a Bancii Nationale a Romaniei a scazut atunci cu peste un miliard de euro, pe parcursul unei singure luni. In perioada acestui atac, Catu era economist-sef la ING Bank Romania, iar Isar era economist-sef la Bancpost. Pana acum nu s-a stabilit daca a fost un atac pe cont propriu, inspirat probabil de atacul speculativ al miliardarului George Soros asupra lirei sterline, sau a fost un atac dirijat de anumite grupuri de interese financiare. Cuplul Gorghiu-Isar a avut un cuvant important de spus si in desemnarea lui Florin Catu in functia de ministru al Finantelor in guvernul condus de Ludovic Orban si apoi in ceea de prim-ministru, avand in vedere influenta pe care o avea in PNL, dar si asupra presedintelui Iohannis, a carui sluga devotata Alina Gorghiu a fost in perioada in care s-a realizat fuziunea dintre PNL si PDL.

Dupa cum a aparut in presa, profitand de relatiile lor in administratia si in justitia din judetul Valcea, parintii premierului Catu au fost implicati in afaceri tenebroase cu retrocedari de paduri, case si terenuri. Seful Guvernului are inscrisa in declaratia de avere suprafata de 75 hectare de padure, in cota de 1/2 cu fratele sau George, care este situata in statiunea montana Voineasa, la baza partiei de schi Transalpina Sky Resort, cel mai mare domeniu schiabil din Romania. Aceasta padure a fost obtinuta prin hotarari judecatoresti dubioase, in conditiile in care parintii lui Catu si antecesorii lor nu au detinut niciodata padure pe raza localitatii Voineasa, iar suprafata primita este situata pe domeniul public al statului si nu putea constitui, sub nicio forma, obiectul unei retrocedari. Tot in conditii dubioase, mama actualului premier a obtinut despagubiri pentru un teren si o casa pe care a pretins ca le-ar fi detinut in zona centrala a municipiul Ramnicu-Valcea. Se mai vehiculeaza ca parintii lui Catu ar fi dobandit, in aceleasi condititii ca la Voineasa, o suprafata de padure si in statiunea montana Olanesti din judetul Valcea.

Modelul de succesor pregatit de faraonul Falca

In weekendul trecut, faraonul Gheorghe Falca, unul dintre ideologii noului PNL, l-a impus, pentru al doilea mandat, in functia de presedinte al organizatiei municipale Arad pe amicul sau Sergiu Ovidiu Balcea, in varsta de 41 de ani, pe care-l pregateste de cativa ani ca succesor politic. In 2016 l-a uns vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, iar in iunie 2020, cu ocazia unei paranghelii organizate in Palatul Cultural din Arad dupa retragerea sa de la primarie, la care au participat in jur de 4.000 de invitati, l-a anuntat drept candidat si viitor primar al Aradului. La alegerile locale din septembrie a cedat insa Primaria Aradului fostului viceprimar Calin Bibart, finul generalului Florian Coldea, fostul sef operativ al SRI. In aceste conditii, Sergiu Ovidiu Belcea a candidat si a fost ales deputat PNL de Arad la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Desi se afla la primul mandat, Falca a reusit sa-l impuna in functia de vicelider al grupului PNL din Camera Deputatilor. Pana acum Balcea nu a aratat nimic nici pe plan administrativ nici pe plan parlamentar. Pregatirea sa este destul de precara, el absolvind Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii de Vest Vasile Goldis din Arad, care este cunoscuta drept o fabrica de diplome.

Deputatul Balcea a devenit mai cunoscut, dupa relativ recenta asasinare a omului de afaceri Mihai Crisan din Arad, ca fost ginere al acestuia. Balcea si fiica lui Crisan au o firma de transport, care detine mai multe autocamioane si autocisterne si in care au fost implicati financiar si socrii sai. Intr-o convorbire cu Gheorghe Falca, difuzata in spatiul public, fiica lui Crisan dezvaluie aventurile extraconjugale si comportamentul violent al lui Balcea, inclusiv ca la un moment dat acesta a amenintat-o cu un cutit. Aviz presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, pana nu se trezeste cu cutitul lui Balcea la gat! Fosta sotie a devoalat si ca Balcea a convins-o sa realizeze divortul la notar, nu in instanta, pentru a nu-i afecta imaginea, promitandu-i ca-i va da suma de 2.000 euro lunar, o parte din dividendele firmei de transport si un autoturism, dar i-a precizat ca nu poate semna un act scris in acest sens intrucat nu poate justifica legal suma de 2.000 de euro. Ceea ce inseamna ca banii respectivi aveau o provenienta ilicita: mita, contrabanda sau altceva. Dupa asasinarea lui Mihai Crisan, s-a vehiculat ca acesta si firma de transport controlata de familia sa ar fi fost implicati in activitati de contrabanda cu tigari. Interesant si dubios, in acelasi timp,este ca, in prima sa declaratie de avere ca deputat, Balcea nu si-a consemnat nicio avere, respectiv niciun teren, nicio locuinta (casa sau apartament) si niciun dividend de la vreo societate comerciala, dar a consemnat un imprumut de 130.000 lei (maximul legal posibil) acordat PNL pentru campania electorala din 2020, fapt ce confirma ca a fost un sponsor important al principalului partid de guvernamant. Ce provenienta legala are aceasta sponsorizare, in conditiile in care singurul venit legal realizat de Sergiu Balcea in perioada respectiva a fost salariul de vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, care s-a cifrat aproape la aceeasi valoare (134.401 lei)?

Modelul Buldogului, patentat la Satu Mare

In weekendul ce urmeaza, cohorta ardeleana a lui Florin Catu, in frunte cu Vasile Blaga, Gheorghe Falca, Rares Bogdan, Robert-Ionathan Sighiartau, Daniel Buda s.a., vor sa-l definitiveze in functia de presedinte al organizatiei judetene Satu Mare a PNL pe liderul interimar Adrian Cozma, deputat in Parlamentul Romaniei din decembrie 2020. In varsta de 35 de ani, fostul fruntas PDL Adrian Cozma a devenit lider interimar al PNL Satu Mare, cu sprijinul lui Blaga, Bogdan si Sighiartau, dupa alegerile locale din 27 septembrie 2020, cand fostul lider Adrian Albu, membru al PNL din 1990, a demisionat, la cererea presedintelui Ludovic Orban, intrucat organizatia pe care a condus-o a obtinut un rezultat sub 27%. Culmea ironiei, Cozma a obtinut la alegerile parlamentare un scor mai mic cu sase procente decat cel obtinut de Albu la alegerile locale, dar lui nu i-a fost solicitata demisia de catre conducerea centrala a PNL. Cozma s-a remarcat drept un tanar politruc demagog si agresiv, ale carui modele sunt, potrivit unui interviu acordat dupa debutul in politica, Adrian Paunescu si Corneliu Vadim Tudor. Ipochimenul a fost umflat cu pompa de vreun deceniu incoace de Vasile Blaga, fost secretar general al PDL si copresedinte al noului PNL, cunoscut ca patronul contrabandei si altor afaceri necurate din nord-vestul Romaniei. Beneficiind si de sprijinul ultimilor lideri judeteni ai PDL, Cozma a devenit presedinte al organizatiei de tineret si vicepresedinte al PDL Satu Mare. A candidat pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare din 2012 intr-un colegiu din judetul Satu Mare, dar s-a facut de ras, obtinand doar in jur de 1.000 de voturi. Cu toate acestea, dupa fuziunea din 2014, Blaga l-a uns copresedinte al PNL Satu Mare din partea fostului PDL. La alegerile locale din 2016 a candidat pentru functia de primar al municipiului Satu Mare din partea noului PNL, dar a obtinut doar 4 000 de voturi (sub 10% din total), clasandu-se pe locul trei, dupa candidatii UDMR si PSD. Desi a fost un perdant la alegerile locale si parlamentare precedente, Vasile Blaga si Rares Bogdan l-au impus candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Satu Mare la alegerile locale din septembrie 2020, dar a fost surclasat de candidatul UDMR, care a obtinut peste 15 000 de voturi in plus.

Asa cum am aratat, sub conducerea lui Adrian Cozma, PNL a obtinut un rezultat foarte slab la Satu Mare si la alegerile parlamentare din decembrie 2020, fiind depasit de UDMR, USR si PSD. Cozma a obtinut mandatul de deputat la mustata, doar in urma redistribuirii la nivel national. La trei zile dupa scrutinul parlamentar, cu ocazia unei sedinte a Biroului Permanent Judetean al PNL Satu Mare, care a avut ca principala tema analizarea rezultatelor obtinute, liberalii vechi si noi au ajuns efectiv la invective si injuraturi, iar apoi la imbranceli si la pumni, o premiera la acest partid declarat istoric si cunoscut printr-o anumita sobrietate si civilitate. Numerosi participanti i-au cerut demisia lui Cozma pentru rezultatul slab de la alegerile parlamentare, care au plasat organizatia satmareana la coada clasamentului pe tara (pe locul 35 din 41), precum si pentru modul discretionar in care conduce organizatia, si de aici s-a ajuns la invective si injuraturi, imbranceli si pumni, fapt relatat inclusiv de unele televiziuni centrale. Imediat, prim-vicele liberal Rares Bogdan i-a atacat dur pe contestatarii lui Cozma, tinand sa precizeze ca acesta are sprijinul sau, precum si al lui Robert Sighiartau, Florin Roman, Lucian Bode, Marcel Vela, Alina Gorghiu, Dan Motreanu, Vasile Blaga, Daniel Buda si al foarte multor altor lideri liberali, fiindca a adus un spirit nou, un spirit autentic de lupta la Satu Mare. Pentru marele moralist si patriot nationale, tupeul si derbedeismul in politica reprezinta un nou spirit, un spirit autentic de lupta. Mai este de semnalat ca, dupa alegerile locale de anul tecut, Cozma a promovat doar rude si prieteni din PNL Satu Mare. Astfel, l-a promovat vicepresedinte al Consiliului Judetean pe finul sau Valer Beseni, un necunoscut inclusiv printre liberalii locali, fara nicio pregatire sau experienta administrativa. La cererea lui Cozma, vicepresedintele Beseni l-a angajat consilier la cabinetul sau pe amicul acestuia Romeo Pop, care a fost ales recent presedinte al organizatiei municipale Satu Mare a PNL. Romeo Pop se afla insa cel mai mult timp, inclusiv pe durata programului de lucru, la sediul judetean al PNL sau pleaca in judet cu seful si amicul sau Cozma, folosind in acest scop un autoturism Dacia Duster, care a fost repartizat de Consiliul Judetean vicepresedintelui Beseni. Suntem astfel in prezenta unui caz penal similar cu cel in care a fost condamnat ex-presedintele PSD, Liviu Dragnea.

Protejatul lui Blaga, Bogdan and co. a fost o nulitate si sub aspectul pregatirii si experientei profesionale. A absolvit caznit Liceul Forestier din Satu Mare, considerat cel mai slab liceu din oras, dupa care dat admitere la Academia de Politie, dar a fost respins clasandu-se la coada clasamentului. S-a angajat vanzator la un magazin din vama Halmeu, un punct nodal al contrabandei cu tigari, carburanti, s.a. din Ucraina, profitand de faptul ca mama sa era angajata la aceasta vama. Dupa cativa ani, a absolvit la fara frecventa o facultate privata si obscura de drept si a reusit pe cai intortocheate sa intre in Baroul de avocati Satu Mare, dar in postura de avocat nu s-a remarcat decat prin tupeu si gargara ieftina. Fosti sefi ai baroului satmarean spun ca a fost un avocat de duzina, care a trait din oficii. Singurele contracte banoase de asistenta juridica le-a incheiat cu cateva primarii controlate de partidul in care avea functii de conducere, contracte considerate nelegale de Curtea de Conturi. Faptul ca a fost un avocat slab este demonstrat de venitul realizat din avocatura pe anul 2019, care se cifreaza la doar 39.000 lei, rezultand o medie de 3.250 lei/luna, aproape de salariul mediu pe economie. Cum se explica, la asemenea venituri , ca avocatul politician detine doua case de locuit, o casa de vacanta, un apartament, doua terenuri, 5 autoturisme, doua microbuze si o motocicleta? De unde a avut bani pentru cele doua scrutinuri electorale la care a candidat anul trecut? De unde a achitat 20.000 de euro numai unui pretins consultant politic din Bistrita, Alin Siserman, cunoscut drept omul secretarului general al PNL, Robert- Ionathan Sighiartau?

Tutunul si omul de legatura

Pe de alta parte, Adrian Cozma este cunoscut drept un baiat de bani gata, cu tot felul de fite (masini de lux, motociclete, cai de rasa) si apropiat de lumea interlopa din zona. Conform unor surse inclusiv politienesti, acesta apare intr-o inregistrare de la o petrecere la care s-a tras pe nas. Tatal sau a facut afaceri profitabile cu o firma de transport international de persoane si cu o firma cu care a comercializat cereale, indeosebi unui mare producator evazionist de alcool din judet, arestat si condamnat de mai multe ori. Fosti si actuali politisti afirma ca, in timpul ultimei guvernari PDL, cand a lucrat in vama Halmeu, Cozma ar fi fost implicat in traficul cu tigari aduse din Ucraina. Potrivit acestora, microbuzele firmei de transport persoane a familiei Cozma aveau podele duble in care au fost ascunse si duse tigari de contrabanda din Ucraina spre Vestul Europei, indeosebi in Spania si in Portugalia. In perioada respectiva DNA a destructurat o retea de contrabanda care opera in Vama Halmeu, in care a fost implicata si sefa de atunci a acestei vami, Nicoleta Dobrescu, care a fost numita in functie cu sprijinul conducerii centrale a PDL. Pentru numirea in functie, aceasta a achitat o suma mare de bani, de sute de mii de euro, colectata de la contrabandistii de tigari, unui vechi functionar de la sediul central al PDL, poreclit „Batranul”, care era cunoscut drept un apropiat al fostului lider portocaliu Vasile Blaga. Astfel, a aparut banuiala ca junele Cozma ar fi devenit un apropiat si un protejat politic al veteranului Blaga din vremea in care contrabanda cu tigari era in floare prin vama Halmeu.

Cert este ca, ulterior, Adrian Cozma a avut o ascensiune rapida in PDL si apoi in PNL, primind functii importante si candidand pentru demnitati importante. In decembrie 2019, dupa ce guvernarea a fost preluata de PNL, la rugamintea lui Vasile Blaga, devenit intre timp europarlamentar, prefectul judetului Satu Mare, Radu Bud, l-a numit pe Cozma in functia de sef de cabinet (director de cancelarie), pentru a-si face imagine in perspectiva alegerilor locale din 2020, la care, asa cum am aratat, a candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Pe plan local se stie ca Blaga i-a dirijat si controlat pe prefectul Bud si pe liderul liberal Cozma printr-un fin al sau din Satu Mare, Dumitru Pop, zis Mitica Ofsaid, un afacerist controversat, cu antecedente penale si cu legaturi stranse cu lumea interlopa, care este perceput drept emisarul Buldogului in judet. Finul lui Blaga a fost arestat si trimis in judecata in 1989 pentru ca a ajutat sa treaca frontiera in Ungaria, pe raza judetului Satu Mare, zeci de svabi din Banat, de la care a perceput sume mari de bani si diverse bunuri. In 2003 a fost arestat si trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta comis in vedere obtinerii pachetului majoritar de actiuni la firma de salubritate Florisal din Satu Mare. In perioada in care PDL s-a aflat la guvernare, cu sprijinul nasului Vasile, firmele lui Mitica Ofsaid au fost indestulate cu contracte substantiale, de zeci de milioane de euro, cu Administratia Nationala Apele Romane, Transelectrica, Electrica, Primaria Capitalei si, in plus, acesta a fost implicat intr-o afacere princare au fost acordate despagubiri de 6 milioane de euro de catre ANRP pentru un teren din Satu Mare. In 2008, cu sprijinul decisiv al lui Blaga, principala firma a lui Pop, Bella Consulting, a primit un credit de 3.200.000 de euro de la CEC Bank, cu care nasul si finul au cumparat un hotel din Viena (Reither, din lantul Best Western), pe care l-au vandut dupa cativa ani, dar creditul nu a mai fost returnat. Consoarta lui Mitica Ofsaid, care a fost pusa sa semneze contractul cu CEC-ul, in calitate de administrator al firmei careia i-a fost acordat creditul, a fost condamnata de Judecatoria Satu Mare, la inceputul acestui an, la 6 ani de inchisoare pentru inselaciune calificata, in pofida faptului ca Blaga a apelat la un avocat de top pentru a o scapa, ca sa nu vorbeasca cine se afla in spatele contractului atat de pagubos pentru statul roman.

Cam asa arata noul suflu din PNL: scoala putina, demagogie multa, impertinenta, violenta, fraudarea statului, conexiuni cu lumea interlopa, inclusiv cu crima organizata. Cam asa s-a manifestat si ciuma bruna cu aproape un secol in urma.

Valer Marian