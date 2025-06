O pensionară din Cluj-Napoca a obținut un ordin de protecție împotriva fostului soț, după ce a reclamat un lung șir de abuzuri, inclusiv supraveghere video, urmărire prin GPS și agresiuni fizice și verbale. Deși cei doi sunt divorțați din mai 2025, bărbatul a continuat să frecventeze gospodăria femeii din satul Așchileu Mare, provocând conflicte.

Incidentul decisiv a avut loc pe 16 mai, când, după ce femeia a mutat un scaun folosit de fostul partener într-o anexă, acesta a reacționat violent. Potrivit declarațiilor sale din instanță, bărbatul a tras-o de mâini, a îmbrâncit-o, a așezat-o cu forța pe scaun și a insultat-o, filmând-o în același timp.

Femeia a relatat că fostul soț o supraveghea constant, chiar și prin camere de luat vederi montate în curte, amenințând-o ori de câte ori întrerupea conexiunea. În sprijinul afirmațiilor sale, pensionara a adus dovezi clare, printre care fotografii, înregistrări audio și un dispozitiv GPS găsit în geantă.

Judecătoria Gherla a emis, pe 5 iunie 2025, un ordin de protecție valabil 12 luni, interzicându-i bărbatului să se apropie la mai puțin de 200 de metri de fosta soție și de casa acesteia, precum și orice formă de contact.

„În 16 mai m-a luat de mână sau de haine, când eram la țară. Am dus scaunul de birou pe rotile pe care stătea el când venea la țară, în poiată, ca o magazie. Când el a venit la țară și a văzut că scaunul este în magazie, m-a luat să îmi arate unde este, am ajuns cu picioarele pe jos, m-a trântit pe scaun și mi-a spus “acolo să stai” și mi-a făcut poza, în timp ce îmi adresa injurii.

Din toamnă a pus camera de supraveghere, mă supraveghea, îmi vorbea pe camera urât. Am întrerupt camera de multe ori.O data am întrerupt camera pe la ora 5 sau 6, iar la ora 9 el a venit la țară, și m-a amenințat că dacă mai întrerup “nu știu ce îți fac”. M-a terorizat cu camera. M-a torturat pe scaun, m-a împins, strigam “ajutor”.

Vă rog să îl întrebați de ce a tras și saltelele pe jos, de ce are impresia asta despre mine. Încă nu suntem separați definitiv, acolo are și el parte, i-am zis că poate să mai vină, să își pună în grădina de legume, dar întotdeauna se agăța de mine, eu reacționam și asta îl deranja.

Nu m-a lăsat să intru în casă. Am ajuns cumva în casă, a trântit masa, a ridicat scaunul, moment în care am strigat la vecin după ajutor. Am chemat organele de poliție, și când m-au întrebat dacă vreau să îl ridice am zis că nu.”, a mărturisit clujeanca în instanță.