Pandemia de coronavirus a aratat din plin cat de precara este starea spitalelor din Romania, incepand de la dotarea acestora cu aparatura si echipamente si pana la asigurarea medicamentelor de stricta necesitate sau a banalilor dezinfectanti si a banalelor masti de protectie. Pentru toate acestea, o importanta vina o are SRI, care a fost vreme de mai bine de un deceniu un adevarat jupan al sistemului sanitar din Romania. Sub leadership-ul George Maior (director)- Florian Coldea (prim-adjunct al directorului), prin firme mai mult sau mai putin acoperite, SRI s-a ocupat de construirea sau renovarea de spitale, furnizarea de aparatura si echipamente medicale, medicamente si dezinfectanti. Mai mult, SRI a preluat controlul asupra Casei Nationale de Sanatate, prin instalarea unor presedinti marioneta sau sageata in fruntea acestora.

Medicare, mii de contracte și zeci de milioane de euro pe veresie cu SRI

In ultimii 30 de ani, respectiv din 1990 pana in prezent, in Romania au fost construite doar doua spitale noi din fonduri publice: spitalul SRI de la Balotesti-Ilfov, care a fost finalizat in 2011, si spitalul orasenesc de la Mioveni-Arges (localitatea in care se afla sediul fabricii de autoturisme Dacia-Renault), care a fost inaugurat in 2019. Ambele spitale au fost construite si dotate de firme aflate sub controlul SRI. Astfel, in construirea si dotarea spitalului SRI de la Balotesti, care a costat peste 45 de milioane de euro, a fost implicata firma Medicare Tehnics SRL, la care presedinte-director general era si este un var primar al fostului sef operativ al SRI, George Tudor Coldea, originar din Cluj-Napoca. In 2006 SRI a declansat o veritabila operatie de politie politica impotriva redactiei Jurnalului National, pentru a afla sursele de informatii, dupa ce acest ziar a publicat un articol privind modul in care a fost construit si dotat spitalul de la Balotesti. Operatia a fost condusa de generalul Sorin Cozma, pe atunci seful Directiei de Securitate Economica din SRI si unul din oamenii cei mai de incredere ai generalului Coldea. Tot Medicare Tehnics a castigat contractul de construire a spitalului din Mioveni, in valoare de peste 55 milioane de euro. Mai mult decat ilustrativ este ca, in perioada in care generalul Coldea a fost seful operativ al SRI, firma varului sau a castigat nu mai putin de 5.000 (cinci mii) de contracte de furnizare de echipamente si medicamente cu unitati spitalicesti de stat, din care 4.000 cu incredintare directa, valoarea totala a acestora ridicandu-se la circa 85 milioane de euro.

Intr-un interviu acordat in 2017 dupa eliberarea din functie si trecere sa in rezerva, generalul Coldea a incercat sa-l renege pe varul sau de la Medicare Tehnics, negand orice legatura de rudenie cu acesta. Legatura dintre cei doi Coldea este insa certa. Am devoalat printr-o declaratie politica din 2010 ca, in cursul anului respectiv, presedintele si un vicepresedinte al Consiliului Judetean Satu Mare mi-au semnalat ca seful Directiei Judetene a SRI , colonelul Stefan Cosarca, s-a prezentat la sediul forului administrativ judetean impreuna cu George Tudor Coldea, si ca subalternul local al generalului Coldea a insistat ca varul generalului Coldea sa fie sprijinit in livrarea de echipamente si medicamente pentru unitatile spitalicesti aflate in subordinea Consiliului. Pastrez si acum cartea de vizita pe care varul generalului Coldea i-a lasat-o presedintelui Consiliului Judetean Satu Mare cu acea ocazie, pentru a fi contactat, fapt pe care l-a asteptat in zadar. Conform unui articol publicat recent de istoricul Marius Oprea pe Mediafax, firma Medicare Tehnics a obtinut de la Consiliul Judetean Ilfov, condus de liberalul Marian Petrache, un apropiat al fostei dar si al actualei conduceri a SRI, contractul de reabilitare, modernizare si echipare a Spitalului Judetean de Urgenta Ilfov, in valoare de 11,5 milioane de euro, in asociere cu alte doua firme controlate de SRI: General Service Grup 98 si Vavian Trading.

Afacerile SRI-oase ale profesorului Matei și elevului Dracea

Potrivit lui Marius Oprea, firma General Service Grup 98 apartine si este administrata de Victor Matei, profesor de sociologie la Academia Nationala de Informatii, unde preda „Managementul crizelor”, desi in acte figureaza ca patron tatal sau in varsta de 89 de ani. Cu grija deosebita si cu inalta protectie a SRI, alaturi de contractul cu Consiliul Judetean Ilfov, firma profesorului de la Academia SRI a obtinut alte 50 de contracte cu statul, in valoare de 40 milioane de euro, atat cu institutii spitalicesti, ca Institutul Oncologic „Constantin Trestioreanu” si Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon, cat si cu alte institutii publice sau agenti economici cu capital de stat, ca Primaria Municipiului Bucuresti (pentru consolidarea si restaurarea Observatorului Astronomic), Metrorex, RATB, Apa Nova, Posta Romana, Agentia Nationala pentru Locuinte, Registrul Auto Roman, Teatrul Metropolis, s.a. Intrepridul profesor a primit inclusiv o pleasca de la SRI, respectiv contractul de reabilitare si modernizare a caminului-garnizoana Maramures-Olimp, pe care acest serviciu secret il detine pe litoralul Marii Negre, lucrare in valoare de circa 21 milioane de lei, care a fost executata in 2016.

Firma Vavian Trading apartine junelui intreprinzator Andrei Mihai Dracea, care s-a nascut si a studiat medicina la Moscova, dupa care a derulat afaceri discrete in zona medicala din Romania, tinzand sa devina un tanar oligarh pe plaiurile mioritice, conform dezvaluirilor facute de fostul deputat PSD Cristian Rizea in recenta sa carte „Spovedania lui Rizea”. Succesul acestui Dracea s-a datorat in prima faza relatiei sale apropiate cu fostul director al SRI, George Maior, care l-a conectat cu afacerile din zona medicala prin primul sau consilier Nicolae Sergiu Ciobanu (care era si finul sau), un adevarat brooker in aceasta zona, care l-a combinat cu profesorul Victor Matei. Intrepridul Dracea a continuat sa aiba succes, chiar mai mare, si dupa eliberarea din functia de director al SRI a protectorului sau George Maior la inceputul anului 2015 si dupa arestarea pentru trafic de influenta a fostului prim-consilier al acestuia in toamna anului 2017, intr-un dosar instrumentat de DNA, in care a fost arestat si presedintele de atunci al Casei Nationale de Sanatate, Marian Burcea, pentru abuz in serviciu. In timp ce profesorul Matei si firma sa au disparut din peisajul afacerilor medicale, Dracea a continuat sa prospere gratie protectiei oferite in continuare de fostul sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, si de omul acestuia din actuala conducere a SRI, generalul cu apucaturi de Don Juan si cu nume pasaresc, Adrian Ciocarlan.

Astfel se explica ascensiunea sa din ultimii doi ani, caracterizata printr-o tendinta de monopolizare a afacerilor din domeniul medical. Anul trecut a castigat 28 de contracte, in valoare de aproximativ 80 milioane de lei, o mare parte din bani venindu-i fara licitatie publica, doar prin concurs de oferte, de la Spitalul de Urgenta Sfantul Ioan din Capitala. Anul acesta firma lui Dracea, Vavian Trading, a devenit arhicunoscuta publicului din dezvaluirile de presa legate de contractele in serie pe care le-a castigat cu spitalele in perioada pandemiei de coronavirus, nu mai putin de 80, toate prin incredintare directa. Junele oligarh creat si protejat de SRI a devenit „unul dintre oamenii de casa ai sistemului din Sanatate”, cum a fost descris de Rizea. Alaturi de firma profilata pe furnizarea de medicamente si echipamente medicale, Dracea mai detine sapte firme pe numele sau, care activeaza in tara si in strainatate, tot in domenii foarte profitabile, ca salubritatea (a preluat cunoscuta si favorizata firma Romprest, cu sprijinul protectorilor sai de la SRI) sau afacerile imobiliare. Asa cum plastic l-a etichetat Marius Oprea, recent desconspiratul Dracea a devenit, sub pulpana SRI, „regele gunoaielor” si „imparatul spitalelor” din Romania. Conform unor surse din SRI, Dracea este actualmente sageata generalului Adrian Ciocarlan, care ocupa functia de adjunct al directorului SRI, Eduard Helwig, din 2017. O dovada accesorie in acest sens este faptul ca amandoi sunt imbracati de incisiva modista Dana Budeanu.

Acapararea Casei Naționale de Sănătate

SRI si-a extins controlul si asupra Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sub conducerea lui Maior si Coldea, impunand in fruntea acesteia presedinti sau directori marioneta sau sageata, pentru a lua partea leului si din afacerile cu medicamente, care au devenit cele mai profitabile la nivel planetar, depasindu-le pe cele cu arme sau cu droguri. Astfel, in ultima guvernare a PDL ( 2009-2012) a fost impus presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Lucian Duta, care a facut jocurile presedintelui Traian Basescu, ale cuplului Elena Udrea-Dorin Cocos si ale sefului operativ al SRI, Florian Coldea. Dupa ce a ajuns la guvernare PSD, premierul Victor Ponta si directorul SRI, nasul George Maior, l-au promovat in diverse functii in sistemul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe generalul in rezerva Marian Burcea, initial un apropiat al nasei Maior, pe care a operat-o la ochi in calitate de medic oftamolog. In martie 2017 generalul Burcea a fost numit presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre premierul Sorin Grindeanu, dar la inceputul lunii septembrie a fost arestat intr-un dosar instrumentat de DNA, pentru abuz in serviciu constand in decontari fictive de medicamente in valoare de circa 3 milioane de euro. Si Lucian Duta a ajuns in ghearele DNA, fiind trimis in judecata in 2018 pentru luare de mita in suma de 6,3 milioane de euro in perioada in care a fost presedintele Casei Nationale de Asigurare de Sanatate. Procesul lui Duta se apropie de final la Tribunalul Bucuresti, care este prima instanta, iar, conform unor apropiati, acesta ameninta ca, daca va fi condamnat, va face dezvaluiri despre implicarea lui Basescu si Coldea in afacerile institutiei pe care a condus-o. Lacomia SRI a fost atat de mare incat nu a lasat sa-i scape nici afacerea cu banalii dezinfectanti pentru spitale, pe care a preluat-o, in mare parte, prin firma Hexi Pharma, care a livrat produse foarte diluate si al carei patron scriptic, Dan Condrea, era papusat de doi generali SRI apropiati de Coldea. Sugestiv pentru stilul de lucru al SRI este ca patronul Condrea sfarsit-o trist, sinucigandu-se dupa ce a fost demarata o ancheta penala impotriva sa de catre Parchetul General.

Capusarea bugetului pentru sanatate, deloc generos din pacate, si extorcarea romanilor aflati in suferinta de catre SRI au devenit realitati evidente, dureroase si si scandaloase. Deviza „Patria a priori” a fost inlocuita cu „Banii vorbesc”. Precarizarea, fragilizarea si se poate spune chiar subminarea sistemului sanitar din Romania au devenit evidente in contextul actualei pandemii de coronavirus. SRI, ca organ al statului care are menirea sa fie principalul aparator al sigurantei nationale, a creat astfel o grava problema de siguranta nationala, care ar trebui supusa unei analize a CSAT, unei anchete parlamentare si unei anchete penale a DNA, DIICOT sau Parchetului General. O implicare a CSAT este putin probabila in conditiile in care presedintele Romaniei este suspectat ca ar fi fost colaborator al Securitatii inainte de Revolutie si se afla acum la cheremul serviciilor secrete, seful Guvernului este fiu de securist, iar ministrul de interne este banuit si el ca ar fi colaborat cu sinistra politie politica comunista. Si demararea unei anchete parlamentare este putin probabila in conditiile in care liderii principalelor partide de opozitie, Marcel Ciolacu (PSD), care este si presedintele Camerei Deputatilor, si Victor Ponta (Pro Romania), au fost ofiteri acoperiti, unul al SRI, celalalt al SIE. Nu intrevad nici declansarea unei anchete penale avand in vedere lipsa de curaj si de rectitudine a actualilor sefi ai DNA, DIICOT si Parchetului General. Astfel ca ramanem doar cu constatatarea ca in al doilea deceniu negru sau obsedant din perioada postbelica (2007-2017), dupa 1947-1957, SRI a incalecat nu numai intimitatea ci si sanatatea romanilor, punand haturile si pe sistemul medical, alaturi de justitie, administratie, presa si mediu de afaceri. Asa ne trebuie daca am redevenit un popor vegetal ori am fost transformati intr-o gloata cu smartphone.

Valer Marian