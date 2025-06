Am trăit să o vedem și pe asta: un fost subofițer de poliție, cu studii ulterioare de drept la fără frecvență, care nu a exercitat nicio profesie juridică, este propus judecător la Curtea Constituțională! Propunerea aparține PSD, fiind anunțată de sicofantul lider interimar Sorin Grindeanu, în persoana lui Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi din 2017 până acum. În această funcție a fost doar o fantomă, Curtea de Conturi având cea mai slabă prestație de la înființarea sa, Nici nu e de mirare având în vedere backgroundul său profesional precar și promovarea sa anterioară în diverse funcții pe criterii pur politicianiste, nicidecum pe competență profesională.

După absolvirea liceului (aspect neconsemnat în CV), Mihai Busuioc a absolvit în 1993, la vârsta de 19 ani, cursurile de un an ale Școlii de subofițeri de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, obținând gradul de sergent major. Acesta ascunde în CV unde a activat în anii următori. Conform unor surse, ar fi activat ca ajutor de șef de post la postul de poliție din comuna Gratia județul Teleorman, unde a fost șef de post tatăl lui Liviu Dragnea. Potrivit altor surse, ar fi făcut pază la Judecătoria Sectorului 4 București. În 2002 a obținut o diplomă de licență în drept la Universitatea Nicolae Titulescu din București, în regim de studii la fără frecvență. Cert este că prima sa profesie a fost de subofițer de poliție, care erau denumiți peiorativ tablagii în epocă. În perioada studiilor și ulterior a activat în sistemul de carte funciară, de la registrator la șef birou de carte funciară la judecătoria de sector la care a făcut pază anterior.

După 2004, Busuioc s-a implicat politic trup și suflet în PDL, activând în organizația Sectorului 4, până în 2012, când a fost răsturnată guvernarea portocalie. În perioada respectivă a devenit omul de încredere a doi lideri și miniștri democrat-liberali importanți, ambii deosebit de apropiați de președintele Traian Băsescu, Vasile Blaga și Elena Udrea, care l-au promovat, în două guvernări, respectiv în 2006 și în 2009, în funcția de director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În această înaltă funcție, a fost implicat în mai multe retrocedări dubioase din București și alte zone ale țării.

În timpul guvernării USL, Mihai Busuioc a schimbat macazul politic și a cochetat cu PSD, partid la care fiul fostului său șef de post din Gratia a ajuns secretar general și apoi președinte executiv. Busuioc a fost uns secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în perioada în care acest minister a fost condus de Liviu Dragnea (2012-2016). La începutul anului 2017, Dragnea l-a promovat în funcția de secretar general al Guvernului condus de premierul Sorin Grindeanu, care l-a demis în timpul crizei politice din iunie pentru a-l înlocui cu Victor Ponta. După demiterea lui Grindeanu, Dragnea l-a reinstalat pe Busuioc în funcția de secretar general al Guvernului condus de premierul Mihai Tudose, iar în octombrie 2017 l-a făcut președinte al Curții de Conturi a României, pe criterii numai de el știute.

Referitor la propunerea sa pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, este de semnalat că Busuioc nu are studii juridice aprofundate la zi și nu deține doctorat în drept, Studiile sale la Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu sunt precare, în regim de fără frecvență, iar obținerea diplomei de licență în drept trebuie privită cu circumspecție. Pe de altă parte, nu a fost niciodată magistrat (judecător sau procuror), nu a exercitat nicio altă profesie juridică (avocat, notar, consilier juridic), nu a avut carieră universitară în învățământul juridic superior și nu a publicat nicio lucrare de specialitate în materie de drept constituțional. În plus, ne putem închipui ce hram poartă unul care i-a avut maeștri pe Blaga, Udrea și Dragnea. În concluzie, propusul și prepusul PSD nu îndeplinește două condiții stipulate pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională, respectiv nu are o vechime de minimum 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior și nu are o înaltă competență profesională.

Onctuosul și sulfurosul Mihai Busuioc este susținut în cadrul PSD de gruparea Ciolacu-Grindeanu, care este afiliată statului paralel și dovedește în continuare că nu a înțeles și nu a învățat nimic după alegerile din ultimele șapte luni. Busuioc mai are însă o susținere importantă, respectiv din partea Laurei Codruța Kovesi, actuala șefă a Parchetului European, anterior procuror general al României și procuror șef al DNA. Conform unor surse vechi și bine informate, în perspectiva unei viitoare candidaturi prezidențiale, Kovesi se zbate de câteva săptămâni șă-și impună proprii oameni pe cele trei posturi de judecător vacantate la Curtea Constituțională, respectiv pe fostul său coleg de facultate Emil Boc din partea PNL, pe amicul său Cristi Dănileț (ambii fiind creaturi instituționale ale fostei ministrese de justiție Monica Luisa Macovei) din partea USR și pe Mihai Busuioc din partea PSD. Relația Kovesi-Busuioc s-a înfiripat și cimentat prin intermediul actualului procuror șef al DNA, Ionuț Voineag, cu care actualul președinte al Curții de Conturi a stabilit o relație apropiată, locuind cu familiile în același imobil de protocol (imobilul de pe strada Mareșal Constantin Prezan în care au locuit foștii premieri Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase și fostul președinte Traian Băsescu).

Mai prejos nu se poate. Este evident că oameni tip Busuioc sunt preferați și promovați de Sistem, de statul paralel și sunt considerați buni la toate.

Valer Marian