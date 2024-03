O creatoare de conținut pe nume Ana Wolfermann a dezvăluit motivele deciziei sale de a se retrage de pe rețelele de socializare și de a începe să lucreze în lumea corporatistă. Tânăra a fost influenceriță cu normă întreagă în ultimii trei ani. A recunoscut că statutul de influencer i-a adus oportunități uimitoare și un privilegiu aparte însă a ajuns în punctul în care nu a mai considerat că acest job este pentru ea.

Conform unui raport citat de yourtango.com, aproximativ 57% dintre cei din Generația Z au afirmat că ar dori să devină influenceri dacă li s-ar oferi ocazia.

„Ce faci cu viața ta este determinat de modul în care îți petreci timpul.”

Wolfermann a subliniat că întregul scop al unei cariere pe rețelele de socializare este să le arate urmăritorilor ei detaliile intime ale vieții sale și să fie în centrul atenției. Atunci când ieșea cu prietenii, trebuia să își dedice timp pentru a-și face o fotografie sau un videoclip astfel încât să le poată folosi drept conținut pe platformele sale. A ajuns să nu mai găsească acest lucru satisfăcător și consideră că a fi influencer este prea mult un ,,job auto-obsedant”.

Wolfermann a observat că în timpul carierei sale în acest domeniu, nu era provocată intelectual precum ar fi fost într-o corporație.

„Da, aș putea să devin mereu mai bună în strategie, în marketing, dar simt că devine puțin repetitiv”, a spus ea. „Știu că sunt capabilă să învăț și să cresc, și simt că de când am absolvit și am făcut asta cu normă întreagă, nu am făcut nimic cu creierul meu.”

A descoperit că singura stimulare mentală pe care a primit-o de când a absolvit colegiul a fost din lectură și își dorește ceva mai provocator, care să îi testeze abilitățile mai mult.

„TikTok m-a cam spălat pe creier”

Wolfermann a spus că fiind pe Tik Tok în mod special, înseamnă adesea să vorbească în propoziții mai scurte, deoarece videoclipurile scurte sunt cele mai captivante pentru privitori. A trebuit, de asemenea, să învețe să nu detalieze ideile sale.

„Ani de zile din viața mea academică am fost învățată să detaliez”, a punctat ea. „TikTok m-a cam spălat pe creier. Ofeream doar informații scurte fără nicio explicație, pentru că cu cât explici mai puțin, cu atât videoclipul este mai scurt și primești mai multe comentarii cu întrebări.”

„Acest job se bazează exclusiv pe marketing. Și tot ce își dorește oricine sunt produse, așa că spun că m-a făcut puțin mai superficială pentru că a trebuit să îmi îndrept atenția și concentrarea spre gândirea despre marketing pentru branduri.„

Decizia lui Wolfermann nu este ceva obișnuit; de fapt, majoritatea tinerilor încearcă adesea să părăsească lumea corporatistă pentru a intra în mediul online.