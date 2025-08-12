O angajată a fost surprinsă vânzând un pachet de țigări unui adolescent de 16 ani. În urma incidentului, magazinul la care lucra femeia a fost sancționat de Poliția Locală.

Magazinul a primit pe lângă amenda de 10.000 de lei o sancțiune complementară de suspendare a activității punctului de lucru timp de 30 de zile. Firma a contestat sancțiunea în instanță, pentru a amâna suspendarea. Judecătoria Cluj-Napoca a respins plângerea contravențională formulată de societate din iulie 2025 și a stabilit că polițiștii locali nu au greșit când au constatat faptele.

În septembrie 2024, incidentul a avut loc într-o zonă apropiată de o unitate de învățământ. Femeia i-a oferit băiatului un pachet de țigarete, fără să îi ceară un act de identitate, chiar dacă acesta avea trăsături ce dădeau impresia de vârstă fragedă.

„În fapt, prin procesul-verbal din data de 12.09.2024, întocmit de către un agent din cadrul Direcţiei Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, petenta ###### ##### SRL a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 10.000 lei și sancțiunea suspendării activității la punctul de lucru situat în Cluj-Napoca, pe o perioadă de 30 de zile, întrucât la aceeași dată, ora 15:12, la magazinul de la adresa descrisă se desfășura activitatea de comerț cu amănuntul cu produse alimentare și nealimentare, conform acordului de funcționare nr. 3169/05.03.2010, și angajata ###### ##### SRL a fost surprinsă în timp ce comercializa minorului ####### ###### ###### #####, în vârstă de 16 ani, un pachet de țigarete, acest lucru fiind interzis.”, au reținut judecătorii.

Societatea a contestat procesul-verbal la Judecătoria Cluj-Napoca, aducând drept argument „eroarea de fapt” prevăzută de lege. Firma susține că vânzătoarea a crezut că tânărul este major și nu a realizat necesitatea de a întreba pentru un act de identitate. Ulterior, precizează firma, femeia a refuzat să mai vândă produse din tutun minorilor.

Poliția Locală a cerut respingerea plângerii, argumentând că fapta a fost constatată direct de agent și că procesul-verbal beneficiază de prezumția de legalitate. De asemenea, trăsăturile băiatului din fotografiile depuse ar fi trebuit să ridice suspiciuni vânzătoarei.

Băiatul avea fizionomia unui adolescent, purta ghiozdan și se afla în preajma unei unități de învățământ. Astfel, judecătorii susțin că femeia avea toate motivele să ceară actul de identitate.

Suspendarea activității pentru o lună și amenda de 10.000 de lei rămân valabile. Firma are dreptul să formuleze apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

