Situație îngrijorătoare semnalată de locatarii unui bloc din cartierul Mărăști. Potrivit unei sesizări trimise pe platforma My Cluj, în spatele imobilului, sub balconul din dreapta, s-au adăpostit mai mulți oameni fără adăpost. Zona a fost transformată într-un adăpost improvizat, cu pături, saltele și diverse deșeuri, iar locatarii se tem pentru siguranța lor.

„Bloc O4 scara 2, in spatele blocului, sub balconul din dreapta dorm oameni ai strazii, este plin de paturi si deseuri, foarte periculos pentru locatari, va rog rezolvati URGENT”, se arată în sesizarea postată pe aplicaţia My Cluj.

