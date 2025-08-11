Locuitorii din cartierul Mănăștur au semnalat, prin platforma online a Primăriei, probleme care au stârnit îngrijorare: ocuparea domeniului public și abandonul deșeurilor de către oamenii străzii.

Sesizările reclamă că persoane necunoscute, „probabil oameni ai străzii”, și-au amenajat locuințe improvizate în centrul cartierului. Potrivit mesajului, acestea produc gălăgie, murdărie, deranjează trecătorii și provoacă scandal – probleme care frământă vecinii din jur.

Alte sesizări indică prezența persoanelor fără adăpost în apropierea numărului 11 de pe Strada Bucegi, unde se lasă în urmă gunoaie și deșeuri, afectând calitatea vieții în zonă.

Recent, locuitorii au depus și alte sesizări privind prezența oamenilor străzii în Mănăștur. În apropierea fostei Școli Generale nr. 5, aceștia au amenajat un cort și au aprins focuri de tabără, generând fum dens, care lezează sănătatea și creează disconfort. Autoritățile locale au intervenit și zona a fost curățată – cortul fiind îndepărtat.

Situația este în continuă dezvoltare, iar deși autoritățile au luat măsuri pentru a îndepărta persoanele din spațiul public, reclamațiile din zona Mănăștur către Primărie sunt în creștere.

Citește și:

boschetari cluj mănăștur boschetari cluj mănăștur