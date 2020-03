În anul 2014 s-a asfaltat strada Oțelarilor din Câmpia Turzii, iar firma care s-a ocupat de lucrări a fost AGM Group GC SRL, condusă de Gabriel Dandoci, unul dintre liderii romi din Câmpia Turzii. Ulterior, administrația locală a refuzat să plătească lucrările din cauza asfaltului necorespunzător calitativ. După ani de procese, doar un executor judecătoresc a reușit să scoată banii de la Dandoci.

Dorin Lojigan, împreună cu foștii directori ai SC Domeniul Public SA (Horațiu Mândruțiu și Dumitru Drăghici) au refuzat să plătească lucrările de asfaltare din Câmpia Turzii, efectuate în anul 2014 de către societatea AGM Group GC SRL, condusă de Gabriel Dandoci.

„În anul 2014, în calitate de viceprimar, în colaborare cu domnul director Drăghici Dumitru, am refuzat plata lucrărilor de asfaltare a străzii Oțelarilor, din cauza asfaltului necorespunzător calitativ. Ca primar, în colaborare cu Domeniul Public, condus de domnul director Horatiu Mandrutiu, am luat hotărârea de a acționa in instanța societatea care a livrat asfaltul, după multe negocieri eșuate”, spunea Dorin Lojigan, pe contul său de Facebook.

În octombrie 2017, Tribunalul Cluj a dat câștig de cauză SC Domeniul Public Câmpia Turzii, obligând societatea condusă de Gabriel Dandoci la plata sumei de 460.140,03 lei, sub formă de despăgubiri.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA in contradictoriu cu pârâta AGM Group SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei despăgubiri in cuantum de 460.140,03 lei si dobânda legală penalizatoare calculată la suma datorată începând cu data înregistrării cererii de chemare in judecată si până la achitarea efectivă. Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare”, se menționează în soluția pe scurt.

Societatea condusă de Dandoci a atacat sentința dată de Tribunal, însă în septembrie 2018 a respins recursul făcut de AGM Group GC SRL

”Respinge recursul declarat de AGM G SRL împotriva sentinţei civile nr. 5835 din 19.10.2018 pronunţată în dosarul nr. 5905/117/2017 al Tribunalului Cluj pe care o menţine în întregime. Decizia este definitivă”, a arătat Curtea de Apel Cluj.

Se pare că plata acestei sume a pus în dificultate financiară societatea condusă de Gabriel Dandoci, deoarece reprezintă mai mult decât profitul societății, realizat în ultimii patru ani!

Timp de mai bine de un an de zile, SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA a încercat să recupereze această sumă, lucru reușit în cele din urmă cu ajutorul executorului judecătoresc.

Probleme și la Cojocna

Firma soților Dandoci a câștigat la Cojocna un contract de peste 7,3 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor din localitate. Însă lucrările au fost făcute de mântuială, oamenii din comună fiind extrem de nemulțumiți de starea drumurilor. Contractul respectiv a fost câștigat în asociere cu firma Keter Construct SRL care îi aparţine lui Dragomir Sorin Constantin.

Revenind la firma AGM Group menționăm că în cadrul ei a fost asociat și consilierul județean sălăjean Marius Șandru, fost lider al PPDD Sălaj și vicepreședinte PNL Sălaj, condamnat în 2018 la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.

În prezent, AGM GROUP GC SRL din Câmpia Turzii este patronată de liderul rom Gligor Dandoci şi soţia lui, Camelia Gligor Dandoci a fost membru în Consiliul Local Câmpia Turzii. În 1991, si-a deschis o fabrică de mobilă unde lucrează în mare parte etnici romi și este preşedintele Alianței Creștin Democrate a Romilor, asociație care se ocupă de rezolvarea problemelor cu care se confruntă etnicii din zonă.