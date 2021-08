Octav Bjoza, președintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Anunțul a fost făcut de fiica acestuia, Diana Bjoza, într-un mesaj pe facebook.

„Orele si zilele urmatoare sunt esentiale pentru viata lui Bubu in urma AVC-ului suferit ieri. Acum, mai mult ca oricand, are nevoie de gandurile noastre! Stiu ca este un invingator, asa cum a fost mereu! “Prin cele 14 securitati, inchisori si lagare de exterminare prin care am trecut, sunt unul dintre putinii care, condamnat la 15 ani de munca silnica, fiind arestat in 1958, am facut doar patru si am scapat sanatos. Un medic imi spunea: sa stii, fiule, starea de sanatate fizica este determinata de starea de sanatate psihica. In permanenta sa ai mentalitate de invingator, baiatule. In permanenta.

Repeta cu glas tare daca esti singur:

EU SUNT UN INVINGATOR

MIE NU MI-E FOAME

NU MA DOARE

NU-MI ESTE FRICA

NU-MI ESTE FRIG

SI ASA VA FI!”.

Si asa a fost, Octav Bjoza”, a transmis Diana Bjoza.

De asemenea, și jurnalista Oana Stănciulescu a transmis un mesaj pe această temă.

„Domnul Bjoza, președintele AFDPR, are în acest moment nevoie de toate rugăciunile noastre. A avut o viață grea, plină de încercări, dar cu toate astea nu s-a plâns niciodată, ci a luptat. Asta știe dânsul să facă cel mai bine, să se lupte, pentru dreptate si adevăr. Pentru aceste principii a fost aruncat în temnițele comuniste, însă a reușit să supraviețuiască. Așa cum va supraviețui și acum! cred că i-ar plăcea să știe că prietenii lui sunt alături de el!“, a scris Oana Stănciulescu pe Facebook.

