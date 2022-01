Canisele ilegale cresc și înfloresc sub nasul autorităților care nu iau nicio măsură, ba chiar se implică și ele în astfel de afaceri. În această situație se află ofițerul IPJ Cluj, Simion Colta, care, potrivit informațiilor furnizate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Cluj, deține o canisă clandestină fără autorizație.

Simion Colta, ofițer de poliție în cadrul IPJ Cluj, deține o canisă care funcționează fără autorizație, în municipiul Cluj-Napoca, unde sunt adăpostiți aproximativ 15 câini din rasa Mastiff Tibetan. Potrivit informațiilor furnizate de DSVSA Cluj, la nivelul municipiului Cluj-Napoca sau a județului Cluj, nu există nicio canisă autorizată pe numele lui Simion Colta. Nici nu e de mirare, luând în calcul condițiile în care a fost amplasată. Mai exact, canisa nu respectă limita minimă prevăzută de lege de 100 de metri față de locuințele învecinate. De asemnea, la amenajarea sau construirea unei canise trebuie respectate normele de protecție a animalelor, din punct de vedere al încălzirii, dezinfecției și dezinsecției, ventilației, conservării alimentelor și izolării fonice. Pentru igiena canisei este necesară apă curentă, canalizare sau fosă septică, iar pentru câinii de talie mare, precum Mastifful Tibetan, este necesară o suprafață de minim 8 metri pătrați/câine, lucru imposibil de îndeplinit în cazul de față.

Înainte de toate, cel puțin în fața cetățenilor, Simion Colta este ofițer de poliție, așadar potrivit art. 45, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 360/2002, „Polițistului îi este interzis sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar”. Cu toate acestea, Simion Colta comercializează câini la prețuri colosale și nu o spunem noi, a spus-o chiar el când reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat șis-au prefăcut interesați de cumpărarea unui câine. Colta își promovează masiv patrupezii pe rețelele de socializare și nu o face degeaba, deoarece de acolo își racolează potențialii clienți, mai ales că un exemplar Mastiff Tibetan poate ajunge până la 7000 de dolari.

Polițiștii din Biroul pentru Protecția Animalelor nu fac mai mult de trei controale pe an

Polițiștii de la Biroului pentru Protecția Animalelor de la IPJ Cluj au mare încredere în colegul lor și nu s-au deranjat să îi facă o vizită inoportună, într-un control prin care să se intereseze de viața patrupezilor, de fapt nu s-au deranjat aproape deloc anul acesta, deoarece potrivit informațiilor furnizate de către Biroul de Presă al IPJ Cluj, în perioada 1 ianuarie 2021 – 22 decembrie 2021 au fost efectuate numai trei controale la canisele de pe raza municipiului Cluj-Napoca, trei canise care se pare că nu aveau nicio problemă, deoarece nu au fost sesizate fapte de natură penală sau contravențională la regimul protecției animalelor.

„În perioada 01.01.2021- 22.12.2021 au fost înregistrate un număr de 732 petiții și 31 sesizări cu caracter general privind aspecte în legătură cu regimul protecției animalelor. Canisele amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca nu au făcut obiectul acestor din urmă sesizări.

În aceeași perioadă, în sfera de competență teritorială a Biroului pentru Protecția Animalelor, au fost efectuate 3 controale la canise amplasate, nefiind constatate fapte de natură penală sau contravențională la regimul protecției animalelor.”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj.

Recent, a fost înființată, cu surle și trâmbițe la Ministerul de Interne, poliția animalelor, însă această structură nu funcţionează peste tot în țară, iar reprezentanții instituției nu s-au lăsat găsiți.

Putem să tragem concluzia că, la fel ca în cazul oamenilor, autoritățile intervin abia după ce se întâmplă o nenorocire, când un animal este schingiuit sau chiar omorât, în celelalte cazuri, autoritățile mizează pe bunăvoința proprietarilor și trag speranța că nu se va întâmpla nimic rău și că animalele sunt tratate corespunzător. În acest fel zeci de mii de animale ajung să sufere în tăcere, să fie ținute în spații inadecvate și să fie tratate numai ca pe o sursă de venit.

Simion Colta schimbă tactica: „am 2-3 câini, normal că nu am 15”

L-am contactat telefonic pe Simion Colta pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la lipsa autorizației pentru canisa pe care o deține și, așa cum ne-a obișnuit, declarațiile sale de această dată nu au mai semănat cu cele date la ultima convorbire telefonică. Dacă la ultima discuție Colta ne-a transmis, că soția sa se ocupă de vânzarea câinilor, de data aceasta a renunțat la această placă și s-a hotărât că nu mai vinde nimeni nimic, ba chiar a redus numărul câinilor considerabil, de la 15, la 2-3 și a mai oscilat ajungând până la 5.

„Nu poate fi vorba nici de fals în declarații, nici de o situație de incompatibilitate cum ați spus în articolul anterior. Probabil că produc o stare conflictuală, deoarece am niște câini și probabil că prin acei câini deranjez, dar îi voi muta. În urma unei reclamații a unui vecin am avut un control de la DSV și totul a fost în regulă. Dacă am 2-3 câini, că eu normal că nu am 15 câini. Dacă am o situație conflictuală, este altceva că latră câinii, ce faceți cu câinii? M-a reclamat un vecin care nu a mai făcut dragoste de mai mult timp.”

Când l-am întrebat încă o dată de ce nu a declarat veniturile încasate din vânzarea câinilor și veniturile din partea firmei MR FINAS SRL, mai exact, spălătoria auto „Joy” din Grigorescu, deținută de soția acestuia. Simion Colta ne-a răspuns că nu era obligat să o declare nimic, deoarece firma nu a generat venituri. De asemenea ne-a transmis că deține o canisă autorizată.

„Eu mi-am declarat tot ce trebuie ca să fiu lipsit de griji. Soția nu avea nicio treabă cu acea spălătorie. Firma nu mai e deținută de soția mea, dacă vreți vă dau un act, dar nu am încredere să vă dau acel act că poate îl publicați”.

Simion Colta ne-a transmis că în urma materialului anterior a fost verificat la sânge de către superiori.

„Superiorii și-au făcut datoria și m-au controlat „la sânge” și si-au dat seama că nu e chiar așa.”

Când am adus vorba de distanța dintre locul unde a fost amplastă canisa și locuințele înnvecinate, Colta ne-a spus că: „distanța n-are nicio trabă, eu am o canisă doar ca să pot să mă înregistrez cu câinii mei, canisă care are un număr de 3-4 exemplare care sunt campioni internaționali. Sunt legal. O să și mut câinii de acolo ca acea zonă e construibilă, nu din alt motiv. Acolo sunt trei țarcuri de câini în care îmi țin câinii în condiții super ok sunt 4-5 câini.”

Cel mai probabil, dacă această convorbire telefonică continua și mai mult de atât, numărul câinilor ar fi avansat odată cu discuția.

Reamintim că ofițerul de poliție Simion Colța din cadrul IPJ Cluj se află în stare de incompatibilitate cu funcția și a „uitat” să-și treacă în declarațiile de avere veniturile încasate în urma vânzării câinilor. Mai mult, încă din anul 2015, Simion Colta ar fi trebuit să declare veniturile încasate de soția sa pe anul fiscal 2014 și să menționeze în declarația de interese că soția acestuia deține o firmă, însă aceste lucruri nu s-au întâmplat niciodată. În nicio declarație de avere din anul 2015, până în anul 2021, polițistul nu specifică veniturile încasate de soția sa din cadrul societății comerciale MR FINAS SRL și nici măcar nu amintește de firmă în declarațiile de interese, iar veniturile încasate din cadrul IPJ Cluj sunt imposibil de aflat, fiind blurate.

Citește și: Ofițerul Simion Colta trăiește ilegal non-stop și trișează în declarațiile de avere