Vâltoarea mediului de afaceri îi atrage tot mai tare pe agenții de poliție din cadrul IPJ Cluj, făcându-i pe oamenii legii să își uite atribuțiile și să-și mânjească uniforma. Gazeta de Cluj a relatat în nenumărate rânduri despre cazurile de corupție și incompatibilitate cu funcția de la nivelul instituției, iar de această dată listei kilometrice i se adaugă și Simion Colta, ofițer de poliție al Secției 5.

De-a lungul timpului IPJ Cluj a fost bântuită de agenți de poliție care desfășurau activități incompatibile cu funcția, unul dintre cele mai sonore cazuri este cel al lui Andrei Crișan, acuzat că ar desfășura afaceri ilegale cu mașini cumpărate din Franța, Olanda și Germania, prin intermediul unor firme fantomă, pe care le cosmetiza la spălătoria sa și a unui alt polițist clujean, Cazac Mirel.

Mașinile erau fie vândute mai departe, fie distruse pentru a obține bani de pe urma accidentelor prin sistemul Asigurare RCA și Casco. Autoturismele erau înmatriculate sau înregistrate la Primăria Cluj-Napoca, pe numele diferiților angajați, prieteni sau rude ai agenților de poliție, astfel încât să nu se poată dovedi implicarea lor în aceste daune.

După aceeași „rețetă de succes” acționează și polițistul Simion Colta, care duce o viață pe picior mare.

Ofițerul Colta și-a înfipt colții în afaceri precum un Mastiff Tibetan

Potrivit unei surse Gazeta de Cluj, Simion Colta, ofițer principal în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, se află în stare de incompatibilitate cu funcția.

În loc să-și servească patria, se ocupă de afaceri mai mult sau mai puțin legale, care îi aduc venituri substanțiale și îi asigură o viață luxoasă. Acesta ar fi patronul din umbră al societății comerciale MR FINAS SRL, mai exact, spălătoria auto „Joy” din Grigorescu.

Chiar dacă în acte firma este deținută de Teodora Alexandra Colta, soția acestuia, polițistul ar fi cel care se ocupă de societatea comercială. Bătător la ochi este și faptul că pe lista firmelor din România MR FINAS SRL figurează cu un singur angajat și din 2014, de când firma îi aparține Teodorei Colta, au fost cel mult doi angajați, cu toate acestea, spălătoria dispune de trei boxe dedicate mașinilor și mereu sunt trei „angajați” acolo.

Mai mult decât atât, spălătoria figurează cu datorii de peste 200.000 de lei numai în anul 2020, cu o pierdere de 22.586 de lei, astfel nu se poate spune că MR FINAS SRL îi aduce venituri consistente, dar funcționează ca un paravan pentru cosmetizarea mașinilor pe care polițistul le schimbă mai ceva ca pe șosete. Mașinile de lux ale prietenilor care îl vizitează noaptea apar și pe pagina de Facebook a spălătoriei.





Polițistul Colta aleargă pe banda ilegalității

În timpul serviciului Colta e polițist, în timpul liber e milionar sub acoperire. De ce sub acoperire? Deoarece în declarațiile de avere și interese nu a trecut niciodată veniturile încasate din vânzarea câinilor și nici veniturile încasate de soția sa, Teodora Alexandra Colta, deținătoarea societății comerciale MR FINAS SRL încă din 2014.

În anul 2015, Colta ar fi trebuit să declare veniturile încasate de soția sa pe anul fiscal 2014 și să menționeze în declarația de interese că soția acestuia deține o firmă, aceste lucruri nu s-au întâmplat niciodată. În nicio declarație de avere din anul 2015, până în anul 2021, polițistul nu specifică veniturile încasate de soția sa din cadrul societății comerciale MR FINAS SRL și nici măcar nu amintește de firmă în declarațiile de interese, iar veniturile încasate din cadrul IPJ Cluj sunt imposibil de aflat, fiind blurate.

Colta nu a declarat nici mașinile pe care le conduce și nici vila impunătoare în care locuiește. Putem spune că oamenii legi se ascund după deget, însă ceea ce ne miră și mai tare este lipsa de interes a instituțiilor responsabile de verificarea integrității polițiștilor clujeni, care și de această dată au dovedit că fie închid ochii în fața polițiștilor afaceriști, fie nici măcar nu se sinchisesc să îi verifice.

E lesne de înțeles că omul legii, paradoxal, încalcă legea și comite infracțiunea de fals în declarații. Iar sumele pe care ar fi trebuit să le încaseze în urma vânzării câinilor nu sunt deloc de neglijat, mai ales că sursele Gazeta de Cluj ne-au informat că pe la poarta ofițerului Colta se perindă persoane interesate să cumpere câini și nu se feresc să-și arate teancurile de euro din brațe. Astfel veniturile substanțiale, chiar dacă erau încasate de soția lui, trebuiau să apară în declarațiile de avere, însă Colta a decis să trișeze în declarația de avere.

Colta, implicat în afaceri ilegale cu câini

Dacă spălătoria nu îi aduce prea mulți bani, Simion Colta a găsit un alt izvor prin care să-și suplimenteze veniturile. Acesta a improvizat o canisă clandestină în apropierea locuinței unde sunt adăpostiți aproximativ 15 câini rasa Mastiff Tibetan.

La fel ca în celebrele povești de succes, acesta și-a transformat pasiunea în afacere, comercializând câini pe internet la prețuri exorbitante, însă „ghinionul” este că potrivit art. 45, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 360/2002, „Polițistului îi este interzis sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar”.





Nu ne dorim să punem la îndoială dragostea și pasiunea lui Simion Colta față de animale, însă condițiile în care sunt adăpostiți câinii lasă de dorit. Mai exact, spațiul în care sunt adăpostiți nu respectă prevederile legale în ceea ce privește distanța de 100 de metri față de locuințele învecinate.

De asemnea, la amenajarea sau construirea unei canise trebuie respectate normele de protecție a animalelor, din punct de vedere al încălzirii, dezinfecției și dezinsecției, ventilației, conservării alimentelor și izolării fonice. Pentru igiena canisei este necesară apă curentă, canalizare sau fosă septică, iar pentru câinii de talie mare, precum Mastifful Tibetan, este necesară o suprafață de minim 8 metri pătrați/câine, lucru imposibil de îndeplinit în cazul de față.

Simion Colta comercializează câinii fără perdea, pe Facebook, locul unde își atrage clienții. Din această afacere, polițistul încasează sume frumușele, mai ales că un exemplar poate ajunge până la 7000 de dolari.

Simion Colta comercializează câinii atât în țară cât și în străinătate și ne-a făcut o ofertă „la un preț bun”

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe Simion Colta în vederea achiziționării unui cățeluș Mastiff Tibetan, iar după câteva ezitări ne-a sunat pe Whatsapp, cel mai probabil temându-se că apelul ar fi putut fi interceptat, și ne-a făcut o ofertă la „un preț foarte bun”. Prețurile se stabilesc în funcție de calitate și de vârsta câinilor și variază între 1000 și 2500 de euro.

„Am un mascul roșu, la 8 luni, ceva mai low cost, să zic așa, dar calitate foarte bună. Eu îmi selectez întotdeauna cam 3 – 4 pui pe care îi țin pentru canisă. Din trei masculi am un mascul crem, pe care îl puteți vedea și pe pagina mea de Facebook. La acela am cerere foarte mare acum, e și mai scump, am cerere externă din America. Masculul roșu de care vă ziceam, îl dau la 1000 de euro, e un preț foarte bun, are pedigree, tatăl e un campion internațional. Puii de două lui sunt peste 1800 de euro bucata, iar cei albi sunt 2500 de euro bucata, așa am dat aici în țară, restul tot în extern. Am canisă înregistrată la asociație, câinii au fost la competiții naționale și internaționale. Am un mascul care e printre primii în Europa, are vreo 7 – 8 concursuri câștigate. Vorbesc de 7 – 8 țări în care este campion.”, ne-a spus polițistul Simion Colta, crezând că suntem niște potențiali clienți.

Întrebat dacă poate emite o factură și un contract, acesta ne-a confirmat foarte încrezător și ne-a povestit și cum a ajuns în posesia unui număr atât de mare de câini.

„Da, se face cu contract. Am început de mai mult timp, dar am ținut mulți pui pentru mine și i-am selectat pentru canisă și mai mult am fost pe concursuri, dar mai vând câinii pentru că nu am ce să fac cu atâția, pentru că am mulți, am 10-15 câini. Fac selecție. În general vreau să am cei mai buni câini. Eu toți câinii i-am adus din China, din Tibet, din munți. Am contactat o agenție care se ocupă cu așa ceva. Mi-am dorit să am ceva exact de la origine. Am cinci femele și patru masculi pentru împerechere. Da’ e greu, trebuie să te ocupi mult de ei, dacă mai ai și un job e chiar foarte greu.”, a adăugat Simion Colta.

Suntem convinși că e foarte greu să ai o canisă și un job în același timp, mai ales dacă jobul tău este să asiguri respectarea legii, iar activitățile desfășurate sunt exact opusul și te obligă să încalci legea. Probabil că această „greutate” l-a împiedicat și să își treacă în declarațiile de avere și interese veniturile încasate.







Colța o bagă la înaintare pe soție și susține că a „jucat” când a spus că vinde câini

La încheierea ediției, reporterii Gazeta de Cluj l-au sunat pe Simion Colta, de această dată oficial, și l-au întrebat de ce nu își declară veniturile încasate din urma vânzării câinilor și veniturile încasate din cadrul societății comerciale MR FINAS SRL în declarațiile de avere, iar acesta ne-a răspuns că nu încasează venituri de pe urma câinilor, deoarece câinii nu sunt vânduți, apoi s-a răzgândit și ne-a spus că în cazul în care câinii ar fi vânduți, nu el ar fi cel care i-ar comercializa, ci soția sa.

Și-a amintit și de apelul în care reporterii Gazeta de Cluj s-au arătat interesați să achiziționeze un câine și a spus că a știut că persoana care l-a contacta este din partea presei și a jucat un joc de dragul discuției. Iar declarația de avere nu a completat-o pentru că este un „om deștept” și știe foarte bine ce trebuie să treacă în declarațiile de avere și ce nu. Ne permitem totuși să-l contrazicem și să-i amintim că declarațiile de avere nu sunt completate corespunzător.

„Chiar nu sunt vânduți câini. Și chiar dacă sunt vânduți, câinii sunt vânduți de către soția mea. Sunt un crescător pasionat, mă duc pe la concursuri, chestii de genul ăsta. M-a sunat ieri cineva și tocmai de-asta am jucat jocul, că am știut că e din partea dumneavoastră. E irelevant, nu vând câini. Tocmai din acest motiv i-am și spus doamnei că eu nu vând câini. Mergem acum pe informații clare sau pe supoziții? Vă spun și de ce nu am trecut în declarația de avere, fiindcă sunt un om deștept în primul rând. Canisa nu este ceva de trecut, nu e o asociație, e simplu sunt membru al asociației, doar atât. Ce venituri? Nu sunt venituri. Și dacă ar fi să vând un câine nu l-aș vinde eu că l-ar vinde soția. Și nu sunt trecute pentru că și dacă am vândut un câine, până la sfârșitul anului financiar am timp să depun. Să vă zic legal ca să nu fiți într-o eroare. Dacă vrei să vinzi un câine, faci un contract sau o convenție. Convenția aceea poate fi declarată oricând în anul 2021, să o impoziteze finanțele. ”, a declarat ofițerul Simion Colta.

L-am întrebat pe Simion Coltea dacă nu a mai vândut alți câini până anul acesta, având în vedere că în nicio declarație de avere de până acum nu au fost declarate veniturile încasate în urma vânzării câinilor, mai ales că pe pagina sa de Facebook a postat în nenumărate rânduri că are câini de vânzare și chiar el ne-a transmis că se ocupă de foarte mult timp de canisă. Însă ne-a transmis că nu a vândut niciun câine, iar pe Facebook îi pune ca să-i promoveze, nu ca să-i vândă.

„Mă ocup de foarte mult timp, dar nu am vândut niciun câine. Da, am câini pe care eu îi prmovez pe Facebook.”

De asemenea, când am întrebat de ce nu a trecut în declarațiile sale de avere și de interese că soția lui deține societatea comercială MR FINAS SRL, acesta s-a arătat profund iritat și abia după un oftat lung ne-a răspuns că cel mai bine ar fi să ne întâlnim pentru că ne-am afla într-o „eroare foarte mare”.

Abia după ce am insistat, acesta a găsit o scuză și ne-a transmis că firma nu mai este deținută de soția sa Teodora Alexandra Colta și că recent ar fi fost vândută unei alte persoane. Cu toate acestea, ne-am permis să-l contrazicem și să-i arătăm că pe lista firmelor din România soția sa încă figurează ca asociat unic al firmei, însă și de această dată a găsit o scuză, spunând că problema este la site că nu a fost actualizat.

„Haideți mai bine să ne întâlnim că sunteți într-o eroare foarte mare. Nu le lămurim prin telefon să mă înregistrați dumneavoastră. Firma în primul rând nu e pe nevasta mea, e pe altcineva. Pe lista firmelor din România nu s-a acualizat.”, a adăugat polițistul.

Din păcate pentru ofițerul Colta, el este singurul care se află într-o „eroare foarte mare”, după ce și-a falsificat declarațiile de avere și interese ani la rând.

Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contraventie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. În cazul în care o persoană vizată de depune declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului, textul legii face referire la prevederile Codului Penal, şi anume la pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii.