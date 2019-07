Sunt de ani buni, poate chiar la al doilea sau al treilea mandat dar nu îi cunoaște nimeni. Gazeta de Cluj vă prezintă o sinteză despre cum s-au făcut vizibili, sau mai puțin vizibili, consilierii locali clujeni atât în presă cât și prin activitatea lor. Mulți consilieri probabil preferă să trăiască sub anonimat de aceea nu au publicat un raport de activitate pe site-ul Primăriei sau și mai probabil ar fi fost doar o pagină goală.

Constantea, consilierul fără nici un job concret

Radu Mihai Constantea declara în prese că la 36 de ani, ii trimite mama lui bani.

Acum puțin timp, Ziar de Cluj a dezvăluit că a vrut sa cedeze total controlul U Cluj unor spanioli, cerând pentru el însuși 10 la suta din U, daca clubul devenea SRL.

Cel mai vechi consilier local

Ioan Pop are 73 de ani și face parte din Comisia pentru Sănătate, Muncă, Protecție Socială, Tineret și Sport. Din 1996 până în prezent, cel mai vechi și cel mai în vârstă consilier local a făcut parte din toate comisiile de specialitate din Consiliul Local. În ciuda longevităţii sale, Ioan Pop nu este foarte vizibil. Întrebat în anul 2015 de presa locală care sunt inițiativele sale mai importante, Ioan Pop își amintește despre o hotărâre de Consiliu Local din 1998 referitoare la comercializarea revistelor pornografice la chioșcurile de ziare. Nici de atunci încoace acesta nu s-a făcut remarcat.

Loredana Pop ajunsă pe pile într-un apartament ANL

Loredana Pop, fostă secretară a deputatului pe atunci Daniel Buda, a ajuns în Consiliu Local în 2015 şi face parte din vechiul PDL. Tot ce putem afla din presă despre aceasta e că în urmă cu câţiva ani, Radu Moisin a fost acuzat de oficialii TNL Cluj pe vremea când era viceprimar că i-ar fi acordat un apartament ANL Loredanei Pop care i-a fost iubită la acea vreme. Potrivit CV-ului său, Loredana Pop s-a născut în 1982 lângă Vatra Dornei, şi a absolvit la Cluj Facultatea de Administraţie Publică în 2005. Un an mai târziu, s-a angajat secretară a deputatului pe atunci, Daniel Buda. De asemenea, ea a absolvit şi Facultatea de Drept la Universitatea Dimitrie Cantemir, iar acum face parte şi din Baroul Cluj.

Dragostea, secretul principal in profesie

Președintele CJ Cluj Alin Tise, finul lui Emil Boc, declara în presa acum vreo șapte ani, prin aprilie, că s-a saturat “să audă despre nu știu ce amantă care a fost promovată în funcție publică”. Un exemplu în acest sens se pare că este Mihaela Rodica Suciu, prietenia cu senatorul Mihail Hârdău a fost o mare șansa în viața ei profesională.

Conform ancheteonline.ro, în 2009, senatorul Hârdău, împreună cu președintele filialei PDL Cluj, Daniel Buda o numeau pe Mihaela Suciu, prin decizie politică în calitate de președinte al consiliului de administrație al Electrica Distribuție Transilvania Nord. Apoi, în februarie 2011, același senator trăgea “sforile” pentru ca Mihaela Suciu sa ajungă în fruntea organizației de femei a filialei PDL Cluj, dând-o la o parte o veche membra a partidului, Steluța Racolța, o femeie de succes, pe linie politica si in afaceri. Mihaela Suciu a primit un puternic sprijin și din partea Andreei Paul (Vass), la indicațiile venite de la premierul Emil Boc (via deputat Daniel Buda). Ea a obținut, grație proptelelor puternice pe care le avea la București și funcția de vicepreședinte la organizația centrală a femeilor PDL. La momentul actual se pare ca Suciu e la primul ei mandat de consilier local.

Tothfalusi András luptă doar pentru el

Deși nu a făcut nimic pentru oraș, Tothfalusi Andras, a făcut lucruri “mărețe” pentru el. Ziar de Cluj a dezvăluit anul trecut o clădire de birouri cu “dedicație” pentru acesta.

Oláh Emese, puterea feminina a Consiliului a dovedit ca se poate

Consiliera locala Olah Emese se afla la primul mandat dar le dă o lecție bună colegilor săi. Aceasta a publicat în fiecare an un raport de activitate prin care a sistematizat toate realizări ei, iar numărul lor e unul semnificativ și într-o continuă creștere.

Florian Ovidiu Valeriu s-a făcut remarcat dar nu prin realizări

Dacă mai mulţi consilieri locali clujeni sunt inexistenţi în ochii clujenilor mai sunt si exceptii care se fac remarcaţi prin asocieri de nume mai puţin fericite, cum este şi cazul consilierului Ovidiu Florian: numele său este legat de dosarul în care este implicat fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

Potrivit declarației lui Răzvan Pop, martor în acest dosar, publicată anul trecut de Ziar de Cluj, Florian ar fi negociat cu un delegat Kaufland suma de 500.000 de euro pe factură pentru un sprijin dat de Uioreanu ridicării unui supermarket în cartierul Gheorgheni.

De ce sa fi diferit când te poți integra în turmă

Jurja Marius Sorela început cu dreptul, dar și-a dat seama pe parcurs ca nu vrea să fie diferit față de restul consilierilor. În anul 2016 a completat raportul de activitate, cam slăbuț acest raport, dar măcar și-a dat silința. De atunci a omis sa ne mai prezinte activitatile sale și a trecut la anonimat precum majoritatea consilierilor clujeni. Același lucru îl observăm și la Morar Dan Ioan care în anul 2016 deși nu era un consilier activ în forul local, era conștiincios așa că și-a publicat raportul de activitate după care și acesta a uitat în următorii ani să îl completeze.

Consilierii necunoscuți ai Clujului

Rațiu Radu Florin este la al treilea mandat și face parte din Comisia de Urbanism a Consiliului Local, însă nici el, asemenea majorității colegilor săi din forul local nu are publicat un raport de activitate pe site-ul Primăriei. Nici în presa locală nu și-a prea făcut apariția, de aici putem constata cam câte realizări are. Sărmaș Ioan Sabin se află la finele primul său mandat, ascuns de ochii presei, cel mai probabil nu ați auzit vreodată de acesta, nu e de mirare pentru că nu a publicat nici un raport pe site-ul Primăriei așa că nu putem trage concluzia că ar fi avut vreo realizare. Consilierul local Constantin Tomoș este liberal, însă provine din tabăra foștilor pedeliști. Tomoș nu s-a sinchisit să depună un CV pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, astfel încât să știe și clujenii pe care îi reprezintă ce activități a avut de-a lungul timpului. Vișan Ovidiu Vasile a intrat doar in 2017 in Consiliul Local dar a prins repede obiceiurile colegilor săi așa ca a omis să își sintetizeze activitatea prin rapoartele de activitate. Nistor Dániela intrat mai târziu in Consiliu, si anume in 2017, ne-au dori mult sa afla ce a făcut în acești trei ani dar se pare ca vrea sa păstreze acest lucru doar pentru el, același lucru il putem observa si la Croitoru Corina Ecaterina. Nici consilierulGliga Florin-Valentin nu a învățat în cei șapte ani petrecuți acolo că și clujeni și-ar dori să poată afla ce a realizat acesta pana acum. Tot pe lista neagră se află și: Drăgoescu Mihai, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balázs, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Mureşan Adrian, Kinizsi Zoltán si Rácz Levente Zsolt.