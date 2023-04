LOSONCZI ZOLTAN, patronul firmei Benzot-Har, acuzat că l-a mituit pe Gheorghe Isai, inspector la Curtea de Conturi Cluj, cu un ponton, a fost achitat de Tribunalul Cluj pe motiv de prescripție. Procurorii DNA spun că mita ar fi fost dată pentru ca inspectorul să închidă ochii la o serie de nereguli legate de proiectul de renovare al Grădinii Zoologice Turda de care s-a ocupat firma Benzot Har. În replică, omul de afaceri spune că nu poate fi vorba de nicio mită și că a fost trimis în judecată fără să fie vinovat de acuzațiile care i s-au adus.

În 2021, procurorii clujeni de la DNA Cluj au trimis în judecată un dosar în care inspectorul Gheorghe Isai de la Curtea de Conturi Cluj a fost acuzat de luare de mită.

”Inculpatul Isai Gheorghe, în calitatea menționată mai sus, a fost desemnat, în cursul anului 2013, să efectueze un control la primăria municipiului Turda, ce a inclus printre obiective și executarea contractului „Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”.

În acest context, pentru a întocmi un raport de control mai „blând” în sensul de a încadra diferitele nereguli constatate la execuția proiectului respectiv doar la categoria abateri, în condițiile în care unele dintre ele puteau face obiectul unor sesizări penale, inculpatul Isai Gheorghe ar fi primit de la doi oameni de afaceri (martori în cauză – subcontractori ai lucrărilor) cu titlu de mită un ponton în valoare de 28.000 lei.

Cu titlu de exemplu, în raportul de control în care s-a stabilit un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.847.305 lei, se făcea referire, printre altele, la decontarea unor articole înscrise în situații de plată privind realizarea de clădiri la care lucrările nici nu fuseseră începute, situație care ar fi impus sesizarea organelor de urmărire penală.

Folosul necuvenit a fost remis de martori inculpatului Isai Gheorghe la instigarea omului de afaceri, inculpat în prezenta cauză care, la vremea respectivă, era administratorul unei societăți comerciale, membră a asocierii care adjudecase inițial realizarea obiectivului menționat anterior”, arată procurorii.

Dosarul a fost trimis în instanță cu doi acuzați: LOSONCZI ZOLTAN, patronul firmei Benzot-Har, acuzat de dare de mită și inspectorul Isai, acuzat de luare de mită.

Însă, din dosarul respectiv s-a disjuns un alt dosar în care figurează ca inculpat omul de afaceri, iar Tribunalul Cluj a decis să îl achite acuzațiile aduse pe motiv că a intervenit prescripția faptelor.

”Dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul L.Z. – sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la dare de mită, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, în cond. art. 5 din C. pen. – fiind incident cazul reglementat la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen. (prescripţia răspunderii penale)”, arată o parte din soluția pe scurt a instanței. Decizia nu este definitivă, iar procurorii au contestat-o, dar până acum Curtea de Apel Cluj nu a finalizat judecarea procesului.

Pe de altă parte, LOSONCZI ZOLTAN spune că nu l-a văzut pe inspectorul despre care procurorii spun că a fost mituit până la data la care au avut loc audieri în acest dosar.

”Până la audierile din prezenta cauză nu m-am întâlnit și nu am discutat niciodată cu domnul Isai, în mod direct sau indirect, inclusiv în perioada controlului la UAT Turda. Ca urmare, nu aveam de unde să cunosc pasiunea acestuia pentru pescuit, subsemnatul neavând preocupări în acest sens, și nici ‚sugestia disponibilității pentru o astfel de primire de foloase necuvenite” având în vedere că nu am participat, neavând nici o calitate, la ședința de deschidere a controlului la UAT Turda. (…) Denunțul, ca de altfel și mărturiile acestora – care reprezintă, în realitate, o răzbunare pentru neplata unor debite inexistente – cuprind un singur fapt cert – existența și predarea pontonului de către Fodor Arus Sandor către Oros Beniamin – restul fiind alegații lipsite de orice suport probator, care sunt, în anumite aspecte, și contradictorii între ele”, arată un memoriu trimis de LOSONCZI către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția Națională Anticorupție Serviciul Teritorial Cluj.

Separat, procesul în care este judecat inspectorul Gheorghe Isai continuă, pe fond, la Tribunalul Cluj și nu sunt semne că judecătorul ar fi pregătit să dea o sentință în cadrul următoarelor termene. Astfel că, sunt șanse, ca și în acest dosar să intervină prescripția faptelor și Isai să scape de acuzații.

Dirigintele de șantier singurul găsit vinovat

Proiectul grădinii zoologice a atras atenția și procurorilor DNA Cluj care, după ani de cercetări, au reușit să trimită un judecată un dosar în care fostul arhitect șef al primăriei turdene, Dumitru Iosif, care era și dirigintele de șantier al proiectului a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată, participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual și participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În perioada 2010-2012, în contextul asigurării managementului subprogramului ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda”, inculpatul, în calitățile menționate mai sus, ar fi procedat la certificarea executării unor lucrări care nu fuseseră în realitate executate, prin vizarea unor documente (situații de plăți, înscrisuri intitulate „Realizare lucrări contractate” etc.) emise de două societăți comerciale, în calitate de executant al lucrărilor.

Ulterior, în baza documentelor respective, persoane din cadrul primăriei municipiului Turda ar fi completat, fără vinovăție, la rândul lor alte înscrisuri care au permis decontarea cheltuielilor pretins executate. Acționând în această manieră a fost produs patrimoniului primăriei municipiului Turda un prejudiciu în sumă de 1.711.236 lei concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firmele respective. Primăria municipiului Turda a formulat pretenții civile în cuantum de 2.257.881 lei. În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului”, arată rechizitoriul DNA Cluj.

Înițial, cei de la DNA i-au cercetat și pe Daniela Adace, actualul director economic al Primăriei Turda și Mate Csaba, directorul parcului zoologic, dar procurorii nu i-au trimis în judecată pe cei doi.

Pe parcursul a patru ani, Primăria Turda a plătit suma de 9,2 milioane de lei pentru lucrările de la Grădina Zoologică. Din această sumă, circa 8,39 milioane de lei a fost plătită firmei Benzoat Har, principalul constructor. Alți 807.838 de lei au fost plătiți firmei Romabelt, care avea un contract de asociere cu firma Benzoat. Romabelt a fost implicată direct după ce Benzoat și-a anunțat falimentul.

Cum a apărut prescripția în dosarul patronului Benzot Har

Potrivit motivării judecătorești, în cazul lui LOSONCZI ZOLTAN ”maximul prevăzut de lege pentru infracţiunea de instigare la dare de mită în forma reţinută în sarcina inculpatului este de 7 ani închisoare (fără luarea în considerare a cauzelor de agravare sau de atenuare incidente – în speţă nu au fost reţinute în actul de sesizare asemenea cauze).

Ca atare, termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 8 ani, în condiţiile art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen., şi a început să curgă la data epuizării infracţiunii continuate, în condiţiile art. 154 alin. (2) teza I din C. pen., cel mai târziu la finalul anului 2013, împlinindu-se la finalul anului 2021 (această interpretare putea fi dată doar începând cu data publicării în M.Of. a Deciziei nr. 358 din 26 mai 2022 a Curţii Constituţionale a României)”, arată o parte din motivare.

Pentru că lipsește leopardul, la zoo Turda nici nu au mai vopsit gardul!

De-a lungul anilor, proiectul a fost verificat de mai multe comisii. Experții au constatat pentru majoritatea clădirilor faptul că acestea nu au fost racordate la rețeaua de ape pluviale fapt care a dus la deteriorarea parțială a zidurilor și fundațiilor. În unele cazuri nu s-au făcut intervenții minime de conservare a clădirilor. Spre exemplu unele dintre acestea nu aveau luminatoarele montate astfel că apa din precipitații au distrus pardoselile și zidurile interioare. În unele cazuri s-au cumpărat chiar și instalațiile termice, de ventilare și climatizare.