Organizatorul chefului monstru de la Gilău, la care au participat 20 de persoane acuză de abuz poliția și jandarmi care au intervenit, după ce aceștia au spart ușa unui dormitor și au aruncat cu gaze lacrimogene pe cei care dormeau în cameră. Bărbatul care a fost trezit cu gaze lacrimogene a fost dus la UPU cu corneea arsă.

”Am făcut petrecerea și îmi asum ceea ce am făcut. Au fost 20 de oameni și nu cred că am încălcat vreo lege.

Poliția a venit peste noi la ora 1.00. Au spart poarta de la intrare și au intrat peste oameni care dormeau. Au dat cu spray. Au fost foarte recalcitranți, iar unii au vorbit foarte urât. Au fost circa 8-9 mașini care au intervenit, jandarmi și polițiști. Era un prieten care dormea cu soția în pat și care s-a trezit cu spray -ul în ochi”, ne-a relatat un participant la petrecere, dar nu este clar cine a folosit gazul.

Cei din cabană au observat că vine poliția, dar nu consideră că au făcut ceva ilegal, mai ales că erau 20 de persoane și 8 camere în cabană.

”Muzica am oprit-o și i-am văzut cum veneau. Am fost legal. Am fost 20 de persoane, iar cabana are 8 camere. Am primit amendă de 250 de lei, dar o contestăm. Când au venit, în salon erau 10 persoane, restul dormeau.

Polițiștii au început să se lege de faptul că scaunele nu erau bine aranjate, la distanță de un metru. Eu am întrebat dacă au mandat, iar jandarmii ne-au trimis la Poliție și tot așa”, a mai relatat sursa citată.

Bărbatul care dormea în cameră și a fost trezit cu gaze lacrimogene a fost dus la spital, la UPU Cluj. ”I-au ars corneea. A primit îngrijiri medicale și va depune plângere pentru abuz”.

Cineva de la petrecere a făcut live pe rețelele de socializare, ceea ce atras descinderea Poliției.

Intervenția a avut loc la ora 1.00 și a durat 3 ore. Unul dintre participanți a plecat pe jos, mai devreme, dar a fost oprit de poliție pe drum, fiindu-i confiscat telefonul pentru a nu putea avertiza pe cineva.

Petrecerea a avut loc în apropiere de Motel Gilău.

Ultimele prevederi legale spun că sunt interzise reuniunile cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private. Nu se spune nimic despre petreceri restrânse sau cu un anumit număr de participanți. În 2020, erau permise petrecerile cu maxim 20 de participanți, iar valul de schimbări legislative a creat confuzie.

Sursă: ziuadecluj.ro