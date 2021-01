Au început negocierile pentru funcțiile de secretar de stat din ministere. Organizația PNL Cluj nu mai primește ce-și dorește. Procentul voturilor obținute de PNL Cluj este de 32,44%, mai slab decât rezultatele înregistrate la Giurgiu. Liberalii de la Cluj, mai precis de pe filiera președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe și a primarului Emil Boc (coalizați cu ei fiind și eurodeputatul Rareș Bogdan). De altfel, cei trei dar și liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, și-au exprimat public nemulțumirea legat de prestația premierului Orban în negocierile cu liderii USR-PLUS.

PNL Cluj a primit un singur post de subsecretar de stat

Potrivit surselor politice, PNL Cluj a negociat doar un singur post de subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cel mai vehiculat nume pentru postul de subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Ovidiu Cîmpean, director de Dezvoltare în Primăria Cluj-Napoca.

Directorul de Dezvoltare Ovidiu Cîmpean a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu i s-a adus la cunoștință această informație, prin urmare nu poate comenta situația în cauză. De asemenea, Ovidiu Cîmpean a mai transmis că nu s-a gândit dacă ar prelua această funcție sau nu.

În ciuda faptului că deputații clujeni PNL au declarat pentru ziarul Gazeta de Cluj că nu știu vreo informație oficială referitoare la funcțiile de subsecretar de stat sau secretar de stat obținute de PNL Cluj, aceștia și-au exprimat aprecierea față de profesionalismul lui Ovidiu Cîmpean. Deputații clujeni Sărmaș Sabin, Moldovan Sorin și Moisin Radu au declarat că directorul de Dezvoltare Cîmpean va avea parte de susținerea lor. Deputatul Moisin Radu a subliniat că aprecierea sa este la persoana Ovidiu Cîmpean, fiindcă nu cunoaște informații oficiale despre ce figuri politice din PNL Cluj ar urma să ocupe eventuale funcții de (sub)secretar de stat.

Gazeta de Cluj a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu Daniel Buda, președintele PNL Cluj, însă fără succes.

Reamintim că în ultimele săptămâni, mai mulți lideri PNL, precum cei din Cluj și din Bihor, și-au exprimat public nemulțumirea cu privire la rezultatele negocierilor purtate cu USR-PLUS. Nemulțumirea continuă să crească în rândul liberalilor care au pretenția de a obține mai multe funcții în actuala structură guvernamentală.

Potrivit informațiilor G4Media, cărțile au fost făcute, funcțiile au fost deja negociate între partidele de coaliție, iar lui Orban nu i-a mai rămas decât sarcina de a-i mulțumi și pe liberalii săi din teritoriu.

„În acest moment nu se mai pune problema negocierii funcțiilor. Fiecare partid știe exact care sunt funcțiile care-i revin, atât la nivel de prefecturi, cât și în ministere. Întâlnirea de vineri a liderilor PNL are doar ca scop împărțiriea acestor funcții”, a transmis aceeași sursă pentru G4Media.

Liderii de la Cluj pun presiune pe Orban

O mare presiune vine din partea conducerii PNL Cluj, mai precis de pe filiera președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe și a primarului Emil Boc (coalizați cu ei fiind și eurodeputatul Rareș Bogdan). De altfel, cei trei, dar și liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, și-au exprimat public nemulțumirea legat de prestația premierului Orban în negocierile cu liderii USR-PLUS.

Potrivit informațiilor obținute de presa națională, organizația clujeană a cerut, și cere, prin intermediul președintelui Daniel Buda, funcția de Secretar General al Guvernului – instituție cheie din cadrul executivului. Aceasta funcție e solicitată pentru actualul prefect de Cluj, liberalul Mircea Abrudean, care și-a exprimat clar opțiunea în partid de a prelua o poziție în structura guvernamentală. Iar funcția sa de prefect ar urma s-o cedeze altui liberal din gruparea lui Boc, deși aceasta ar fi fost cerută și de USR -PLUS, mai spun sursele G4Media. Liberalii clujeni nu au vrut să audă de vreun troc cu membrii USR.

Funcția dorită de liberalii clujeni e vânată și de fostul deputat de Hunedoara, Lucian Heiuș, dar și de Tănase Stamule, unul dintre apropiații lui Ludovic Orban.

USR-PLUS Cluj – niciun minister?

Potrivit declarațiilor președintelui USR-PLUS Cluj, Cătălin Sălăgean, filiala politică de la Cluj nu ar fi preluat nicio funcție de secretar de stat în vreun minister: “Nu am primit nicio informație oficială în acest sens, nu mi s-a transmis nimic. Nu știu să fi primit n.r. USR PLUS vreun minister momentan.”

Cătălin Sălăgean a subliniat că negocierile nu sunt încheiate: “Țin, însă, să subliniez că negocierile încă nu s-au încheiat.”

Reamintim că în partidul USR-PLUS e mare vâltoare. 308 membri ai alianței politice USR-PLUS cer demisia fostului parlamentar de Cluj, Mihai Goțiu, din toate funcțiile politice pe care fostul senator le deține. Acțiunea vine în contextul vehiculării informației precum că Mihai Goțiu ar urma să ocupe funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului.

Politicieni din cadrul alianței USR-PLUS îl acuză pe fostul senator că „nu are cunoștințele necesare pentru asemenea funcție, dar că are pretenția de a ciuguli din munca membrilor pe care a călcat-o în picioare timp de 2 ani de zile”.

„Timp de 2 ani, domnul Goțiu a lovit în permanență (prin comunicarea sa internă și cea externă) în munca membrilor prin atacuri murdare, mincinoase și calomniatoare la adresa USR PLUS, la membrii USR și PLUS, la fuziune, la guvernare, erodând mult încrederea electoratului în USR PLUS. Noi, membri simpli, am asistat cum munca noastră este distrusă de un om doar din dorința de a obține funcții personale. Dar este de ajuns, nu putem rămâne pasibili”, se spune în scrisoarea membrilor USR PLUS nemulțumiți.

Ca replică la scrisoarea deschisă, intitulată „Construcție, nu distrucție”, Mihai Goțiu a declarat pentru presa națională că ar fi vorba despre o competiţie internă şi că implicarea sa în problemele de mediu în mandatul său e evidentă şi uşor de verificat, folosind internetul.

„Așa au înțeles unii colegi să ducă o competiție internă, într-un moment în care mi-am depus candidatura pentru numirea pentru conducerea Gărzii Naționale de Mediu. Despre cât de mult ar fi ‘afectat’ activitatea mea USR stau dovadă, la orice căutare pe Google, sute și mii de link-uri despre implicarea mea în domeniul mediului și despre tot ce a însemnat un mandat în care am fost”, a spus fostul parlamentar USR.

Hegedüs Csilla, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Clujeanca Hegedüs Csilla, fost Ministru al Culturii, a primit funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene. Ea ocupă și funcția de purtător de cuvânt la UDMR.

Ea se ocupă de ani de zile, prin intermediul asociației Transylvania Trust, de restaurarea Castelelului Banffy din Bonțida.

Hegedus a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, pe vremea când ministru era Kelemen Hunor. Ea a ocupat și funcțiile de președinte al Administrației Fondului Cultural Național ( AFCN ) și de președinte al Fundației Transylvania Trust, fundația care se ocupă de administrarea și reabilitarea Castelului Banffy din Bonțida. Pe vremea când ocupa cele două funcții, de șef al AFCN și președinte al fundației Transylvania Trust, Hegedus și-a acordat 1,5 milioane de euro pentru reabilitarea Castelului Banffy.Asta în situația în care domeniul Banffy din Bonțida a fost concesionat de administrația comunei prințului Charles.

În cadrul fundației Transylvania Trust lucrează și Szabo Balint, tatăl lui Csilla Hegedus. Acum el este președintele acestei fundații. Balint este și patronul firmei Utilitas, care se ocupă, ca principal domeniu de activitate, de restaurarea de monumente. Prin intermediul acestei firme, tatăl lui Hegedus a câștigat contracte de milioane de lei de la diferite instituții de stat. Spre exemplu, această societate a primit contractele de restaurare pentru Ruinele cetăţii Károlyi, Biserica Evanghelică din Bistrița Năsăud, Castelul Károlyi din Satu Mare, Casa Kós Károly din Cluj Napoca, etc. (Sabina Popescu)