Liderii din Polonia, Slovenia, Letonia și Luxemburg au declarat din luna mai că nu acceptă modificările pe care Comisia Europeană le pregătește. Reformele pentru transport și locuințe pornind de la Pactul Verde ar fi prea rigide, pentru că aceste schimbări i-ar afecta în mod disproporționat pe cei mai săraci cetățeni.

Frans Timmermans a încercat să calmeze spiritele și a declarat recent că are în vedere crearea unui nou „fond social” din care să se ofere compensații pentru cei care trebuie să plătească mult pentru a merge la muncă cu automobilul sau pentru a-și izola termic locuințele. Timmermas a spus că asemenea compensații vor fi disponibile și pentru clasa de mijloc și că ele vor proveni din sumele adunate din noile taxe de mediu. Eurodeputatul francez Pascal Canfin a spus însă că Timmermans este pe o pistă greșită și că ar trebui să renunțe la pachetul său de legi care ar schimba civilizația europeană. ”Îl sfătuiesc ca, în loc să se joace de-a pompierul, să aibă grija să nu devină piroman”, i-a transmis politicianul lui Timmermans.

Politicienii europeni se tem că ”revoluția” propusă de Comisia Europeană va duce la reaprinderea mișcării Vestelor Galbene și la extinderea ei în toate colțurile Europei. Mișcarea începută în 2018 a plecat de la o scumpire a combustibilului, picătura care a umplut paharul nemulțumirilor francezilor. Acum, criza provocată de închiderea economiilor în timpul pandemiei poate face ca un val de taxe impus de la Bruxelles să genereze proteste paneuropene. Cât privește Facilitatea de Reziliență și Recuperare a UE cu sutele ei de miliarde de euro, trebuie spus că accesul la acești bani depinde în bună măsură de respectarea strictă a Pactului Verde European.

În Germania, unde vor avea loc alegeri generale în septembrie, și în Franța, unde urmează prezidențialele din 2022, ”revoluția verde” pregătită de Comisia Europeană încinge retorica electorală. Armin Laschet, posibilul succesor al Angelei Merkel, îi critică pe Verzii din Germania (pe locul doi în sondajele electorale) că vor să le ia cetățenilor dreptul la vacanță, prin propunerile lor de a scumpi excesiv transportul aerian. Xavier Bertrand, care speră să obțină candidatura la prezidențiale din partea Republicanilor din Franța, declară că va sprijini asociațiile care se opun extinderii fermelor eoliene, tot mai criticate pentru disconfortul pe care îl produc celor care locuiesc în apropiere.

Birocrații de la Bruxelles sunt avertizați că ambițiile lor de a schimba modul de viață al europenilor în câțiva va deveni un catalizator al partidelor eurosceptice. Săptămâna trecută, 16 partide eurosceptice au semnat o declarație prin care se angajează să formeze o alianță care sa schimbe direcția UE. Această alianță în formare consideră că UE impune un monopol ideologic. Alianța se opune propagandei LGBT și susține că familia tradițională este celula de baza a națiunilor UE, consideră că preeminența instituțiilor UE pune sub semnul întrebării rolul constituțiilor naționale și calitatea statelor membre UE de națiuni libere. Alianța aceasta își dorește ca instanțele constituționale din statele membre să aibă un rol mai puternic și să protejeze prerogativele inviolabile ale statelor națiune. Printre partidele semnatare se număra Fidesz, Lege și Justiție (Polonia), Adunarea Națională (Franța), partide care eu viziuni diferite cel puțin în ce privește relația cu Rusia. Însă eco-ambițiile UE pot fi un liant perfect pentru o asemenea alianță.

Religia tradițională decade, se ridică religiile politice

”Oamenii nu ar trebui să creadă când li se spune ce trebuie făcut pentru salvarea mediului înconjurător, pentru că mulți dintre cei care le spun asta sunt adepții unei religii și nu mai acordă atenție științei”, spune Michael Schellenberger, un activist de mediu care consideră că mișcarea sa a devenit mult prea radicală, alarmistă și aduce mai multe probleme decât soluții. La fel gândește acum si Richard Koonin, fost secretar pentru Energie și Știință în administrația Obama, însărcinat cu gestionarea problemelor de mediu la acea vreme.

”Avem de-a face acum nu numai cu decăderea religiilor tradiționale, ci cu ceva și mai rău – ascensiunea unor false religii, religii politice. Iar secolul 20 ne-a învățat un lucru – atunci când oamenii aplică sentimentele religioase în ideologiile politice se pot întâmpla lucruri groaznice. Comunismul a fost groaznic pentru că era considerat o religie: Karl Marx era profetul suprem, iar marxismul o religie. Cei mai fervenți naziști îl vedeau pe Adolf Hitler ca omul care va face ca națiunea germană să renască. Trebuie să fim atenți cu religiile politice. Politica nu trebuie abordată cu atitudini religioase”, spunea istoricul Niall Ferguson, la Fox News, în iunie 2021.

Tot el atrăgea atenția că occidentalii privesc ”știința” cu religiozitate, ca pe ceva ce nu poate fi contrazis. ”Nu există ”știință”. Există oameni de știință. Sora mea este fizician la Yale. Acolo nu există ”știință”, există științe, la plural, și este vorba despre un sistem într-o permanentă dinamică, în care ideile sunt mereu testate și de multe ori se dovedește că sunt false. Nu există o ”știință” supremă, iar dacă nu crezi în ea ești acuzat de erezie. Asta este gândire magică, nu știință”, spunea Niall Ferguson.

Cu ambițiile sale pentru 2030 și 2050, Comisia Europeană gândește mai degrabă magic decât rațional, iar Timmermans poate deveni marele preot al unei noi religii, în timp ce politicienii polonezi care încearcă să nu-i lase pe drumuri pe minerii din țară vor fi considerați eretici, la fel și doritorii de vacanțe sau consumatorii de carne.

Dar poate Frans Timmermans nu crede în religia politica a ecologismului, ci în inginerie socială la o scară fără precedent, urmărind să reducă standardele de trai ale vesticilor. China are 1,4 miliarde locuitori. India are 1,37 miliarde de locuitori. UE are doar 0,5 miliarde. Acesta este motivul pentru care ministrul indian al Energiei a declarat, anul acesta, că ambițiile privind zero emisii de carbon la nivel global sunt „vise”. Ce se întâmplă când și indienii, și chinezii își doresc să trăiască la standardele europenilor? Răspuns: Emisiile globale de dioxid de carbon nu vor scădea, standardele globale de trai nu vor crește, însă vor scădea dramatic standardele occidentale și vor apărea o mulțime de inovații tehnologice. Alternativa la această evoluție poate fi războiul.

Sursa: cotidianul.ro

