Gazeta de Cluj a mai scris despre cum „armoniosul” urbanism clujean reușește să încapă și pe parcele destinate inițial parcărilor. Deși tema de proiectare vorbește despre integrarea „armonioasă” a unui bloc pe Calea Dorobanților, realitatea din spatele documentației e mult mai nuanțată. Parcela de 879 mp, aflată acum în proprietatea firmelor Textila Romat și Elba Novo, era prevăzută – conform unui PUD aprobat în 2004 – pentru o parcare destinată locatarilor din două blocuri deja ridicate în zonă. În spatele proiectului stau Textila Romat și Elba Novo care au cumpărat parcela. Administratorul Textila Romat SA este Zahan Adriana Nicolina, iar beneficiar este nimeni altul decât omul de afaceri Goia Dorel, artizanul Teraplast. În locul parcării, Comisia de urbanism a Primăriei Cluj-Napoca a dat undă verde unui imobil cu 9 apartamente, pe regim de înălțime S+P+2E, cu 9 locuri de parcare în subsol. Proiectul, semnat de Arhimar, promite spații verzi, locuri de joacă și o ocupare „optimizată” a terenului. Povestea nu se termină cu cele 9 apartamente „armonioase”. Cazul concret vine de ple Calea Dorobanților nr. 67, adresă de unde pornește o schemă urbanistică demnă de un studiu de caz pentru studenții de la arhitectură sau inginerie în construcţii care vor să învețe cum nu se face urbanism.

De la S+P+10E la 5S+P+10E, minunea care încape într-un pix

Conform documentației PUD aprobate, pe parcela respectivă era prevăzut un imobil cu regim de înălțime S+P+10E. Dar pe autorizația de construire a apărut, scris cu pixul, 5S+P+10E – adică nu mai vorbim de un simplu subsol, ci de cinci niveluri care au fost interpretate și tratate ca „subsoluri”, deși în realitate funcționează ca parter și etaje.

Iar cum în Cluj-Napoca subsolul poate deveni beci, parter sau etaj, blocul îşi va lua avânt din pământ și se va înălța pe verticală, fără să se mai uite cineva la legislație. Fără drum, fără rușine, dar cu POT 70% și CUT de 6–7%.

Drumul de acces, nu a fost niciodată finalizat. Strada din dreapta, care trebuia să fie preluată, s-a prescris, drum care ar fi trebuit să deservească atât cele două blocuri deja construite, cât și zona de parcare din PUD-ul inițial.

Și totuși, în ciuda acestor lipsuri, Procentul de Ocupare a Terenului (POT) sare la 70%, iar Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) atinge valori de 6–7 în condițiile în care așa ceva e imposibil legal fără drumuri și fără acces reglementat.

Parcarea promisă, doar un pretext ca să pună mâna pe teren

Receptia blocurilor inițiale, aprobate în 2007–2008, trebuia condiționată de realizarea parcării. Doar că acest detaliu urbanistic a fost… ignorat. Dezvoltatorii au lăsat terenul „la liber”, iar clujenii din zonă l-au folosit, gratuit. Timp în care s-a așteptat „prescrierea” și stingerea oricărei obligații.

Astfel, parcarea promisă comunității s-a transformat într-o oportunitate imobiliară. Terenul nu a fost notat în cartea funciară cu funcțiunea sa reală – adică parcare – iar după ani de nefolosință și o dezmembrare strategică, a fost reautorizat pentru construcția unui nou bloc. Legal, dacă s-ar fi respectat pașii, pe acel teren nu se putea construi nimic altceva decât parcare. Trebuia, în primul rând, verificata natura juridica a a terenului: POT-ul pentru drum s-a prescris, însă nu şi cel pentru parcare.

Cota 0 de pe deal, nu de pe teren

Încă o șmenuială a la Cluj: cota 0 a clădirii nu a fost calculată din punctul cel mai jos al terenului, cum prevede legea, ci de pe strada Fraternității, de unde s-a tras artificial „cota de începere”. Această jonglerie a permis construirea și mai multor niveluri sub pretextul că sunt „subsoluri”, deși în realitate acestea ies deasupra solului. Astfel că subsolul s-a transformat în beci, parter şi 5 etaje.

Google Maps nu minte, peste 200 de apartamente fără parcare

Pe hărțile Google se poate vedea clar cum, în ultima perioadă, terenul funcționa ca o „parcare privată” de facto. Cu toate acestea, blocurile ridicate acolo, cu peste 200 de apartamente, nu au primit niciodată locuri de parcare conforme. Nici la nivelul subsolului, nici în fața imobilelor, pentru că nu s-a construit nici parcarea, nici drumul. Și, totuși, recepția s-a făcut.

Virgil Pop, fost consilier local și ulterior angajat Unirea SA

În toată această poveste apare și un nume cu pedigree politic și economic: Virgil Radu Pop, fost consilier local la Cluj și ulterior angajat al Unirea SA, deținută de milionarul Nelu Bene. Acesta a fost președinte de ședință în momentul avizării PUZ-ului, iar în documentaţia proiectului apare clar: certificat de urbanism emis pe 20 octombrie, avizele obținute rapid, iar autorizația finală, în mai puțin de o lună. O viteză greu de egalat într-un oraș în care cetățenii obișnuiți așteaptă luni de zile pentru un aviz banal.

Cazul similar al milionarului Ovidiu Turcu, tot de pe Calea Dorobanţilor, pe care Boc l-a servit cu o autorizaţie pentru un bloc de 9 etaje

Omul de afaceri clujean Ovidiu Turcu, apropiat al lui Vsile Dîncu, a obținut în anul 2021 de la Primăria Cluj-Napoca autorizație pentru un bloc cu 9 etaje pe Calea Dorobanților nr. 84, pe locul unde funcționa Dacia Service, una dintre firmele sale. Proiectul, estimat la peste 20 de milioane de lei, are termen de execuție de trei ani și include un imobil mixt (4S+2D+P+9E) și 63 de locuri de parcare publice.

Investitorul este obligat să amenajeze o cale pietonală între Dorobanților și strada Episcop Nicolae Ivan, care va fi cedată gratuit primăriei după finalizarea lucrărilor.

Relația cu administrația Boc

Potrivit proiectului, pe Calea Dorobanților construcțiile vor fi dispuse în retragere de minim 9 m față de strada Ep. Nicolae Ivan, cu excepția punctului gospodăresc. Față de Calea Dorobanților retragerea va fi de minim 4,5 m la nivelul parterului și se va păstra limita de aliniere față de imobilele cu regim mare de înălțime din partea de S-V. Subsolul construcțiilor va fi până în aliniamentul străzii.

