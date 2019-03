Urmează cea de-a 7-a ediție a Festivalului de Muzică Jazz, ce reușește în fiecare an să aducă muzică bună în Parcul Central al orașului.

Anul acesta însă, organizatorii Jazz in the Park își propun să transforme Parcul Central nu doar într-un estuar al muzicii bune, ci vor să aducă laolaltă și alte ramuri ale artei, reușind astfel să mai pluseze un capitol.

Astfel, Jazz in the Park organizează concursul Art in the Park, având drept scop transformarea Parcului Central într-o adevărată galerie în aer liber. Concursul se va organiza în perioada 21 martie – 18 aprilie, scopul acestuia fiind transformarea celor mai originale și îndrăznețe idei în opere de artă, care vor dinamiza parcul.

Organizatorii declară că, prin acesta, ei vor să mobilizeze comunitatea de artiști clujeni și de a da o nouă față Parcului Central.

În acest sens, artiștii, grupurile artistice, persoanele juridice cu și fără scop patrimonial și care activează în domeniul artei și arhitecturii contemporane sunt invitați să se înscrie, în perioada 21 martie-18 aprilie 2019, la Concursul Art in the Park.

Zonele asupra cărora organizatorii își îndreaptă atenția, sunt: poarta de acces (dinspre Opera Maghiară), lacul, aleea centrală și zona de hamace.

Tema festivalului de anul acesta este „Time for friends”, deci se apreciază mult proiectele care ne duc cu gândul la aceste cuvinte.

De asemenea, la Art in the Park, materialele trebuie să fie prietenoase cu mediul și vizibile atât ziua, cât și noaptea.

”Acest concurs este o idee mai veche, cu care am cochetat încă de la primele ediții ale festivalului. Acum, ajunși la ediția a 7-a, reușim să ne punem în aplicare planurile, iar asta ne bucură. Prin acest call sperăm să mobilizăm comunitatea locală de artiști, și nu numai. Nu este un proces tocmai ușor, dar suntem entuziasmați și de-abia așteptăm să prezentăm rezultatul publicului Jazz in the Park.” a declarat Denisa Dan, project manager Art in the Park, pentru clujlife.

Suma totală, acoperind costurile de producție a proiectelor selectate, precum și onorariile artiștilor, este de 45.000 de lei brut.

Acest concurs promite să fie un prim pas major spre menținerea promovării atât a artei, cât și a artiștilor locali, aducându-ne un zâmbet în plus.

Atât regulamentul, cât și formularul de înscriere pentru Art in the Park pot fi găsite pe site-ul oficial al evenimentului.