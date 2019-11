Guvernul Orban a fost investit după ce a obținut un număr de 240 de voturi din 240 exprimate. Votul a fost secret, exprimat prin bile iar pentru ca acesta să treacă avea nevoie de 233 de voturi. Pragul a fost depășit datorită parlamentarilor „trădători” din partidele PSD și Pro România care au sfidat ordinele din partid. Care sunt reacțiile Parlamentarilor clujeni după investirea Guvernului.

Investirea noului Guvern Orban a creat destule controverse mai ales în rândul partidelor Pro România și PSD unde s-au infiltrat câțiva trădători care au trecut peste ordinele impuse de superiorii lor, trecând astfel de partea lui Orban. Părerile sunt împărțite și la Cluj, unde parlamentarii au opinii atât pro cât și contra acestui nou Guvern. Reporterul Gazeta de Cluj a contactat telefonic o parte dintre parlamentarii clujeni pentru a le cere un punct de vedere.

Mihai Goțiu : „Dacă nu le vor face, atunci le vor deconta”

Mihai Goțiu, senator de Cluj din partea USR, a afirmat că: „Evident că am fost la vot și am votat pentru investirea Guvernului. Am avut negocieri cu PNL-ul, am semnat un acord cu ei iar în acel acord în partea și capitolul de mediu de care mă ocup eu, sunt trecute acolo foarte clar niște măsuri pe care acest partid și le-a asumat că le va efectua. Măsurile sunt legate și de problema tăierilor pădurilor, de pacurile naționale, monitorizarea calității aerului în orașe. Și-au asumat și partea cu reluarea procedurilor pentru includerea Roșiei Montana în Unesco, care erau condițiile venite clar din partea societății civile pentru care am intrat și eu. Toate lucrurile acestea și le-au asumat, iar suplimentar, înainte de audierile din comisiile pentru mediu am discutat 7 puncte cu aproximativ 20 de subpuncte legate de mediu într-un acord suplimentar și separat. De altfel astăzi am și avut o discuție cu ministrul Costel Alexe legată de una dintre primele măsuri care se pot lua printr-un ordin de ministru legat de firmele care exploatează și taie ilegal pădurile și care sper ca săptămâna viitoare să fie și un prim ordin de ministru în sensul ăsta, pentru că este o măsură necesară. Eu consider că investirea Guvernului Orban este un lucru bun, altfel nu aș fi votat. Legat de ceea ce o să facă, rămâne de văzut, acum și-au asumat lucruri care pot fi făcute, dincolo de proiectele de legi, tot ceea ce ține de Guvern, hotărâri de Guvern, ordine de ministru și așa mai departe, sunt lucruri care se pot face. Dacă nu le vor face, atunci le vor deconta și probabil că va fi nevoie ca la viitoarele alegeri de o altă majoritate care să le și facă”.

Horia Nasra: „Este un Guvern știrb, știrb de autoritate, știrb de voturi.”

Deputatul PSD, Horia Nasra, nu a fost la vot, mai mult decât atât el susține că: „Nu am fost la vot, nici n-am votat și nici n-o să votez cu PNL-ul. Abia aștept să avem posibilitatea să depunem o moțiune de cenzură și să dăm jos acest Guvern slab și incompetent, susținut în Parlamentul României de o armată de mercenari. Este un Guvern știrb, știrb de autoritate, știrb de voturi.”

Cornel Itu: „ Nu consider că e Guvern performant”

Nici Cornel Itu, deputat clujean din partidul PSD nu a fost la vot: „Nu am fost la vot, nu am votat și nu consider că e Guvern performant care poate să aducă vreun beneficiu țării și poporului”.

László Attila: „Am fost la vot, am votat ce am vrut și avem un Guvern”

László Attila aparținător al partidului UDMR a afirmat că: „Am fost la vot, am votat ce am vrut și avem un Guvern. Noul Guvern este pestriț, am asistat la audierea a cinci miniștri. Vreau să spun că pentru prima dată au fost niște audieri, exact asa cum trebuie să arate niște audieri. Au fost puse întrebări tehnice la care s-a răspuns exact cum trebuia. Marea majoritate a celor la care am asistat au discutat onorabil, a fost un singur caz unde nu m-a convins ministrul.”

Marius Nicoară: „România trebuie condusă și fără un Guvern legitim nu se poate”

Marius Nicoară, senator PNL, spune că: „Am fost la vot și am votat pentru noul Guvern. Foarte mulți prieteni mi-au spus că m-au văzut pe Digi că am fost dat în direct când am votat. Am votat pentru că eu cred că dacă Guvernul Dăncilă nu mai există în România, era firesc să alegem un alt Guvern pentru că România trebuie condusă și fără un Guvern legitim nu se poate”

Adrian Dohotaru: „Nu există o alternativă politică la PNL validă în acest moment”

Adrian Dohotaru, deputat USR Cluj,a transmis un mesaj prin care și-a argumentat în mod detaliat decizia:„Am votat guvernul Orban cu inima strânsă și cu gândul la viitorul imediat al României. În acest moment, avem nevoie de stabilitate politică pentru a evita perpetuarea unei situații care risca să afecteze negativ sute de mii de salariați din sectorul public și sute de mii de cazuri sociale, beneficiari ai diverselor plăți sociale. România are nevoie urgentă de rectificare bugetară pentru a putea funcționa și de realizarea bugetului pe anul viitor. Sunt 240 voturi pentru noul guvern Orban, pe care l-am votat cu îndoieli serioase privind performanța generală a unui guvern minoritar și de dreapta, dar cu speranța că putem colabora pe teme punctuale, destule legate de Cluj. Ca om de stânga, sunt în dezacord cu foarte multe idei din planul de guvernare al liberalilor dar pe de altă parte, realist vorbind, după moțiune, nu există o alternativă politică la PNL validă în acest moment, prin urmare singura posibilitate e de a minimiza pierderile cauzate de un rău necesar.”

Parlamentarii de negăsit

La această categorie se încadrează parlamentarii clujeni care mai mereu sunt de negăsit atunci când reporterul Gazeta de Cluj îi contactează din diverse motive.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: „ ADIO, guvernului analfabet, Dăncilă!”

Și de această dată, reporterul a încercat să ia legătura cu Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, care nu a răspuns dar norocul nostru a fost că acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, iar astfel am reușit să aflăm și noi care este părerea lui: „Guvernul Dăncilă, a picat! Și cu aceste 2 bile, i-am spus un sincer, ADIO, guvernului analfabet, Dăncilă! Suntem cu ochii pe noul guvern, condiționat, de performanță și integritate. I-am comunicat din nou, astăzi, noului ministru al Sănătății, Victor Costache, faptul că, aștept rapid, măsuri împotriva managerilor corupți și incompetenți din sistemul sanitar!”. Ulterior acesta a mai afirmat că: „Vom vota Guvernul Orban dar nu FĂRĂ CONDIȚII clare! Nu voi accepta la Sănătate un ministru mincinos ca Sorina Pintea. Noul ministru al Sănătății, TREBUIE SĂ DEMONSTREZE, din prima zi a mandatului, că este un om liber, dispus să lupte împotriva mafiei din sistemul sanitar!”.

Nechita-Adrian Oros, Vasile Ilea și Steluța Cătăniciu: „Misterioșii”

Pentru Nechita-Adrian Oros, deputatul PNL și noul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, votul este destul de clar. Reporterul Gazeta de Cluj nu a reușit să-l contacteze telefonic iar pe rețelele de socializare, nu s-a văzut nici urmă de sărbătorire a victoriei, ceea ce denotă modestia sa. Iar cât despre Vasile Ilea și Steluța Cătăniciu, nu avem nicio informație.