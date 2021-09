Pandemia nu le-a dat bătăi de cap parlamentarilor de Cluj, cel puțin nu din punct de vedere material, majoritatea declarând averi impresionante, conturi generoase în bancă, bunuri și proprietăți de sute de mii de euro și venituri anuale cu multe zerouri. În județul Cluj au fost aleși 14 parlamentari: 4 senatori și 10 deputați din partidele PNL, USR Plus, PSD, UDMR și AUR. Am luat la „puricat” declarațiile de avere ale senatorilor și deputaților de Cluj și am remarcat că se scaldă în averi grandioase, câștigând într-o singură lună la fel de mult pe cât ar câștiga un cetățean de rând într-un an.

Adrian Oros – contribuție majoră pentru campania electorală, datorii de peste 100.000 de euro

Potrivit declarației sale de avere din acest an, senatorul Adrian Oros deține un teren în intravilan în comuna Florești, județul Cluj, cu o suprafață de 1700 de mp, dobândit prin cumpărare în anul 2002 și un teren agricol de 4100 de mp, în comuna Jucu, județul Cluj, cumpărat în 2007. Oros deține, împreună cu soția sa, un apartament de 71 mp în Cluj-Napoca cumpărat în 2008, o casă în comuna Florești cu o suprafață de 280 de mp, cumpărată în 2010 și un apartament de 51,47 mp, tot în comuna Florești, cumpărat în 2019. Liberalul are două autoturisme: un BMW din 2009 și o Skoda din 2018 luată în leasing. Ministrul Agriculturii a fost mână largă la ultima campanie electorală, acordând un împrumut în nume personal în valoare de 127.000 de lei. Adrian Oros are de returnat și o sumă importantă, având o datorie de 100.000 de euro la BRD Cluj Napoca, pe care va trebui să o achite până în 2033. Senatorul încasează anual din calitatea sa de profesor universitar la USAMV Cluj-Napoca 151.258 de lei, iar funcția de ministru îi aduce anual un venit de 166.081 de lei. Soția sa, Maria Oros, încasează anual 15.740 de lei ca salariu de la un laborator de tehnica dentară, dar și dividente de 23.940 de lei din același loc. Adrian Oros își rotunjește veniturile anuale și prin indemnizația sa de 16.488 de lei pe an ca președinte al Colegiului Medicilor Veterinari Cluj , la care se adaugă 12.000 de lei pe an, însemnând indemnizația de vicepreședinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Radu Moisin, fruntaș în topul celor mai bogați deputați clujeni

Radu Moisin a declarat că deține un teren în intravilan cu o suprafață de 346 de mp, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2014, iar pe numele soției sale, Oana Moisin-Rozor, sunt trecute alte două terenuri în intravilan, în Cluj-Napoca și în comuna Florești, dobândite în 2016, respectiv 2017. Dacă ne raportăm la case, liberalul deține două apartamente în Cluj-Napoca, unul cu o suprafață de 146,51 mp, dobândit prin construire în 2016 și unul de 87,11 mp plus o terasă de 12,47 mp, dobândit prin moștenire. Pe numele soției sale apar și de această dată două apartamente: unul în Cluj-Napoca, cu o suprafață de 74,4 mp, cumpărat în 2016 și unul în comuna Florești, cu o suprafață de 120,4 mp, dobândit în anul 2017 printr-un act de adjudecare la licitație. Moisin are și un autoturism marca Mercedes, fabricat în 2015, care la momentul completării declarației de avere se afla în curs de dobândire, fiind încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare. Radu Moisin are conturi babane în bancă în valoare de peste 94.800 de lei și aproximativ 46.000 de euro. Soții Moisin încasează anual sume la care mulți nu îndrăznesc să viseze. Deputatul PNL primește de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca suma de 13.140 de lei pe an, din funcția sa de consilier local, 4171 de lei pe an din calitatea sa de deputat, 31.088 de lei (sumă netă) ca avocat asociat al Societății Civile Profesionale de Avocați „Șomlea și Asociații” și 43.048 de lei ca avocat titular la cabinetul său individual. Soția sa, Oana Moisin-Rozor are un venit anual de 92.559 de lei ca angajat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, sumă la care se adaugă 3820 de lei pe an, primiți în urma închirierii unui imobil în comuna Florești.

Ioan Sabin-Sărmaș – trei terenuri, două locuințe, dar și datorii

Deputatul PNL Ioan Sabin-Sărmaș deține trei terenuri agricole în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, cu o suprafață totală de 4,15 ha și un teren forestier de 7875 de mp, tot în comuna Runcu Salvei, toate dobândite prin moștenire în anul 2020, respectiv 2021. Liberalul are un apartament de 60,31 de mp, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2007 și o casă de 73 de mp, în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, moștenită în 2021. Sărmaș are două motociclete: o Harley Davidson din 1997, câștigată la un concurs și o motocicletă Suzuki din 2013, dobândită prin cumpărare. La momentul completării declarației de avere, deputatul PNL avea un credit bancar contractat în anul 2020 în valoare de 130.000 de lei, scadent în luna mai 2021. Ioan Sabin-Sărmaș încasează anual 122.600 de lei din calitatea sa de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, 4.171 de lei din funcția de deputat în Parlamentul României și 14.400 de lei din închirierea unui apartament în Cluj-Napoca.

Sorin Moldovan are ceasuri de 10.000 de euro

Deputatul Sorin Moldovan deține un apartament de 117,23 de mp în București, cumpărat în 2014, un loc de parcare de 14,73 de mp și o boxă de 2,46 de mp, ambele dobândite prin cumpărare în anul 2017. Deputatul are un autoturism Audi A6 din 2015, dobândit prin cumpărare. În 2015, Moldovan a intrat în posesia unor ceasuri de lux în valoare de 10.000 de euro, iar în conturile bancare deține sume importante cu o valoare totală de peste 60.000 de lei. Liberalul încasează anual 131.412 de lei din funcția sa de deputat în Parlamentul României la care se adaugă 75.000 de lei din partea Autorității Electorale Permanente, PNL Filiala Cluj, sumă rambursată în urma contribuției la campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2020.

Cristina Burciu nu are avere, dar are datorii

În declarația de avere a Cristinei Burciu suflă vântul! Singurul bun declarat de deputat este un autoturism Hyundai Elantra din 2011, dobândit prin cumpărare. Aceasta nu are active financiare, însă are un credit bancar contractat în anul 2020, în valoare de 101.000 de lei pe care va trebui să îl achite până în 2025. Cristina Burciu încasează anual 131.412 de lei din calitatea sa de deputat în Parlamentul României.

Oana Murariu – fără bani în conturi, fără datorii

În ultima declarație de avere a Oanei Murariu se arată că deputatul USR Plus deține două terenuri în Cluj-Napoca în intravilan cu o suprafață de 762 mp și 512 mp, cumpărate în 2010, respectiv 2016. Soțul ei, Mihai Florin Iepure, deține două terenuri în comuna Ciumbrud, județul Alba: 25% dintr-un teren agricol de 6300 mp, 25% dintr-un teren în extravilan de 4300 mp, ambele dobândite prin succesiune în 2012, 50% dintr-un teren în comuna Țaha, județul Cluj, cu o suprafață de 1232 mp și două terenuri în Supuru de Jos, județul Satu-Mare: 25% dintr-un teren în intravilan de 5289 mp și 25% dintr-un teren agricol de 3,59 ha, ambele dobândite prin succesiune. Alături de soțul său, Oana Murariu are două apartamente în Cluj-Napoca de 64,6 mp și 44,45 mp, cumpărate în 2010, respectiv 2016, o casă de vacanță de 32,49 de mp în comuna Țaga, moștenită în 2014 și o casă de 70 mp în comuna Supuru de Jos, moștenită în 2012. De asemenea, politiciana deține un autoturism Toyota din 2008, dobândit prin cumpărare și o Dacia din 1993, dobândit prin succesiune. Oana Murariu încasează anual 4635 de lei din funcția sa de deputat și 46.821 de lei din calitatea sa de avocat. Venitul familiei este rotunjit și de sumele încasate și de soțul acesteia, Mihai Florin Iepure, din calitatea sa de medic specialist în chirurgie orală și maxilo-facială de unde încasează 6062 de lei pe an și închirierea unei locuințe în Cluj-Napoca pentru 7920 de lei pe an.

Viorel Băltărețu are datorii de peste 1 milion de lei

Deputatul Viorel Băltărețu a declarat că deține, alături de soția sa, Simona Aurica Băltărețu, 877/473000 cotă parte dintr-un teren în intravilan de 4730 mp, cumpărat în 2016, în Cluj-Napoca; 24/1170 cotă parte dintr-un teren de 1170 mp, cumpărat în 1995; două terenuri în intravilan, dobândite prin donație în 2006, cu o suprafață de 325 mp și 310 mp în Cluj-Napoca, dar și ½ dintr-un teren intravilan de 666 mp în Blaj, pe care l-a primit sub formă de donație în 2016. Băltărețu are două apartamente în Cluj-Napoca, cu o suprafață de 55 mp, respectiv 73 mp pe care le-a dobândit prin cumpărare în 2016, respectiv 2013; două case: una în Cluj-Napoca cu o suprafață de 297 de mp, construită în 2011 și una în Blaj cu o suprafață de 183 de mp, dobândită prin donație și un autoturism Volkswagen din 2020, obținut prin cumpărare. Viorel Băltărețu are sume importante în conturi în valoare de aproximativ 400.000 de lei, cărora li se adaugă peste 120.000 de lei fonduri de investiții, dar și datorii în valoare de 1.130.250 de lei și 80.000 de euro. Băltărețu încasează anual 4635 de lei din partea Parlamentului României din funcția sa de deputat și 24.876 salariul anual din funcția sa de manager la Trend Furniture SRL. Soția sa este director la Gyn Praxis SRL de unde încasează anual 16.956. Pe lângă veniturile din salarii, familia Băltărețu încasează anual venituri din investiții: de la Trend Furniture SRL primește 300.000 de lei pe an sub formă de dividende, de la Bursa de Valori din București a primit 31.628 de lei sub formă de acțiuni și din partea Gyn Praxis SRL a încasat 119.462 de lei.

Vasile Dîncu are peste 2,5 milioane de lei în conturi

Senatorul PSD Vasile Dîncu deține împreună cu soția sa, Maria Dîncu, un teren în intravilan de 596 de mp, în Cluj-Napoca, dobândit prin repartizarea activelor prin dizolvare SRL în anul 2017; un apartament de 86 mp în Cluj-Napoca, cumpărat în 1999, o casă de 420 de mp în Cluj-Napoca, dobândită prin repartizarea activelor prin dizolvare SRL în anul 2017, două autoturisme: un IMS din 1975 și un Mercedes-Benz din 2008, obiecte de artă în valoare de 25.000 de euro și bijuterii ce valorează 20.000 de euro. Dîncu are în conturi sume colosale de peste 2.450.000 de lei și 46.000 de euro și nu figurează cu nico datorie. Vasile Dîncu încasează anual din partea Senatului României suma de 58.915 de lei, la care se adaugă suma de 148.861 de lei din activitatea didactică la Universitatea București, salariul de 24.000 de lei de la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, onorariul de 9000 de lei din partea SNSPA București, 100.000 de lei din partea IRES, sumă încasată în urma repartizării dividendelor din profitul anului 2014, când Dîncu avea calitatea de asociat unic, dar și veniturile încasate de soția sa în valoare de 64.161 de lei din activitatea didactică la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca.

Patriciu Achimaș-Cadariu încasează lunar o mică avere

În ultima declarație de avere a deputatului PSD Patriciu Achimaș-Cadariu se arată că deține împreună cu soția sa două terenuri în intravilan de 1087 de mp și 300 de mp, ambele dobândite prin cumpărare în anul 2014, respectiv 2010; o casă de 130 de mp, cumpărată în 2010 și două autoturisme: o Mazda din 2014 și o Toyota tot din 2014. În conturi are sume frumușele atât în lei, cât și în valută, în valoare de 302.500 de euro și 561.508 de lei. La capitolul datorii figurează cu un credit bancar de 57.000 de euro scadent în 2040. Patriciu Achimaș-Cadariu a primit suma de 40.000 de euro ca dar de nuntă. Acesta încasează anual din funcția de deputat 4171 de lei, însă sumele consistente vin din partea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca de unde încasează 111.587 de lei anual, la care se adaugă și venitul anual încasat de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca în valoare de 115.462 de lei, la care se adaugă venitul soției din calitatea de medic în valoare de 102.143 de lei. Deputatul PSD încasează anual 26.821 de lei din proiecte de cercetare și pe lângă acestea, i s-au restituit banii împrumutați pentru campania electorală PSD, o sumă de 133.800 de lei.

Laszlo Attila deține proprietăți de sute de mii de euro

Senatorul UDMR, Laszlo Attila, deține alături de soția sa, Laszlo Susana, trei terenuri în intravilan, dintre care două se află în Cluj-Napoca și unul în comuna Bereni, județul Mureș, un teren agricol de 5 ha și un teren forestier de 0,18 ha, toate dobândite prin cumpărare între anii 2002-2005. De asemenea, senatorul deține două case în Cluj-Napoca de 98 mp, respectiv 101 mp, cumpărate în 2003, o casă de vacanță în comuna Bereni, județul Mureș, cu o suprafață de 80 mp, cumpărată în 2005, două autoturisme: un Renault Clio din 2018 și un Hyundai Kona din 2019, două ATV-uri marca Linhai fabricate în 2006, două motociclete: o Honda din 2012 și o Kawasaki din 2019, dar și o remorcă Remomag din 2020, toate dobândite prin cumpărare. Laszlo Attila are în conturi 52.224 de lei și 644 de euro, iar la datorii figurează cu 2500 de euro. Calitatea de senator îi aduce un venit anual în valoare de 151.848 de lei. Soția sa este director la Cosmetic Plant SRL de unde încasează anual 60.350 de lei la care se adaugă dividente în valoare de 162.000 de lei și dobânda în urma unui împrumut al asociaților de 62.750 de lei. Din închirierea unui imobil în Cluj-Napoca, soții Laszlo încasează anual 22.750 de lei.

Csoma Botond are un salariu de peste 11.000 de lei pe lună ca deputat

Deputatul UDMR, Csoma Botond are un teren în intravilan de 566 de mp în Cluj-Napoca, cumpărat în anul 2011, o casă de 190 mp în Cluj-Napoca, construită în 2014, un autoturism Ford din 2011 și o rulotă Knaus din 1980. Deputatul are în conturi 7108 de lei și 89.763 de euro. Csoma Botond încasează anual din funcția de deputat 134.234 de lei, adică 11.186 de lei pe lună. În declarația sa de avere se arată că UDMR i-a restituit contribuția pentru campania electorală în valoare de 80.444 de lei.

Ilie-Alin Coleșa deține sume frumușele în conturi

Ilie-Alin Coleșa deține trei terenuri intravilane, alături de soția sa, Ramona, dobândite prin cumpărare, o casă de 260 mp, construită în 2018. Deputatul AUR are două autoturisme: un Peugeot 307 din 2006 și un Volkswagen Caddy din 2011. Coleșa are în conturi sume frumușele: 68.000 de lei și 27.000 de euro și nu figurează cu datorii, ba chiar a acordat un împrumut în nume personal în valoare de 7000 de euro. Venitul anual încasat din calitatea de deputat în Parlamentul României este de 4171 de lei, însă câștigă 7500 de euro anual din servicii informatice și 80.000 de lei ca inginer software de la firma Frequentis Romania SRL.