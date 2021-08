Deși ne aflăm în 2021, cel mai avansat moment al civilizației, încă nu am fost capabili să găsim o modalitate prin care să educăm sănătos și corespunzător copiii și adolescenții vizavi de un subiect care nu doar că nu poate fi evitat, ci care joacă un rol vital pentru ce vor însemna vieților lor: educația sexuală. România este pe locul doi în Europa la numărul mamelor minore și nici județul Cluj nu stă „prea rău”, anul trecut înregistrându-se aproape 300 de mame minore în minunatul nostru Silicon Valley.

Educația sexuală nu reprezintă un moft, ci o nevoie. Cu toate acestea, populația este extrem de reticentă în ce privește acest subiect, devenind, încă dinainte să fie pusă în aplicare măcar, o practică stigmatizată. În acest sens, Gazeta de Cluj a invitat mai mulți politicieni reprezentativi atât pentru județul Cluj, cât și pentru municipiul Cluj-Napoca, întrucât schimbarea începe întotdeauna de la nucleu. Astfel, am discutat despre importanța educației sexuale, abuzuri, reticențe, cât și despre cum aceasta ar putea reduce gradul sexismului și al misoginismului internalizat, profund înrădăcinate, din păcate, în mentalitatea românească.

„Educația trebuie făcută la toată lumea”

„Este important, dar aici există două aspecte, pentru că educația nu poate s-o facă numai școala. E, o dată, educația pe care trebuie s-o facă școala, inclusiv educația sexuală, care trebuie făcută în școală și e bine să fie făcută, iar lucrul acesta poate fi făcut la orele de dirigenție, însă trebuie făcut de specialiști și nu neapărat de dirigintă, care poate să aibă sau nu pregătirea necesară. Pe de altă parte, e o problemă de familie, deci educația care se câștigă din familie, pentru că nu va putea școala să înlocuiască rolul și locul pe care îl are familia.

Educația trebuie făcută la toată lumea, nu doar la minore. Trebuie făcută atât la băieți, cât și la fete, în egală măsură. E obligatoriu. S-au mai încercat diverse în educația pentru sănătate, dar nu e suficient. Deci trebuie făcut mai mult în direcția asta. Fusese, în urmă cu câțiva ani, un proiect european care viza educația pentru sănătate, care se implemantase. Erau vreo 300 de persoane pregătite în direcția aceasta, deci s-au făcut niște pași. Dar e prea puțin, după cum bine se vede.” a declarat Valentin Cuibus, consilier județean PSD.

„În Cluj-Napoca avem nevoie de mai multe studii”

„Personal, sunt de acord și susțin educația sexuală în școli. Cred că e singura metodă care poate să funcționeze pe termen lung în educația populației. Părinții, de asemenea, au și ei un rol important în această problemă, dar consider că, în momentul de față, per total, populația nu e suficient de informată, încât să poată să facă eficient educație sexuală pentru proprii copii, fiind nevoie ca educația formală să vină în sprijinul educației sexuale și să ajute tinerii, adolescenții, pentru a avea o societate mai sănătoasă.

Ar trebui susținut orice demers care să introducă această disciplină, cel puțin ca opțional, care să le dea elevilor și părinților posibilitatea de a alege. Cred că per total este înțeles puțin greșit conceptul de educație sexuală, nu își propune să îi învețe pe copii cum să facă sex sau să fie mai promiscui în ceea ce privește activitatea sexuală, ci sunt în general noțiuni de sănătate, de igienă, noțiuni de comportament, de psihologie, de cum să abordeze diverse etape ale vieții și interacțiuni umane.

Aici discuția cred că discuția devine mai grea și mai complicată, cumva atacă la rădăcină mentalitatea societății românești, care poate fi în unele privințe sexistă, poate aceasta nu e pregătită acum pentru o discuție de genul acesta. Sigur că egalitatea de gen este o temă care trebuie abordată, inclusiv în aceste ore de educație sexuală și cred, de asemenea, că în România și mai departe, în Cluj-Napoca, avem nevoie de mai multe studii, mai mult dialog, mai multe dezbateri pe acest subiect, astfel încât să avem și un consens în societate că ceva trebuie făcut pentru a obține o egalitate de gen mai mare și mai profundă.” a transmis Bogdan Covaliu, consilier local PNL și șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

„Va fi mai degrabă ceva ce seamănă a filme porno, decât a educație”

„Răspunsul este foarte simplu: este nevoie de educație sexuală în școli, este importantă pentru că sunt foarte multe mame minore. Până la urmă, este vorba despre sănătate, despre reguli, despre control, despre abuzuri, pentru că nu discutăm doar despre mame minore, ci și despre abuzuri, un alt domeniu unde stăm foarte prost.

Cred că oamenii au o percepție greșită despre ce se transmite la aceste cursuri de educație sexuală, au impresia probabil că este vorba despre cum să faci sex, nu despre cum să te protejezi și care sunt beneficiile pentru un astfel de curs. De aici provine frica oamenilor, pentru că au impresia că va fi mai degrabă ceva ce seamănă a filme porno, decât a educație.

Legat de sexism și discriminarea de gen, da, consider că ar ajuta. Eu sunt mamă de două fete și tocmai ne-am întors din vacanță de la Roma, unde aveau cel puțin 7-8 jocuri care erau despre discriminarea de gen și prejudecățile pe care le avem vizavi de asta. Cred că trebuie să mergem către cei mici cu astfel de discuții. Am fost surprinsă, sunt jocuri pentru cei mici și cred că ar trebui să promovăm și să arătăm ce ar însemna o astfel de educație și cum s-ar putea implementa. Noi creștem fetele într-un mediu în care încercăm, pe cât posibil, să nu facem diferențe foarte mari între genurile copiilor, în sensul în care fetița mea se îmbracă în albastru, jucăriile sunt jucării, au mașinuțe dacă își doresc, la fel cum au și păpuși dacă își doresc, e o alegere până la urmă, dar, chiar și așa, am fost uimită să văd că au anumite prejudecăți, probabil învățate de la școală, de la grădiniță. Eu am fost încă de când cele mici aveau sub 5 ani la cursuri speciale în direcția aceasta și mi s-a părut o experiență foarte utilă. Cred că trebuie să existe cursuri atât pentru părinți, cât și pentru cei mici, care să-i învețe să spună „stop, nu-mi place”, dar educația trebuie să fie continuă, să pornească de acasă, de la lucruri mici, cum ar fi faptul că eu, de exemplu, nu îmi pup copiii fără ca aceștia să-mi dea voie, e important să înțelegem limita corpului fiecăruia și să o respectăm, iar acest lucru ar trebui învățat încă de când sunt mici, după care, evident, cu creșterea, cu vârsta, introducem elemente noi. Și să știți că acestea se întâmplă oricum, de pildă, copiii mei merg la grădiniță împreună la toaletă, pe olițe. Ei văd diferențele dintre corpul unui băiat și cel al unei fete, iar ceea ce este foarte dubios e faptul că cei care au frați de sex diferit acasă nu sunt la fel de interesați, pentru că sunt cumva expuși de mici la normalitatea corpului unei persoane de sex opus, spre deosebire de fetele mele, care au venit și m-au întrebat „Mama, dar de ce colegul meu e diferit?”, iar atunci discuți despre faptul că corpul e diferit, zona intimă e zonă intimă și așa mai departe, lucruri pe care ei trebuie să le înțeleagă de mici, la fel cum nu trebuie să fie abuzați, să știe să spună stop, fiindcă este corpul lor.” ne-a explicat Adriana Cristian, consilier local USR-PLUS.

„Dincolo de problema mamelor minore, educația sexuală e un subiect foarte complex, care nu se rezumă numai la partea de contracepție și de prevenție a bolilor cu transmitere sexuală, se referă mai ales și la aspecte ce țin de stima de sine, de relații sănătoase, de consimțământ, lucruri cu care se confruntă toată generația tânără. Ajungem în situația în care îi educă internetul pe subiectele de genul acesta, pentru că noi refuzăm să o facem în mod oficial, la școală.” a adăugat colega sa, Alexandra Oană.

„Viața sexuală rămâne un tabu”

„Da, eu cred că este nevoie de educație sexuală de la o anumită vârstă, care trebuie să fie elaborată de specialiști, deoarece ei știu cel mai bine care este vârsta la care acest subiect poate fi abordat în școli, în ce condiții. Nu cred că o clasă clasică ar fi o soluție, mai degrabă, mai utile ar fi discuțiile private cu minorii, indiferent dacă vorbim despre adolescenți sau copii mai tineri.

În continuare, în societatea noastră, viața sexuală rămâne un tabu.” a conchis Oláh Emese, consilier local UDMR.



