Zona gării din Cluj-Napoca și mai ales pasajele subterane de lângă, sunt cunoscute ca fiind extrem de murdare. Din cauza numărului mare de oameni care circulă pe acolo în fiecare zi și a unor persoane fără adăpost care frecventează zona, este imposibil să nu se producă murdărie, însă lucrurile au scăpat de sub control.

Un clujean reclamă că pasajele au ajuns să fie absolut mizerabile și cere autorităților să facă ceva în privința asta.

,,Bună ziua, aș dori să informez despre starea rea a tunelului de la gară. Majoritatea intrărilor au scările cam distruse cu posibilitatea oamenilor de a cădea, sunt foarte mizerabile și ți se lipesc papucii de sol din cauza pișatului uscat. Zona cea mai curata e doar intrarea ce da sprea baia publica, presupun ca personalul de acolo curată incinta aceia, dar celelalte intrări sunt absolut mizerabile, nu știu dacă cineva le curata.

Totodată nu merg luminile sub pasaj și puținele care merg încontinuu clipesc, parca ar fi o discotecă, plus tavanul are multe locuri unde lipsesc părti sau sunt miscate și cu pericolul de a cădea în capul oameniilor ce trec pe sub pasaj. Sper sa se facă ceva in privința aceasta, cat mai cu putință ca e foarte întuneric pe acolo atunci cand oamenii trebuie sa treaca dintr-un loc in altul.”, a reclamat clujeanul, scrie stiridecluj.ro.

