Pătimiri pentru un permis de conducere, ale unui clujean din localitatea Calna, comuna Vad! După ce carnetul i-a fost suspendat, în 2018, pentru consum de alcool – și s-a ales și cu o pedeapsă cu amânare – susține că și-a recuperat carnetul pe baza unei hotărâri judecătorești. Însă, arată el, socoteala sa nu s-a potrivit cu cea a polițiștilor din comună: duminică, 14 aprilie, aceștia l-au vizitat în toiul nopții la domiciliu și, după ce i l-au confiscat i-au administrat și o bătaie, ca să se învețe minte să nu mai ceară explicații pe viitor. La fel, anul trecut, după o discuție cu un consătean despre permisul său, s-a trezit cu mâna ruptă de fiul unui preot, aflat în preajmă, care-l auzise. Acesta avea și el permisul suspendat – tot pentru alcool – și crezuse că este bârfit!

„Permisul ăsta e de-a dreptul blestemat”!

Șerban Lascăr apare, cu un aer damnat, asemeni unui gladiator înfrânt, pe coridoarele I.M.L.Cluj. Îmi spune – de parcă aș fi o veche și apropiată cunoștință de-a sa – că am mai povestit împreună, anul trecut, când s-a prezentat la instituția medicală clujeană, atunci cu mâna ruptă în trei locuri. Fusese stâlcit în bătaie, la un meci de fotbal disputat în comună, de către fiul unui preot din zonă, spectator și el la meciul respectiv. Explică Lascăr motivul pentru care a încasat bătaia respectivă: „Carnetul ăsta cred că e blestemat! Și atunci, pe 4 august 2018, tocmai despre carnet vorbeam, la meci, cu un vecin. Iar fiul părintelui, care avea și el permisul suspendat – din aceleași motive, ca și mine – a crezut că vorbesc despre el și m-a distrus în bătaie! M-am prezentat târziu la I.M.L. Cluj, deoarece am stat în spital aproape o lună de zile dar, fiindu-mi frică să nu mă blesteme taică-său, părintele, am renunțat să mai depun plângere pe numele fiului său și am preferat să sufăr în tăcere. Cinci săptămâni am stat cu mâna în ghips și apoi câteva luni de zile n-am putut nici măcar să țin cheia franceză în mână”. Arată apoi că pentru geșeala de a-și fi condus autoturismul sub influența alcoolului, pe lângă suspendarea permisului a primit și o pedeapsă cu amânare de opt luni, dar carnetul i-a fost redat prin hotărâre judecătorească. Mărturisește de asemenea că, tocmai pentru că e pe cale să fie iertat – pe lângă faptul că n-a mai pus pic de alcool în gură – se prezintă lunar la Serviciul de Probațiune de la Dej. “Carnetul mi-a expirat chiar în timpul suspendării, dar între timp a venit hotărârea judecătorească și atunci, cu ea în mână, m-am prezentat la Cluj și mi-am făcut un permis nou. Umblam liniștit cu mașina, la lucru, la Dej, ca să mă trezesc duminică la domiciliu cu poliția, tocmai noaptea, la ora zece! Au venit după două luni de la emiterea lui, zicându-mi să-l predau, la o asemenea oră și fără să aibă document explicativ în acest sens. Mi-au bătut la ușă, m-au scos din casă și apoi m-au bătut”!

“Trebuia să plec în Germania, ca șofer pe comunitate”…

Îl rog să detalieze povestea, la care bărbatul percutează instantaneu: “Inițial i-am întrebat care-i problema. Ei mi-au cerut să le arăt permisul, iar eu – știindu-mă în regulă – l-am adus, afară, la mașina în care unul dintre cei doi urcase. Iar acesta a zis că permisul rămâne la el. L-am întrebat, intrigat, din ce cauză, mai ales că eu umblu la serviciu cu mașina. Iar respectivul mi-a răspuns că o să văd eu de ce! Nu m-am lăsat la ei și le-am cerut documentul care să justifice ridicarea permisului, la o oră atât de târzie. La care mi-a răspuns că o să mi-l arate miercuri la poliție, adică peste trei zile. Cum să merg miercuri la poliție, când eu am nevoie zilnic de mașină? Și le-am cerut o dovadă, ca să pot circula nestingherit în continuare… Însă ei m-au amenințat, în schimb, cu pușcăria, nici vorbă să-mi emită ceva. Am insistat să primesc atunci permisul înapoi și după ce mi-au spus că nu-mi trebuie mie permis colegul de lângă mașină m-a prins de mână și m-a trântit la pământ. Apoi a ieșit și celălalt din mașină și au început să mă bată. Au încercat să mă încătușeze, dar n-au putut, iar când băiatul meu în vârstă de 13 ani a ieșit să vadă ce se întâmplă au țipat la el să intre în casă, asta în timp ce soția tremura de frică, de la geam. Apoi m-au bătut în continuare, reușind să-mi pună doar o cătușă, iar când soția și-a făcut curaj și-a ieșit din casă și-au retras cătușele și mi-au întocmit un act doveditor”. După plecarea lor, Lascăr a sunat la numărul de urgență 112 iar dispecerul l-a îndrumat spre I.M.L.Cluj. “Acuma m-am prezentat aici ca să mi se constate urmele agresiunii și apoi să fac plângere la Poliția municipiului Dej. M-a sfătuit să fac acest lucru și doamna care se ocupă de mine, de la Serviciul de Probațiune, asta pentru că polițiștii nu aveau dreptul legal să facă ce-au făcut – și încă la o oră atât de târzie”. Curând, bărbatul este poftit în cabinetul de consultații și se întoarce, rapid, cu un certificat în care legiștii i-au recomandat între patru și cinci zile de îngrijiri medicale. Apoi, înainte să părăsească sediul I.M.L. Cluj, clamează: “Trebuia să plec în Germania, ca șofer pe comunitate și semnasem deja și contractul respectiv. Acuma nu mai pot pleca, mi-au tăiat craca de sub picioare, dar o să le arăt eu lor! Au pică pe mine de acum doi ani, când m-am certat cu soția și atunci – ca și acum – au intervenit în forță, iar eu le-am zis câteva de noroc”…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„Conform informațiilor primite, se pare că bărbatul în cauză este cercetat și pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicol de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, faptă prevăzută de Codul penal, motiv pentru care i-a fost solicitat permisul de conducere. Cu privire la un eventual comportament abuziv al polițiștilor nu a fost formulată nicio plângere/sesizare la nivelul Poliției municipiului Dej”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Biroul de Presă al I.P.J.Cluj.