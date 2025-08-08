Proces deschis pentru un patron de service GSM, acuzat că a cumpărat și a revândut două iPhone-uri furate în Turda.

Judecătoria Turda a decis, luni, 4 august 2025, începerea procesului contra unui patron de service GSM, acuzat că a cumpărat și apoi a vândut mai departe două telefoane sustrase dintr-un restaurant din municipiu, cu suspiciunea că acesta știa sau cel puțin intuia proveniența ilicită a bunurilor.

Potrivit anchetei, primul furt a avut loc în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2022, între 00:00 și 01:00, când o minoră, prezentă la o petrecere în local, și-a lăsat pe o masă, în spatele sălii, telefonul iPhone 13 mini, pe care nu l-a mai găsit la întoarcere după circa o oră; apelurile ulterioare au indicat că dispozitivul era deja închis. Prejudiciul a fost estimat la 5.000 lei.

Al doilea episod s-a petrecut pe 23 octombrie 2022, între 03:40 și 04:00, în același restaurant: fiica unui bărbat, căreia i se împrumutase un iPhone 12 Pro Max, a pus telefonul la încărcat lângă pupitrul DJ-ului, însă la 10–15 minute distanță dispozitivul dispăruse, fără urmă nici lângă încărcător; iar aici paguba a fost calculată la 5.699,90 lei.

Cum au ajuns telefoanele la patronul de service GSM

În urma investigațiilor, polițiștii au găsit telefoanele la doi martori, care au declarat că le-au cumpărat de la patronul de service GSM din Câmpia Turzii.

Patronul a recunoscut că a luat telefoanele de la o cunoștință pe care o întâlnise inițial pentru reparații de telefoane. Prima dată a cumpărat iPhone-ul 13 mini cu 500–600 lei, deși telefonul nou valora de peste 5.000 lei.

Aparatul era închis și blocat, dar a reușit să-l deblocheze cu ajutorul unui necunoscut de pe un grup WhatsApp, plătind pentru asta 650 lei. Apoi, l-a revândut cu aproximativ 2.300 lei.

La scurt timp, aceeași persoană i-a vândut un iPhone 12 Pro Max cu 1.100 lei, deși prețul real era aproape de cinci ori mai mare. Și acest telefon era blocat, dar a fost deblocat contra unei sume de 850 lei. L-a pus la vânzare pe WhatsApp, Marketplace și OLX, cerând 3.250 lei. În cele din urmă, l-a vândut pentru aproximativ 2.850 lei.

Inculpatul a spus că inițial nu știa că telefoanele erau furate, dar a recunoscut ulterior că a avut „o bănuială” din cauza prețului foarte mic.

De asemenea, a declarat că, într-o seară, patronul service-ului a fost sunat de o femeie interesată să cumpere un telefon, urmând să vină a doua zi, la ora 12:00, la sediul său pentru discuții.

Însă, când femeia l-a sunat să îi spună că întârzie, s-a enervat și l-a acuzat că este hoț, afirmând că telefonul iPhone 12 Pro Max pe care îl avea la vânzare fusese furat de la o petrecere în Turda.

Ulterior, bărbatul a vândut cele două telefoane altor persoane, iar după câteva luni a fost anunțat că ambele dispozitive fuseseră confiscate de poliție, moment în care a afirmat că nu știa că sunt furate și a furnizat autorităților datele celui de la care le cumpărase.

