Deja ne-am obișnuit cu faptul că în orașul de cinci stele, totul se rezumă la „ a avea” și „a lua”, iar boala avariției se dă acum așa, pe față, fără nicio remușcare sau rușine.

Patronii liceului de fițe Transylvania College the Cambridge International School se scaldă în banii primiți din taxele exorbitante pe care elevii de elită le plătesc, dar nu le ajunge, căci pe rolul Tribunalului Cluj se află un proces mega interesant, în care reclamanți sunt patronii Transylvania College și pârâții- Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca și Directia Generala a Finantelor Publice Cluj.

Trecutul afacerii Transylvania College a fost expus în presă, din cauza faptului că au mai multe procese cu primarul Emil Boc. În anul 2013, Fundația Transylvania College a executat lucrări de construire fără autorizație. După amenda aplicată de autorități, Transylvania College a avut termen de 60 de zile de intrare în legalitate, termen care a fost depășit. Ulterior, Fundația a dat în judecată municipiul Cluj-Napoca și pe primarul Emil Boc, încercând de ani de zile să intre în legalitate, însă fără succes.

În 2013, Primăria Cluj-Napoca a aprobat PUD-ul pentru complexul educativ-sportiv ”Școala Internațională Cluj”, de pe Aleea Băișoara nr.2A. Beneficiarul este Fundația ”Copii Fericiți” (care funcționează cu denumirea Fundația Transylvania College). Însă, ce au făcut patronii, au fost câteva construcții suplimentare, așa, fără a deține autorizație de construire. Au și fost amendați de către Serviciul Control Urbanism și Disciplină în Construcții din cadrul Direcției Poliției Locale.

Primul proces a fost intentat în 2016 de către Emil Boc împotriva Fundației Transylvania College. Prin această acțiune, s-a cerut desființarea lucrărilor realizate fără autorizație de construire. Un an mai târziu, Judecătoria Cluj-Napoca a admis cererea primarului, obligând astfel Fundația Transylvania College să desființeze lucrările nelegale de pe Aleea Băișoara nr. 2A. În caz contrar, instanța a autorizat ca primarul să desființeze lucrările în cauză pe cheltuiala Fundației Transylvania College.

Împotriva acestei decizii, Fundația a declarat apel, însă în 2019 cauza a fost suspendată, până când judecătorul se va pronunța într-un alt dosar în care Transylvania College a dat în judecată municipiul Cluj-Napoca și pe primarul Emil Boc, cerând instanței să-i oblige pe aceștia la emiterea unei autorizații de construire pentru a intra în legalitate, însă fără necesitatea emiterii unui certificat de urbanism în acest scop. Se reia procesul prin care Fundația Transylvania College mai are o singură șansă pentru ca imobilele construite ilegal să nu fie demolate!

Într-un alt proces deschis în 2017 de către Fundația Transylvania College împotriva primarului, s-a cerut obligarea primarului la emiterea certificatului de urbanism pentru a intra în legalitate pentru trei lucrări, pe care Tribunalul și Curtea de Apel Cluj, le-au respins.

Adevărul este că, sub egida unei fundaţii, fondatorii Transylvania College au construit în Cluj-Napoca un adevărat imperiu , care le bagă în buzunare milioane de lei din taxele de școlarizare și chemarea în instanță formulată de ei, denotă că nici așa nu le ajunge! Grav suferinzi de boala avarului.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Transylvania College a solicitat îndeplinirea a mai multor dorințe, printre care:

anularea parțială a unui anume aviz ISJ, în ceea ce privește numărul total de elevi/prescolari avizat de această instituție pentru acordarea/calcularea finanțării de stat a costului standard per elev pentru anul 2024, în sensul emiterii avizului necesar pentru numărul total de elevi menționat de instituția reclamantă.

Ideea este că, atât creșelor/grădinițelor publice cât și celor private li se oferă indemnizații care să acopere parțial taxele de școlarizare a unor copii. Oricum, nesimțire totală, la așa taxe de școlarizare pe care le are Transaylvania College, să mai dea în judecată administrația pentru că nu le-a oferit sprijin financiar pentru toți elevii..Serios?

„Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional acreditate”, scrie în Legea Învățământului.

anularea/modificarea parțială a HCL nr.48/2024 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024, în sensul alocării pentru instituția noastră de învățământ a sumei totale privind finanțarea costului standard per elev pe anul 2024 raportat la numărul total de elevi/prescolari menționat de instituția de învățământ reclamantă în Anexele 2a si 2b comunicate spre aprobare, respectiv pentru un număr total de 684 de elevi;

Același lucru, vor indemnizații pentru fiecare elev în parte. Întrebarea este, pentu ce mai plătesc părinții taxe, dacă oricum școala privată așteaptă și bani de la stat? Pentru ce, ne scuzați, titlul de instituție privată cu asemenea taxe exorbitante, dacă se milogesc în instanță pentru bani? Râdem, pe bune.

În principal: – obligarea UAT Mun. Cluj-Napoca, ca prin Serviciul Buget si Execuție Bugetară să solicite DGRF Cluj, alocarea sumei suplimentare de 3.657.354 lei ( din care 3.365.190 lei cheltuieli de personal si 292.164 lei cheltuieli cu bunuri si servicii), pentru unitatea de învățământ Transylvania College, cu titlu de finanțare per elev suplimentară pentru anul 2024;

Hai cu tupeu, doamna Baciu! Alocarea de sume cu titlu de finanțare per elev, de 3 milioane de lei?! Părinților, care plătiti mii de euro pe an, ce fac ăștia cu banii voștri? Menționăm faptul că taxele elevilor sunt nesimțit de mari- Fiecare elev le bagă în buzunar anual, puțin sub 10.000 de euro.

În subsidiar: – obligarea ISJ Cluj la plata unei despăgubiri în valoare de 3.657.354 lei, constând în suma din finanțarea per elev aferentă anului 2024, pe care reclamanta nu a putut să o acceseze ca urmare a emiterii în mod culpabil a unui act administrativ nelegal, respectiv a Avizului ISJ CLUJ .

Doamna Baciu pare să stea bine tupeu, dar își cam uită reputația în Cluj-Napoca. PNL-istă la suflet, Simona Baciu, fondatoarea Transylvania College, a fost premiată pentru promovarea unui sistem de educație modern, atractiv și eficient la secțiunea “Educație – Politici active în sprijinul familiilor din România”. Să fie influența partidului, faptul că doamna Baciu ar suge și ultimul bănuț public fără remușcări?

Oricum, instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transylvania College The Cambridge International School in Cluj, în contradictoriu cu pârâții, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca și Directia Generala a Finantelor Publice Cluj, ca fiind neîntemeiată.

