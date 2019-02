Unii dintre preoţii cu cel mai mai înalt rang în biserica Romano-Catolică, care au atacat homosexualitatea, sunt ei înşişi homosexuali, potrivit unei cărţi care va fi publicată săptămâna viitoare, transmite The Guardian.

80% din preoţii care lucrează la Vatican sunt homosexuali, chiar dacă nu sunt activi. Acest lucru este sugerat de cartea „In The Closet of the Vatican” („În dulapul Vaticanului”), aceasta urmând să fie publicată săptămâna viitoare. Cartea are 570 de pagini şi a fost scrisă de jurnalistul francez Frederic Martel, după patru ani de cercetare. Publicaţia este o „relatare fascinantă despre corupţie şi ipocrizie în inima Vaticanului”, potrivit editurii britanice Bloomsbury.

„In The Closet of the Vatican” va fi publicată în opt limbi în 20 de ţări începând cu 20 februarie, data fiind aleasă intenţionat pentru că este ziua în care începe la Vatican o conferinţă pe tema abuzului sexual. Episcopi din toată lumea sunt aşteptaţi la eveniment.

Marter, un fost consilier pentru guvernul francez, a făcut 1.500 de interviuri în timpul documentării pentru carte. La interviuri au participat 41 de cardinali, 52 de episcopi şi monseniori, 45 de ambasadori papali şi oficiali diplomatici şi mai mult de 200 de preoţi, potrivit unui raport publicat de siteul catolic The Tablet.

Mulţi dintre cei care au vorbit cu Marter povestesc despre un „cod nescris”, una dintre regulile acestuia fiind faptul că şansele ca un preot să fie homosexual depind de cât de homofob este acesta.