Un accident rutier a avut loc vineri dimineata pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca. Potrivit polițiștilor, în incidentul rutier au fost implicate patru autovehicule. Traficul în zonă a fost îngreunat timp de aproape o oră.

„Astazi, in jurul orei 07.15, un conducator auto in varsta de 53 de ani din Cluj-Napoca, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers a intrat in coliziune cu remorca unui autoturism din fata, pe care l-a proiectat in alte doua autovehicule. Soferul care nu a pastrat distanta de siguranta in mers a fost ranit”, au declarat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj.