Dezvăluire-bombă făcută de un jurnalist din România! Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, ar fi colaborat cu autoritățile americane, pentru a fi eliberată din închisoarea din Costa Rica.

Ziaristul Cătălin Tache susține că fosta „Blondă de la Cotroceni” a înțeles că singura cale de a-și crește fetița este să colaboreze cu anchetatorii americani de la FBI, astfel că i-ar fi dat „deja în primire” pe cei implicați în Lotul Proprietatea.

Mai mult, jurnalistul pretinde că Elenei Udrea i se cere să „se spovedeasca la fel de sincer și în ceea ce privește legăturile din România ale traficantului de arme Viktor Bout, arestat de FBI și condamnat la 25 de ani de închisoare”, unde, conform ziaristului, ar apărea numele lui Traian Băsescu. Astfel, ea şi-ar obține statutul de martor protejat al FBI pe teritoriul SUA.

„Cel putin momentan, ”oferta de nerefuzat” a FBI-ului pentru Elena Udrea ramanand inca in picioare. Astfel ca fostul ministru al Dezvoltarii mai are timp sa se gandeasca, mai ales acum, cand a luat din nou gustul libertatii, dupa ”minunea de la CCR” privind eliberarea celor condamnati la ”completul negru” de cinci judecatori. Oricum, dupa cum dezvaluiam in exclusivitate si pe 30 octombrie, ”Elena Udrea a intrat in paine dand deja in primire influentului FBI american Lotul Proprietatea.

Deci, deja femeia care si-a tinut gura ani de zile, in ciuda presiunilor la care a fost supusa intr-o vreme in care atatia barbati de stat s-au sifonat intre ei de-i sictirisera cu excesul de zel pana si pe procurorii anticoruptie a inteles ca singura ei sansa de a-si creste fetita este sa colaboreze cu anchetatorii americani de la FBI.

Cei care sunt mai mult decat interesati in primul rand de tot ce are legatura cu Fondul Proprietatea si privatizarile astfel girate, fond condus, sa nu uitam, de fostul ambasador al Administratiei Democrate a SUA la Bucuresti, Mark Gitenstein”. Numai ca dupa ce si-au facut treaba cu Udrea pe acest subiect, agentii americani ar fi plusat si ar fi cerut ca ”blonda” sa se spovedeasca la fel de sincer si in ceea ce priveste legaturile din Romania ale traficantului de arme Viktor Bout, arestat de FBI si condamnat la 25 de ani de inchisoare”, scrie, în Național, Cătălin Tache.