Pe Facebook a apărut lista rușinii a proiectelor administrației locale clujene care, adică a promisiunilor electorale care se reiau cu fiecare ocazie.

Locul 1 – METROUL-lui-BOC (subteran, mai nou de 20km), oprit de zacamantul de sare “descoperit” dar ramas ciuntit de “guvernul meu” ca si propunere in PNRR-ul compromis si trimis in desuetudine… pentru a-l scoate cei de la Comisia Europeana la „negocieri”(!?!) … probabil dupa septembrie 2021.

In loc de 1,3 miliarde euro necesari (ceruti de edil), cei 310 milioane de euro propusi de Ghinea (dar ne aprobati inca de UE) pentru 9 statii raman, in gandirea “vizionarului mitoman”, pentru Cluj-Napoca si NU cum ar fi fost normal pentru florestenii chinuiti de guvernarea locala pnl al ultimului deceniu.

De ce ? Suma ar fi suficienta sa se realizeze prioritar de la capat-de-linie si perfect justificat, tronsonul Colina-Floresti (subteran sau la suprafata pana la Nodul-de-Autostrada/Gilau), cu finalizare pana la terminul obligatoriu 2026.

Lipsa constanta de viziune a edilului a starnit si mai multe reactii ale clujenilor impotriva metroului SUBTERAN pe sub Centrul Istoric al Orasului Comoara. Acesta si-a pierdut total cumpatul si i-a jignit pe cei peste 70% din TOTI clujenii care i-au intors spatele si nu au votat bok:

Boc, supărat pe clujenii care nu își doresc metrou: „Parcă oamenii ăștia nu ar trăi în acest oraș” (monitorulcj.ro)

METROUL-lui-Boc este egalul/soarta TUNELULUI-lui-Funar, “obsesia SUBTERANA” considerata de criticii sai, precum si cel mai longeviv, controversat si apreciat subiect civic. A devenit stindardul rezistentei cetatenilor fata de greselile administratiei-lui-Boc.

„Vizionarul” si aghiotantii incearca sa o dea la intors si sa traga de timp pentru ca au pierdut sprijinul urbei si au stresat-deprimat pe clujenii si specialistii de buna credinta – ce cer acum:

IMPUTAREA celor 6,3 milioane de euro (pentru hartoage birocratice numite „studii-pentru-prosti”). Pareri ale clujenilor despre metrouSUBTERAN pe Facebook:

• PNRR respins: https://www.facebook.com/hadrian.aurelian.1/posts/400533928157653 • Raport Mediu: https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/3905529186219579 • Scrisoarea Consiliului Civic: Clujul Civic Argumente si Propuneri legate de Metrou | Facebook

Replica lunii a devenit: „Sa vedem ce va spune Studiul de Fezabilitate METROU” (ne-finalizat pana la data depunerii listei PNRR la Comisia Europeana, nici pana la incheierea negocierilor si nici pana la finele toamnei de teama ne-fezabilitatii variantei impuse de primar, respectiv: SUBTERAN, ne-rentabil, ne sustenabil si 100% politic).

Specialistii si clujenii lupta in continuare sa-l determine pe „vizionar” sa NU piarda TOTI banii ne rambursabili europeni (PNRR), inlocuind in al 12-lea ceas varianta SUBTERAN (ne-rentabila/ne sustenabila/distructiva pentru Centrul Istoric, transformat intr-un cosmar timp de 11 ani de excavatii) cu

varianta TRAMVAI + TROLEE multi-cartiere pe BENZI DEDICATE si UNDA VERDE – prinsa in Studiul de Pre-Fezabilitate

(pag. 154 – 167 Prefezabilitate metrou CJ C201010-2020-A5LM5-SPF.01.pdf ) dar dezavuata de dorel, fara ca cineva sa stie sau inteleaga … de ce?

Mai ales ca din 2012 Emil Boc promite linie de tramvai pana la Floresti VIDEO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Aiurizanta prin care, complet deplasat gandirii normale, a declarat in mod ferm-si-angajant ca va termina metroul pana in 2026, in timp ce studiile SPECIALISTILOR estimeaza cel putin 11 ani:

Metroul din Cluj, gata până în 2026? Ce șanse are finalizarea proiectului în timp util? (monitorulcj.ro)

Civicii si specialistii l-au avertizat si-i reproseaza ca Metroul SUBTERAN este departe-si-inutil pentru peste 70% din clujenii din cartierele: Buna Ziua, Zorilor, Andrei Muresanu, Borhanci, Gheorgheni, Dambu Rotund, Iris, Bulgaria, Grigorescu, Plopilor, peste jumatate din Manastur … plus cei ce locuiesc langa LINIA FIXA si care nu au chef sa plateasca bilete de peste 50 lei/calatorie pentru 2-3 statii !

“Metroul este pentru floresteni nu pentru clujeni” considera arh. Serban Tiganas: Arhitectul Șerban Țigănaș: „Construim metrou pentru Florești, nu pentru Cluj” (monitorulcj.ro) Edilul a transformat acest proiect ne-rentabil si ne-sustenabil intr-un proiect politruco-electoral 100%.

Propunerea aiurizanta de a continua prin saparea mai intai a 9 gropi/statii cat un teren de fotbal la minim 30m adancime in straturile arheologice ale bi-milenarului Centru Istoric, depaseste orice imaginatie… “daca” vor fi aprobati cei 350 milioane euro in PNRR (respectiv 25% din costul total estimat la 1,3 miliarde euro).

Cand banii se vor termina si “guvernul meu” vremelnic va fi schimbat, Clujul bi-milenar va arata ca dupa bombardament… adica infinit mai teribil decat groapa din fata lui Matei Corvin lasata de Funar.

Orice minte normala ar incepe cu acesti bani insuficienti (350 milioane euro), de la capatul liniei Gilau/Autostrada –> Floresti pana la Colina/Manastur pentru a rezolva, prioritar si urgent, acuta problema a florestenilor si abia apoi ( daca or mai fi bani vreodata) a catorva dintre clujenii potentiali calatori cu metroul iluzoriu.

Va imaginati ce VIATA-de-COSMAR ii vor face clujenii civici si specialistii autentici persiflati in ultimii ani daca nu se va trezi-si-actiona ACUM … in urmatorii 11 ani de sapaturi de cosmar, infernale si aberante in Centrul Istoric al Orasului Comoara !

Mai ales cand traiesc zilnic de cativa ani cosmarul unor banale pavari, asfaltari ale catorva stradute si strazi medievale de cateva zeci de metri din Centrul Municipium Aelium Hadrianum Napocensium.

Cu toate acestea vice-primarul continua sa-i certe si jigneasca:

Dan Tarcea. Mulți clujeni nu susțin proiectul metroului din Cluj (portalcj.ro)

Civicii pregatesc o SCRISOARE DESCHISA catre edil pe care sa o trimita Guvernului, Presedintelui, Parlamentului si Comisiei Europene – PNRR, respins de 4 ori pana acum datorita si aceastei obsesii personale. De ce? Pentru ca NU corespunde criteriilor de eligibilitate impuse de PNRR, adica:

• Proiectul nu este MATUR,

• NU este sustenabil si NU este rentabil, NU este fezabil

• NU poate fi finalizat pana in 2026…

• Este sub-finantat si NU este nici o finantare ne-rambursabila certa la nivelul estimat de Studiul de Fezabilitate: 1,7 miliarde euro

Specialistii clujeni au demostrat ca metroulSUBTERAN pe sub Cetrul Istoric periclitat, NU este fezabil, NU exista o polpulatie de minim 1 milion de locuitori in Cluj-Napoca si axa de parcurs si NU se intrevede in acest secol un numar optim de calatori care sa asigure acoperirea cheltuielilor de mentenenta, operare, reparatii, intretinere, salarii, etc. in cazul in care un finantator si-ar risca banii intr-o investitie falimentara.

Dupa 4 ani de sesizari, propuneri, solicitari scrise si verbale, Consiliul Civic a cerut Primarului, in sedinta Consiliului Local din 16 IUN 2021, o discutie publica obligatorie pe tema Metroului dar neluata in seama nici de aceasta data de edil:

Clujenii TREBUIE să ŞTIE ce se întâmplă cu METROUL. Dezbatere PUBLICĂ. Cine îşi asumă EŞECURILE Primăriei? – Cluj24.ro

Presedintele tarii a rezolvat genial problema finantarii PNRR, prezentand tehnica de negociere utilizata, adica: amanare pana se lamuresc toti cei cu proiecte aiurizante dar… cu pretul amanarii primirii banilor sau pierderea lor:

„Noi avem un PNRR finalizat, l-am depus şi cred că aceste discuţii cu Comisia sunt foarte benefice. Pot să vă spun şi de ce. Nu ne ar ajuta o aprobare rapidă acum fără a merge în profunzime, fiindcă, ulterior, aceste proiecte trebuie implementate şi decât să avem discuţii ulterioare pe fiecare tranşă de finanţare, cum din păcate s-a întâmplat de multe ori până acum…”

Iohannis: „Nu ne-ar ajuta o aprobare rapidă a PNRR.” Ce spune preşedintele despre discuţiile cu Comisia Europeană | adevarul.ro

Incompetenta guvernului si echipei PNRR a blocat si metroul SUBTERAN iluzoriu. Un nou glont ne-a trecut pe la ureche.

Ziua de Cluj | Iohannis, despre PNRR: Nici mie nu mi s-a părut un plan perfect, dar este rezonabil (zcj.ro) Clujul Civic : #EmilBoc – initial am crezut ca citesc umor #NewTimesRoman | Facebook

PETITIA: Comunitatea civica, total nemultumita si scandalizata de abuzul de putere si incalcarea flagranta a legii, a sesizat Comisia Europeana si conducerea tarii. In primele zile s-au strans peste 11.200 de semnaturi

Clujul Civic : PETITIA Consultare reală pe METROU | Facebook

ce vine dupa o atentionare la care Primarul Boc nu a reactionat corect si a creat criza si conflictul cu civicii:

Un metrou numit „faliment”. Activiști din Cluj demontează proiectul primarului Emil Boc și pun pe tapet contradicțiile privind metroul de 1 miliard de euro asumat de Guvern și de Cluj | www.actualdecluj.ro

si acum o reactie debila halucinanta prin care si-a “scris singur debarcarea”si enervarea celor peste 70% din TOTI clujenii care i-au intors spatele si NU au votat bok:

INCREDIBIL. Să râdem sau să plângem? Emil Boc dă vina pentru ambuteiajele din trafic pe… societatea civilă – media9

Raspunsul a fost prompt si scurt al Consiliului Civic Local: Scrisoare la Primarul Emil Boc sa nu mai umble cu viclesuguri si sa reprogrameze intalnirea publica pentru dezbaterea problemei acutizate a metrouluiSUBTERAN din 15 OCT legata de obtinerea Avizului de Mediu (cum o amanase in mod penibil),

MEMORIU impact asupra mediului METROU USOR (primariaclujnapoca.ro)

pentru a avea loc inainte de sosirea la Bucuresti pentru semnarea PNRR, a D-nei Ursula von der Leyen – Presedinte al Comisiei Europene, programata pentru 24 septembrie 2021, apoi amanata pe 27 septembrie (oricum, dupa congresul pnl).

Clujul Civic : Comentarii la solitiile sustinute de CCL destinate Primarului si Presedintei CE-UE| Facebook

Clujul Civic : PETITIE Consultare reală pe metrou | Facebook / PETITIA CCLcj pentru schimbarea solutiei metrouSUBTERAN si variante propus de cetateni

• Raspunsul PM Florin Citu la PETITIA CCLcj la metrouSUBTERAN

• Raspunsul Primarului la PETITIA referitor la metroulSubteran

Comentariile pe Facebook legate de RASPUNUL PM

Tarcea, aghiotantul lui Boc, continua sa viseze cu ajutorul unor crainici platiti pe bani publici de la Radio Cluj.

Dorel “pucistul”, atacat in Consiliul Local isi continua campania de jignire a specialistilor civici si mai nou a cheltuirii nesabuite a banilor publici pe campanii propagandistice despre metroulSUBTERANiluzoriu, chiar si in strainatate… incercand disperat sa distruga imaginea Clujului ca si venetic transformat in vinitura:

Primăria Cluj-Napoca plătește 77.000 de lei să își prezinte proiectul de METROU la o conferință internațională, în Germania – Cluj24.ro

15 OCT 2021: Consultarea cetatenilor pentru obtinerea avizului de mediu a fost ingreunata de procedura organizatorica impusa.

Inregistrarea discutiilor: Facebook Live | inregistrarea prezentarii proiectului metrouSUBTERAN si reactiile cetatenilor

Presa:

• Dezbaterea privind metroul. Primele cifre, primele scandaluri – media9

• Șeful echipei de proiect a METROULUI de Cluj: se face în 8 ani, costă 1,7 miliarde euro. Nu vor mai circula 29.000 de mașini/zi – Cluj24.ro

Facebook: Clujul Civic / REACTIILE CLUJENILOR

Dupa isterizarile lamentabile Emil Boc – Rares Bogdan sustinute de Dan Tarcea, acesta s-a re-orientat rapid, l-a abandonat la timp pe exPremierul demis Citu si a declarat: ”Vor veni niște rigori și prin PNRR și totul trebuie să funcționeze ceas, liniar, fără sincope. Nicolae Ciucă are și puterea de a coagula toate forțele politice pentru a merge într-o direcție corectă”:

Ziua de Cluj | Președintele PNL Cluj-Napoca: ”Aveam nevoie de mâna militarizată a lui Nicolae Ciucă pentru criză și PNRR” (zcj.ro)

Locul 2– HAOSUL URBANISTIC, creat in ultimii 15 ani de Primar si Primaria/Consiliul Local liberal, grupat pe cateva exemple puternic comentate:

• Se construieste mai prost decat pe vremea lui Funar:

Se construiește mai prost acum decât în epoca Funar. Pe Emil Boc nu-l mai interesează ce cred cetățenii – Cluj24.ro

• STOP dezastrului imobiliar din Padurea Hoia si celelalte paduri (Faget, Borhanci, Baciu…) „Marșul haosului imobiliar” a strans peste 400 clujeni si o petitie la Prefect pentru solutionare si sanctionare a vinovatilor” .

Consilierii locali USR+ fac presiuni asupra primarilor Clujului, Florestiului si Baciului sa blocheze orice constructie in zona padurilor.

SOLUTIA: bariere la intrarile in padure pentru a oprii imobiliarii ilegali si soferii iresponsabili sa distruga ultimele petece de natura si viata tihnita a clujenilor – cetateni onesti alungati sa mearga la distante unde sa gaseasca o padure… pe care o au inca in oras.

Circa 300 de clujeni au participat la „Marşul haosului imobiliar” | AGERPRES • Actualizează lumea. • COSCIUGUL-lui-BOC de pe str. Avram Iancu 22-25

Primarul a facut o declaratie iresponsbila: este aprobat de “Bucuresti” care l-au obligat sa dea autorizatiile de constructie (2015, 2019).

Minciuna a fost contestata de Seful Comisiei de Monumente, arhitectii, arheologi, specialistii, cetatenii clujeni pentru ca s-a ajuns la:

✓ distrugerea ariei protejate a Primei Gradini Botanice Clujene din sec. 18-19 si a sitului arheologic milenar;

✓ acoperirea completa a zidului cetatii si a geamurilor locatarilor din palatul Bethlen; ✓ ruperea ritmului arhitectonic si designului hidos, total nepotrivit cu cerintele din Centrul Istoric;

✓ incurajarea infractiunilor in obtinerea aprobarilor – de la cumpararea terenului pana la actuala constructie aberanta si, in dezacord total cu opinia arhitectilor si cetatenilor, etc. etc.

✓ punerea in pericol a vietii pietonilor si biciclistilor, obligati sa se deplaseze pe banda “comuna” pentru biciclete de 1,5m, pentru ca beneficiarul-si-constructorul au confiscat in cardasie cu Primaria tot spatiul unde era TROTUAR !

✓ raman problemele deschise dezbaterilor si judecatii in instante.

Virgil Pop, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice: „Primăria nu a fost obligată să emită autorizație pentru hotelul de pe strada Avram Iancu” (viacluj.tv)

Minciunile lui Boc ii vin ca un boomerang in cap, la:

Primarul Emil Boc spune că experților Primăriei li s-a promis că fațada hotelului de pe strada Avram Iancu, botezat „hotelul coșciug” și criticat de comunitate, va face cinste Clujului. Experții spun că nu sunt la curent cu promisiunea. Arhitectul Virgil Pop de la monumente râde de priceperea primarului | www.actualdecluj.ro

Exemple de reactii:

• Regenerare Urbana “justifica” CASE-intre-BLOCURI – abia acum dupa 15 ani edilul „a aflat” ca le-a aprobat si se mira singur de ce a facut acest lucru.

Zilnic apar postarile cu ilegalitatile si exemplele de anti-urbanism si coruptie. Mathias Rex se ocupa de intocmirea listei si a unui TOP al aberatiilor aprobate de Primarie.

Regenerarea urbană de la Cluj. „Vechile case vor fi înlocuite, mai devreme sau mai târziu, cu construcții noi” – media9 :media9

• Constructii-in-Parc cu masacrarea copacilor – < „… la Cluj, blocurile se fac mult mai rapid decât parcurile. Vedem situația de lângă Parcul Rozelor și Parcul Babeș, unde s-a ras o pădurice cu sute de copaci pentru o investiție a dezvoltatorului imobiliar Vasile Salanță.

Păduricea putea fi liantul între Parcul Babeș și Parcul Rozelor…”/ Adrian Dohotaru-activist civic https://www.facebook.com/photo?fbid=2835782676663392&set=gm.3470305343075301 • HOTEL CRISTIAN construit pe trotuarul cel mai aglomerat din Pta Mihai Viteazul.

< Boc spune ca “Funar e vinovat” > dar nu face nimic pentru a solutiona aberatia patronata si apara functionarii corupti ce blocheaza solutionarea:

Primăria mai poate demola hotelul ilegal Cristian. Jurist: „Induce în eroare și își acoperă pasivitatea” – media9

Solutii propuse: DEMOLAREA sau temporar sa se creeze un PASAJ PIETONAL prin magazinele de la parterul imobilului construit ilegal pe trotuar si spatiu public.

Hotelul Cristian, construit cu autorizație de gheretă, pe trotuar în Piața Mihai Viteazu nu poate fi demolat. Boc: Întrebați-l pe Funar – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

• Cum se pierde un bulevard – Teodor Mihali, din aprobarile Primarului / Ziua de Cluj

„Dacă ne uităm pe argumentele juridice ale documentului, veți vedea că sunt motive temeinice pentru ca Primăria să NU emită această autorizație pentru că:

nu a fost realizat nici un PUD, nici un PUZ pe această parcelă pe care se construiesc două clădiri” … doar grave incalcari ale legii si musamalizari la Serviciile de Urbanism, Control Urbanism si conducerea Primariei.

SOLUTIA: Demolarea mezanin + etaj 1, parterul transformat in PASAJ PIETONAL si trotuarul amenajat pentru biciclete, pe banii beneficiarului ilegalist.

BLOC LIPIT DE TROTUAR pe strada Teodor Mihali din Cluj – YouTube

• Piata Avram Iancu „cu peron pe dreapta” a intrat in colimatorul „Mesterului Manole”.

O noua propunere neinspirata a edilului pentru a Re-re-re-amenaja Piata Avram Iancu, a fost primita cu sute de reactii impotriva a cetatenilor, deoarece:

✓ trotuarele nu mai au unde fi mutate spre interior-sau-exterior; statuia nu poate fi mutata; ✓ benzile dedicate si pistele de biciclete necesita doar o simpla vopsire;

✓ spatiile verzi NU pot fi atinse sau modificate atat in jurul Catedralei cat si Teatrului National;

✓ groapa de 30-40m adancime in straturile istorice cat un teren de fotbal – pentru statia de Metrou – NU intra in discutie datorita vibratiilor si lucrarilor ce ar afecta grav (chiar prabusirea) cupolei Catedralei Ortodoxe – consolidata pe interior cu o solutie relativ firava dar nu finala.

Se modernizează Piața Avram Iancu: Boc: Să fie clar! De statuia lui Avram Iancu nu se atinge nimeni – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

• Nouă clădire ”SUPERBĂ” în centrul Clujului – orașul oamenilor, nu al construcțiilor și intereselor imobiliare, pe care milionarul maramureșan, Mircea Ovidiu Madaian, o ridică pe strada Gheorghe Șincai, din inima orașului, este o altă mostră de arhitectură fără cap si angajament mincinos al primarului Boc, care declara solemn si continu:

”Orașul Cluj trebuie să aibă următorul principiu: Creăm locuri pentru oameni, nu pentru profit!” (va imaginati cum il considera lumea pe acest non-profit loser, ce se pretinde managerul urbei ce se poate dezvolta cu forte proprii numai pe profit si nu pe cersit de la-unul-altul…).

https://www.stiridecluj.ro/social/o-noua-cladire-superba-in-centrul-clujului-orasul-oamenilor-nu-al constructiilor-si-intereselor-imobiliare-foto

• Mastodontul cu 10 etaje din PARCUL ROZELOR construit de Vasile Salanta in primul trimestru al anului pe spațiul verde protejat a fost autorizat de Primăria Cluj Napoca”.

Este cel mai recent exemplu in plina campanie a MITOMANIEI (minciuna) „Clujului VERDE” ce a fost inclus pe LISTA RUSINII – initiata la propunerea primarului delirant.

S-au taiat copaci sanatosi si vechi, s-a compromis un proiect al salvarii ultimele petece de vegetatie autentica si tihna de pe Canalul Morii.

Incredibil cum poate autoriza Primarul atatea COSCIUGE numai in zonele verzi sau protejate!

Haosul imobiliar, de neoprit la Cluj-Napoca. Un „mastodont” de 10 etaje a „răsărit” în Parcul Rozelor. (foaiatransilvana.ro)

• Restaurarea si revitalizarea Turnului Pompierilor – un concurs international de solutii cu finantare UE a devenit un WC-public, iar Str. Tipografiei ne-terminata de firma de casa a Primarului – Diferit, nu a fost finalizata nici pana acum cu toate ca au raportat-o gata din fonduri UE. Vor da banii inapoi si apoi sa vezi scandal-si-imputarea sumelor de la UE…

Turnul Pompierilor a ajuns zonă de WC public. Proiect cu finanțare europeană blindat cu scuze – Cluj24.ro

• Un alt bloc NESIMȚIT propus INSISTENT în Mănăștur! 13 etaje în fața blocurilor de 10 etaje. Va fi război.

Un alt bloc NESIMȚIT propus în Mănăștur! 13 etaje în fața blocurilor de 10 etaje. Va fi război pe Parâng – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

• MONSTRUL din Manastur apartine lui Daniel Dumitraș / Coratim si este proiectat de un membru în comisiile de urbanism atât la municipiu, cât și la județ, considerat membru al mafiei locale imobiliaro-administrative.

Prima informație este că blocul propus NU se poate realiza în actualul context. Parcela apare în planul urbanistic general (PUG) ca o unitate teritorială de referință (UTR) M4, pe care se pot construi maximum 3 etaje.

Care este treaba cu blocul de pe Parâng – media9

• FANATELE – si – Arhitectii

Edilul Clujului spune ca TOTI arhitectii sunt vinovati pentru construirea celor 250 de case (!?!) in extravilan fara autorizatie, de care induce impresia ca nu stie mare lucru.

Primarita din Chinteni doreste sa-i ajute pe oameni invocand retrocedarea terenului comunei sale, proprietar de drept.

Arhitectii non-obedienti l-au somat direct printr-o scrisoare deschisa data publicitatii, prin care l-au pus la punct pe primarul Clujului.

Boc, somat de organizația profesională a arhitecților din Transilvania să nu mai critice generic arhitecții, ci să îi nominalizeze cu nume și prenume pe cei din topurile rușinii | www.actualdecluj.ro

Emil Boc, mesaj dur în Comisia de Urbanism: „Orice proiect va trece prin furcile caudine ale specialiștilor” a starnit sute de comentarii cu hohote de ras la aflarea “trezirii” edilului dupa 16 ani de generare si patronare a unui haos imobiliar, creari caracatitei mafiote a birocratii electorale din Primaria ne-reformabila cu toata digitalizarea, indeosebi la urbanism, resurse umane si politia locala.

Emil Boc tună la Comisia de Urbanism: Veți avea cel mai dur tratament dacă ne sfidați! Aici nu e comisia de credințe religioase! – Cluj24.ro

• 19 LUNI: „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”

Cateva stradute de cateva sute de metrii, cu cateva milioane de euro de la EU neatenta la termen-cost aprobat, a starnit o avalansa de nemultumiri, critici, bascalii si reprosuri la adresa vicleanului, din partea cetatenilor uluiti:

Marian Fodorean

19 luni???Da ce drac cara pavelele intre bucile curului de dureaza atat??? Sunteti nebuni maaaaa??????

Raul Dan

Pe cartiere sunt praf străzile, azi am luat o groapa pe Dragalina, strada Gruia toată ii carpita ,dar no,la domnul Boc centru sa arate bine!

Adrian Pintea

Doamne cu ce au păcătuit clujeni..

Toma Hermann

Intr-un an și jumătate facem 3 străzi !!!Dar în 5 ani facem metrou??!!

Dan Dumas

Lucrări de pavaj 19 luni?!?! Se pun 10 pietre pe lună? Ăia nu e fraieri, cred că sunt plătiți la oră, nu la lucrare :))

Florica Kertesz

Dan Dumas acelasi personal lucreaza la toate strazile prin rotatie

Hadrian Aurelian

Florica Kertesz de mai bine de 15 ani face asta INTENTIONAT si toti vedem si ramanem consternati cum se cheltuie banii UE si se creaza „noi locuri de munca bine platite in birocratia electoral-partinica”, inutila si mare consumatoare de fonduri si timp…

Etc. Centrul intră în șantier. De mâine – media9

• Pistele de Biciclete, facute de maintuiala si doar pentru PR-ul edilului sunt cel mai bine criticate dar, cu solutii firesti, prezentate de “Clujenii vor sa pedaleze”:

• Gardurile vii dintre blocuri sa fie daramate, la propunerea unui consilier local neinspirat.

Desigur ca edilul viclean a incuvintat gafa „specialistului” pentru ca stia ce reactii negative va inregistra din partea cetatenilor si mai ales, pentru a mai marcat inca un punct in compromiterea si punerea la punct a USR+, ce nu-i este deocamdata aliat ci in opozitie la Cluj (in pofida aliantei guvernamentale temporare cu pnl-ul)

Liber la spațiile verzi dintre blocuri? USR PLUS a propus, Boc e „100% de acord” – media9

• Sute de semnături pe o petiție care spune: Stop dezastrului urbanistic din Cluj Napoca! – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Penalii de pe str. Victor Papilian si apoi Edgar Quinet unde s-a spart și canalizarea după surparea drumului prost executat iar, “oamenii se iau cu mainile de cap, dupa ce cartierul este construit prost, acum lucrurile devin un cosmar”… si alte exemple datorate avizelor- aprobarilor date de birocratii electoral-politruci ai lui DOREL:

Urbanism de cinci stele la Cluj! Pe Edgar Quinet s-a spart și canalizarea, după surparea drumului – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Case surpate în cartierul Europa din cauza unui ȘANTIER autorizat de Primăria Cluj-Napoca. Oamenii sunt DISPERAȚI – Cluj24.ro

Atenție, cad case! Șantierul care distruge drumul și proprietățile din jurul său – FOTO – media9 Urbanism haotic: O stradă din cartierul Europa se surpă, iar casele o iau la vale | Ziar de Cluj

Petiția societății civile clujene pentru ca Inspectoratul de Stat în Construcții și Primăria să iasă din interesele imobiliare – Cluj24.ro

FOTO. Urbanism a la Cluj. Comitetului pentru Situații de Urgență intervine în cazul caselor ce se prăbușesc lângă un șantier – Cluj24.ro

FOTO/ DNA, pe firul urbanismului din Cluj-Napoca. Unui clujean i se surpă casa din cauza unui șantier cu autorizații false – Cluj24.ro

• Prima strada “smart” de cativa metrii (cu leduri-si-usburi de la Dedeman) definita “original” in literatura de specialitate ca una din cele mai importante realizare ale “epocii Boc”, mult trambitata este un banal fake:

Molnar Piuariu, prima stradă smart din România, la un an de la inaugurare. Cum s-a schimbat viața locuitorilor din zonă – Transilvania Reporter

• “Statiile pentru incarcarea masinilor electrice nu functioneaza si sunt pentru PR-ul lui Boc”, pe bani UE risipiti de niste inconstienti si iresponsabili.

Clujul e în top cu cele mai multe stații de încărcat mașini electrice, dar clujenii spun că REALITATEA e alta – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

iar, tot pe bani UE, ClujBike a devenit o comedie sinistra: bicicletele sunt invechite si multe defecte, display-urile nu functioneaza din lipsa de piese, multe porti sunt “pe rosu”, service-ul nu-si face treaba sa verifice si repartizeze bicicletele la statiile ori pline, ori goale complet…

Nimic SMART doar “locuri de munca bine platite” pentru niste birocrati electorali-partinici care sa raspunda doar la telefon si chipurile “sa trimita maine service-ul” sa resolve nemultumirile si sesizarile cetatenilor… o veriga inutila “smart” a primarie, alaturi de alte sute organizate INTENTIONAT…

Adica, NU incurajare ci descurajarea folosirii mijloacelor alternative si pacalirea cetatenilor …

• Clujul va avea pasaj subteran sau suprateran, în Piața Mărăști este unul din marile esecuri/nerealizari lansate inca din 2004. ”Vom avea bani prevăzuți în bugetul din 2017, dar trebuie să știm exact pe ce variantă mergem”, a declarat primarul Emil Boc.

Clujul va avea pasaj subteran sau suprateran, în Piața Mărăști – Ştiri de Cluj

Iata si reactiile recente:

Mihaela Ianoliu Stire din 2016 , buget pt anul 2017 , pacat ca suntem in 2021 :)))) Mihai Hossu probabil nu s-au pus specialiștii de acord dacă sa facă suprateran sau subteran.

Zsolt Bodola Inventarul minciunilor bocciene.

Etc.

• Cel mai mare proiect imobiliar din România va fi realizat la Cluj şi va include 10.000 de apartamente, clădiri de birou, un mall uriaş, şcoli, parcuri şi săli de conferinţe. Costurile vor depăşi 700 de milioane de euro si provin din banii neconfiscați ai EleneiUdrea.

Cu banii neconfiscați, Elena Udrea investește în cel mai futurist complex imobiliar din România – News Track

Emil Boc, stâpânul comisiei de urbanism de la Cluj. Șah la Raul Ciurtin, fondatorul Albalact. Elena Udrea favorizată de edil? | Ziarul Unirea

• Stoparea „betonarii” orasului si obligarea administratiei sa-si modifice optica ne-agreata de cetatenii care-si doresc un CLUJ VERDE, pentru care UE pregateste fonduri nerambursabile.

• “Arhitectul Sef al Clujului angajat-pe-pile dar sustinut de Emil Boc, a devenit “vinovatul” aberatiilor in lant”:

Arhitectul șef al Primăriei Cluj Napoca, Daniel Pop, și-a băgat picioarele în arhitectură pentru frații Mărghitaș, fiii fostului rector USAMV – Ziar Gazeta de Cluj

• PUG – Planul Urbanistic General “… in aer si amanat in mod vicleano-birocratic, dade-date mai strecoara vreo marsavie mai mica (cladiri in zona istorica-protejata) sau mai mare (cartier in genul lui Elena-din-Puscarie) prin vechiul PUG”.

• 2021 ANUL CARTIERELOR, declarat solemn de edil, este raportat in procesul-verbal dupa 7 luni: “ In timpul serviciului meu NU s-a intamplat nimic deosebit”, adica NIMIC,

“doar haos urbanistic, trafic INFERNAL-si-Poluant, studii/hartii-pentru prosti, noi locuri de munca bine platite in birocratia electoral-partinica inutila, peste 110 proiecte nerealizate/nerealizabile pe LISTA RUSINII” …

• Coruptia nestavilita si folosirea “fostilor” pentru obtinerea aprobarilor in prezenta personala la sedinte ale Primarului Emil Boc

Sorin Apostu construiește un cartier de case prin interpuși. Fără studiu de trafic (surse) – media9

• CATEVA CAZURI REZOLVATE in favoarea cetatenilor:

Dupa 10 ani s-a facut dreptate intr-un caz ce devine un precedent si un element de curaj pentru toti cei frustrati de avizele si aprobarile date de Comisia de Urbanism si Primar.

Decizie finală în cazul ”casa umbrită de bloc”, după 10 ani. Primăria Cluj și constructorul, obligați să plătească peste 280.000 lei – CLUJUST

Recent Primaria a mai pierdut un nou proces din zecile si sutele pierdute si platite din buzunarul clujenilor exasperati pentru nepricepere, incompetenta, coruptie…

URBANISM DE CUMETRIE ÎN FUNĂRIA LUI BOC: Arhitectul şef emite avize după cum vor muşchii săi. Instanţa a decis definitiv anularea PUD pentru construcţia fraţilor Mărghitaş de pe strada Brâncuşi | Ziar de Cluj

Locul 3 – Traficul INFERNAL-si-POLUANT

generalizat de la intrarile in oras pana in centru, creat si organizat in ultimul deceniu de actuala administratie iar primarul abia acum a “descoperit” acest lucru dezastruos si incoltit de cei peste 200.000 de soferi ai masinilor poluante si fara parcari suficiente.

Intrebarea fatala si nemultumirea in crestere accelerate a clujenilor:

DE CE nu s-a facut nimic, inafara de gargarageala si hartoage justificative risipitoare de bani publici in beneficiul birocratiei, inca de la instaurarea actualei administratii care a impins in deplina cunostinta si intentionat la crearea-administrarea-sustinerea Traficului INFERNAL-si-POLUANT timp de ani de zile? … chinuind si stresand-deprimand-imbolnavind cetatenii Clujului >

Solutiile propuse de civici de mai bine de 10 ani pentru solutionarea rapid-eficient-ieftin dar neluate in seama intentionat:

✓ Prelungirea TRAMVAIULUI la ambele capete actuale (spre Gilau – Autostrada si Aeroport) + TROLEE cu baterii multi-cartiere si dublu-articulate, ce se deplaseaza pe BENZI DEDICATE cu UNDA VERDE.

✓ Extinderea liniilor de troleu pe Dorobantilor, Grigorescu, Bulgaria, Brancusi-Zorilor, Dunarii, Selgros-PataRat, Baciului, etc.

✓ Stoparea cumpararii de autobuze diesel-poluante si achizitionarea numai a troleelor, autobuzelor electrice si tramvaielor. Este aiurizant sa vezi cum trece un troleu urmat de 5-6 autobuze poluante pe sub liniile de troleu si… mai ales cumpararea intentionata a autobuzelor scolare poluante in loc de cele electrice cerute insistent de civici, parinti si profesori.

✓ Amenajarea celor 11 PARCARI in aer liber cu peste 1.000 locuri la FIECARE INTRARE in oras pentru descurajarea tranzitului sau patrunderii in oras a autovehicolelor poluante ale non clujenilor. Dotarea lor cu statii de troleu si service – spalatorie, automate de produse alimentare, farmaceutice, etc.

✓ Sensuri unice pe toate bulevardele si strazile, unda verde smart, sensuri giratorii, montarea senzorilor video-fonici-noxe cu afisaj in toate statiile si panourile din oras, etc.

13

✓ Crearea CULOARELOR de UNDA VERDE (non-stop trafic) de la un capat la altul al tuturor intrarilor in oras, format de o succesiune de strazi cu SENS UNIC.

✓ Dezvoltarea si modernizarea ClujBike in toate colturile orasului si incurajarea trotinetelor, planselor, etc.

✓ Centura Metropolitana, proiect vital promis de 2 decenii continua sa fie amanata de administratia actuala prin mentinerea ei in faza birocratica de hartoage-spre-aprobare. De exemplu: studii, avize, aprobari, sedinte, consultari, gargaradeala electorala, cearta cu proprietarii de neclintit pentru terenuri si distrugerea spatiilor verzi (ex. Colina, Someseni Bai…), modificari de traseu, ne-inspirata orientare politica, etc. – NO COMMENT !

Ultima lovitura primita de la „guvernul meu” impotriva edilului ne-inspirat si a municipiului consternat este stergerea finantarii unui miliard de euro din PNRR pentru Centura Metropolitana.

Centura Metropolitană Cluj, explicată pas cu pas de viceprimarul Dan Tarcea! Unde va fi tunelul de 800 de metri – VIDEO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Edilul si administratia continua sa NU considere nici o propunere si solutie venita de la specialistii si cetatenii civici (ex. Consiliul Civic, Clujul Civic, etc.) considerati dusmanii lui personali si ai regimului mitoman impus, reusind INTENTIONAT performanta de a bloca municipiul chiar si fara cei peste 100.000 STUDENTI trimisi acasa sa invete on line, in speranta ca cineva il va sustine in tampenia denumita: Metrou SUBTERAN iluzoriu.

„Toate cartierele Clujului sunt paralizate! Mașinile sunt bară la bară, în centru și la periferie. Poliția s-a ascuns pe Traian Vuia, la ieșirea din oraș, unde traficul e relativ fluid”.

Toate cartierele Clujului, PARALIZATE! Mașinile sunt bară la bară, în centru și la periferie. Polițiștii stau la ieșirea din oraș (monitorulcj.ro)

Clujul pe locul 2 pe tara la POLUARE si amenintat cu amenda UE prin infringement:

https://www.stropdeaer.ro/2021/10/19/calitatea-aerului-buna-este-pe-lista-cand-alegem-sa cumparam-o-proprietate

Locul 4 – Groapa de Gunoi PataRat – CMID, neterminata, incompleta, nefunctionala, care pute in tot orasul la transferul gunoaielor… pe bani europeni.

Clujul Civic semnaleaza de ani de zile dezastrul ecologic de la PataRat si managementul dezastruos, releva minciunile interminabile ale presedintelui Consiliului Judetean Alin Tise, pe care-l considera principalul vinovat. O petitie a fost adresata autoritatilor guvernamentale, Prefectului pentru a interveni si pune capat cosmarului, atentatului la sanatatea publica si degradarii imaginii Clujului, precum si plata amenzilor ce-i asteapta dupa declansarea infrigementului UE:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4266884786721552&set=pcb.3894171264022038 Film cu drona – Clujul Civic | Facebook

In pofida reglementarilor legale, firmele de salubritate colecteaza deseurile selectate/semiselectate de cetatenii clujeni dar, le arunca la gramada si nesortate in groapa de gunoi !!!

Solutii:

14

• Construirea urgenta a statiei de sortare si valorificare a deseurilor, prevazuta in proiect dar foarte mult intarziata nejustificat, in ciuda finantarii ne-rambursabile obtinute de la UE iar acum imputabile si returnabile;

• Transferul gunoaielor in cadrul CMID sa se faca folosind tehnologii moderne, in conditii de totala securitate sanitara a aerului, mirosului, raspandirii bolilor, etc.

• Organizarea colectarii selective deindata, deoarece au trecut deja 2 ani de la intrarea legii in vigoare si Administratia clujeana nepriceputa este amenintata cu amenzi usturatoare pentru incapacitatea evitarii INFIGEMENTULUI Comisiei Europene.

• Sanctinarea drastic a Presedintelui Consiliului Judetean, primarului si a tututror vinovatilor de acest dezastru ecologic ce a adus si infrigementul Comisiei Europene (imputabil financiar in primul rand acestor iresponsabili incompetenti).

La Cluj, salubrizarea merge bine, dar cartierele orașului încă mai sunt invadate de duhoarea celor 240.000 tone de gunoaie de la Groapa „Pata Rât 2” – Ziarul de Investigații (zin.ro)

Locul 5 – CLUJUL VERDE o utopie cu „frana de mana trasa” si continuarea betonarii fara compensare verde.

Infrigement-ul aplicat Romaniei de catre Comisia Europeana se datoreaza in mod rusinos si adminitratiei locale si judetene clujene, “oras de 5*- intelectual – smart”.

Amenzile sunt imense si imputabile in primul rand celor 2 “alesi” locali : Alin Tise si Emil Boc.

Ca si cap de afis figureaza ne-realizarile cronice aducatoare de mari amenzi privind: Groapa de gunoi PataRat-CMID neterminata la capitolul sortarea-prelucrarea deseuri + mutarea gunoiului in noua groapa, traficul INFRNAL-si-POLUANT in crestere alarmanta, refuzul primariei de a monta senzori, etc.

“Speranta ca municipiul bi-milenar va fi condus de un taran-scolit-la-Cluj, ce sa ne aduca aerul curat al Apusenilor, linistea-si-tihna Rachitelelor, calitatea vietii naturale-si-sanatoase… a murit. Mai bine de 15 ani de guvernare locala personala a unui birocrat miop ne-inspirat si ne-priceput in tainele naturii isi arata cangrenele caracterului sau de parvenit.

Dezastrul ecologic trebuie oprit! Municipiul este distrus zi-de-zi si pas-cu-pas la nivel de detaliu iar CLUJUL VERDE a devenit o utopie datorita presiunii imobiliarilor venetici, incurajati cu avize si aprobari date de Primarie.”

“La capitolul estetica urbana stam extrem de prost. Capacitatea de a implementa si a realiza practic ceva frumos pentru scopul de a avea un ambient relaxant si placut, este infinitezimal. Autoritatile locale sunt cam paralele cu acest concept. Nu sunt in stare sa intretina nici ceea ce avem.”

“Chiar in Cluj, in buricul targului la statuia lui Matei Corvin (un simbol al orasului si un obiectiv touristic UNESCO) spatiul verde din imprejur arata oribil. De ani de zile aceasi configuratie: tufisul segmentat si tuns in valuri, iarba lipsa, reflector in tufis, pietre periferice crapate sau lipsa, balti …”

Solutia civica: “Organizarea de catre Primarie de 2 ori pe an a EXPO-FLORAL in Pta. Unirii, precum in Grand Place Bruxelles si cum se facea pe vremuri la Cluj.

Invitarea horticultorilor, specialistilor, peisagistilor de la USAMV, Gradina Botanica, RADP, firmelor specializate, sponsorilor, etc. pentru a schimba imaginea dezolanta si in valuri a pietrei cubice.”

15

Redarea frumusetii si splendoarei acestei piete dinainte de “epoca betonatorului boc”. Re-aducerea si sustinerea traditiei floricultorilor – horticultorilor clujeni macar la nivelul atins in urma cu o jumatate de secol.

✓ PIETRUIREA-si-BETONAREA prost facuta si reluata obsedant, continua fara oprire exasperand pe clujeni: „Sa le fereasca Dumezeu pe femei sa se plimbe pe zonele pietruite cu granit pe strazile pietonalizate! Isi fac praf pantofii si picioarele! Sunt rosturi de 1-2 cm de largi si adanci de 1 cm! Acestea se umplu cu mucuri de tigari, cu murdarie greu de curatat… rosturile trebuie umplute la nivelul caldaramului cu emulsie. De ce trebuie sa retraim conditiile de confort din Evul Mediu?”

✓ Parcul FEROVIARILOR nu mai are finantare, dupa 5 ani de “hartii-si-birocratie” pentru prosti, promis sub juramant de binomul Boc-Tise ca va fi gata anul acesta, indiferent ca au pierdut in mod aberant titlul de Capitala Culturala 2021.

Parcul Feroviarilor. S-a câștigat licitația, dar nu sunt bani – media9

Restanță pentru Emil Boc: 6 ani de la preluarea Parcului Feroviarilor de către Primărie. Metroul se face mai repede? Cluj24.ro

✓ Parcul din Buna Ziua: “… omul asta NU e in stare decat sa promita ca vom face si vom drege…”

Oamenii din Bună Ziua cer parc, școală și piață agroalimentară. Ce răspuns a dat Emil Boc – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

✓ Parcul La Terenuri: “ Au construit 30% în 9 luni, mai au „doar” 70% în următoarele 3 luni.” Dupa o puternica campanile electoral pe acest subiect constatam ca nici acest obiectiv NU va fi realizat in acest an la fel ca si “celebra incordare a muschilor edilului” pentru parcul din propriul cartier Zorilor, respins in instanta.

Bani publici cheltuiti nesabuit si fara sansa de succes pe hartoage, studii, salariile functionarilor electorali-partinici incompetenti, instante de judecata, etc. au devenit singurele succese ale unui birocrat ne-inspirat, ne-pedepsit si de ne oprit in tot ce-face-si-zice:

Boc și Tarcea, în inspecție pe șantierul viitoarei Baze sportive „La Terenuri”. Constructorul amenințat cu „lista rușinii” dacă nu termină în septembrie – FOTO | eClujeanul

Războiul pentru Parcul Zorilor, „tranșat” în instanță. Tribunalul Cluj a anulat HCL privind amenajarea spațiului verde (monitorulcj.ro)

✓ Parcul Colina amenintat cu distrugerea si betonarea datorita solutiei neglijnte impuse de proiectant-si-autoritati pentru traseul CENTURII (fara finantare din partea „guvernului meu” si eliminate din PNRR). Proprietarii amenintati cu exproprierea si manasturenii din preajma se opun; civicii si ecologistii ii sustin pentru ca sunt si alte solutii ignorate de edil si mai ales falsitatea, ipocrizia manifestata fata de CLUJUL VERDE.

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/motivul-centura-unui-oras-romania-trece-printr-un-parc primarul-promis-nu-lua-spatiu-pietoni-masini-1_5e341d085163ec4271a1baef/index.html

✓ Parcul istoric din spatele Operei Romane/Teatrul National, are o postare ep grupul civic: Clujul Civic ce a inregistrat in cateva ore peste 100 de comentarii si reprosuri la adresa managementului ne-performant al administratiei distrucive:

16

< #Parcul #Dorel #Cluj #DezbaterePublicaCivica

Nimeni nu lucreaza !!!

si

a trecut mai bine de o luna de cand dorel a smuls gardul viu (inexplicabil sa incepi cu distrugerea a ceea ce e VERDE), a inchis WC-ul public si statia ClujBike, a interzis diagonala pe care zilnic mii de clujeni traversau de aproape 100 de ani pentru a ajunge la servici, Cipariu, Centru…

PARCUL ISTORIC din spatele OPEREI e blocat, copiii NU se mai pot juca, parintii lor nu se mai pot bucura cum se zbenguie, batranii NU se mai pot intalni si odihni, melomanii si intelectualii NU mai pot veni cu 30 min. inainte de spectacol pentru a lua o gura de aer din parc

…

Daca cineva din grupul „vizionarului” va spune ca timp de 19 luni va fi tot asa iar cetatenii vor suporta aplicarea „studiilor de fezabilitate” ultra-costisitoare din bani publici pentru betonarea ce urmeaza… sunt tot atat de nebuni ca-nebunul.

Clujeni, oameni buni, jurnalisti non-obedienti, consilieri locali… nu-i mai lasati pe aiurizantii astia sa mai puna mana sau sa mai faca ceva pentru distrugerea Clujului si valorilor sale milenare.

Sa se duca inapoi la Rachitele, Baia Mare si de unde i-a tunat-si-adunat, pentru ca deja traim un film horror ! In fiecare zi o tampenie !

Administratia #Boc NU mai e in stare de nimic, decat sa distruga realizarile si tihna generatiilor ce au creat Centrul Istoric al Orasului Comoara bi-milenar !

Aceasta este o DEZBATERE PUBLICA CIVICA pentru a fi consemnata si rezolvata de:

1 – Consiliul Local Cluj-Napoca

2 – Primarul Municipiului Cluj-Napoca

3 – Vice-primarul Municipiului Cluj-Napoca

4 – Directorul cu Dezvoltarea din Primaria Cluj-Napoca

5 – Directorul RADP

6 – Birocratii pentru care s-au creat „noi locuri de munca bine platite” in Primaria Cluj-Napoca Mai jos aveti jalea care ne-a cuprins pe toti clujenii-din-Cluj.

Eu aici am copilarit si ma jucam cu copiii cand ieseam de la Gradi sai Cosbuc sau imi dadeam intalniri cu colegii de facultate cand aveam ore in „Sorbona”… NU voi ierta tampenia ce-si-cum se face ! >

Detalii si peste 250 de comentarii la DEZBATEREA PUBLICA de pe grupul Clujul Civic: • https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/4046699812102515/?notif_id=163466807 6261857

• Tarcea admite că lucrările la Parcul Ștefan cel Mare nu sunt 55% realizate: „Am greșit. E termenul până la finalul anului” (monitorulcj.ro)

Locul 6 – TRENUL METROPOLITAN rebotezat pompos dupa ce timp de 60 de ani a functionat foarte bine sub denumirea: „trenul navetistilor”

Calea ferata ce traverseaza Clujul de peste o suta de ani, leaga orasul cu localitatile limitrofe pe directia Huedin, Dej, Campia Turzii, apoi intreaga tara. Modernizarile din anii 60 au dezvoltat „trenul navetistilor” folosit de sute de mii de calatori pana in anii 2000.

Specialistii civici si seniorii ce au lucrat si folosit acest mijloc de transport propun:

➢ Fireasca reparare si modernizare a haltelor existente din anii 60 la Baciu, Clujeana, Marasti, IRA, Someseni, Aeroport-Pasarela, in sarcina CFR cu finantare asigurata. Montarea statiilor de TROLEE multi-cartiere pe benzi dedicate si unda verde.

➢ Simpla cerere la „Mersul Trenurilor” pentru oprirea celor peste 40 de trenuri ZILNICE ce tranziteaza Clujul ACUM, apartinand celor 3 operatori feroviari actuali la aceste halte reabilitate si dotate cu statii de troleibuz.

Nu trebuie cumparate vagoane deoarece acesti operatori privati vor dezvolta traficul eficient in toate directiile cerute de calatori si piata.

17

Primaria NU trebuie sa se amestece tehnic decat sa sustina aceste firme sa investeasca firesc.

TRENUL nu este legat de METROU! (vezi media) + METROUL nu este legat de AUTOSTRADA direct (!?!), doua din cele mai importante elemente in rentabilizarea lui.

https://www.facebook.com/NCNROMANIA/videos/399273908107136

S-au comandat 2 studii diferite pentru cele 2 mijloace diferite de transport de 6,3 milioane de euro (!)

Mai mult, cel de pre-fezabilitate pentru metrou arata clar ca propunerea are un capat centrul Florestiului si celalalt se blocheaza la IRA, adica nici o legatura cu calea ferata (pentru care se executa un alt studiu de fezabilitate). Deturnarea fondurilor de la tren la metrou frizeaza penalul.

Prefezabilitate metrou CJ C201010-2020-A5LM5-SPF.01.pdf

Civicii cer imputarea sumei de 6.3 milioane de euro direct Primarului pentru cheltuirea nesabuita a banilor din Bugetul Local, decisa discretionar si prin viclenie, prin presiune asupra Consiliului Local (majoritar liberal) si aiurizarea cetatenilor din Floresti (care culmea, NU vor beneficia multi ani de aici inaite de acest metrou SUBTERAN total ne-sustenabil).

Locul 7 – PODUL PORTELANUL total compromis este de ne-discutat cu edilul initiator si direct implicat, raspunzator.

Eroarea administratiei de a comanda un studiu de fezabilitate pentru un singur mal al Somesului iar celalalt mal sa fie „ignorat” reprezinta o enormitate. Aceasta, in ciuda faptului ca la cativa metrii s-au inaltat blocuri cu subsol-fundatie si studii geo.

Mai mult, sa si comanzi firmei „de casa” DIFERIT (pusa de edil pe LISTA RUSINII) inceperea lucrarilor ca sa descopere „intamplator” zacamantul de sare la celalalt picior al podului, frizeaza penalul si cere imputarea sumelor vinovatilor pentru studiu-proiect-contract-aprobari, care au gestionat ne profesionist si cu pagube grave acest proiect important al clujenilor contribuabili.

Civicii l-au criticat aspru pe edil si au cerut:

• Inlocuirea „specialistilor” si decidentilor vinovati cu angajati competenti si responsabili, astfel incat investitia, deosebit de necesara pentru relaxarea traficului in zona, sa fie realizata iar astfel de aberatii sa nu se mai intample in ”Smart City” Cluj Napoca.

• Deoarece, Consiliul Local urmează să aprobe noul preț al lucrărilor de construcție al Podului Porțelanului, de la 5,7 milioane se ajunge la 7,1 milioane de lei, este obligatoriu imputarea sumelor in primul rand Primarului si apoi celor vinovati de pe circuitul aberrant birocratic electoral-politruc.

Crește prețul Podului Porțelanul: 7,1 milioane de lei – media9

Vice-primarul a informat presa ca studiul va fi contractat din nou la fel si un nou constructor, fara sa mentioneze ca trebuie recuperati banii de la vinovati si nu va permite ca clujenii sa plateasca de 2 ori aceasi lucrare. Curtea de Conturi si DNA-ul trebuie sa se autosesizeze in acest caz de frauda-si incompetenta.

Primăria Cluj cheamă la judecată firma care a proiectat Podul Porțelanului (viacluj.tv)

18

Reabilitarea si construirea de noi poduri peste Somes (ex. Rasaritului, Baraj Floresti, etc.) pentru fluidizarea traficului INFERNL-si-POLUANT.

Clujenii îl critică pe Emil Boc pentru felul în care a gestionat lucrările la podul Porțelanului, sistate din 2019 | www.actualdecluj.ro

Locul 8 – LOMBUL ALUNECA „INOVATIV” pe banii clujenilor si compromite proiectul pe bani UE

Finant de UE dar prost amplasat la insistenta Primarului prost-inspirat cu toate impotrivirile specialistilor, ne-atractiv investitorilor pentru lipsa accesului pe un deal ce aluneca, ne-folosit eficient de ani de zile datorita unui management defectuos dar, finantat pagubos anual de administratia locala din banul public de frica UE – ce poate cere banii inapoi, necesita inlocuirea managementului politizat si non

creativ.

Solutii propuse de civicii:

➢ Preluarea gestionarii CREIC-TEAM de catre o firma privata specializata si performanta.

➢ Scoaterea la vanzare pentru recuperarea banilor publici pierduti si eventuala returnare a fondurilor UE.

➢ Plantarea a mii de arbori si impadurirea dealului instabil.

Ce trebuia sa fie la CREIC alias „Buftea de Cluj” „Centrul de Inovatii” „Silicon Valey” … alte aiurizante, re cititi un articol din 14 NOV 2013:

https://www.bzc.ro/boc-despre-silicon-valley-de-cluj-lombul-va-avea-peste-100-000-de-locuitori-si-va oferi-zeci-de-mii-de-locuri-de-munca-11156

Plătiți REGEȘTE să facă NIMIC timp de ȘAPTE ANI: Directorii Cluj Innovation Park au încasat peste 1,7 MILIOANE LEI din bugetul local în perioada 2014-2020 | Ziar de Cluj

Locul 9 – Extinderea AEROPORTULUI Cluj si a facilitatilor adiacente

Conflictul alimentat artificial de Presedintele CJ Alin Tise (PNL), fara nici un sens-si-succes, a dus la amanarea si pierderea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea Aeroportului.

Intre timp alte orase si-au pus la punct aceasta infrastructura si au devenit concurenti de invidiat. Mai recent ne uitam cu multa admiratie la Brasov, Timisoara, Sibiu si Oradea.

Mult intarziate dar extrem de necesare sa inceapa, lucrarile arhi-cunoscute si dezbatute treneaza, exasperand pe ori ce cetatean ce se uita la administratia judeteana si cea locala, incremenite in orgolii paguboase. Masuri imediate necesare:

➢ Accelerarea lucrarilor pentru devierea Somesului si prelungirea pistei la 3500m, ce treneaza din 2013 cand s-au finalizat primii 2100 m.

➢ Construirea:

– terminalului multimodal,

– centrului de expozitii si congrese,

– autogarii regionale,

– parcarii tampon cu 1000 locuri, statiei de troleu la „IESIRI”, statiei ClujBike, etc.

19

si mai ales,

– STATIEI de cale ferata cu pasarela la sensul giratoriu aflat in fata aeroportului (cunoscuta de mai bine de 10 ani ca: PERON-la-AEROPORT).

Impetuosul Ilie Bolojan de la Oradea isi extinde aeroportul si construieste TERMINAL CARGO, astfel ca noi clujenii vom duce-aduce marfurile pentru negotul imnternational la Oradea.

Ilie Bolojan: Până în 2023 terminalul cargo de la Aeroportul din Oradea, operațional – Oradea in direct

Vom pierde cursa internationalizarii si vom plati in plus zeci de milioane… si asta doar pentru ca Domnul Alin Tise – presedinte Consiliul Judetean Cluj, nu-l suporta, se cearta si vrea sa-l schimbe de un deceniu din functie pe Dl. David Ciceo – Ditrectorul Aeroportului International Cluj (subordonat Consiliului Judetean.

Locul 10 – SPITALUL REGIONAL de URGENTA, promis din 2004 “s-ar putea” finaliza in 2026 (Insha’Allah = if God wills)

“Aceasta himera inoculata clujenilor in ultimii 17 ani de administratia liberala a debutat cu abandonarea inexplicabila a cladirii neterminate a spitalului Colina-Manastur, de pe „vremea cealalta”.

Impotenta si incapacitatea realizarii acestui obiectiv vital pentru cel mai mare cartier al Clujului si regiunii reprezinta cel mai mare esec al perioadei post-decembriste clujene.”

Chiar si acum se afla tot in faza birocratica-si-gargarageala, a cheltuirii banilor publici pe hartoage si activitati de natura sa demonstreze nepriceperea-si-incapacitatea unui regim desuet-si-anacronic in domeniul sanatatii cetatenilor si calitatii vietii lor.

După 16 ani și 17 miniștri, Spitalul Regional de Urgență Cluj are „verde” de la Comisia Europeană (monitorulcj.ro)

Locul 11 – CLUJUL celor 350.000 locuitori poate asigura calitatea vietii

Clujenii NU doresc un oras metropolitan de 1 milion de locuitori, aglomerat, poluat, cu probleme sociale si de criminalitate, imigranti incontrolabili saraci in BIDONville si amenintat de epidemii sau carantine, surprize neplacute sau imprevizibile etc., asa cum vedem in metropolele din America sau Europa sau Asia.

De aceea:

➢ Cei ce vor veni la scoala sau la munca trebuie sprijiniti sa se stabileasca in comunele limitrofe; la inceput pe culoarele unde exista deja o infrastructura (ex. sosea, cale ferata) si terenuri, mana de lucru ieftina.

➢ Limitarea inteligenta a aglomerarii noii populatii „in centru” inseamna o dezvoltare normala si linistita, fara probleme inutile create inutil, indiferent cine administreaza bi-milenarul municipiu in acest deceniu.

CCLcj – BM Discutie SIDU 20.11.19.docx

20

Locul 12 – CARTIERUL SOPOR nu este dorit sa devina un nou Manastur sau Floresti. Specialistii civici considera necesare:

➢ Redesignarea planului de sistematizare a zonei pentru dezvoltarea unui mare parc linistit, zone verzi de tihna in care sa se repartizeze aerisit doar case de maxim 1-2 etaje, complex comercial, spital de cartier, cresa, gradinita, scoala, liceu, facultate, campus studentesc, zona CULTainment si senzori inteligenti.

➢ Dotarea numai cu mijloace de transport non-poluante, trolee, autobuze electrice, etc.

➢ Conceptul „CLUJUL VERDE” trebuie implementat nu doar aici ci in fiecare colt al municipiului iar investitiile in acest domeniu sunt prioritate zero acum.

Locul 13 – Centrul Vechi intra muros necesita restaurarea si redarea stralucirii autentice.

Centrul trebuie restaurat si destinat universitatilor, scolilor, institutiilor de cultura si arta, turismului HORECA, comertului de tip butique/small business, entretainment-ului stradal, ARTainment, CULTainment, EDUtainment folosind: HighTech, activitatilor de wellness, fashion, design, CULINAROMAtherapy, etc.

Vechile cladiri retrocedate si cele locuite acum trebuie total reabilitate (nu doar simpla spoiala practicata).

Putinii locatari ramasi in locuintele insalubre sa fie sprijiniti sa se mute in zonele rezidentiale linistite si confortabile dorite (ex. Sopor, alte cartiere).

https://drive.google.com/file/d/1OKtRLX3_rFMD0FUYjUGOhMLVxPeFzFxP/view

Locul 14 – BIROCRATIA, MANAGEMENTUL NE-PERFORMANT si DIGITALIZAREA, cer:

• Reducerea staff-ului supradimensionat din Primarie de la peste 1200 la maxim 200 functionari (exclusiv Politia locala) in prima etapa si pastrarea specialistilor cu abilitati digitale.

• Redistribuirea personalului disponibilizat la unitatile subordonate sau transferarea acestora in unitati de stat sau private ce duc lipsa de personal.

• Reanalizarea aplicatiilor digitale nesatisfacatoare ce nu au solutionat problemele birocratice (ex. eMailul/Telefonul Primarului, MyCluj, ANTONIA, Ticket Albastru, Facebookurile Emil Boc, Dan Tarcea, Municipiul Cluj-Napoca, etc.), precum si relatia directa cu cetatenii si problemele/nemultumirile lor.

• Proiectarea si implementarea unui sistem informatic unic inteligent, eficace, flexibil, performant, modern ce sa nu mai genereze cresteri artificiale de personal inutil si neperformant care sa birocratizeze si mai mult primaria.

• Redesignarea organigramei piramidale arhaice pe 7 nivele cu reducerea la maxim 3 nivele de analiza-decizie-actiune (POCC – planificare, organizare, comanda/control).

21

• Actualul management ne-performant trebuie imediat inlocuit cu unul performant si responsabil, capabil sa raporteze fara teama incompetenta-si-iresponsabilitatea, gafele, esecurile, intarzierile, nerealizarile, etc in fata cetatenilor contribuabili (saptamanal, lunar, anual…).

• Consultarea specialistilor competenti si nu doar a celor politizati este obligatorie; organizarea licitatiilor atat pentru studii-proiecte cat si pentru executie-furnitura NU trebuie sa urmeze interesele politice paguboase.

Organele de urmarire (Curtea de Conturi, DNA…) si comunitatea civica trebuie sa-si multiplice verificarile si luarile de pozitie la toate sesizarile cetatenilor. Sa verifice cheltuielile inutile pentru sutele de studii de fezabilitate nefolosite si lucrarile decontate discretionar, licitatiile si atribuirile directe acordate firmelor “de casa”, angajarile si “detasarile” suspecte, alte smecherii si viclesuguri ale birocratiei electorale – partinice … vicleniile-si-abuzurile birocratilor electorali din aparatul Primariei si unitatile subordonate trebuie sa dispara imediat.

Eficienta, rentabilitatea, profitabilitatea trebuie urmarite si raportate la intervale scurte de catre administratorii si consilierii locali pentru:

➢ a se evita intarzierile, tergiversarea, furtul, coruptia si compromiterea lucrarilor sau chiar a intregului proiect;

➢ a restrange preventiv excesele sau greselile multiple si repetate, cunoscute in ultimii ani.

Angajarile pe functii de conducere si a personalului sa se faca numai prin concurs de competente si verificate de comisii de specialisti neutrii, neangajati politic.

Cu peste 1100 de angajați, Primăria Boc se digitalizează cu o nouă direcție și peste 20 de posturi în plus | Ziar de Cluj

Ce a inteles Seful Suprem al birocratiei electorale-politruce din Primarie dupa mai bine de un deceniu de creare, organizare, administrare si aparare a cresterii halucinante (de la 300-la-1300) a „noilor locuri de munca bine platite ale birocratiei-politruce”, dezvaluie permanent presa non-obedienta:

CORUPŢIE în PRIMĂRIE. Primarul: VORBIM de MICĂ corupţie. CAUZA este ŞTAMPILA – Cluj24.ro

“Functionarul virtual” proiect-de-suflet mult trambitat si exacerbat PR de primar, ajuta acum administratia locala sa devina si mai stufoasa si mai birocratizata. Iata 2 exemple banale, recente:

➢ Cumpararea celor 60 scannere independente, scump-si-inutil, din Bugetul local alimentat de cetateni, pentru a fi scannate buletinele cetatenilor ce se prezinta la Registratura Primariei.

Acest proiect personal al edilului “implementat” pana acum, a reusit sa starneasca rasul “digital” al clujenilor ce stiau ca in Primarie si sala respectiva, sunt zeci de xeroxuri-cu-functia-scannare, cumparate tot pe banii contribuabililor dar, ignorate de Seful Suprem al Birocratiei electoral politruce.

Mai mult, la inaugurare, acesta a facut LIVE demonstratia cu propriul buletin ce a fost filmat pozat de reporteri si distribuit instantaneu de retele. Astfel ca toti cei interesati in “datele personale”, au avut ocazia sa descarce pozele cu Buletinul lui Emi Boc si toate datele personale inscrise liber pe el (!?).

Boc anunță că Primăria Cluj este „100% fără hârtie“: cetățenii nu mai au nevoie de copii Xerox | Newsweek Romania

22

➢ Crearea unui grup de specialisti IT care sa execute o analiza-si-proiectare de system optim. Propunerea a fost facuta in Consiliul Local de consilierii USR-PLUS, aprobata si insusita de primar cu multa veselie teatrala (fiand sedinta in direct pe net).

Doar ca NU a facut NIMIC, dandu-si seama ca aceasta inseamna sa dea afara zeci de birocrati electorali-politruci inutili ce “taie frunza la caini” respectiv “sa arga gazul de pomana” (conform “fisei postului”) sau lucreaza “sub acoperire pentru pnl” dar facand parte din faimosul proiectul de “creare de noi locuri de munca bine platite in birocratizare”.

Interpelat din nou in sedinta din iulie, vicleanul a motivat ca NU a gasit persoana potrivita.

Vazand ca de fapt NU doreste sa onoreze decizia CL, sa salveze cativa IT-isti angajati de el, insistenta consiliera USR-PLUS s-a oferit sa-i propuna un specialist IT-organizare…

Intrebat in sedinta de CL, anti-digitalizabilul Emil Boc s-a fofilat si a raspuns ca

Boc n-a găsit IT-istul care să lucreze la Primărie, pentru 10.000 lei: „Trebuie să recunoaștem. Salariul e mic” (monitorulcj.ro)

➢ NU se poate fara “coada-la-nimic” datorita unui personal/staff birocratic umflat-si-inutil, ne adaptabil la orice tehnologie online sau la ceva inteligent:

„Ce se dă?” În curtea Primăriei se stă la coadă după calitatea vieții | Ziar de Cluj

STRATEGIA pentru DIGITALIZARE propusa de UBB/FSPAC: https://digitalcluj.fspac.online

“Smart City Cluj” este cel mai exagerat FAKE creat de primarul laudaros si de prost-gust. O minciuna aruncata in toata media pentru a prosti pe romanii din intreaga tara, plus Comisia Europeana.

Ce spune un clujean autorizat, specialist in sisteme inovative si orase inteligente, o lectia eleganta ce-l pune in penibil pe “intelectualul” Emil Boc (inca angajat pe post de conferentiar in drept constitutional al UBB/FSPAC), o aveti aici:

Oraşul „smart” înapoiază puterea cetăţenilor. În România, un astfel de oraş nu există – Transilvania Reporter

O consilira locala i-a propus in Consiliul Local acum 8 luni sa modernizeze “aiureala informatica” din Primarie, ultima institutie anti-smart a municipiului ultra informatizat. Dar, vicleanul Primar “se face” ca NU gaseste un IT-ist cu 10.000lei/luna pentru a-i face analiza-proiectarea sistemului informational arhaic si creat dupa gandirea lui desueta si anacronica.

Iata sutele de reactii si glume ale clujenilor ce rad in hohote de “cel dintai si smart primar al tarii”…

I Love Cluj – Emil Boc: “N-am gasit nici un IT-ist care as vrea sa lucreze la Primarie penru 10.000 lei net pe luna | Facebook

Locul 15 – PROMISIUNILE- si- VICLENIILE birocratului mitoman

➢ Care sunt promisiunile pe care Boc nu le-a respectat? (gazetadetransilvania.ro) ➢ “Infrastructura educationala: S-a anulat licitatia pentru scoala din Buna-Ziua !

23

In ultimele 4 mandate ( aproape 2 decenii ) ale dictaturii-de-carton ale unui asa-zis conferentiar universitar, NU s-a construit nici o scoala noua,

ceea ce nemultumeste cetatenii, cadrele didactice, elevi, parinti, bunici oboisti de fakeuri-si mitomanii lansate necontenit in Orasul Intelectual-Cultural-Invatamant-Educatie Nr.1 al tarii la: invatatura, treapta, bacalaureat, olimpiade, vaccinare, ordine-si-disciplina, etc. etc. Iata de ce:

https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/3904456532993511

➢ CASI SOCIALE ACUM, reprezinta o presiune permanenta asupra administratiei locale ce intarzie construirea sau ocoleste discutatrea acestui subiect prin lozinci electorale de genul ”nu lasam pe nici un clujean in urma”.

Căși sociale ACUM / Social housing NOW | Facebook

➢ “DALASUL tiganilor din PataRat” este cel mai rusions proiect realizat de acualul edil in ultimii 15 ani de guvernare locala, ce arunca in aer toate gargaragelile despre: “calitatea vietii”, “nu lasam pe nimeni in urma”, “oras de 5* stele”, “in centrul atentiei este cetateanul”, blabala-blabla… BIDONvillul Clujului: Pata-Rat.jpg (698×496) (monitorulcj.ro)

Promisiunea lui Emil Boc: Până în anul 2030 Pata Rât nu va mai exista (clujcapitala.ro)

Activistii sociali continua sa protesteze, sa stranga semnaturi, sa trimita petitii fara a inregistra realizari concrete, in special legat de romii/tiganii din cartierul PataRat comparabili cu BIDONvillurile marilor metropolitane din SUA, Africa, Asia sau America Latina.

Problema LOCUIRII în orașul cu cea mai scumpă piață imobiliară. Enikő Vincze: „A venit momentul. Tema nu mai poate fi evitată” | Ziar de Cluj

➢ LA TERENURI – un banal parc in curs de amenajare, a devenit cel mai criticat exemplul de management ne-performant, organizare defectuoasa si minciuni pe banda legate de termenele de finalizare, sanctionate prin sute de postari-si-comentarii ale cetatenilor la adresa lui Boc&co.

Ziua de Cluj | ”Dle Boc, respectați-vă angajamentele! Când e gata baza sportivă La Terenuri / Muncitorii au zis că prin 2023” (zcj.ro)

Locul 16 – TRAMVAIUL Florestenilor, o promisiune repetata si ne-onorata inca de la prima inscaunare din 2004 a „vizionarului mitoman”, prins si aprobat in toate strategiile si planurile de dezoltare ne realizate ale actualei administratii galbene, este re-adus din cand-in-cand electoral in atentia opiniei publice dezamagite, obosite si plictisite.

Tranvaiul, tinut in sertar de administratia obsedata de metrouSUBTERANl iluzoriu pentru o „justificare” artificiala, este inca posibil de discutat si in aceasta luna, penru a infrange ipocrizia-si-impostura locala numai daca „guvernul meu” si Comisia Europeana il va alege pentru realizare cu fonduri UE-PNRR pana in 2026.

Promisiunea din 2011 si ne-realizata INTENTIONAT:

Emil Boc: Clujul, orasul in care iti place sa traiesti. Vom avea linie de tramvai pana in Floresti VIDEO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

24

Recenta “propunere a unui clujean, expert în mobilitate: TRAMVAI în loc de METROU – de la Florești la Cluj”

Un tramvai în Florești, „mai bun” și mai ieftin decât metroul. Traficul s-ar putea fluidiza în 2 ani (monitorulcj.ro)

MetroulSUBTERAN iluzoriu doar pentru clujeni (adica 9 statii/gropi sapate in Centrul Istoric din PNRR) nu-i ajuta cu nimic pe florestenii disperati dar anesteziati de promisiunile primarului lor (subordonat si obligat sa cante ode edilului Clujului) doar-doar va justifica cu chiu-cu-vai metroulSUBTERAN ce va circula cu cei 10-15.000 de floresteni.

Locul 17 – CENTURA METROPOLITANA

Promisa inca din 2004 (prima inscaunare), apoi reluata pe banii clujenilor in 2018 Emil Boc, despre centura metropolitană: În 2024, se va putea circula pe ea (monitorulcj.ro)

Centura Metropolitană Cluj, explicată pas cu pas de viceprimarul Dan Tarcea! Unde va fi tunelul de 800 de metri – VIDEO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Acum scoasa de “guvernul meu” din PNRR l-a bulversat pe “vizionarul mitoman” lasat fara bani-si-sprijin … NO COMMENT

Va lasam pe dvs. sa spuneti ce doriti, noi, clujenii-din-Cluj ne-am saturat de minciuni si bani publici flenduriti de niste nepriceputi si ipocriti-impostori, respinsi de guvernantii indiferent de culoare: rosie sau galbena. Toti ne miram de ce nu lasa pe altii sa conduca urbea si sa obtina aprobari, finantari, sprijin cerut de clujenii exasperati.

Centura Metropolitană a Clujului, un vis prea îndepărtat. Nu se știe când va începe și nici când se va termina – Cluj24.ro

Viceprimarul Dan Tarcea: Centura Metropolitană nu va rezolva numărul mare de mașini din oraș – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Locul 18 – DEPRESIA si stressul s-au instaurat in Clujul de 5* dupa 17 ani de dezvoltare haotica, crearea+organizarea unui trafic INFERNAL-si-POLUANT, cosmarul metroului SUBTERAN pe sub Centrul Istoric, KiX-urile lamentabile-si-costisitoare ce afecteaza calitatea vietii (gen: PataRat-CMID, Lombul Inovativ-CREIC, AquaPark, Patinoarul, Parcarea din Pta Mihai Viteazul, Podul Portelanul, Cartierul Tineretului, Somesul Navigabil, Capitala Culturala Europeana, „Cosciugul”, Clujul Smart si Verde, Case Sociale, Haosul Imobiliar, etc. etc.)

STOP MITOMANIEI (minciunii) cu fake-uri si kitsch-uri ce a devenit o dezinformare in forma continuata a cetatenilor !

STOP STRESARII CLUJENILOR cu problemele altora si cu cele nerezolvate de o administratie rupta de cetateni si nevoile, dorintele, gusturile, propunerile lor firesti-si-civice !

DEPRESIA este cel mai grav element psiho-sociologic, o boala pe care bi-milenarul municipiu nu a cunoscut-o decat in ultimii ani ai propagandei galbene galagioase si fake despre CALITATEA VIETII !

25

Noua sintagma folosita de specialisti si preluata de media este: TERORISM PSIHOLOGIC aplicat de autoritati rupte de cetatenii comunitatii de care sunt „alesi” sa-i serveasca.

La o tampenie pe zi merita amintita obsesia:

Poliția Locală ar putea să înghită o parte din Poliția Română! Scandal uriaș, după o propunere a lui Emil Boc: ‘Sub nicio formă nu putem fi de acord cu așa ceva’ – Bugetul.ro

Un distins profesor UBB-FSPAC, coleg de catedra cu edilul, ii atrage academic dar ferm atentia ce efecte au adus managementul ne-performant practicat si perspectiva sumbra daca nu se va alinia cerintelor dezvoltatarii pentru calitatea vietii fiecarui cetatean al Clujului, in mod concret si nu doar declarativ.

https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/permalink/3431926963579806/?comment_id=34325357 06852265&reply_comment_id=3433145580124611¬if_id=1616166706276989¬if_t=group_com ment&ref=notif

MITOMANIA boala psihica (Sindromul Munchausen, vezi definitia, simptomele, evolutie:

Mitomania (minciuna patologică) | ROmedic)

In ultimii 5 ani tulburarile de personalitate accentuata si comportamentul deviant al edilului a inceput sa fie sesizat de majoritatea cetatenilor, pentru ca in 2020 sa inceapa sa-l acuze frecvent pentru viclenii, sminteli, minciuna, falsurile, fake-urile ce au atins cote inimaginabile, la functia si responsabilitatea pe care o are.

Sminteala laudaroseniei fara temei real cu iesiri publice de genul: “cel mai…” , “cea mai…” , “cele mai…” chestii realizate de EL la Cluj-Napoca, l-a trimis in derizoriu si repulsie publica. A ajuns chiar sa faca de ras Clujul si cetatenii lui in cazul unor exagerari ridicule:

MEGALOMANIA LUI BOC – Expertii demonteaza proiectul de un miliard de euro al Administratiei Boc: „O obsesie maladiva a ultimului an electoral” (luba.ro)

Recenta aberatie: “…terminam METROUL in 2026”, imediat urmata de “Clujul este oraşul cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană“ a primit urmatoarele reactii acide ale cetatenilor din Clujul real-si normal:

cluj24.ro/clujenii-il-lovesc-la-crestere-pe-boc-lasati-vrajeala-nu-va-imbatati-cu-apa-rece-70401.html

Proiectele SF, secretul succesului lui Emil Boc, de 13 ani primar al Clujului. „A minţit, dar a şi făcut“ FOTO | adevarul.ro

Astfel, civicii au creat o rubrica noua: “O tampenie pe zi – in loc sa se ocupe de problemele serioase din fisa postului”:

➢ “Emil Boc si politrucii avertizati sa nu mai publice poze cu copii fara acordul parintilor”: Domnule Boc, dragi politicieni, vă rugăm să nu mai publicați poze cu copiii noștri – (groparu.ro) Peste 100 Reactii acide pe Clujul Civic | Facebook

➢ “Emil Boc se vede promovat de la Sef Absolut al Birocratiei electoral-politrucice din Primarie la Seful TUTUROR POLITIILOR zonei metropolitane”

26

Emil Boc vrea mai mulți polițiști în subordinea sa: a propus ca Direcția de Ordine Publică și cea Rutieră din cadrul Poliției Române să treacă în subordinea Poliției Locale | Ziar de Cluj

➢ Caracterul “cu toate dinastiile”: de la UTC-sti/UASC-isti la comunisti -> la socialisti (toate sectele) -> la conservatori/liberali, fara a castiga bani pe masura pentru comunitate, multa bla-bla:

Trecutul nu are importanță pentru politiceni! Cristian Pîrvulescu, despre Emil Boc: ‘A trecut de la socialiști la conservatori. E ceva incredibil’ – Bugetul.ro

➢ Carte de Identitate Electronica: “… l-a obligat pe Bode sa vina la Cluj unde sa lanseze CI-cu-chip pentru propria imagine PR, inca un document birocratic dar in alta forma… ”

Emil Boc: Prin cartea electronică de identitate nu se introduce un cip în corpul uman – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

“Avram Iancu ce o fi zis despre ne-inspiratul #DOREL-din-RACHITELE (conferentiar de drept constitutional la FSPAC/UBB) la lansarea Buletinului de Identitate la care a sters TRICOLORUL si a schimbat SEXul cu GENul clujenilor, ardelenilor in timpul testarii… A reusit sa declanseze un scandal national si sa arunce in derizoriu un proiect UE si Clujul consternat de “inca o tampenie pe zi”.

www.facebook.com/EmilBoc.Intotdeaunapentruclujeni/videos/4334801153275655

Clujenii inscrisi pentru Cardul de Identitate cu Chip sunt in confuzie, dupa anuntul ca ceea ce au platit se modifica dar spera sa fie re-introdus TRICOLORUL si SEXul pe buletin + adresa.

Au fost epuizate toate programările pentru buletinul cu CIP. Cât costă acesta?

Implementarea de catre “vizionarul dorel” a acestul proiect european a reprezentat inca un KiX rasunator, incremenirea extinderii in intreaga tara si compromiterea totala a MAI… “nu-i mai dati nimic sa faca daca nu doriti sa va faceti de minune si sa rada lumea de voi”, zice clujean exasperat de ne-priceperea, dezorientarea, tampeniile zilnice ale edilului.

Pățaniile unui clujean care a vrut musai buletin cu cip. ”Rușine MAI și Primăria Cluj-Napoca” – Cluj24.ro

➢ Evitat de intelectuali, IT-isti, specialisti autentici, zeci de mii de cetateni normali, edilul mitoman este ignorat si de personalitati pacalite de viclenia lui (ex. “Halep NU mai vine la invitatii de a se imbraca in tricourile pnlCluj si a juca in fata saltimbacilor galbeni condusi de BulaTobosarulGalben”),

cum este cazul lui Tiriac ce a aterizat surpriza a 2-a zi seara dupa deschiderea Winners Open 2021 (la care a fost Boc pentru PR), pentru a declara:

Ion Ţiriac, dezamăgit de primarul Clujului, Emil Boc. Ce i-a promis edilul şi nu a realizat VIDEO | adevarul.ro

➢ “Edilul Clujului, pus in Ca-pu-la-Ta-be-lul celor ce zadarnicesc combaterea in forma continuata si-asumata a pandemiei COVID, a efectelor sale pentru populatia Clujului, in plina Stare-de Alerta”, precum si zecilor de mii cetatenilor ce vin din tara si strainatate – caz penal, daca mai exista vreo lege in Romania.

Emil Boc, pledoarie pentru festivaluri „E mai sigur decât la restaurant” (psnews.ro)

27

“LISTA PENALILOR ce incita la zadarnicirea combaterii pandemiei in masa este zilnic alimentata cu noi probe, declaratii, foto-video, marturii, martori, difuzate in presa locala, regionala, nationala si internationala… chiar de faptasii perfect lucizi si sfidatori, denumiti de epidemiologi, virusologi si specialisti din diferite domenii: criminali cu sange rece si premeditat, in forma continuata si fara nici o cirscumtanta atenuanta.”

Florin Cîțu și Emil Boc, în mijlocul petrecerii la Festivalul Electric Castle 2021 – B1TV.ro

“COBAII-din-CLUJ obligati de Boc-si-Citu sa incalce legea zadarnicirii combaterii pandemiei in Starea de Alerta”

Ziua de Cluj | FESTIVALURILE in centrul Clujului ii impart pe clujeni in doua tabere: ”Cum va permiteti sa deranjati cetatenii ce merg zilnic la servici” vs ”Lasati oamenii sa se distreze” (zcj.ro)

➢ Goana dupa “TOP-uri internationale” platite in care sa apara Clujul dar cu date eronate si care induc in eroare nu doar pe romani si si pe straini, deoarece clujenii sunt confruntati zilnic cu realitatea “minciunilor intentionate:

Pro TEMBEL mai suge de la Boc niște bani să mănânce cu polonicul despre un Cluj-Napoca aflat pe locul 14 în lume în Topul siguranței | Ziar de Cluj

➢ U Cluj – echipa de suflet a clujenilor NU reuseste sa intre in A cu implicarea ne-inspiratului “intai sportiv al urbei” … ce neglijeaza/ignora cu consecventa superba echipa a CFR de 7 ori campioana si aducatoare de imagine-si-respect Clujului in fotbalul national si european.

➢ Inconsecventa in declaratii si atitudine:

Suntem „bocologi”. Trei radio-momente în care primarul a zis „nu”, dar apoi a descoperit că „da” – media9

➢ Demolarea CRESEI-GRADINITEI CLUJEANA, in plina criza si scandal datorita lipsei locurilor pentru copii si a parintilor exasperati:

Creșa Clujana a fost demolată ca să se facă loc unor blocuri de peste 6 etaje – Cluj24.ro

Matematica aiurizanta a calcularii numarului de locuri la crese face ca un municipiu intreg sa rada in hohote ce peroreaza edilul. Calculati si voi: 400 locuri x 10 ori = 1400 locuri (!?!).

Ascultati-l ce debiteaza la TVR in august, repetitiv ca un papagal/patefon stricat, fara a permite reporteritei elegante sa-l aduca la subiecte normale. Acest tupeu debordand si de ne-stavilit, dupa 4 mandate de “povesti-cu-pesti” (din 2004 de la prima inscaunare NU a rezolvat cresele doar gargarageala si studii de fezabilitate aruncate apoi in sertare…)

Boc: Am suplimentat locurile în creșă de la 400 la 1.400, deci de zece ori – VIDEO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Dar, iata si replica, adevarul si parerea civicilor clujeni:

Mihaela Nia: Analiza a Creselor lui Boc incepand cu 2013 si pana azi / Clujul Civic/Facebook

➢ Autobuzele/microbuzele scolare, un proiect din banii cetatenilor, prost organizat de managementul ne-performant al administratiei Boc. Sute de reactii si comentarii negative la adresa Primariei, CTP, Politiei Locale:

28

Adrian Dohotaru: vorbeste despre cum sunt folosite autobuzele scolare / Facebook

➢ Autobuzele “fara sofer” ce se listeaza la rubrica O TAMPENIE PE ZI sunt abandonate prin “metoda licitatiilor organizate sa fie ratate”

Eșec la Cluj – Napoca: Licitația pentru mini-autobuze autonome a fost anulată (economica.net)

MARILE REALIZARI ale celor 4 mandate (citate din comentariile civicilor):

➢ „…un bilet de bus daca faci 20 genuflexiuni in fata aparatului; toaletele la preț de garsoniera sau pubelele de mii de euro care dau SMS! ; evaziune fiscala in toata regula la bilet de bus platit cu cardul fara chitanta (nu au rola de hartie schimbata) dar controlorul sa NU poata verifica si sa te creada-ori-ba”; multe „inovatii” celebre pentru intreg mapamondul;

https://www.facebook.com/EmilBoc.Intotdeaunapentruclujeni/videos/872808300017953

➢ “plata biletului de autobus cu cardul dar fara chitanta – frauda fiscala, dar cu obligatia ca un controlor sa-ti verifice cardul/telefonul sa fie sigur ca ai platit – aberatie ce frizeaza penalul si abuz la obtinerea de date personale”; De ce? Pentru ca le e lene sa schimbe hartia din POS-ul montat in troleu;

➢ “ … zeci si sute de studii de fezabilitate pentru prosti” de milioane de euro…;

➢ Bugetarea Participativa “ … o actiune de PR tipica lui Emil Boc, motiv de intarzieri, ne-realizari si crearea de probleme fara sa fie cazul”. Dar mai bine cititi un raport de presa:

Aici e tendonul lui Ahile al Primăriei. Din 45 de proiecte a finalizat șchiopătat 11 – media9

➢ „Pe noi la Cluj ne intereseaza doar studiile de fezabilitate, bancutele cu usb, metroul, dronele si telegondolele… Constructia de infrastructura, scoli, gradinite e pt cei inapoiati…”;

➢ “PRIMA strada smart (din Romania) de cativa metri betonati dar cu banci, prize, leduri si usb-uri de la Dedeman”;

➢ Noile inovatii in modul si stilul de a face lucrarile stradale (si nu numai) pentru ca executia sa dureze cat mai mult, pentru a putea incarca statele de plata cu “lucratori invizibili”, alte viclenii demne de “cazurile-si-lectiile de succes” in “crearea noilor locuri de munca bine platite in folosul propriului electorat”:

Clujenii ironizează lucrările de pe B-dul 21 Decembrie 1989: „Oare se termină până la UNTOLD?” FOTO | eClujeanul

➢ Festivalurile manipulate politic de edil prin zadarnicerea combaterii pandemie in Stare de Alerta, puternic criticate de presa non-obedienta:

Clujenii îi bat obrazul lui Boc pentru festivalul Electric Castle din centrul orașului: „Clujul înseamnă mai mult decât publicul de festivaluri” | Ziar de Cluj

Experimentul Boc: La Bistrița spitalul județean intră în carantină, în Cluj festivalurile cu zeci de mii de participanți duduie – Ziar Gazeta de Cluj

➢ Pata Rat- Clujul are finantare nerambursabila ne-vazuta de rromi pentru cartierul: Dallas | Ziar de Cluj

29

➢ Mai nou a aparut si un antidot administrat mitomanului: întrebări de la activistul Marian „Ceaușescu”

Emil Boc, luat la întrebări de activistul Marian „Ceaușescu” despre implicarea Elenei Udrea în proiectul imobiliar Transilvania Smart City – „Întrebați-o pe ea” | eClujeanul

➢ Clujenii se mira din cand in cand ca se mai face si ceva util pentru ei. Iata un exemplu al unei realizari apreciate de Ciparioti:

Ecaterina Botar 3h ·

Azi am avut o surpriza plăcută, a apărut după cel puțin 10 ani a patra trecere de pietoni în Cipariu, in lipsa sa, daca veneai dinspre Turzii sau P-ta Stefan cel Mare, trebuia să traversezi trei treceri de pietoni că sa ajungi pe Titulescu partea stângă.

Felicitări

niciodată nu este prea târziu pentru a corecta o greșeală!

➢ Lista va continua cu noi descoperiri ale realizarilor si fake-urilor communicate de cetatenii consternati de insistenta maladiva a primarului: “nuu, ca-i simpatic prostanel ?” cum are o LISTA RUSINII fake, pe care NU o respececta si NU-si pedepseste firmele abonate la banul public (gen DIFERIT producatoare de mari pagube, intarzieri, risipirea de bani-si-timp…)

Ziua de Cluj | Se umple LISTA RUSINII pentru firme neserioase cu licitatii castigate la Cluj Napoca. Boc: ”Nu vor mai avea ce cauta aici” (zcj.ro)

Locul 19 – „Oradenii-lui-Bolojan” au surclasat categaric „clujenii-lui-Boc” in: seriozitate, atragere de fonduri europene, lipsa de gargarageala/fakeuri si multe, multe realizari,

pentru ca ORADEA sa fie acum un adevarat oras european cu un transport local pus la punct, AquaPark, Centru renovat si pietonal, incalzire centrala , etc. etc.

Mai mult, Judetul Bihor, condus acum de acelasi Bolojan, depaseste in curand judetul-lui-Tise, avand in faza avansata, centura, autostrada, decongestionarea traficului si reducerea poluarii, colectarea si prelucrarea gunoaielor in Oradea si comune, etc. etc.

Dupa 15 ani ai binomului nas-fin (Boc-Tise) apar la iveala tot mai multe nerealizari si fakeuri, sesizate de cei peste 70% din TOTI clujenii ce le-au intorc spatele la alegeri si nu au votat bok dar, in acelasi timp, privesc cu admiratie la administratorii oraselor Sibiu, Oradea, Alba Iulia si Brasov.

“Complexul Bolojan” se dezvolta in “Mitomania Boc”:

Oradea, oraș european ca-n Occident. În ultimii patru ani s-a dublat numărul de turiști români și străini | Digi24

Primăria din Oradea începe lucrările la un pasaj rutier subteran. Clujul nu reușește, deși le are în plan din 2016 – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Locul 20 – BUGETUL LOCAL 2021 a starnit comentarii civice, in presa, in mare parte critici-si-bascalie datorita continuarii finantarii prioritare:

30

➢ a birocratiei halucinante electoral-partinice pe 7 nivele din Primarie, ne-reformabila si ne digitalizabila, cu peste 1300 de devoratori-de-fonduri ( 433 milioane euro) a celei mai mari parti din banii cetatenilor platiti prin taxe-si-impozite;

➢ a unor proiecte aberante, inutile si controversate, de genul Re-re-amenajarea Pietei Avram Iancu, Platoului Salii Sporturilor, MetrouSUBTERAN, etc. (vezi mai sus Haosul Urbanistic);

➢ a ONG-urilor electorale de casa, prin plata cotizatiilor Primariei la acestea (exemplu: Alianta Vestului, etc.) si dirijarea milioanelor prin Bugetarea Participativa … de parca nu erau destule contractele cu dedicatie la firmele „lipitorilor” la banului public.

➢ si mai ales ca nu sunt imputate sumele si daunele sau recuperate prejudiciile pricinuite de functionarii si sefii Primariei pentru gafele-si-incompetenta manifestata si demonstrata, pierderea proceselor in instante, amenzilor si penalizarilor aplicate Primariei, inca din bugetele anterioare.

➢ Bugetarea Participativa, propusa de societatea civica, a devenit un alt motiv de discutii si acuze la adresa administratiei locale, ca urmare a modului defectuos de selectie-finantare implementare a proiectelor…

Continuarea principiului statornicit de o administratie discretionara de peste 15 ani: < NU raspunde nimeni din Primarie, deci … cetatenii sa plateasca >

Administratorul grupului Clujul Civic a initiat postarea tuturor propunerilor civice din partea civicilor, ong-urilor, cetatenilor pentru a le grupa si trimite CONSILIERILOR LOCALI la dezbaterea din Consiliul Local.

Idem pentru obligarea conform legii a Primarului sa-si prezinte public, conform legii: RAPORTUL privind realizarea Strategiei de Dezvoltare a Clujului 2014-2020… ignorat si ascuns, pana acum, de edil.

Civicii vigilenti-si-insistenti demasca si descurajeaza orice viclenie de strecurare a acestui raport si pasat in responsabilitatea expertilor Bancii Mondiale ce sunt obligati sa supuna noul SIDU 2021-2030 dezbaterii publice si aprobarii consilierilor din Consiliul Local pana la finele lui Aprilie (termen depasit de mult si INTENTIONAT).

Cluj-Napoca va avea buget de 433 milioane de euro în 2021, în creștere față de 2020. FOTO (monitorulcj.ro)

Sinecurile, pilele-si-relatiile, beizadelele locale, coruptia partinica vicleana “nedescoperita”, capusarea Bugetului Local de ONG-uri si Firme de casa, au depasit “linia rosie” dar si indiferenta Curtii de Conturi, Procuraturii, controlului civic etc.

Cu toate acestea, presa non-obedienta ne mai aduce in atentie cate o ilegalitate a “promovatilor “ din “lipitori de afise” in functiile bine platite de click-urici/like-uristi pe Facebook dar chiar si hoti calificati. Un exemplu ce a zguduit orasul sip e protejatul lui Boc:

Emil Boc TACE în scandalul hainelor de lux cumpărate de Sala Polivalentă Cluj. Directorul Ionuț Rusu e pe plajă, în Grecia – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

31

Locul 21 – ANUL CARTIERELOR 2021

… continua betonarea CENTRULUI si ororile urbanistice mentionate mai sus la HAOSUL URBANISTIC. Exemple: Anul cartierelor | Ziar de Cluj

Locul 22 – Marile KiX-uri cu studii-pentru-prosti, pe banii contribuabililor clujeni, costisitoare si nerealizate, ascunse si ne-asumate de edil, la care inca nu au fost dati in judecata vinovatii si recuperate pagubele:

• 2021 Cluj Capitala CULTURALA Europeana, proiect de suflet al clujenilor, pierdut de Primarul Boc. Reactiile intelectualilor si oameilor de cultura si arta dezamagiti de managementul cultural deplorabil al “echipei de loseri”, nu s-au stins nici dupa 4 ani.

Vezi discutii pe grupurile civice la postarea: < Mai stie cineva de ce a pierdut dorel acest titlu pe care-l meritau clujenii Municipiului Bi-milenar? Dar ce proiecte trebuiau terminate de „vizionar” si la care s-a angajat solemn dupa infrangere bin-omul nas-fin (Boc-Tise) pana in 2021, pentru ca #OrasulComoara sa fie pus-si-atestat atestat pe harta #EuropeiCulturale?>

Raport: Raport oficial al UE. De ce a pierdut Clujul titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 – Clujul Cultural

Reactia CCLcj: Cum comenteaza Consiliul Civic Local ratarea titlului Cluj Capitala Culturala Europeana 2021 – Buzznews.ro

Opinii: Opinii-proiectul-Cluj-Capitala-Culturala-2021-1-9.pdf (consiliulciviclocal.ro)

Implementare in 2021 : Cluj – „capitală culturală”, ce glumă bună! „Gardienii” lui Boc și „pensionarului de lux” Bonțidean își fac norma de amenzi pe artiștii stradali | eClujeanul

• “Nimic nu-I mai iese <marelui creator-inovator-hiTECH> dupa ce a inaugurat comedia tehnologica ultra-publicitata personal denumita: <Piariu – prima strada smart de cativa metri betonati dar, cu leduri, usb-uri… de la Dedeman”:

S-a decis Capitala Europeană a Inovării 2020. Cluj-Napoca a pierdut în finală (startupcafe.ro)

• Molnar Piuariu, prima STRADA SMART din România, la un an de la inaugurare. Cum s-a schimbat viața locuitorilor din zonă – Transilvania Reporter

< creatorul rachitelean bocIT > a inovat o strada cu becuri, banci-cu-usb, de la Dedeman…

32

• Cartierul Tineretului , o gogorita atat de mare si consumatoare de resurse (energie, bani, timp…) incat puteti citi si singuri istoria un KiX tipic edilului mitoman:

Prejudicii de 8,9 milioane lei la firma care a condus eșecul imobiliar Cartierul Tineretului. Curtea de Conturi a avut nevoie de 15 ani să vadă neregulile grave

• Parcarea subterana de 530 locuri din Piata Mihai Viteazul: initiata si sustinuta personal de primarul Boc s-a blocat, datorita incompetentei, incapatanarii si refuzul acestuia de a se informa legat de magistralele de canalizare. Mai mult a organizat licitatia internationala si a semnat contractual.

Este o practica paguboasa, intalnita si la proiectul Pod Portelanul despre care NU crede nici acum ca va raspunde si i se vor imputa milioanele cheltuite aiurea din Bugetul Local.

530 de noi locuri de parcare in Piata Mihai Viteazu sau clujenii vor plati 5 milioane de euro din buzunar | Ziar de Cluj

• AquaParc Gheorgheni (Becaș): proiect din lista “iluzoriilor” initiat in 2007 si sustinut de edil, in ciuda opozitiei vehemente a grupurilor civice, ecologice, proprietarilor si vecinilor, specialistilor si urbanistilor, edilul incapatanat a continuat sa insiste pe amplasarea acestuia intr-un loc total nepotrivit, cheltuind bani publici, timp si nervii clujenilor.

In final, dupa ce a fost pus la punct de cetatenii revoltati, si-a retras propria propunere, fara sa plateasca pentru acest exercitiu aberant, sperand ca va scapa de urmarirea civica cu o noua mitomanie bine-cunoscuta.

Aqua park-ul propus de Boc, contestat de clujeni: ,,Nu e adecvat un aqua park intre blocuri. Oamenii au cumparat locuinte langa parc si se vor trezi in Mamaia” (nmedia.ro)

Clujul va avea Aquapark, dar nu în Parcul Est. Boc: „Avem în analiză alte trei soluții alternative” (monitorulcj.ro)

• Baile Someseni – proiect sabotat birocratic de Primar:

… avocata “Stanca Ioana Gidro spunea că noul Plan Urbanistic General a desființat proiectul reconstruirii Băilor Someșeni. Până în 2014 când era valabil vechiul Plan Urbanistic General, terenul era încadrat la zone balneare, iar ulterior odată cu apariția noului Plan Urbanistic General terenul a fost încadrat la zone verzi și zone agricole.

…traseul viitoarei centuri metropolitane trece exact pe lângă terenul fostelor băi. Acest lucru a făcut ca zona să fie considerată de protecție severă și interzice realizarea oricărui fel de construcție.”

www.ziardecluj.ro/boc-despre-baile-someseni-care-zac-paragina-privatii-nu-s-au-inteles-nu-au adunat-banii

• SOMESUL VERDE, amenajat, navigabil si alte bazaconii debitate pentru care s-au cheltuit milioane de euro pentru studii-pentru prosti, multa gargarageala si absolut NIMIC realizat in ultimii ani.

Orice comentariu e de prisos asupra acestor proiecte trimise ca si multe altele in derizoriu de un om si echipa lui ce au luat salarii uriase pentru a tergiversa, rafina birocratia, trage de timp si a flendurii banul public si cat mai mult din taxele-impozitele-amenzile platite de clujenii toleranti la minciuna.

33

Asa ca, vedeti ce scrie la ziar:

Someșul navigabil. Ne vom plimba vreodată cu barca pe Someș? (gazetadetransilvania.ro)

8 ani de la promisiunea „Someșul Navigabil”. 800.000 de lei alocați de Consiliul Local în 2012 pentru studiul de fezabilitate s-au evaporat | eClujeanul

• MONORAIL, alt studiu abandonat, pentru flendurirea banilor contribuabililor clujeni dar, promis elctoral de habarnistul “vizionar”… pentru a NU se face si a NU raspunde nici chiar el de fiecare tampenie debitata zilnic.

Tren SF intr-un oras din Romania! Un monorail, tren suspendat, ar (opiniatimisoarei.ro)

• Vechiul Ștrand Municipal al Clujului, distrus de nepasarea autoritatilor locale, cu toate ca actualele stranduri sunt insuficiente, ramane in continuare o ruina, o rusine a Clujului exact in Parcul Central si fix in fata Cluj ARENA Stadion si Polivalenta, zona de joaca a copiilor, spatii festivaluri …

Ce nu se vede dinspre Untold, cu toate că e vizavi: Ștrandul Municipal, înecat în paragină | Ziar de Cluj

• Construirea Centrului Cultural Transilvania: sediu pentru Filarmonică şi Academia de Muzică … promis inca din 2004, 2011, 2016 … nefinalizate nici pana acum.

Primăria renunță la Centrul Cultural Transilvania? Proiectul este vechi din 2011 și a fost estimat la 300 milioane euro | Ziar de Cluj

• Reabilitarea Turnului Pompierilor: promis de 3 mandate obtine fonduri UE dar nu e terminat nici pana azi:

Fonduri europene, birocrație românească: Din cauza lucrărilor întârziate de la Turnul Pompierilor nu poate fi reabilitată nici strada Tipografiei FOTO | Ziar de Cluj

• Amenajarea CETATUIE: alta promisiune din 2004, 2013, 2016… nefinalizata nici pana acum. Primăria face primele demersuri pentru modernizarea Cetăţuii – Ziar Gazeta de Cluj

• Nici un park&ride… sau macar vreun document (inafara de gargarageala ieftina) din 2016 pana azi:

Primăria în marșarier. Niciun park&ride, niciun parking pe schelet metalic – media9

• “Alianta Vestului” o KiXo-comedie politruco-populista ce a mai “justificat” cheltuirea de bani publici aiurea si pe nimic.

“Statutata propagandistico-electoral in 2019, cu personal “de specialitate”, s-a auto-fasait imediat dupa alegerile locale din 2020, fiecare dintre protagonisti gasindu-si alte indeletniciri mai bune la Oradea, Timisoara, Brussels.”

“Cu exceptia ne-inspiratului “vizionar” de la Cluj-Napoca, ce a insistat sa ramana tot primar ne reprezentativ, nelegitim, contestat si persiflat de cei peste 70% din TOTI clujenii ce i-au intors spatele si NU au votat bok.”

34

Dar sa-l ascultam ce minciuna justificativa tipica a mai tras, dupa ce a ramas “ultimul mohican” in lupta aberanta-si-penibila pentru imaginea negativa auto-creata:

Boc, despre Alianța Vestului: „Am atins 90% din obiective” (monitorulcj.ro)

O scurta sinteza a activistului si administratorul grupului Clujul Civic, Szakats Istvan : Clujeanul, PR-ul și dezvrăjirea | Contributors

Locul 23 – UNTOLD disperarea-lui-Boc si interesele din spatele scenei:

“Chiar și prost grămadă să fii să nu înțelegi că prevederea din noua reglementare privind pandemia este făcută special pentru organizarea, fără nici o întîrziere, a fabricii de bani numită Untold.” Pana si Premierul Citu, sustinut de “banda de pucisti de la Cluj ai lui Rares trump-istul” forteaza organizarea festivalierului si “saltimbacul galben”:

Măsuri de protecție pentru Boc și Untold – editorial de Cornel Nistorescu

Ziua de Cluj | Clujul culege DEJA roadele organizării de FESTIVALURI cu zeci de mii de oameni, în plin val Delta: „A ajuns fruncea la infectare” (zcj.ro)

Unii clujeni vor să scoată UNTOLD-ul AFARĂ din oraș. S-a făcut o PETIȚIE în acest sens – Cluj24.ro

Rezultatele previzibile ale experimentului UNTOLD au inceput sa se arate imediat dupa evenimentul considerat de clujeni drept “criminal”:

MULȚUMIM, EMIL BOC! Cluj-Napoca a depășit pragul infectărilor de 10 la mie: 10,35/1000 locuitori pe municipiu și 8,11 la nivel de județ | Ziar de Cluj

#TulpinaUNTOLD combinata cu #TulpinaROMexpo, inovatii rezultate din creativitatea lui Boc-Citu. Binomul pnl-ist este considerat direct vinovat de crima cu premeditare, organizare cu sange rece imbolnavirii a mii de oameni, implicarea personala in zadarnicirea combaterii pandemiei si accelerarea infectarii populatiei (caz penal sesizat organelor de cercatare penala).

URMEAZA PROCURATURA si pentru #tulpinaROMexposi #tulpinaUNTOLD.

La Bucuresti PLANGEREA PENALA pentru inovarea-raspandirea #tulpineiPNLromexpo s-a declansat.

“Liberalii s-au ales cu plângere penală pentru Congresul din septembrie. Conducerea PNL, acuzată de zădărnicirea combaterii bolilor | Epoch Times România “

Redam o postare de Facebook:

“ #DezbaterePublica propusa de civici despre #Zadarnicirea combaterii PANDEMIEI de catre #EmilBoc

La Cluj-Napoca sunt asteptate organele de JUSTITIE si DNA-ul sa-si faca treaba dupa sesizarile din presa si retelele sociale, precum si mesajele trimise de cetateni.

#tulpinaUNTOLD a contribuit nu doar la infectarea premeditata a Clujului ci si a populatiei din alte judete ce au avut inconstienti atrasi sadic-si-criminal la acest eveniment pentru imbogatirea unor scelerati ai “Starii-de-Alerta”, coordonati de “vizionarul-om-de-afaceri” din primaria Clujului si guvernul Romaniei.

Rata inimaginabila a infectarilor si a mortilor in crestere o aveti in toata presa.

35

“Multumim” si cu acest prilej “vizionarului” #EmilBoc si echipei sale de “specialisti”…

DEZBATEREA PUBLICA sa inceapa si pe acest subiect pe grupurile civice clujene, atata timp cat impricinatul fuge de raspundere si continua sa vorbeasca fara ca cineva sa-l mai ia in seama ! “

Locul 24 – PREFECTUL maghiar primit cu ostilitate de total neinspiratii “pucisti ai bandei-de-la-Cluj a lui Rares Trump-istul”, a starnit explozia prost-inspiratului primar:

„Suntem umiliți. Partidul m-a sfidat. Noul prefect să respecte simbolurile naționale”

I se reproseaza arborarea in continuare a drapelului Patriei scumpe din fata Monumentului Eroilor Revolutiei in mod ne-constitutional, adica pe ORIZONTALA, in loc sa respecte prevederile articolului 12, alineatul 1 al Constitutiei Romaniei:

„Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate VERTICAL, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu”

Boc, dezamăgit de numirea unui prefect UDMR la Cluj: „Nu am de gând să tolerez nerespectarea simbolurilor naționale” (monitorulcj.ro)

Neintelegerile continua, cu respingerea propunerilor din serialul plictisitor al edilului: „o tampenie pe zi”.

<Prefectul de Cluj: La rata de infectare a Clujului, organizarea de experimente la Untold NU este oportună>

Prefectul de Cluj: La rata de infectare a Clujului, organizarea de experimente la Untold NU este oportună (viacluj.tv)

Reactia cheie: < Andras Torok

Oare pentru asta era tot scandalul in jurul prefectului ? Care trebuia sa fie tot din grupul dlui Boc si atunci era aprobat fara probleme acest „experiment” ?>

idem pentru necontestarea PUZ-urilor ilegale, altor aprobari si autorizatii aberante date de Primarie. N.B. – Pana acum Prefectul UDMR a solutionat sesizarile civice privind:

➢ Parcarea ilegala in zona sacra, de catre soferii echipajelor de Politie locala si nationala, Jandarmerie, Pompieri, SMURD, etc. in fata Grupului Statuar al Eroilor Revolutiei de la Cluj.

Neinspirata actiune in forma continuata-si-intentionata a starnit sute de comentarii, reactii si proteste pe retele de socializare, la adresa abuzului Fortelor de Ordine si Represiune, nepasarea primarului – conferentiar de drept constitutional la FSPAC/UBB Cluj.

< Sesizarea a fost trimisa Prefectului Clujului, vazand lipsa de raspuns a Primarului la zecile de sesizari trimise si acesta a pus capat abuzului, masinile fiind parcate acum la 50m in parcarea amenajata sau statia de taxi unde au locul. >

➢ PANDEMIA si CIORILE PataRat-CMID + Grupul de urgenta coordonat de Prefect.

36

Dupa simpla sesizare a Prefectului UDMR – nou instalat, ciorile ce zadarniceau combaterea pandemiei + amenintau doborararea vreunui avion, au fost alungate si pericolul indepartat temporar. Doar ca din IUNIE ele au reaparut zilnic punand stapanire din nou pe spatial aerian si orasul de 5*.

Cum a fost posibil ca timp de 3 ani de sesizari si toate presiunile civice la Primar-VicePrimar CityManager-Prefect (toti PNL), CIORILE au continuat sa puna in pericol cetatenii Clujului prin raspandirea virusilor-microbilor de la groapa de gunoi PataRat si sa afecteze culoarului aerian de zbor al avioanelor ?

PANDEMIE-si-CATASTROFA iar CALITATEA VIETII grav periclitata.

Pana acum, nici unul din vinavatii in forma continuata arhi-cunoscuti nu au fost pedepsiti. Cum e posibil? Cine trebuie sa faca anchetarea si trimiterea lor pe banca acuzatilor?

Scenariu apocaliptic la Cluj, un avion a lovit un stol de păsări deasupra orașului (gazetadecluj.ro) —————————–

CIVICI CLUJENI in actiune: sesizari ale actiunilor lui “dorel” (vezi ANEXA 1)

Din sutele de mii de reactii la adresa administratiei pnl incremenita in desuetudine si nemultumiri:

Krisztina Borbala Balogh: 26.05.21 14:59

„Asta se intampla acum in Centru, Horea33, in spate Facultatea de Litere, in stanga bloc de apartamente. Acoperisuri din azbociment daramate cu buldozer, sfaramate in mii de bucati si emanand un nor de 5 stele. Fara plase protectie , fara a proteja mediul si vecinii

Votati fratilor , votati !!!”

“Am sunat la poliție ieri. Au venit , si au plecat , iar după aceea s-a continuat .”

„Acum am vorbit cu garda de mediu , trebuie sa scriu un e-mail sa relatez tot, au spus ca azbocimentul trebuie colectat manual si cu protecție si se transporta separat . Aici din pacate e dat jos cu buldozerul si este deja amestecat cu caramida si cu tot molozul prăbușit.”

Mihai Mihai · 0:00 (n.r despre Lista Rusinii publicata pe wall-ul lui Emil Boc)

Am citit… cu greu si greata! Atata ipocrizie si rea intentie! Nu sunt afiliat politic, nici nu intentionez sa o fac. Prefer sa raman independent si lucid in opinii! Ce am citit e doar manipulare, afirmatii scoase din context, critica de dragul criticii, propuneri fanteziste ale unor frustrati… Are Boc vina lui dar a pune TOT in carca lui arata ori necunoastere ori rea credinta! Toate acele constructii au avut certificate de urbanism, avize de la o groaza de comisii si comitii, Serviciul de autorizari constructii si azizul arhitectilor. ei aici e buba, arhitectii primariei sunt stat in stat… , Boc nu poate misca nimic fara avizul lor! Nu tu o largire de strada, nu un sens giratoriu, nu tu extindere o scoala, totul trece prin mana lor. Asa ca atunci cand dosarul ajunge la Boc sa-l semneze se merge la troc, daca nu semnezi asta nici noi nu-ti dam avize pentru modernizarea orasului! Pana ajungi la Dumnezeu te mananca sfintii! Semnatura lui Boc pe Autorizatia de construire e pur formala… nu Boc a cerut acele constructii si nu in buzunarul lui au intrat comisioanele generoase platite de solicitanti!

Stiri de Cluj si celelalte ziare on line au dezvaluit un exemplu al “oamenilor-lui-Boc” ce au scandalizat urbea pentru ca: “ În pandemie, conducerea Sălii Polivalente Cluj nu a cumpărat doar haine de lux, ci și ”articole sportive” de la o firmă care vinde crose de golf”

În pandemie, conducerea Sălii Polivalente Cluj nu a cumpărat doar haine de lux, ci și ”articole sportive” de la o firmă care vinde crose de golf – FOTO – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

37

Dar mai ales cum musamalizeaza edilul abuzul evident si flagrent ca un sef mafiot si vrea sa ascunda subalternul mafiot pentru un “trai de lux pe banii clujenilor fraieri”:

Scandalul cheltuielilor ”extravagante” ale lui Ionuț Rusu, din banii BT Arena, omis din raportul Consiliului de Administrație – Cluj24.ro

———————

IN LOC DE CONCLUZIE:

Clujenii îl LOVESC la CREŞTERE pe Boc. “Lăsați vrăjeala”. „Nu vă îmbătaţi cu apă rece” – Cluj24.ro

In cei 16 ani de la prima inscaunare (2004), in “epoca Boc”, administratia locala a cheltuit din Bugetul Local peste 4,5 miliarde de Euro…

La Cluj, ar fi o explicatie a indiferentei edilul la sesizarile cetatenilor cuminti ce si-au platit la timp taxele impozitele:

➢ nu reuseste sa invoce „GREAUA MOSTENIRE” pe care si-a creat-o din 2004 (anul primei inscaunari);

➢ nu vrea sa asculte “poporul” si se bazeaza doar pe amnezia si fake-ul in forma continuata;

➢ a taiat orice dialog liber cu cetatenii pe care-l avea in urma cu 10 ani in direct la radio si televiziune, raspuns la mesajele pe Facebook, etc.

➢ mai nou, folosind tehnica vicleana a “AMNEZIEI” considera repetitiv ca nu are vreo vina in scrintelile create ci, urmeaza propunerile-si-solutiile “specialistilor” (care or fi acesti “anonimi” vinovati pe care i-a ascuns insusindu-si TOT prin zicala sa de management, scrisa in procesele verbale ale sedintelor de aprobare din Consilul Local: “propunere din initiativa Primarului”;

➢ s-a ales cu poreclele date de civicii clujeni: Bula / Gâgă / Dorel / vicleanul / pacalici / Pinocchio/ BOCanila / BOK-cel-MiK / bok / B(l)oc / boc-POC / bocURASTI / BETONISTUL / „vizionarul” / „mitomanul” / “aiurizantul”/ saltimbacul galben / tambur major / piticul atomic/ prichindelul “nostru” / piticanie / Emic POC /Mr. HA-BAR-NAM / Blochitzel / ceusescu-cel-pitic / “napoleon”- cel-mic / rachiteleanul smintit / Birocratul Sef al BoKistanului / distatorul-de-carton / foto modelul Badiea Milut piticut / etc. etc.

➢ a deschis noi orizonturi in noile domenii creative ale satirei-si-umorului: BOCodependent / BOColog, BOKistan, BOKswana, BOCabsurdistan … iar un ziar online a publicat articolul: < Boc e atât de iubit de clujeni încât vor să schimbe numele orașului în BOCurești > … BOCesti

Boc e atât de iubit de clujeni încât vor să schimbe numele orașului în Bocurești (timesnewroman.ro)

➢ comentariul viral: “Pun pariu ca acum va face un STUDIU de FEZABILITATE in care sa stabileasca noile studii de fezabilitate pentru perioada urmatoare, pe care apoi sa le arunce in sertar dar care sa justifice cheltuielile furate din buzunarul cetatenilor contribuabili fraieri”

➢ “Noul mijloc de plata al BOCodependentilor la Electric Castle, festival mutat OBLIGATORIU de la Bantida la Cluj in Centrul Istoric-Cultural pentru a-l transforma in kitschul specific saltimbacului galben”

38

Acum se ascunde in spatele asa numitelor “consultari publice” – o forma cenzurata a dezbaterilor directe, apreciate de clujeni in vremurile bune ale primilor ani de administratie Boc.

Aceste “consultari” on line organizate riguros cu replici intimidante-si-amenintatoare, “taierea microfonului” sau “caderea internetului”, scarbesc nu doar cetatenii de buna credinta ci si pe consilierii locali din opozitie, carora li se “inchide rapid gura” de seful de sedinta sau primarul agresiv, atunci cand nu-i convine ceva sau este de vina cu “musca-pe-caciula”.

Clujul aluneca, odata cu Lombul Inovativ finantat de UE, in randul exemplelor “asa NU se face”, datorita unui “a tot stiutor” ce a obtinut mai mult de 2 mandate,

generate de o lege electorala ilogica controversata pentru alegerea primarului cu cateva voturi la 1 singur tur neconcludent, pentru perioade nedeterminate (nu de maxim 2 mandate), ce forteaza perpetuarea democratiei-de-cumetrie si dictatura-de-carton.

Si, care chiar crede obsedant ca de la Primaria – LUI – personala, arhiocupata de nepriceputii si non creativii birocrati electorali, trebuie data ora exacta si “viziunile” proprii birocratilor anacronici si desueti, nu a cetatenilor inteligenti si legati de bi-milenarul municipiu.

Desi permanent atentionat, nu s-a ocupat de problemele grave, creind noi problem dade-dade uita lumea. Iata un exemplu in care gasim aceleasi probleme nesolutionate, <Cluj: Miracolele și greșelile lui Emil Boc. Pierderea titlului de Capitală Culturala Europeană 2021 și eșecul de la PataRât >. Analiza Romania Libera:

Cluj: Miracolele și greșelile lui Emil Boc. Pierderea titlului de Capitală Europeană în 2021 și eșecul de la Pata Rât | ANALIZĂ ROMÂNIA LIBERĂ | Romania Libera

E greu sa intelegi de ce provoaca atatea probleme inutile supuse criticii cetatenilor… Tu ce zici ? ————————–

NB. Clujenii, satui sa fie de 15 ani pe “PRIMUL LOC” la laudarosenia cu FAKE-uri & KITSCH-uri se bucura ca, in sfarsit a indraznit cineva sa-i surclaseze:

<DEVA este primul oras din Romania care vaccineaza direct in masina pe doritori si nu Clujul, mult intarziat cu 2 corturi in parcarea salii sporturilor (drive through)>

<TIMISOARA este primul oras care a lansat MARATONUL VACCINARII si exemplul a fost luat imediat de toti inclusiv de Cluj si mai ales statiunile turistice …>

… bine ca BECLEANUL a pus in functiune PRIMUL micro-bus electric autonom din Ardeal, ca altfel Boc, ne inebunea cu fake-urile lui de genul: PRIMA strada smart de cativa metri, PRIMUL scanner de buletine si functionar virtual, Cel mai Smart City si Primar, multe, multe altele trimise in derizoriu de niste incapabili-si-incompetenti>

39

“Cireasa-de-pe-Tort a lunii APRILIE: Clujenii sunt fericiti ca primarita din CHINTENI a sarit sa-i ajute in solutionarea a doua impotente electorale ale ediluiui Clujului:

• Retrocedarea extravilanul insusit de Cluj din proprietatea Chinteniului a fost solicitata de primarita comunei Chinteni pentru a solutiona problema celor peste 250 de familii care si-au construit case pe care Boc le demoleaza;

• AQUA PARK Chinteni este in curs de aprobare in aceasta perioada pentru a tempera aberatiile edilului Clujului privind amplasarea AquaPark intr-un loc impropriu si puternic contestat de civici, ecologisti, cetateni, proprietari de terenuri.

———————–

Democratia autentica a deciziilor este cu 50 % + 1

• a fost inlocuita viclean-si-abuziv cu democratia-de-cumetrie a dictatorului-de-carton;

• absenteismului indus datorita unei LEGI electorale controversate-si-nelegiuite, impusa de politrucii ne-reprezentativi, amenintati de cei peste 70% din cetatenii ce le-au intors spatele si refuza sa-i voteze, indiferent pe cine pun pe LISTA IMPUSA.

Cetatenii NU mai doresc sa iasa sa voteze politruci sau propusi pe listele masluite de partide.

Datorita acestui fapt constientizat dupa 30 de ani de aiureala, absenteismul a crescut de la 70% la aproape 80%, concomitent cu dezgustul pentru politruci si actualul lor sistem ne-credibil, desuet, corupt, fake, dus in derizoriu de acestia.

Cetateanul: “Nu ma duc pentru ca n-am pe cine vota” inseamna <VOT-de-BLAM> … grav, extrem de grav, un atentat la adresa notiunii de democratie dusa in derizoriu si solicitam imediata modificare a legii electorale.

Graficul de mai jos al ultimelor alegeri este mai mult decat relevant si “motivant” :

“Adevarul-care-ne-zbarleste-parul” despre democratia-de-cumetrie atinsa in 2020

40

———————————–

GRUPURILE CIVICE ale Clujului “Metropolitan”

au devenit principala forta a opozitiei reale fata de adminstratia birocrato-politruca, datorita reclamatiillor in crestere exponentiala a clujenilor nemultumiti.

Pentru detalii si comentarii esti invitat sa intri alaturi de ceilalti peste

418.000 de clujeni metropolitani inregistrati voluntar pe cele peste 110 de Grupuri

ale CLUJULUI CIVIC multi-cultural, al cartierelor, precum si cele sustinute de CONSILIUL CIVIC CLUJ si grupurile din comunele limitrofe.

Post Scriptum: multumim celor care au trimis comentariile, linkurile, pozele (nu le-am pus pentru a nu incarca textul); nu am facut decat sa aducem mici corecturi ortografice si incadrarea in designul lucarii.

ANUNT, inainte de lista cu exemple din ANEXA: un grup de contabili civici s-au oferit voluntar sa ia la puricat lista si sa evalueze pierderile datorate comunitatii clujene de cei vinovati in urma a 5 mandate de administrare.

Aceasta datorita evaluarii la peste 4,5 miliarde de euro a banilor publici, cheltuiti din Bugetele Locala Anuale, flenduriti pe activitati, proiecte, salarii, finantari-cu-dedicatie, “secrete” pentru cetateni si “fente” pentru Curtea de Conturi, diverse viclenii nejustificate, abandonate, proiecte ne-terminate sau abandonate sau facute uitate …

O adevarata arhiva vie pentru procurori si judecatori ! … online-ul, dezavantajele fatale pentru impostori-si-raufacatori ale INTERNETULUI si TIC – Tehnologia de Informare si Comunicare.

————————————-

In continuare ANEXA cu exemple:

47

ANEXA 1

Comentarii la postarile pe grupurile civice clujene cu peste 100 reactii si mii de vizualizari in 48 de ore, la cea ce numesc civicii: BOCshit -uri

Pentru a le putea vizualiza-si-completa trebuie sa ai cont FaceBook si sa ceri acceptul pe grupul CLUJUL CIVIC: https://www.facebook.com/groups/clujulcivic

EXEMPLUL 1: “Boc, despre cei care NU l-au votat, repectiv cei peste 70% din TOTI clujenii care i-au intors spatele si NU au votat bok”

clujulpolitic.ro

Boc, despre cei care nu l-au votat: „Eu mă adresez întotdeauna clujenilor, nu fac diferențiere între cei care m-au votat și nu m-au votat. Eu îi reprezint pe toți” – Clujul Politic

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat la un interviu la TVR 3, din Piața Unirii, în timpul TIFF, iar moderatorul Cătălin Ștefănescu l-a provocat să le transmită un mesaj celor care nu l-au votat. „Eu mă adresez întotdeauna clujenilor, nu fac diferențiere între cei…

S-au inregistrat peste 100 comentarii si reactii, precum si cateva sute de vizualizari pe https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/3801701746602324

Exemplul 2: „Boc face zilnic cate o declaratie neacoperita sau fara a fi urmata de fapte, actiuni ci doar minciuni si mitomanii ce enerveaza, streseaza, deprima populatia”:

Boc vrea o comisie care „să ia la puricat” proiectele de urbanism din Centru (monitorulcj.ro) S-au inregistrat peste 110 comentari, peste 100 reacti si mii de vizualizari pe:

www.facebook.com/hadrian.aurelian.1/posts/354723096072070

Exemplul 3: EC_SPECIAL mutat de la Bontida la Cluj aiurea

#EC_SPECIAL Festival distruge #Clujul, la initiativa-si-insistenta personala a lui #EmilBoc de a-l muta OBLIGATORIU de la #Bontida in #OrasulComoara” si a inebuni cetatenii decenti-si-normali ce merg la servici in timpul saptamanii pentru a trai si plati taxe-impozite-amenzi la Primarie.

CALITATEA VIETII este total compromisa incepand cu aceasta saptamana de zadarnicire a combaterii pandemiei de catre „vizionarul dorel”.

Va redau mai jos mesajul + poza primite in privat:

———————————————-

< Constantin Ion: Adaugati la LISTA RUSINII faptul ca am trecut chiar acum pe Koga unde un dorel de la EC_Special taia de zor cu flexul stalpisorii de protectie plantati in fata la Racovita pe banii clujenilor din Bugetul Local. Am intrebat daca e cineva de la Primarie si mi s-a raspuns ca NU e treaba lor sa-i controleze. Am stat vreo 15’ si NU a aparut nici un politist local.

Domnul Boc, ati adus electoral si zadarnicind combaterea pandemiei, acest festival fix in Centrul Istoric – eveniment de mare succes numai in atmosfera satului-castelului Bontida si nu in atmosfera-arhitectura ne-baroca seculara clujeana.

48

Devine un kitsch ordinar si il aruncati in derizoriu.

• De ce? … Ati inebunit de tot?

• Unde sunt functionarii responsabili din Primarie sau Politia Locala sa supravegheze si intervina imediat cand se distruge mobilierul stradal si bunurile intregii comunitati ? Ati luat orasul pe persoana fizica?

• Suportati dvs. personal toate distrugerile pe care le fac organizatorii-festivalierii in aceste zile? • Ce contract ati semnat pentru interzicerea distrugerilor si imputarea pagubelor vinovatilor? • Cum va permiteti sa deranjati cetatenii ce locuiesc in zona centrala ce merg zilnic la servici si

doresc sa se odihneasca, fara macar sa le cereti parerea sau cel putin sa-i anuntati din timp ce aveti de gand sa faceti ?

Datorita „secretului” bine pazit despre iarmarocul stradal, pana acum 3 zile nimeni nu si-a dat seama ca atacati salbatec strada Kogalniceanu, linistita si cu abonamente la locuri de parcare.

Cine te crezi dictatorule ? >

Postarea are peste 164 comentarii, peste 120 reactii si mii de vizualizari la:

https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/permalink/3828389867266845

Exemplul 4 – „Mi-au trebuit 2 mandate sa schimb Clujul…”

Emil Boc: Mi-au trebuit două mandate să schimb Clujul. Nu primarul este cel mai important om într-o comunitate (clujcapitala.ro)

Postarea a inregistrat peste 200 comentarii, peste 100 reactii si mii de vizionalizari pe grupul Clujul Civic: Clujul Civic : #EmilBoc – initial am crezut ca citesc umor #NewTimesRoman | Facebook

https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/?multi_permalinks=3804628686309630¬if_id=16354 90061905264

Peste 25 reactii la o postare despre cele 4 mandate ale Primarului Emil Boc:

https://www.facebook.com/hadrian.aurelian.1/posts/354723096072070

Exemplul 5 – “Orice postare pe care o pune pe propriul cont de FaceBook, Asociatia Municipiilor sau emisiuni la radio-tv on line, articole ale presei digitale, etc. Primarul Emil Boc atrage sute de comentarii negative, injuraraturi, critici, apostrofari, suduieli…”

Inițiativele de pe Facebook ale primarului Boc sunt criticate de clujeni: „Aici pe Fb ne ocupăm de metrou etc., proiecte mari! Tu vrei un amărât de bec!? Nu se poate!” | Ziar de Cluj

Exemplul 6: “De ce NU s-a prelungita centura Cluj-Valcele” un mare KiX a lui Boc, a strans in doar cateva ore zeci de comentarii la:

Clujul Civic | Facebook: https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/3889940264445138

49

Exemplul 7: “Clujenii, invitați să își spună părerea cu privire la metrou. Când va avea loc dezbaterea?” a inregistrat un interes spontan si imens cu sute de reactii in primele 24 ore, in care majoritatea covarsitoare de cetateni sunt impotriva construirii “Metroului-lui-Boc” la un banal anunt inainte de obtinerea avizului de mediu.

Avizul de Mediu NU are inca documentatia publicata iar Primarul a trimis curiosii sa se adreseze Agentiei de Mediu (halucinant ce “tehnica-si-tactica” de rasul lumii a pasarii cetatenilor) dar este unul din zecile de avize necesare birocratiei descurajante pentru a fi pus in discutie publica doar pentru studiul de fezabilitate…

Primele reactii vin de pe grupul:

(1) Clujul Civic : #METROUsubteran #RAPORTmediu | Facebook

(2) Divizia Bunilor Clujeni : #EmilBoc invita la consultari despre #metroulSUBTERAN in | Facebook

Dar iata mai jos cateva reactii preluate de pe retelele sociale care au distribuit intrebarea : “Clujenii, invitați să își spună părerea cu privire la metrou. Când va avea loc dezbaterea?”

Ioan Bochis

Cel mai tâmpit și demagog primar ori este prost ori tâmpit din doua una este sigura

Octavian Rosu

la ce mai cere păreri când banii de studii deja s-au dat? altă manevră de pr, că vorba aia se apropie alegerile Rareș Barbu

manevra de PR o fi, dar care alegeri se apropie? alea interne din pnl nu au treaba cu cetatenii, ci Boc tre sa se puna bine cu primul ministru Curat murdar! :))

Ovidiu Secara

Voi participa doar la discutiile despre metroul aerian

Maria Astilean

Nu Cred ca avem nevoie de metrou in Cluj…. Arheologii tr sa vada clar Ce in in zona…

Marius C. Tritean

Avem nevoie de metrou ieri!

Ioan Darjan

S-au mai facut studii de fezabilitate și acum 15 ani cu o centura a Clujului care trecea prin rapele din Becas.Beneficiari au fost cei care aprobau construcțiile in zona .Si atat .

Adrian Radu

#PNNR a fost respins de 4 ORI de #ComisiaEuropeana si datorita #metrouluiSUBTERAN a lui #Boc⁠ ⁠fiind, conform parerilor specialistilor autentici (care au lucrat la construirea cartierelor, canalizarilor, infrastructurii municipiului in ultimii 50 de ani):

• ne-sustenabil,

• ne-rentabil,

• ne-fezabil (lucru cunoscut de mai bine de 50 de ani),

• ne-finantabil, dupa terminarea eventualului grant iluzoriu UE oferit de “guvernul meu”/Ghinea (reprezentand doar 1/3 din suma totala necesara de 1.5 miliarde euro);

• ne-rezolvabil a problemei grave de trafic a florestenilor, principalii beneficiari ce au nevoie disperata de tronsonul Gilau-Colina, portiunea ultra-prioritara… ignorata INTENTIONAT de miopia lui dorel ce nu vrea sa dea cei 350 milioane euro (primiti “in secret” pe vorbe NU in scris public) pentru inceperea lucrarii “de la capat de line”, cum ar fi normal;

• ne-terminabil evident pana in 2026, limita obligatorie altfel se returneaza banii si se va produce o grava pierdere ce va fi suportata de clujeni si NU de dorel ce va sterge putina…);

• ne-utilizabil de peste 80% din TOTI clujenii ce locuiesc departe de linia fixa (ex. Zorilor, Buna Ziua, A. Muresanu, Gheorgheni, Borhanci, Bulgaria, Intre Lacuri, Iris, Lomb, Gruia, Grigorescu, 2/3 din Manastur…); • ne-legat continuu de calea ferata ca sa ajungi la Aeroport, Apahida, Jucu… fara transbordare; • 11 ani de vacarm-si-disconfort al sapaturilor infernale pentru cele 9-15 gropi/statii cat un teren de fotbal la 30- 40m adiancime in starturile protejate istoric ale Orasului Comoara bi-milenar, precum si periclitarea actualelor monumente de patrimoniu de pe traseul “obligatoriu” impus de edil;

• imposibilitatea sustinerii financiare a intretinerii, repararii, mentenantei, exploatarii de la bugetul local al Clujului

50

insuficient, fara subventionarea de la Bugetul de Stat ( riscul schimbarii la 1-2 ani a “guvernului meu” vremelnic si abandonarea atat a gropilor cat si a functionarii iluzorii);

• afectarea grava a altor proiecte vitale pentru supravietuirea comunitatii (ex. sanatate, invatamant, cultura, asistenta sociala, securitatea cetatenilor, intretinere strazi-si-parcuri, etc. etc);

• amanarea din lipsa de fonduri a realizarii Centurii Metropolitane vitale-si-prioritare, dezvoltarii infrastructurii de trolee-busuri electrice, digitalizarii urbei si administratiei sale arhaice;

• costul biletului peste 60 lei/calatorie/pers, ce va fi refuzat de toti automobilistii actuali si inaccesibil cetatenilor normali;

• multe altele cunoscute de mai bine de 60 de ani de la primele idei, demersuri, studii geo-arheologice, alunecari de terenului/dealuri, depozite de sare, etc. pe ‘traseul impus de dorel”;

• … si culmea-culmilor, existand alternativa fezabila-si-realizabila pana in 2026: TRAMVAI si TROLEE – BUSuri electrice pe BENZI DEDICATE cu SENS UNIC si UNDA VERDE (pentru care au fost fonduri ne-rambursabile UE inca din 2007 dar persiflate-si-pierdute INTENTIONAT de un habarnist mitoman) ;

• etc. etc.

Dar, cele mai importante neputinte vizibile si in concluzie:

(1) insuficienta sursa de finantare ne-rambursabila de doar 350 milioane euro, in loc de cca. 1,5 miliarde euro, minim necesari si,

(2) imposibilitatea terminarii investitiei fortate #metrouSUBTERAN pana in 2026.

⁠

Acesta este motivul respingerii de catre Comisia Europeana, alaturi de multe alte propuneri ne-conforme a finantarii nerambursabile PNRR.

⁠ https://luba.ro/megalomania-lui-boc-expertii-demonteaza-proiectul-de-un-miliard-de-euro-al-administratiei boc-o-obsesie-maladiva-a-ultimului-an-electoral/

Hadrian Aurelian buna analiza dar mai sunt si alte elemente ce trebuie obligatoriu sa fie incluse in Studiul de Fezabilitate ce trebuie transmise OBLIGATORIU contractorului: asocierea SWS ENGINEERING SPA-SYSTRA METRANS ENGINEERING SRL,

pentru a fi corect si a NU crea o nemultumire in masa si mai puternica florestenilor pacaliti cu inceperea lucrarilor la cele 9 gropi/statii imense din Centrul Istoric, in loc sa se facamai intai firesc si rapid de la capat tronsonul Gilau-Floresti-Colina (dac-or fi adevarati nerambursabilii promisi in PNRR !?!). Clujenii NU sunt prosti si nici NU au inghitit solutia “obligatory” din studiul de pre-fezabilitate facut de mantuiala (fara sa foloseasca datele existente de 50 de ani), doar sa ia banii (3,5 milioane euro), adica:

#metrouSUBTERAN pe sub Centrul Istoric al Orasului Comoara bi-milenar !?!

Pe cine mai incearca „vizionarul” sa mai lamureasca, convinga sa-i aprobe STUDIILE de FEZABILITATE manipulate (la fel ca cel de pre-fezabilitate) , la care i-a dat o denumire aiurizanto-maladiva.

Cititi si voi si spuneti daca v-ar fi trecut prin capul dvs. normal o astfel de bazaconie naclaita si aberanta: «TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA» – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de metrou, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Floresti, jud. Cluj… In loc sa se apuce de treaba si sa sa faca cea ce i-au cerut specialistii autentici civicii de mai bine de 15 ani, de cand a creat-organizat-administrat personal si INTENTIONAT #traficul INFERNAL-si-POLUANT + #HAOSUL URBANISTIC… si multe altele prezentate de #ListaRusinii lunare ?

Cine va mai participa la acest exercitiu cand lumea stie ca #METROUL-lui-Boc are deja soarta TUNELUL-lui-Funar? …

iar Ghinea si Citu ii tot arata cerintele #Brusseles-ului si ca va compromite PNRR-ul, pierzand TOTI BANII NE RAMBURSABILI.

Civicii au cerut de mai bine de 2 ani imputarea celor 6,5 milioane de euro flenduriti pe studiul-pentru-prosti, Cand, in loc sa consulte datele incepand cu ultimii 50 de ani arhi-cunoscute, la intiativa-si-responsabilitatea personala a lui #EmilBoc

s-au deturnat-prin-viclenie fonduri din Bugetul Local de la tren metropolitan (treaba CFR-ului) la metroulSUBTERAN iluzoriu.

TOTI stim ca pana nu avem minim 1 milion de locuitori orice demers este pagubos.

Acum suntem vreo 350.000 si nici un clujean-din-Cluj NU doreste sa mai crestem:

STOP HAOSULUI URBANISTIC si traficului INFERNAL-si-POLUANT

creat-administrat-dezvoltat timp de 4 mandate de doreli … “metrourile-si-bazaconiile” realizabile peste zeci de ani sa le lasam pentru prosti-si-fraieriti.

51

Mai multe in: https://drive.google.com/file/d/1oKnNlg1Py1C1-b_XFwRee-llqy-LhRYH/view

Liviu Bordaş

Domnule Boc, inca nu am vazut un studiu bine documentat cu privire la circulatia actuala pe traseul viitorului metrou: numar de persoane care circula pe traseu, frecventa deplasarilor pe intervale orare, venituri incasate de pe urma acestori calatori in raport cu costurile intretinerii si exploatarii metroului, posibilitatea amortizarii cheltuielilor (investitiilor) si multe altele.

Avem chiar asa platforma industriala sau zona financiara incat sa fie nevoie de metrou pentru a o accesa? Doar asa, pentru a va ramane numele in istorie in calitate de ctitor, nu e prea costisitor? Autor: va recoand sa descarcati si studiati LISTA RUSINII de mai jos in care gasiti si linkul spre Studiul pe Pre fezabilitate platit cu 3,5 milioane euro de dvs./clujeni cu 4 variante si cea „aleasa cea la indicatia lui dorel” cu datele de care aveti nevoie.

…ce zici ?!? Răspunsul pentru Centura Metropolitană. Adica se va face „ la calende”…

Raspuns SUPERFICIAL si nici o legatura cu gargarageala pentru cheltuirea banilor pe studii-pentru-prosti din buzunarul meu, al dvs. si a clujenilor. In 4 mandate avem doar astfel de realizari fabuloase.: hartii-hartii-hartii si nici o realizare serioasa. Trebuie imputate toate aceste hartoage celui care a initiat, aprobat si mitomanizat propagandistic paguba. Deci NU vom avea nici CENTURA.

Stanescu Daniel

PNRR ul a fost respins fiindca a fost prost facut de niste indivizi care nu stiu sa scrie o compunere. Niste iindivizi care au condus sau au lucrat in ONG uri dubioase care traiau din aia 1% virati de prieteni si cunostiinte ajung in situatia sa integreze un plan de 30 mlrd € care sa acopere principalele nevoi de dezvoltare a Romaniei in conditiile unor restrictii impuse si obligatorii. Cei care si au inchipuit ca astia sunt in stare de asa ceva trebuie sa fie tare naivi. Ca orice roman doresc ca planul sa fie aprobat insa tare mi e teama ca toamna nu va aduce vesti bune.

Vasile Aldea

Lasa metroul, fa centura ca la Oradea

Kadar Iuliana

Eu sant pentru centură !!

Éva Kovács

Este mult mai ieftin prin calea ferata si cu centura ocolitoare,ar trebui sa se lese ambitiile si orgoliile personale,sa tina cont de ce vor Clujenii si care este cel mai usor de realizat

Jeler Dorel

Cred că ar trebui analizată și o varianta prin Mănăștur -Grigorescu (Tăietura Turcului) -Gara -Halta Clujana- Podul IRA- Someșeni- Halta Dezmir etc până în Gherla folosindu-se și de calea ferată care este folosită actualmente la un minim de 10 / din potențial.

Și în Anglia poți merge și subteran și la suprafață cu același mijloc de transport , probabil dacă le gândim un pic înainte poate revigorăm și parte din căile ferate măcar de pe zona Clujului nu spun să excludem Demeter Ferencz

Bubuie prostia… nu știu să facă o centură… și promit metrou… fraiereală de doi bani… Pardon de milioane… Janos Balint

… însăși arhitectura orașului nu e de natură de a fi construit metrou l Este o idee megalomană a primarului în scădere de popularitate.Sunt și alte soluții.

Adrian Pintea

52

Centura era prioritară, cea de la VÂLCELE legată cu autostrada,să nu mai fim de rasul curcilor, Alexandru Petrean

Gata lăsam centura și ne prostește cu metroul … ma piticanie nu ai făcut nimic in afara de multă poveste .lasă-ne și du-te in primejdie !!!

Mihai Popa

O sa avem metrou in CJ cand o sa fie Somesul navigabil

Traian Croitoru

Mihai Popa… si tunel pe sub Feleac..

Roman Hosu

Oricum se va face o selecție cu „aplaudacii”. Cine ne garantează ca vom putea să ne expunem opiniile? Si cate minute va dura?

Roman Hosu

Predica de după „ingropaciune „. Această dezbatere trebuia să aibă loc înaintea studiilor de fezabilitate, înaintea solicitării si alocării fondurilor. Avioane de hârtie…

Gabriel Corpodean

Metrou cu debarcader!?… pe partea stângă, că pe dreapta e’ pista de trotinete…joncțiunea cu centura Roman Hosu

Urmăresc cu interes acest proiect. Ce să mai dezbatem cand stațiile au denumiri, viceprimarul Tarcea zicea ca în 2026 vom circula cu metroul. Ce mai tura-vura!!!

Lucian Stef Apahideanu

Nu avem canalizare pe foarte multe străzi din cartierele marginase ale Cj lui ,dar vrem metrou Emilian Dragan

Lucian Stef Apahideanu Metroul v-a fi o mare canalizare .

Marius Sorin Bota

Nu avem o strategie de dezv a infrastructurilor!!!!

Cartiere cu strazi ca acum 100 de ani ,etc

Adrian Vantiu

O telegondolã, ceva…?!?

Alexandru Petrean

Adrian Vantiu nu mai da idei .. la următoarele alegerei parca văd ca promisiunea electorală va fi telegondola ..

Ioan Bochis

Demagog și mincinos aiurit

Cheovari Cezar-Horia

Eu zis să-l facă pe sub Feleac.

Florin Neamtu

Nu există nici o motivație fezabila,pentru metrou la Cluj în situația în care sa găsește orașul,nici ca suprafață locuibila,nici ca nr de populație, ca să nu aduc în discuție câte alte necesități sunt prioritare.Conducatorii de comunități mari sau mici se uzează după un număr de ani,și vor sa câștige alegători cu diverse proiecte care depășesc cadrul de normalitate și utilitate.Du-l Boc de multi ani este primarul Clujului nu al clujenilor ,el vrea sa arate romanilor cât este de grozav,pentru turiști care trec prin Cluj-Napoca, nu îl preocupă existenta celor din oraș care prin urbanismul patronat de dansul au fost traumatizati.

Etc. etc … alte sute de reactii, vizualizari, comentarii pe tema #Metroului-lui-Boc…

Care au declansat PETITIA catre Comisia Europeana, Guvern, Primarie cu peste 11.000 semnaturi in 12 ore…

Clujul Civic : PETITIE Consultare reală pe metrou | Facebook

• Raspunsul PM Florin Citu la PETITIA CCLcj la metrouSUBTERAN

• Raspunsul Primarului la PETITIA referitor la metroulSubteran

Reactia aberanta prin care mitomanul dezaxat le raspunde civicilor, ce reprezinta peste 70% din TOTI clujenii care i-au intors spatele si NU au votat bok, este surprinsa de presa non-obedienta:

53

INCREDIBIL. Să râdem sau să plângem? Emil Boc dă vina pentru ambuteiajele din trafic pe… societatea civilă – media9

Clujul Civic : In gandirea „vizionarului” o STATIE DE METROU ar trebui forata in fata Catedralei, apoi sapata o groapa de 35-40m adancine de marimea unui teren de fotbal, | Facebook

Boc se rățoiește „democratic” la activiștii civici clujeni, care îi contestă proiectul electoral al metroului: „Mi-e lehamite de asemenea atitudini!” | Ziar de Cluj

Clujenii, nemulțumiți de dezbaterea pentru metrou: „E doar o șaradă dureroasă”. Se cere o consultare reală a cetățenilor (monitorulcj.ro)

Clujenii sunt chemați la o consultare reală pe tema metroului – Ziar Gazeta de Cluj

Boc e în război cu activiștii civici care îi critică Metroul: Ăștia nu-s clujeni! Dacă stați în trafic, să îi sunați pe ei – Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)

Exemplul 8 UNTOLD – motiv dat clujenilor sa-l persifleze pe saltimbacul festivalier, ce forteaza zadarnicirea combaterii pandemiei in plina crestere a infectiilor si internarilor la ATI, in plina STARE-de URGENTA impreuna cu Ministrul de Interne si Primul Ministru puternic contestati prin “Motiunea de Cenzura”:

Clujul Civic : #UNTOLD se mai tine ??? | Facebook

Peste 1500 de reactii ale cetatenilor nemultumiti fata de declaratia Prefectului Clujului:

STIRI de CLUJ – Prefectul Clujului, Tasnadi Szilard: ”Organizatorii spun că UNTOLD va fi cel mai sigur eveniment din România”

Reactiiile cetatenilor pe grupul Clujul Civic:

Clujul Civic : Am încercat să expilcăm / dezbatem ce consecințe poate avea un Untold de / în pandemie, în incidența cazurilor de Covid din Cluj, în condițiile în care la festivalurile de până acum nu am avut niciun studiu pe temă (facebook.com)

“Inconstienta” prefacuta (la ordinul criminalului) si bataia de joc la adresa cetatenilor care au facut sute de sesizari la autoritati: Pimarie, Politie, Jandarmerie, DSP, Protectia consumatorilor, Prefectura, Primarie, etc:

Clujul Civic : Pe temele #untold #galagie #vatiascunselea #sonometrie #orasde5stele #primariaCluj #cluj avem urmatoarele informatii disponibile: | Facebook

Cu saltimbacul galben (minutul 19.3)

DISTRACTIE CU EMIL BOC LA UNTOLD 2021 / PE MAIN STAGE CU DJ SHIVER! – YouTube

Sanctionarea cinismului organizatorului-propagandistului si Primarului Emil Boc + Ministrului de Interne Lucian Bode:

Péter Eckstein-Kovács: „Am trăit multe, dar un asemenea cinism și desconsiderare a cetățenilor, niciodată” – Cluj24.ro

54

Bilantul organizatorilor privind beneficiile si cele ale sutelor de clujeni privind cheltuielile-si-efectele pentru ca UNTOLD sa fie scos inafara orasului in anul viitor:

Clujul Civic: In orasul campion la minciuni nici #antol nu se lasa… | Facebook

Recidiva acelorasi politruci incitatori-propagandisti-infractori-criminali ai UNTOLD si dupa:

Cluj-Napoca: Concert cu mii de persoane la Sala Polivalentă, chiar dacă orașul este în scenariul galben! – Jurnalul Olteniei

Exemplul 9: “Bine Ati Venit La Scoala Medie Ady-Sincai tov. elev EmilBoc din Rachitele”, a strans in primele 3 ore peste 100 de reactii si sute de vizionalizari.

4 strazi au fost desfundate INTENTIONAT acum, pentru a astepta sutele de copiii si elevi din 5 scoli si licee cu proba riscului si enervarea profesorilor si parintilor pandemizati.

Urmeaza miile de studenti si profesori, riverani si cetateni, turisti si alte si alte mii de clujeni consternati de deschiderea santierului sip e str. Kogalniceanu, cand au avut la dispozitie 21 luni de pandemie sa termine aceste lucrari.

Habarnism organizatoric si management ne-performant al Primarului, Vice-Primarului, Directorului cu Dezvoltarea si “specialistilor” din Primarie… nu mai vorbim de consilierii locali paralizati:

Clujul Civic : Bine Ati Venit La Scoala Medie Ady-Sincai tov. elev Boc-din-Rachitele| Facebook

Reactiile presei non-obediente e davastatoare la aceasta postare cu zeci de mii de vizualizari si comentarii:

Cea mai înaltă calitate a vieții în prag de an școlar: Mihail Kogălniceanu și „străzile adiacente” au fost făcute praf | Ziar de Cluj

Ziua de Cluj | Clujenii, deranjaţi de şantierele pustii din proximintatea şcolilor din centru: „4 străzi, 5 şcoli şi licee, studenţii şi profesorii” (zcj.ro)

Exemplul 10: LA TERENURI, avem termene de realizare mincinoase, management defectuos, organizare penibila si sute de comentarii si apostrofari zilnice adresate lui Boc&co.

Adrian Dohotaru: < Dle Boc, respectați-vă angajamentele ! Când e gata baza sportivă La Terenuri ? A mințit primarul Emil Boc atunci când a zis că Baza Sportivă La Terenuri va fi gata la 10 octombrie? Inițial, panoul de șantier anunța 22 iunie 2021, apoi termenul anunțat a fost final de august, apoi octombrie, dar e evident că nu va fi finalizat șantierul toamna asta, nici iarna….> Urmeaza reprosurile nestavilite ale cetatenilor clujeni si nemultumirile manasturenilor:

Clujul Civic Baza Sportiva LA TERENURI din Manastur| Facebook

Exemplul 11: P A N D E M I A, exact pe ceas, la Cluj-Napoca s-a declansat SCENARIUL ROSU ca urmare a creativitatii si inovatiilor in producerea de catre inconstientii smintitii Boc&Citu a: #TulpineiUNTOLD in combinatie cu #tulpinaROMexpo

55

Normal, vinovatii ce au organizat si actionat pentru zadarnicirea combaterii pandemiei, trebuie pedepsiti! Ce e asa complicat si de comentat !

MULȚUMIM, EMIL BOC! Cluj-Napoca a depășit pragul infectărilor de 10 la mie: 10,35/1000 locuitori pe municipiu și 8,11 la nivel de județ | Ziar de Cluj

Dezbaterile civice de pe Facebook: Ziua de Cluj LIVE / Facebook;

Exemplul 12: Rares Bogdan din Ocna Mures, venetic la Universitatea Babes-Boliay Cluj/ Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative (bine-venit si primit) dar transformat in vinitura iar apoi mitic scrintit si prieten sustinator a lui #EmilBoc. Video-clipul relevant “omul-si-boala sa”:

“Florin Citu Presedinte” /Facebook.com/watch/?v=1157085731366552

Exemplul 13: Au inceput dezbaterile SIDU, SMU, DIGI pe (click) Facebook

• Ce proiecte NU s-au făcut din strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 – Cluj24.ro

• Marile planuri ale Clujului până în 2030. Includ pista prelungită la aeroport, legătură nouă Gilău – Cluj sau culoarul de mobilitate est-vest din municipiu – media9

• Strategia de Mobilitate Urbană a Clujului 2030. Emil Boc, tras de mânecă. Insistă cu metroul spre Florești. A uitat de tramvai – Cluj24.ro

• RA Mlesnita SIDU 2021-30 PdV.docx-converted.pdf

• https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/posts/4067459900026506/?comment_id=40726 08579511638

• https://www.facebook.com/groups/clujulcivic/?multi_permalinks=4073283429444153&comme nt_id=4076225289149967

—————————-

Asteptam propuneri pe https://www.facebook.com/groups/ClujulCivic precum si cele peste 110 grupuri sociale ale Clujului inteligent, liber si non-politizat.