Pe platforma My Cluj continuă să apară plângeri față de depozitarea neadecvată a mobilierului uzat în jurul tomberoanelor și pe spațiile verzi. O astfel de plângere vine de la o clujeancă, care critică autoritățile orașului de cinci stele unde tot mai multe cazuri de clujenii care aruncă deșeuri casnice pe spațiile verzi au fost semnalate în ultima vreme:

„Descriere: Către: Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Direcția Salubritate Subiect: Sesizare privind depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor – Str. Timișului nr. 81 Stimată doamnă / Stimate domn, Subsemnata, Oprea Dana Adriana, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 44, doresc să aduc din nou în atenția dumneavoastră o situație gravă și repetitivă de insalubritate care afectează zona în care locuiesc. Pe spațiul verde situat pe strada Timișului nr. 81, au fost din nou aruncate canapele, saltele, frigidere și alte deșeuri menajere sau voluminoase, care nu sunt depozitate corespunzător, transformând locul într-un focar de mizerie și un real pericol pentru sănătatea publică. Menționez că nu este prima dată când fac o sesizare în legătură cuaceastă situație, însă nu s-au luat măsuri concrete pentru remedierea problemei. Mai mult, ultima dată am fost contactată de un reprezentant al Poliției Locale Cluj-Napoca, care mi-a spus că „nu are ce să le facă” și că „nu poate păzi zona”. Consider acest răspuns inacceptabil, mai ales în condițiile în care este vorba despre un domeniu public care trebuie întreținut și protejat.” a scris clujeanca.