Unde-si baga dracul coada, se alege praful, zice o vorba din batrani. Pai, cum sa nu te increzi in ea cand vezi ce „minuni” se intampla prin trustul lui Teszari!; stai asa, dar o mai fi RCS&RDS trustul lui Zoltan Teszari?! Ca de vreo cativa ani in piata circula tot felul de zvonuri si cam toate leaga televiziunea Digi24, adica locomotiva grupului media, de controlul total al Serviciilor. Iar daca lucrurile stau intocmai, atunci falimentul bate la usa RCS&RDS, soarta pe care a avut-o cam tot ce a purtat semnatura managementului baietilor inteligenti si cu ochi senini ca un cer instelat, scrie national.ro.

Cititorii avizati si aflati in cautarea de noi informatii au sesizat ca, de ceva vreme, UM Digi24 abunda in stiri vechi. Hai, facem abstractie de fonfleurile promovate din interes, dar nu putem trece cu vederea peste celelalte „rable”, prezentate sub forma de noutati. E adevarat ca in Romania s-a pacalit poporu’ cu televizoru’, dar asta a fost demult, inainte de aparitia generatiei millennials.

Ori, poate ca tocmai asta este strategia Serviciilor, sa adoarma vigilenta telespectatorilor si astfel se explica si celelalte masuri luate de conducerea din acte a companiei. In primul rand, vorbim despre inchiderea statiilor locale, panza de paianjen intinsa de reteaua Digi neavand forta sa sustina uriasul buget de cheltuieli. Apoi, la Bucuresti, de ceva vreme au loc restructurari, desi surse din media afirma ca, de fapt, jurnalistii cu experienta pleaca dintr-o lehamite provocata de implicarea sefilor instelati de care pomeneam mai sus. Realizatorul Tudor Musat este cel mai sonor nume care a parasit, deja, barca UM Digi024.

Taierea salariilor, eternul motiv invocat

Ca o fi una, ca o fi cealalta, ne-am lamurit ca la RCS&RDS nu se mai munceste. Pasarele abia aterizate pe ramurile candva infrunzite ale DigiSport ciripesc despre taierile salariale petrecute prin trust. Un leu de ici, altul de dincolo si frustrarea angajatilor da in clocot. Drept raspuns, nici randamentul la serviciu nu mai e acelasi, dovada dezinteresul pentru subiecte manifestat mai cu seama de divizia online a celei mai puternice televiziuni de sport de la noi. Pe site-ul digisport.ro, internautii care viziteaza pagina iau in deradere stirile vechi promovate si fac bascalie in comentarii de cheful de munca al jurnalistilor.

Se aude ca taierile salariale au fost urmate si de oaresce intarzieri la achitarea lefurilor, nu mari, doar de ordinul zilelor, insa tocmai tendinta asta ii ingrozeste pe angajati. Care, tot cu gandul la calcule si cu ochii dupa bani cam uita sa mai sape dupa stiri si „imprumuta” de la colegi.

Liga 1, in pericol. Adio, milioane din drepturi tv?

Sezonul actual este ultimul cu actualul contract pentru drepturile tv in derulare. In vara, LPF trebuie sa organizeze o noua licitatie, iar evenimentele de la Digi dau emotii oficialilor Ligii Profesioniste.

Sunt semnale in piata ca gigantul media nu va participa la viitoarea licitatie sau, daca o va face, nu intentioneaza sa mai liciteze sumele din anii trecuti. Fara banii de la DigiSport, peste Liga 1 se pune lacatul; este de notorietate faptul ca patronii cluburilor din Romania conduc, de fapt, pe banii proveniti din drepturile tv.

