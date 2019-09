În urmă cu trei ani, în ianuarie 2016 procurorii transmiteau public un comunicat de presă prin care un floreştean, Man Tiberiu era reţinut fiind acuzat de pedofilie, pornografie infantilă şi trafic de minori. Între timp, instanţa de fond, Tribunalul Cluj l-a condamnat la nu mai puţin de 17 ani şi patru lui de închisoare cu executare. Gazeta de Cluj a stat de vorbă cu acesta și se pare că inculpatul nu conștientizează gravitatea faptei, acestuia i se pare un lucru perfect normal să ademenească minori în locuința sa și să îi fotografieze dezbrăcați. Cel mai grav aspect este că acesta se află de ani întregi în stare de libertate.

Varianta procurorilor

Printr-un comunicat de presă, procurorii au anunţat reţinerea lui Robert Tiberiu Man, în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul in localitatea Floreşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, racolare de minori în scopuri sexuale şi trafic de minori. Robert Tiberiu Man deţine o firmă de transport (n.red. P.F.A. Robert Tiberiu Man) şi recruta minorii dintr-o tabără organizată de către o fundaţie umanitară, fundaţie pentru care acesta efectua curse de transport.

“Bărbatul este suspectat că, în perioada 2011 – 2015, a recrutat mai mulţi minori cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani şi, profitând de imposibilitatea acestora de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, precum şi prin oferirea de bani sau de alte foloase părinţilor acestora, i-a adăpostit la locuinţa sa situată pe raza comunei Floreşti, unde i-a supus mai multor gesturi cu conotaţii sexuale, în vederea producerii de materiale pornografice. Totodată, s-a reţinut că din 23 noiembrie 2014 până în 30 noiembrie 2015 i-ar fi propus unui minor în vârstă de 12 ani, prin intermediul unei reţele de socializare, să se întâlnească în vederea întreţinerii de relaţii sexuale. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că minorii au fost recrutaţi de către inculpatul Man Robert Tiberiu din tabere organizate de către o fundaţie umanitară, fundaţie pentru care inculpatul efectua curse de transport.

În urma percheziţiei au fost descoperiţi şi ridicaţi suporţi optici, telefoane mobile şi înscrisuri pentru probarea activităţii infracţionale, fiind pus în executare mandatul de aducere emis pe numele acestuia.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj – Napoca”, arătau cei de la DIICOT.

Inculpatul își recunoaște jumătate din vină

Man Robert Tiberiu a recunoscut în faţa procurorilor că au existat câteva momente în care a fotografiat copii ce făceau duş în locuinţa acestuia din Floreşti. Acest aspect era cunoscut și de părinţii acestora. În concret acesta avea anumite fantezii și anume când vedea un copil inculpatul și-l imagina dezbrăcat dar la momentul actual acesta susține că urmează o terapie care a reuşit să îi stăpânească aceste fantezii.

„Ancheta penală derulată nu s-a făcut într-o manieră legată, eu fiind acuzat de racolare minori, pornografie infantilă şi trafic de persoane. Cu privire la ceea ce ştiu că am greşit, eu am recunoscut, însă unele acuzaţii care îmi sunt aduse sunt neîntemeiate şi nu au fost administrate probe, precum martori, înscrisuri, imagini, înregistrări video, etc.

Mărturiile arată că cei mai vinovați sunt părinții

Din mărturiile din dosar se poate constata că cei mai vinovați în acest caz sunt părinții victimelor. Acești așa ziși părinți și-au lasat copii de doar 7-16 ani să iasă în oraș în baruri, să doarmă și chiar să facă baie la inculpat fără al cunoaște personal pe acesta. Inculpatul deținea o firmă de transport, și amnume P.F.A. Robert Tiberiu Man, prin intermediul căreia iți recruta minorii dintr-o tabără organizată de către o fundație umanitară, fundație pentru care acesta efectua curse de transport. După ce se “împrietenea” cu minorii în taberele respective le cerea acestora numărul de telefon sau contul de Facebook după care le scris să le ceară poze cu ei dezbrăcați și îi ademenea să doarmă la el sau să facă baie la el pentru ai poza dezbrăcați.

Cei mai inconștienți în acest caz sunt părinți care se pare că îi lăsau pe copii să doarmă și să facă baie în casa unui străin.



”Antonio ar fi avut ceva legătură cu o persoană și umblau împreună pe la Cluj și prin baruri. Eu nu știu cine era persoana respectivă și nici nu l-am văzut niciodată… Știu că și 2 alți băieți au participat și eu la excursii organizate de fundația respectivă, însă nu cunosc amănunte legate de vreo legătură a acestor copii cu vreo persoană. Copii făceau excursii la Tarnița și prin alte zone din apropiere pe la diverse cabane… Am auzit de o persoană pe nume robi dar nu am cunoscut-o niciodată… Știam doar că este bărbat și acest lucru mi-a atras atenția, nu știam unde anume se intâlnesc, am aflat doar ca umbla prin baruri. Toate aceste aspecte le cunoscc din cele relatate de fiul meu”, a declarat unul dintre martori.

“Sunt mama persoanei vătămate Thoman… l-am intrebat pe Thomas ce vorbeste cu Robi, iar el mi-a spus ca Robi ii arata baia lui, iar Thomas si-a exprimat regretul ca noi nu avem o asemenea baie. De asemenea, la un moment dat eu nu am mai reincarcat cartela telefonica a fiului meu insa mi-a spus ca i-a reincarcat Robi… Robi l-a intrebat cum ar putea sa se intalneasca, iar baiatul a spus ca nu are cand ca urma week-end-ul, aceasta intamplandu-se intr-o zi de vineri, iar in week-end nu merge la scoala. Atunci inculpatul a replicat ca poate sa fuga de acasa… Stiu ca in luna decembrie a acelui an, a venit acasa fiica mea cea mijlocie care m-a intrebat daca stiu ce vorbeste Thomas cu Robi pe facebook si ca poarta discutii legate de lenjerie intimă… Thomas mi-a relatat ca Robi ii invita la el in camera, iar dupa ce intra in incapere, acesta incuia usa sub pretextul sa nu il deranjeze nimeni. Thomas mi-a mai povestit ca statea in pat si se uita pe un laptop al inculpatului in timp ce inculpatul era in baie, apoi venea in camera si in timp ce copilul era in pat se intindea peste el, inculpatul fiind îmbrăcat doar in chilot”, a relatat mama unuia dintre copii.

“Am fost căsătorită cu fratele inculpatului și din această căsătorie a rezultat fetița mea, Man Naomi Tatiana. Vreau să arăt ca eu nu am sesizat nici un comportament nefiresc din partea inculpatului vizavi de fetița mea, decât că o pupa pe guriță, aspect asupra căruia i-am atras atenția. I-am spus că nu este firesc să o pupe pe guriță însă el mia replicat ca așa isi manifesta el afecțiunea de unchi… Nici nu vreau să mă gândesc că inculpatul ar fi putu avea alt fel de sentimente față de nepoata lui. Cred ca era rusinata, dar eu nu am discutat cu ea despre ce a simtit. Era un copil de 9 ani”, a declarat soția fratelui inculpatului.

“Sunt sora persoanei vătămate Thomas și, la un moment dat, eu am locuit în chirie la Asociația Casa Shalon. Inculpatul și persoana vătămată s-au cunoscut și, apreciez că, între cei doi exista o relație de prietenie, vorbeau unul cu altul, se plimbau împreună… Fratele meu și inculpatul au continuat să discute pe Facebook și la telefon destul de frecvent, în perioada noiembrie-decembrie 2015. În decembrie 2015, când m-am dus în vacanță acasă la mama mea, am constatat că inculpatul și persoana vătămată aveau schimburi de mesaje pe Facebook, care mie mi s-au părut nepotrivite. În acest sens știu că inculpatul îi cerea fratelui meu să îi trimită poze, și chiar i-a trimis o poză în care Thomas apărea la școală, în clasa lui, iar inculpatul i-a cerut să îi trimită poze de la brâu în jos, dezbrăcat. De asemenea, în același context am aflat că inculpatul i-a cerut persoanei vătămate să plece de acasă, să vină la Cluj, unde locuia inculpatul ca să se întâlnească”, a declarat sora unui dintre minori.

“Știu că inculpatul Man Rober Tiberiu, a venit de mai multe ori în cadrul asociației noastre fără să pot preciza exact de câte ori și ceea ce cunosc este că era foarte insistent în a solicita să discute telefonic cu persoana vătămată Tudorică Cătălin. Deasemenea inculpatul se manifesta insistent în a-i invita pe copii în oraș. Știu că la un moment dat copii mi-au relatat că în timp ce eu mă aflam în Germania i-a invitat pe copii în București la Mc donalds”, a spus un alt martor.

“La nivelul anilor 2013-2014, Alexandru aveam în jur de 13 ani, iar Adrian vreo 7 ani. Pe inculpat îl cunoșteam dinainte deoarece el îi transporta pe copii în tabere sau excursii. La un moment dat a început să îl sune destul de frecvent pe băiatul mei mai mare chemându-l la el acasă să povestească, să discute tot felul de chestii și să facă baie, căci noi nu aveam acasă , iar copii se spălau în covată. De două ori cei doi copii ai mei au fost împreună la inculpat acasă, iar odată Alexandru a fost singur. Atunci când a fost singur Alexandru s-a apucat de plâns și a trebui să îl aducă spre casă, eu mergând înaintea copilului până la intersecția din apropierea casei. Cu toate că am insistat să îmi spună de ce a plâns, copilul nu a vrut să zică. Nu știu ce s-a întâmplat în locuința inculpatului, copii nu mi-au spus niciodată nimic, doar în momentul în care a fost arestat inculpatul, atunci copii au dat declarații la poliție, dar nu știu ce au declarat, deoarece cu toate că am mers cu ei la poliție, nu ne-au lăsat înăuntru când au dat declarații , au fost doar polițiștii și psihiatrul”, a relatat mama unei alte victime.

“După revenirea din tabără, inculpatul l-a abordat p fiul meu prin intermediul rețelei de socializare facebook, cerându-i să fie prieteni. Fiul meu nu i-a răspuns însă la mesaje, apreciind că între el și inculpat există o diferență de vârstă, ca și o diferență de preocupări, astfel încât a considerat că nu are de ce să fie prieten cu inculpatul. La un moment dat fiul meu chiar s-a simțit agasat și a șters convorbirile. Toate aceste chestiuni eu le-am aflat cred că de abia în anul următor când s-a pus problema ca cineva din familia noastră să meargă din nou în tabără, atunci mi-a relata de mesajele trimis e de inculpat pe facebook”, spune mama altui băiat.

Precizăm faptul că părinții au o vină semnificativă în acest context, minorii având sub 13 ani, aceștia nu ar fi trebuit să aibă un cont de Facebook.

Inculpatul inconștient de grativitatea comportamentului său

Cel care i-a făcut evaluare, dr. psiholog Cristian Delcea nu a dorit să dea informații pentru a afla dacă este sau nu un pericol pentru societate această persoană deoarece au un contract de confidențialitate.

Din discuția avută de Gazeta de Cluj cu inculpatul reiese faptul că acesta nu realizează că există o problemă la comportamentul său. După ce bărbatul a reecunoscut că a făcut acele poze minorilor acesta afirmă că nu i se pare că ar exista o problemă pentru că “oricum acei copii nu conștientizau că le fac poze”, ba chiar mai mult inculpatul spune că autoritățile sunt cele vinovate pentru că aceștia le-au spus copiilor ce s-a întâmplat. Individul mai afirmă pe un ton foarte calm aproape amuzat de acest fapt și că avea fantezii cu copii dezbrăcați. De asemenea acesta spune că i se pare normal să vorbească cu copii și să îi cheme la el, să doarmă și să facă baie la acesta acasă și că le-a cumpărat chiar și lenjerie intimă.