Un pensionar de 70 de ani din Turda se luptă cu birocrația de mai bine de șapte luni pentru a obține o adeverință de muncă necesară recalculării pensiei. În ciuda numeroaselor încercări, instituția responsabilă, Arhivatorul din Luncani, nu i-a oferit niciun răspuns, iar liniile telefonice sunt practic deconectate.

Cazul a început în aprilie, când bătrânul a făcut cererea pentru adeverința de muncă, un document indispensabil pentru recalcularea pensiei. Pe 7 mai, acesta a plătit taxa cerută de instituție în valoare de 253 de lei, iar reprezentanții Arhivatorului i-au promis că în maximum 90 de zile va primi documentul. Însă timpul a trecut, iar acum, pe 7 decembrie, se împlinesc șapte luni fără ca vreo soluție să apară.

Bătrânul, disperat: „Voi primi adeverința la cimitir”

Gazeta de Cluj a încercat să contacteze reprezentanții Arhivatorului pentru clarificări. Singurul lucru confirmat a fost că la numărul de telefon oficial al instituției nu răspunde nimeni. În fața lipsei de reacție, pensionarul este cuprins de disperare, temându-se că timpul rămas până la termenul limită pentru recalcularea pensiei, februarie 2025, va trece fără ca adeverința să fie eliberată.

„Mi-e frică să nu primesc adeverința la cimitir, la vârsta asta. Am făcut tot ce ținea de mine, am plătit, am sunat de nenumărate ori, dar ei nu răspund. Nici nu mai știu ce să fac,” a declarat bătrânul pentru Gazeta de Cluj.

Un sistem care ignoră cetățenii vulnerabili

Lipsa de comunicare din partea Arhivatorului și întârzierea excesivă a eliberării documentelor esențiale reprezintă o problemă majoră care afectează persoanele în vârstă, dependente de sprijinul acestor instituții. Pensionarul din Turda, precum mulți alții, este lăsat să aștepte în incertitudine un drept fundamental, fără ca cineva să fie tras la răspundere. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor interveni în timp util sau dacă acest caz va deveni doar un alt exemplu al nepăsării sistemului.