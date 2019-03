D-na Iolanda şi dl. Ioan, în vârstă de 67, respectiv 74 de ani aşteaptă pe coridorul I.M.L.Cluj pentru a fi poftiţi în cabinetul de consultaţii. Cei doi sunt oameni de modă veche, cu educaţie – ea fostă la viaţa sa economist şi soţul lăcătuş-mecanic de mare calificare – ambii însă cu urme de violenţă pe faţă contrastând cu aerul lor sobru şi respectabil. Aceştia mărturisesc, fără reticenţă, că au fost victima unui vecin de bloc, scandalagiu notoriu din Mănăştur. Respectivul, beat-turtă şi pornit tocmai pe bărbatul ei – mai precis pe calitatea acestuia de şef de scară – i-a luat pe amândoi la bătaie în seara zilei de 8 martie. Însă, nu înainte de le sparge uşa de la intrare cu lovituri de pumni şi picioare…

D-na Iolanda mărturiseşte că-i mulţumeşte bunului Dumnezeu că vecinul lor a lovit-o numai în zona feţei – având în vedere faptul că suferă de câteva boli, fiind şi operată în zona abdomenului – deoarece dacă ar fi atins-o acolo, precis la ora aceasta ar fi fost moartă! Explică femeia în vârstă de 67 de ani: „Acest Vasile, ins având circa 40 de ani, era beat şi, se pare, cu atât mai violent din această cauză. În seara zilei de 8 martie ne-am trezit că bate cu pumnii şi picioarele în uşa noastră de la intrare, distrugând-ne-o, efectiv. Am deschis, să vedem ce se întâmplă, la care el a început să tune şi să fulgere la adresa administratorului blocului – dar şi a şefului de scară, funcţie pe care o deţine soţul meu. Ne tot striga să ne mutăm de acolo, că altfel ne omoară. Şi, cum administratorul nu locuieşte în bloc, l-a vizat tocmai pe soţul meu…” Intervine în discuţie, cu glas pierit, şi dl. Ioan: „A început să-i dea soţiei mele pumni în cap, spărgându-i încă de la început arcada şi umplând-o de sânge. La care eu am intervenit, cum am putut, imediat, fapt care l-a determinat să mă ia pe mine în continuare la pumni. M-a pus imediat la pământ. Căzut, am încasat apoi câteva picioare, în cap – însă am scăpat, amândoi, repede, din fericire după ce au intervenit doi vecini de scară, oameni tineri care l-au imobilizat, altminteri cred că insul ne termina”. În continuare, la faţa locului şi-a făcut apariţia poliţia şi o ambulanţă SMURD, care i-a transportat pe cei doi soţi la U.P.U.Cluj-Napoca. „Spre marea noastră șansă, după ce am fost supuşi examinării la computer tomograf a rezultat că nu avem nicio fractură craniană sau alte lovituri majore în zona capului, doar arcada mea spartă şi durerile soţului în zona abdominală”, explică în continuare d-na Iolanda. Cei doi sunt poftiţi în cabinetul de consultaţii, întorcându-se după câteva minute cu câte un certificat medico-legal în care doamna a primit între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale, iar bărbatul, între trei şi patru. Revine dl. Ioan, mărturisindu-mi cu o oroare pe care nu şi-o poate masca în niciun chip: „Nu am văzut în viaţa mea un om mai înverşunat şi mai determinat să ne omoare decât individul ăsta. Şi avea o energie ieşită din comun, extrem de ciudată pentru un om băut, aşa că mă întreb dacă n-a consumat cumva şi altceva. Oricum, după ce-am păţit necazul acesta am sunat-o şi pe fiica naostră, care e profesor universitar în Franţa şi ea ne-a mărturisit încă un lucru şocant, pe care noi nu-l ştiam: acela că individul ăsta o bătea şi pe ea, odinioară, ca pe toţi copiii din zona blocului nostru, dar i-a fost teamă să ne mărturisească faptele lui. Uite, acuma a venit rândul nostru – după ce, copil şi adolescent, ne bătea fiica”! Apoi acesta îmi declară că – pe lângă plângerea pe care o va face, chiar în cursul zilei, la Secţia 4 Poliţie – îşi va angaja un avocat care să-i reprezinte în instanţă şi, pe deasupra, să ceară şi un ordin de restricţie pe numele vecinului, ca nu cumva să-i mai vină acestuia, pe parcurs, şi alte „idei”. „Omul e extrem de recalcitrant, a mai avut treabă cu mulţi vecini, însă pentru că locuieşte la parter – iar noi la etajul întâi – practic suntem permanent în drumul şi la cheremul său, aşa că e normal să ne luăm şi noi nişte măsuri de siguranţă”. Apoi, luându-şi rămas-bun cei doi părăsesc, în tăcere, instituţia medicală clujeană…