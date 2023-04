Foștii judecători și procurori care au decis să se pensioneze pentru a încasa indemnizații de mii de euro, dar care s-au angajat sau au fost numiți în instituții publice cu salarii frumușele, vor fi nevoiți să renunțe la unul dintre venituri. Un proiect de Ordonanță de Urgență care ar urma să fie adoptată de Guvern propune mai multe măsuri pentru reducerea cheltuielilor, printre care se numără și cumularea pensiei cu salariul.

Mai precis, proiectul de OUG prevede ca pensionarii, inclusiv beneficiarii de pensii de serviciu, care realizeaza venituri salariale sau asimilate salariilor din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau act de numire in cadrul autoritatilor si institutiilor publice locale nu vor mai putea cumula pensia cu salariu. Acelasi proiect de OUG stabileste ca dispozitiile se aplica inclusiv beneficiarilor de pensii de serviciu, adica fostilor magistrati, informează luju.ro.

Partenera de nadejde a DNA, judecatoarea CCR Livia Stanciu, judecatorii Bogdan Licu si Cristian Deliorga de la Curtea Constitutionala, si secretarul de stat din Ministerul Justitiei, fostul judecator George Catalin Serban, ar putea fi pusi sa aleaga intre pensia de mii de euro si salariul de mii de euro. Guvernul pregateste OUG pentru interzicerea cumului pensie-salariu: “Prevederile se aplica si beneficiarilor de pensii de serviciu” (Documente)

Livia Stanciu: peste 100.000 euro pe an din salariu si pensie

In cazul in care Ordonanta de Urgenta va fi adoptata, direct afectati vor fi fosti magistrati importanti, aflati in functii publice importante in continuare, in frunte cu partenera de nadejde a DNA, fosta sefa a Inaltei Curti Livia Stanciu (foto 1), in prezent judecatoare la CCR si beneficiara de pensie de serviciu. In momentul de fata, Livia Stanciu incaseaza atat salariul de la CCR, cat si pensia de serviciu in calitate de fost magistrat. Sumele nu sunt deloc mici. Potrivit ultimei declaratii de avere existente pe site-ul CCR, cea din 10 iunie 2022, in anul precedent (2021) Livia Stanciu a avut un salariu in calitate de judecator la Curtea Constitutionala de 290.640 lei (adica circa 58.000 euro) si alte venituri in cuantum de 396.734 lei (adica circa 79.000 euro) reprezentand pensia de serviciu si diferente salariale stabilite prin hotarari judecatoresti (nu se indica in mod defalcat cat e pensia si cat sunt drepturile salariale). Oricum, in total, ca urmare a cumului pensie-salariu, la care se adauga si restantele salariale, Livia Stanciu a avut un venit anual de peste 680.000 lei, ceea ce inseamna peste 130.000 euro, adica peste 10.000 euro pe luna. Or, in cazul in care OUG privind interdictia cumului pensie-salariu ar intra in vigoare, Livia Stanciu ar fi nevoita sa aleaga dintre salariul de judecator CCR sau pensia de serviciu.

Licu si Deliorga, in aceeasi situatie

Intr-o situatie similara se afla alti doi judecatori de la Curtea Constitutionala, la randul lor fosti magistrati. Ne referim la judecatorii Bogdan Licu (foto 2) si Cristian Deliorga (foto 3), care la randul lor vor trebui sa aleaga intre pensie si salariul de la CCR.

In cazul lui Bogdan Licu informatiile despre pensia incasata si salariul de la CCR nu exista, avand in vedere ca acesta s-a pensionat in 10 iunie 2022 si si-a inceput mandatul la CCR in 15 iunie 2022, declaratia de avere fiind completata cateva saptamani mai tarziu, in 8 iunie 2022, doar cu veniturile realizate in calitate de prim-adjunct al PICCJ.

In schimb, in ceea ce il priveste pe judecatorul CCR Cristian Deliorga, lucrurile sunt clare. Conform declaratiei de avere din 8 iunie 2022, in anul precedent Deliorga a realizat venituri de 283.980 lei in calitate de judecator la Curtea Constitutionala, incasand si o pensie de 401.412 lei. In total, ca urmare a cumului pensie-salariu, intr-un singur an judecatorul CCR Cristian Deliorga a obtinut 685.392 lei, echivalentul a 137.000 euro.

8.000 euro din pensie si salariu pentru mana dreapta a lui Predoiu

Un alt pensionar de lux din Justitie care ar putea fi pus sa aleaga intre pensie si salariu este mana dreapta a ministrului Justitiei Catalin Predoiu: secretarul de stat din Ministerul Justitiei, fostul judecator George Catalin Serban (foto 4). Asa cum Lumea Justitiei a prezentat la momentul respectiv, George Catalin Serban s-a pensionat in toamna anului 2021, avand conform calculelor noastre o pensie undeva spre 6.000 de euro. Imediat dupa iesirea la pensie, George Catalin Serban a fost numit de ex-premierul Florin Citu in functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei, functie pentru care este recompensat cu circa 2.000 de euro. Practic, George Catalin Serban incaseaza lunar circa 8.000 de euro, cumuland pensia cu salariul.

Iata prevederile din proiectul de OUG privind interzicerea cumului pensie-salariu:

“Art. V – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, operatorilor economici, prevazuti la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

a) la data intrarii in vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi;

b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.

(3) Pensionarii prevazuti la alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie.

(4) Persoanele prevazute la alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie.

(5) Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.

(6) In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la alin. (3) si (4), plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii. Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(7) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la alin. (3)-(6).

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor care ocupa functii didactice de predare din unitatile de invatamant si functii de specialitate medico-sanitara din unitatile sanitare.

(9) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensii de serviciu si pensii militare stabilite prin legi speciale”.

