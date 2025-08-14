Start-up-ul de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă surprinzătoare de preluare, în valoare de $34,5 miliarde (£25,6 miliarde), pentru cel mai popular browser web din lume, Google Chrome.

Firma, fondată acum trei ani și susținută de investitori precum fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și producătorul de cipuri Nvidia, este condusă de un fost angajat al Google și OpenAI.

Însă un investitor din industria tehnologică a numit oferta un „stunt” mult sub valoarea reală a Chrome și a subliniat că nu este clar dacă platforma este măcar de vânzare. BBC a contactat Google pentru un comentariu.

Se așteaptă ca, în această lună, un judecător federal din SUA să emită o decizie care ar putea duce la faptul că Google va fi „obligată să își separe afacerea de căutare”. Compania a spus că ar face apel la o astfel de hotărâre, afirmând că ideea desprinderii Chrome este o „propunere fără precedent” care ar dăuna consumatorilor și securității. Chrome are aproximativ trei miliarde de utilizatori.

Dominanța Google pe piața motoarelor de căutare și a publicității online a intrat sub o analiză intensă, gigantul tech fiind subiectul a „două procese antitrust” în SUA. Un purtător de cuvânt al Perplexity a declarat pentru BBC că oferta reprezintă un „angajament important față de web-ul deschis, alegerea utilizatorilor și continuitatea pentru toți cei care au ales Chrome”. Mutarea Chrome către un operator independent, angajat față de siguranța utilizatorilor, ar aduce beneficii publicului, a spus Perplexity într-o scrisoare către Sundar Pichai, șeful Alphabet, compania-mamă a Google.

Perplexity nu a răspuns întrebărilor despre modul de finanțare a tranzacției propuse. În iulie, compania avea o evaluare estimată la $18 miliarde. „Îmi place îndrăzneala lor, dar aceasta este o ofertă nesolicitată și nu este încă finanțată”, a spus Judith MacKenzie, șefa Downing Fund Managers, la programul Today al BBC. Investitorul din tehnologie Heath Ahrens a numit demersul Perplexity un „stunt, și departe de valoarea reală a Chrome, având în vedere datele și acoperirea sa fără egal”. „Oferta nu este serioasă, dar dacă cineva precum Sam Altman sau Elon Musk ar tripla-o, ar putea obține cu adevărat dominanța pentru AI-ul lor”, a adăugat el. Între timp, Tomasz Tunguz de la Theory Ventures a estimat valoarea Chrome la „poate de zece ori mai mare decât ofertă sau chiar mai mult”.

Ce este Perplexity?

Perplexity se numără printre jucătorii în ascensiune în cursa pentru AI generativă, alături de platforme mai cunoscute precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google. Luna trecută, a lansat un browser alimentat de AI numit Comet. Dar a fost subiect de controverse, în special din partea organizațiilor media care au acuzat-o că încalcă regulile de copyright. În iunie, BBC a „trimis o scrisoare juridică” către directorul executiv al Perplexity, Aravind Srinivas, acuzând compania că a reprodus conținut BBC „verbatim” fără permisiune. În răspuns, Perplexity a spus: „The BBC’s claims are just one more part of the overwhelming evidence that the BBC will do anything to preserve Google’s illegal monopoly.” Nu a explicat care ar fi relevanța Google pentru poziția BBC și nu a oferit alte comentarii.

Compania a ajuns pe primele pagini și mai devreme în acest an după ce a oferit să cumpere versiunea americană a TikTok, care are termen limită în septembrie pentru a fi vândută de proprietarul său chinez sau a fi interzisă în SUA. Ca parte a preluării propuse, Perplexity a spus că ar păstra Google ca motor de căutare implicit în Chrome, deși utilizatorii și-ar putea ajusta setările. Firma a spus, de asemenea, că va menține și sprijini Chromium, o platformă open-source folosită pe scară largă care stă la baza Chrome și a altor browsere, inclusiv Microsoft Edge și Opera.

Sursa: BBC

