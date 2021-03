La pescuit este cel mai relaxant, un obicei sau o pasiune extraordinara. Daca vrei sa scapi de tensiunea de peste zi, sa uiti treburile de la servici, mergi la pescuit. In zilele noastre foarte multa lume alege sa mearga la pescuit pentru a uita de rutina zilnica. Multi barbati au acest “microb” in sange si cauta sa il raspandeasca atat familiei cat si prietenilor. Pescuitul este foarte popular in Romania deoarece tara noastra sta foarte bine hidrografic, avand nu mai putin de 3400 de lacuri si de asemenea foarte multe rauri pe care poti pescui. De asemenea nu putem lasa deoparte Delta Dunarii care este raiul pescarilor deoarece capturile in aceasta zona sunt de remarcat.

Pentru un pescuit de calitate ai nevoie de articole cumparate de pe SuperPescuit.ro, indiferent la ce nivel te regasesti – amator sau profesionist. Daca este o zi calduroasa de vara in care vantul abia adie, este perfect! E timpul potrivit de petrecut pe marginea unui lac. Ia si prietenii cu tine si fa din acea zi o zi de neuitat la pescuit. O partida este mult mai buna alaturi de cei dragi.

Sa pescuiesti este chiar simplu cu magazinul cu scule de pescuit online Superpescuit.ro deoarece toate articolele sunt originale de la Baracuda. Se cunoaste ca acest brand a ajuns numarul 1 in tara noastra probabil din motivul prețurilor accesibile însă si din prisma calității oferite in timp. Acum chiar poti sa pescuiesti usor pe marginea unui lac fiindca ai sculele de pescuit perfecte achizitionate din cadrul acestui magazin online.

Cum alegem lanseta in functie de tipul de pescuit

Lanseta este foarte importanta deoarece reprezintă elementul principal in aruncare si poziționarea locului de pescuit in apa. De asemena lanseta are un rol important in scoaterea capturii din apa la mal. Lansetele sunt împărțite în funcție de tipul de pescuit si anune : Crap, Spinning, Rapitor, Match, Feeder, Somn, Stationar sau in functie de numarul de segmente, respectiv numarul de tronsoane din care sunt formate. Un alt element in lipsa caruia ar fi irealizabil sa pescuiesti este mulineta. In ce consta acest dispozitiv? Sunt multe lucruri de care cu siguranta trebuie sa tii cont atunci cand cumperi mulineta. Trebuie sa tii cont de dimensiunea tamburului, materialul din care este fabricata sau numarul de rulmenti. Articole pescuit de calitate gasesti cu siguranta in magazinul online mentionat. Pentru lansete feeder tot pe site-ul Superpescuit.ro poti gasi o gama variata de articole.

Astazi o sa va ajutam sa alegeti lanseta perfecta pentru dumneavoastra. Pentru inceput trebuie sa luam in considerare stilul de pescuit. Daca pescuim la pluta atunci trebuie sa alegem o bolognesa. Bolognesa se utilizeaza atat pe lac cat si pe rauri. Daca alegem sa pescuim la feeder si anume la cufund, ne trebuie o lanseta mai rigida. Sa spunem ca suntem la inceput de drum si vrem sa pescuim clasic la pluta. Atunci avem nevoie de o bolognesa, lanseta telescopica din 4 pana la 7 tronsoane. Cu cat lanseta este mai lunga, cu atat mai multe tronsoane va avea. Pentru un pescar la inceput de drum noi sugeram o lanseta de 5 m. In cadrul magazinului cu articole de pescuit se regasesc o multitudine de produse care pot face pe plac oricarui pescar.