Rezidenţii care au rămas fără loc în urma concursului de intrare în Rezidenţiat organizat în sesiune extraordinară din 14 mai sunt nemulţumiţi. Susţin că, deşi au luat concursul, nu vor avea loc în spital pentru a profesa, potrivit news.ro.

La sesiunea extraordinară au fost 628 de locuri şi posturi libere rămase din sesiunea din noiembrie 2022. La concurs s-au înscris 962 de candidaţi şi au promovat 863 de candidaţi. Astfel, între aceste locuri şi cele 628 libere a rămas o diferenţă de 235 de medici care au promovat concursul, dar care nu au loc.

Reprezentanţii Medicilor Rezidenţi spun că ar trebui aşteptate rezultatele repartiţiei locurilor disponibile, care va avea loc marţi, 23 mai, pentru a vedea exact câte locuri se ocupă, iar candidaţii care nu vor prinde specializarea dorită să se concentreze pe rezidenţiatul din toamnă, rămânând astfel locuri libere pentru cei care acum nu au loc. Pe de altă parte, ar trebui, în opinia reprezentanţilor rezidenţilor, să se lucreze la sesiunile regulate ale concursului astfel încât să existe mai multe posturi pentru medicii rezidenţi.

Ministerul Sănătăţii a precizat sâmbătă că în această sesiune extraordinară punctajul minim acceptat a fost mult inferior faţă de sesiunea de rezidenţiat din toamnă şi că buna pregătire a tinerilor medici admişi în rezidenţiat este esenţială pentru asigurarea unei asistenţe medicale de calitate în viitor.

Iată ce spun câţiva dintre medicii rezidenţi care au luat concursul de rezidenţiat, dar care spun că nu vor avea locuri în spital, fiind în afara locurilor disponibile rămase la sesiunea din toamnă, 2022, dar şi un medic rezident care a promovat concursul şi este pe locul 67 pe lista locurilor disponibile, dar care a dorit să fie solidar cu cei rămaşi în afara acestei liste:

Valentin Ionel Perdus: „Au promovat foarte mulţi oameni care îşi doresc să rămână în ţară”

„Noi ne-am înscris la examenul de Rezidenţiat, asta înseamnă că a trebuit să plătim nişte taxe destul de mari pentru a putea fi eligibil dosarul de înscriere, ne-am înscris, am promovat. Sigur posturile şi locurile erau limitate la 628, dar legislaţia în vigoare spune că trebuie să aibă toţi promovaţii acest loc, cei care au luat punctajul de minimum 60% din cea mai mare notă, au promovat foarte mulţi oameni care îşi doresc să profeseze în ţară, rămân aici. Eu vreau să merg pe terapie intensivă, inclusiv partea de UPU, dacă nu e acolo, avem aici.

Eu îmi doresc ca profesorul Rafila să suplimenteze numărul de locuri pentru că aşa este normal. În condiţiile în care un om a promovat examenul, trebuie să-i dai această şansă întrucât spui ”Nu avem medici, nu avem medici”. Eu personal nu vreau să plec în străinătate.

În toţi aceşti ani 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020, s-au suplimentat în fiecare an locurile, anul ăsta să fie altfel? Legislaţia este de partea mea, din moment ce am terminat o facultate, am trecut prin acest malaxor atât de greu, dau Rezidenţiatul, sunt promovat şi apoi să-mi mai dea şi un şut în fund că, ”Domnue, nu am locuri”. Păi, stai puţin, ai băgat atâţia bani în mine, m-ai instruit şi după aia să spui că nu mai ai nevoie. Consider că medicina românească rămâne la nivel ridicat ca nivel de instruire, aici din primii ani de facultate sunt la patul bolnavului, ori în Germania, Marea Britanie, nu sunt la patul bolnavului, stau acolo…Prefer să dea şansa tuturor rezidenţilor să aibă un post, nu loc, locul este cel în care, în momentul în care termină Rezidenţiatul şi îşi dă specialitatea, rămâne fără loc de muncă, ori ca post rămâne în sistem după ce îşi dă specialitatea”, a spus dr. Valentin Ionel Perdus, medic rezident.

Şi Sandu Constantin Robert a luat concursul de intrare în rezidenţiat şi este între cei 235 rămaşi în afara posturilor disponibile:

„Aleg tot o specialitate care are deficit în România, chirurgie generală, pe asta mizez. Sunt două lucruri care se bat cap în cap. Avem pe de o parte punctajul de 60% din prima notă, adică admişi, dar de fapt vor să ne considere respinşi pentru că nu ne alocă locuri.

Vorbim despre viitori medici rezidenţi admişi la acest concurs, nu vorbim despre concurenţii care nu au promovat”, a spus acesta.

Buda Beatrice este şi ea sub linia celor 628 de locuri disponibile. Şi-ar dori să fie medic urgentist, o specialitate deficitară în România, sau medic de familie, domeniu de asemenea deficitar.

„Vrem suplimentarea locurilor, atâta timp cât suntem promovaţi şi este un deficit mare de medici ar fi perfect dacă ne-ar ajuta cumva pentru că nu este tocmai ok să importăm medici din altă ţară atâta timp cât noi suntem aici şi noi vrem, şi chiar pe locuri deficitare, eu de exemplu aş dori chiar şi pe UPU, medicină de urgenţă, sau chiar şi medic de familie, nu este o problemă. În noiembrie, când se va face din nou examen de Rezidenţiat, vor scoate mult mai multe locuri, 235 nu este mult acum”, a spus aceasta.

Moise Mihai este din Constanţa şi va alege medicina de familie. A luat concursul de intrare în Rezidenţiat şi este pe locul 67, în rândul celor 628 de locuri şi posturi disponibile. A dorit însă să-şi manifeste solidaritatea cu cei care au promovat dar nu au prins un loc.

„Mesajul pentru colegi e să nu-şi piardă speranţa, e singura care ne poate rămâne. Nouă ni s-a recomandat din partea domnilor profesori măcar să încercăm să vedem cum este şi în altă ţară din UE sau mai mult. Pot să vă spun sincer cu toată situaţia asta şi cum se schimbă la noi lucrurile peste noapte nu ştiu ce siguranţă îmi poate oferi mie statul român. Trebuie bunăvoinţă din ambele părţi ca să fie un sistem bun, făcut pentru oameni, pacienţii sunt primordiali, nu noi, nu domnii parlamentari, nu domnii senatori, pacienţii, ei trebuie să fie puşi pe primul loc, siguranţa şi actul medical.

O problemă ar fi că ar fi bine să fie puse şi posturi în oraşe mai mici, în sate, şi acolo este nevoie, de exemplu în Bacău ştiu că este nevoie de mai multe luni de medic cardiolog şi nu merge nimeni pentru că ar avea un volum foarte mare de muncă şi nu ar fi corect faţă de alţi colegi care sunt în spitale universitare şi unde au mai puţine probleme. Trebuie ca medicii să fie dispersaţi în toată ţara şi să facem oamenilor bine.

Eu nu îmi pun problema că nu aş putea lua, m-am clasificat al 67-lea în ierarhizare, dar ideea este că mi se pare uman şi foarte uman să-mi manifest solidaritatea cu colegii mei”, a spus medicul.

Marga Huciu este din Galaţi, a promovat la sesiunea extraordinară din 14 mai şi vorbeşte despre lipsa medicilor din spitale, dar şi despre ce înseamnă să nu profesezi în continuarea terminării facultăţii.

„Cel puţin în ceea ce mă priveşte, eu am susţinerea cadrelor medicale, a medicilor din spitale care mi-au fost profesori, chiar mă încurajează în acest demers, cunosc situaţii în spitale clinice unde un singur medic specialist pe o secţie medicală nu-şi permite un concediu medical pentru că nu are cine să-l înlocuiască. De aici şi colapsul din Medicină.

Situaţia de faţă chiar e dureroasă pentru cei care au terminat o facultate şi se văd nevoiţi a sta acasă, fără un loc de muncă, ca să nu mai vorbim că odată ce nu profesezi sau nu te şcolarizezi în continuare, pierzi tot ce înseamnă Medicină. Medicina evoluează, nu putem să stăm cu mâinile în sân şi să aşteptăm un loc de muncă, căci voluntariat, aşa cum se ştie, nu se face în Medicină”, a declarat pentru news.ro Marga Huciu.

Dr. Răzvan Nastasă, preşedintele Societăţii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenţi a declarat pentru News.ro că rezidenţii rămaşi fără loc ar trebui să aştepte rezultatele repartiţiei locurilor disponibile din data de 23.05, existând posibilitatea ca nici acestea să nu se ocupe şi să se elibereze astfel locuri.

„Sunt de părere că ar trebui să aşteptăm rezultatele repartiţiei locurilor actualmente disponibile, aceasta va avea loc marţi, 23.05. Este posibil, având în vedere experienţele anterioare, ca nici acestea să nu se ocupe, în sensul în care candidaţii care nu vor prinde specializarea anume dorită s-ar putea să nu aleagă alta doar de dragul de a alege şi să îşi concentreze în schimb resursele pentru sesiunea viitoare, din noiembrie. În al doilea rând, sunt sceptic că se vor putea suplimenta locuri acum având în vedere caracterul extraordinar al sesiunii curente, care şi-a propus din start doar ocuparea locurilor rămase libere toamna trecută. Mai degrabă în sesiunile regulate ale concursului trebuie lucrat, în sensul pe care l-am expus şi în intervenţiile anterioare: oferirea de mai multe posturi pentru medicii rezidenţi pentru a fi stimulaţi de perspectiva unui loc de muncă stabil în ţară după încheierea pregătirii (în condiţiile în care oricum este un deficit semnificativ de medici în spitalele de stat). Eu şi Societatea pe care o conduc vom încerca în perioada următoare să concepem un set de propuneri pentru a face scoaterea de posturi la rezidenţiat mai atractivă şi pentru spitale, nu doar pentru medicii rezidenţi, acesta fiind unul din motivele ofertei reduse din ultimii ani”, a declarat pentru News.ro Dr. Răzvan Nastasă.

În cursul zilei de ieri Ministerul Sănătăţii a explicat în ce stadiu este sesiunea extraordinară a concursului de rezidenţiat organizat de Minister şi UMF Carol Davila din Bucureşti. Punctajul minim acceptat pentru alegerea postului a fost pentru sesiunea din 14 mai mult inferior faţă de punctajul din sesiunea din toamna anului trecut, spun oficialii din minister.

„Candidaţii care au obţinut între 807 şi 484 de puncte în sesiunea extraordinară a concursului de rezidenţiat vor putea alege în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în limita celor 628 locuri şi posturi scoase la concurs.

Repartiţia candidaţilor va avea loc marţi, 23 mai 2023. În functie de opţiunile candidaţilor, marţi se va cunoaşte gradul de ocupare a celor 628 de locuri şi posturi rămase neocupate în sesiunea din noiembrie 2022 a Concursului de admitere în Rezidenţiat.

În sesiunea extraordinară din 14 mai, punctajul minim acceptat pentru alegerea postului a fost de 484, mult inferior punctajului minim din sesiunea din toamnă, respectiv 565 de puncte.

Buna pregătire a tinerilor medici admişi în rezidenţiat e esenţială pentru asigurarea în viitor a asistenţei medicale de calitate. Numărul posturilor scoase la concurs a fost direct corelat cu posibilităţile de pregătire a universităţilor de Medicină şi Farmacie”, au precizat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii printr-un comunicat de presă.