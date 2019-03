La mijlocul acestei va avea loc un târg de cariere în IT unde peste 30 de companii vor recruta angajați.

Între companiile participante se numără: Steelcase, FME, Riverbed, Magneti Marelli, Tropeum, Take Off Labs, Halcyon Mobile, MindMaze, Metro Systems, Elflein Transport & Logistik, Siemens și Pitech Plus. Firmele pun la dispoziția candidaților locuri de muncă precum Senior Java Developer, QA Engineer, Senior Embedded Linux Software Engineer.

Printre noutățile ediției se numără Cluj Tech Society Conference, o conferință axată pe Artificial Intelligence, Machine Learning și Internet of Things, cu speakeri din România și străinătate. Klevis Ramo, Francesco Romano, Karthik Mutuswamy și Răzvan Florian sunt câțiva dintre speakerii confirmați. Cluj Tech Society Conference va însuma o serie de activități cu acces liber, iar participanții la eveniment pot câștiga bilete pentru TedXCluj. Tot în cadrul Cluj Tech Society Conference va exista o secțiune dedicată antreprenorilor numită Entrepreneurial Mythbusters. Antreprenori din domeniul IT vor povesti despre business-urile începute, provocările întâmpinate și metodele prin care poți să reușești chiar și când variantele păreau că nu mai există.

Și la această ediție există zona de gaming, implementată în parteneriat cu Transylvania eSPORTS Competition. Pe parcursul a două zile, pasionații de jocuri pe calculator se vor întrece la competițiile de League of Legends și HearthStone. La Târgul de Cariere IT se va desfășura în ambele zile un speedcoding challenge cu premii substanțiale, iar cei mai pricepuți programatori pot obține o oportunitate de internship la compania Siemens.

Recrutarea se face într-un mod inteligent, prin intermediul unei aplicației prezentate în parteneriat cu eJobs România. Cei interesați de participarea la eveniment sunt sfătuiți să-și instaleze aplicația eJobs pe telefonul mobil și să vină pregătiți cu CV-ul gata întocmit în aplicație. În doar câteva clipe, CV-ul lor este tipărit sub forma unui QR code, care ulterior va fi scanat de companiile prezente la Târgul de Cariere IT.

Târgul de Cariere IT reunește în fiecare sezon aproximativ 5.000 de persoane interesate de acest domeniu, iar interacțiunea directă dintre candidați, angajatori, speakeri și gameri are potențialul de a transforma ideile fiecăruia într-o sursă de inspirație pentru noi proiecte și dezvoltarea comunității de IT din România.