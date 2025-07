O mamă din cartierul Mărăști reclamă că fetița ei cea mică nu a fost admisă la nicio unitate de învățământ antepreșcolar pentru anul 2025–2026. Situația afectează sute de familii din oraș.

„ Ne numaram printre familiile celor peste 400 de copii care nu au prins loc la cresa in anul 2025 2026.Sunt mama a trei copii și nu am cu cine să o las pe cea mică. Soțul meu are salariul minim, nu ne permitem o creșă privată. Bunicii locuiesc în alte județe, iar eu trebuie să revin la muncă în noiembrie. Ce facem în aceste condiții?”, întreabă femeia, care a depus un memoriu și la Inspectoratul Școlar, fiind îndrumată să sesizeze și Primăria.

Mărăști: două creșe, sute de copii

În zona Mărăști există doar două creșe de stat: „Vrăjitorul din Oz” și „Prâslea cel Voinic”. În schimb, s-au construit masiv blocuri noi pe străzile Dâmboviței, Teleorman, în zona IRA sau Terapia.

„Frustrarea e uriașă. Ne chinuim să găsim soluții improvizate, dar realitatea e că nu putem lăsa un copil de 1–2 ani singur acasă. Sunt sute de familii în această situație, iar autoritățile locale trebuie să vină cu un plan urgent”, mai spune femeia în sesizarea postată pe aplicaţia My Cluj.

