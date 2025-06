„Îi punem în vedere prim-ministrului că în conformitate cu prevederile Legii nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, dreptul de a avea acces la informațiile de interes public este garantat prin lege.

Nicio prevedere a Legii 182 nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informațiile de interes public. Totodată, Legea 182 interzice clasificarea ca secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

Guvernul Ilie Bolojan îi sfidează cu aroganță pe români menționând achiziționarea rachetelor franțuzești Mistral în programul de guvernare cu care s-a prezentat în fața Parlamentului. Adică este o achiziție cu dedicație, cu câștigătorul cunoscut dinainte.

Această practică demnă de lumea a treia a mai fost încercată de coaliția majoritară atunci când și-au permis ca în Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR) să treacă numele unei firme private, apropiate de PNL, care urma să facă o afacere cu statul în valoare de 600 milioane euro, cu bani din PNRR. Ca urmare a indignării publice, coaliția a renunțat atunci la nerușinatul demers, dar acum recidivează cu rachetele Mistral pentru că îi sfidează pe români, nu îi mai pasă de indignarea publică.

Prevederea din programul guvernului Ilie Bolojan privind introducerea in 2025 in programul SAFE (Security Action for Europe) a achiziției de rachete Mistral este menită să crească gradul de îndatorare externă al României care în acest moment este de circa 210 miliarde euro și se apropie de pragul de 60% din PIB, limita maximă admisă prin Tratatul European.

Instrumentul ”Acțiunea pentru securitatea Europei” sau SAFE se referă la 150 miliarde euro, care vor fi împrumutați statelor membre UE pentru a face achiziții militare în comun, deși permite și achiziții care implică un singur stat membru, cum este cazul cu rachetele Mistral pentru România. Deci România se va împrumuta, ca să cumpere rachetele Mistral.

Cumpărarea rachetelor Mistral se face fără transparență privind condițiile de cumpărare și costurile. Amintim că în ultimii ani guvernele sprijinite de această coaliție au făcut achiziții pentru înzestrarea armatei în valoare de 10 miliarde euro fără licitații și fără transparență. Aceste practici prin care s-a devalizat bugetul de stat și s-a crescut gradul de îndatorare externă a României trebuie să înceteze!

În cazul particular al rachetelor Mistral, amintim că în general acestea sunt mai scumpe decât rachetele americane similare Stinger, sau decât rachetele altor producători. Este inacceptabil ca Guvernul Ilie Bolojan să pretindă sacrificii din partea românilor dar pe de altă parte să se dedea la o asemenea risipă din bani publici. Conform unor informații neverificate, achiziția rachetelor Mistral ar fi în valoare de 2 miliarde euro, în condițiile în care Guvernul Bolojan cere sacrificii pentru a reduce deficitul bugetar cu 5 miliarde. Așadar, prețul rachetelor ar reprezenta 40% din suma pentru care Guvernul Bolojan vrea concedieri și majorări de taxe și impozite.

După cum am spus mai sus, îi solicităm prim-ministrului Ilie Bolojan să comunice public prețul rachetelor Mistral, împreună cu celelate informații despre această achiziții din bani publici.

De asemenea, îi solicităm prim-ministrului Ilie Bolojan să comunice toate informațiile despre creditul pe termen de 40 de ani pentru cumpărarea de armament, pe care l-a anunțat după ședința CSAT, atunci când exercita funcția de președinte interimar. Îi cerem prim-ministrului Ilie Bolojan să facă apel la experiența sa de primar și de președinte de Consiliu Județean și să își aducă aminte că în administrația publică se organizează proceduri de achiziție publică, licitații, pentru contractarea de credite.

Industria românească nu a beneficiat cu nimic din scurgerea peste hotare a sumei imense de 10 miliarde euro cheltuite până acum pe cumpărarea de armament fără licitație, pentru că niciun contract pentru cumpărarea de armament nu a avut clauză de offset sau de cooperare industrială.

Obiectivul instrumentului SAFE ar fi stimularea capacităților de producție din statele membre, dar în cazul achiziției rachetelor Mistral se stimulează industria franțuzească, nicidecum cea românească.

AUR cere ca în cazul în care chiar există necesitatea cumpărării de rachete sol-aer, aceasta să se facă prin cooperare industrială cu SC Electromecanica SA din Ploiești, producătorul român de tehnică reactivă. SC Electromecanica Ploiești SA are capacitatea de cooperare internațională, de exemplu cu producătorul american Raytheon din industria aerospațială și a apărării.

AUR nu acceptă sub nicio formă scurgerea peste graniță a miliardelor de euro de la bugetul statului fără ca industria românească să contribuie măcar cu un șurub! De altfel considerăm că sabotajul împotriva industriei românești de apărare este mult mai amplu și nu putem să nu vedem legătura între punerea în dificultate financiară a producătorului român de rachete prin ordinul aberant al Ministrului Agriculturii de interzicere a folosirii rachetelor antigrindină, principalul produs al SC Electromecanica SA și afacerile din domeniul înzestrării armatei cu tehnică de import pe de altă parte. Se vrea închiderea producătorului român de rachete.

Noi oprim jaful! Noi dezvoltăm România!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

activenews.ro