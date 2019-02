Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de decorare a artistilor Constantin Flondor si Adrian Ghenie, informeaza Administratia Prezidentiala, transmite AGERPRES.

Seful statului le-a conferit celor doi pictori Ordinul National “Pentru Merit” in grad de Cavaler.

Astfel, presedintele Iohannis i-a conferit acest ordin lui Constantin Flondor in semn de “inalta recunoastere si apreciere pentru importanta si prestigioasa cariera pusa in slujba artelor plastice, pentru talentul si daruirea prin care a promovat scoala romaneasca de pictura”, iar lui Adrian Ghenie in semn de “apreciere pentru talentul artistic, pentru rolul important avut la promovarea scolii romanesti de pictura in lume”.

Cei doi sunt unii dintre cei mai importanti artisti contemporani. Lucrari ale lui Adrian Ghenie au fost adjudecate la cateva milioane de dolari la licitatii din strainatate. Anul trecut, lucrarea “Boogeyman” a fost cumparata la 4,85 milioane de lire la o licitatie Sotheby’s din Londra. Constantin Flondor este co-fondatorul grupurilor “Prolog”, “Sigma” si “111”.

Adrian Ghenie s-a nascut la data de 13 august 1977 in Baia Mare și a studiat la Cluj-Napoca.

