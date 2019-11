Pictorul Paul Hitter a publicat pe pagina sa de facebook o altă abordare a ceea ce reprezintă cu adevărat alegerile prezidențiale din această perioadă și cum ar trebui să se implice lumea pentru a realiza o schimbare.

„ Probabil duminica Dancila va pierde. Dar ce voi scrie acum nu este despre ea, sau despre PSD ca partid. Este despre fiecare dintre voi. Lucrul care m-a impins sa vad lucrurile altfel a fost aroganta celor din lumea culturii romanesti (nu a tuturor), mai ales a tinerilor, care in 2014, eu fiind intors in tara de cam 6 luni dupa 10 ani de locuit si studiat in Germania, au declansat o campanie de ura impotriva votantilor PSD. Aroganta si teroarea la care ii supuneau pe toti cei care nu gandeau ca ei era ingrozitoare.

Este despre tine. Oricine ai fi. Este perfect in regula sa votezi cu cine vrei tu. Sa votezi PSD. Nu esti nici mai prost, nici mai incult decat cei care voteaza altceva. Tu esti ceea ce esti pe oricine ai vota. Este in regula sa votezi Dancila. Este in regula sa crezi in ceea ce tu vrei sa crezi! Este efectiv in regula sa te uiti la ceea ce vrei si sa gandesti ce vrei. Esti liber!

Dar mai mult de atat! Poti sa fii mandru de tine insuti. De alegerile tale. Poti sa sustii sus si tare lucrurile in care crezi. Ai acest drept! Ba chiar, abia asta as spune ca este o obligatie!

Poarta-te ca intr-o tara democratica. Ca intr-o democratie. Poti vota cu cine vrei fara sa te simti rusinat! Nu te mai lasa doborat de rasetele lor, de glumele lor, de ironiile lor, de rautatea lor! Sustine mandru, cu capul sus lucrurile in care crezi. Atunci ii vei infrange si iti vei capata demnitatea umana in fata oricui, chiar si a lor.

Ceea ce fac ei, nu este intamplator. Este un sistem care asa functioneaza. Si-au insusit bine regulile. Aplica presiune sociala pe contracandidatii lor, sau pe cei care gandesc altfel, pana cand acestia din urma se retrag rusinati in gaoacea lor si refuza sa mai comunice. Este un sistem diabolic, marsav si bine pus la punct. ” a postat pictorul pe contul său de facebook.